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7 أفكار غير عادية لتصميم حائط التليفزيون

آية منير آية منير
Casa BT.BM, Angeli - Brucoli Architetti Angeli - Brucoli Architetti غرفة المعيشة
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حين تبدأ في تصميم غرفة معيشتك عليك بالاهتمام بالراحة والوظيفية معا، جنبا إلى جنب مع الخصوصية، ومن اهم عناصر غرفة المعيشة هي حائط التليفزيون سواء على شكل مكتبة أرفف عملية مرتبة ومنظمة، مع هوميفاي اليوم جمعنا لك 7 أفكار غير عادية لتصميم حائط متكامل للتليفزيون يناسبك بالتأكيد ويوفر لك كل احتياجاتك ومتطلباتك، مع جولة سريعة ستجد ما تريد..

1. تصميم مزدوج..

CASA BLUE D, Valeria Sdraiati Valeria Sdraiati غرفة المعيشة
Valeria Sdraiati

Valeria Sdraiati
Valeria Sdraiati
Valeria Sdraiati

مع أول نموذج لتصميم حائط تليفزيون في غرفة معيشة على الطراز الحديث، ولكن أتى المصمم بفكرة جديدة ومبتكرة وهو الاستغلال المزدوج للحائك .. بواجهته الأمامية والجانبية في آن واحد ..حيث مدفأة ومكتبة ذو مستوى منخفض بلون الخشب الفاتح، وأرفف علوية وعلى الجناب الأيسر أرفف للكتب المفضلة لك، ستحب هذا التصميم إن كنت من الباحثين عن العملية..

2. طراز صناعي..

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto غرفة المعيشة
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

ومع لمسات الطراز الصناعي نجد ها التصميم يعلنها صريحة بأن لا قيود في التصميم الداخلي، حيث مدفأة على هيئة قطعة ديكورية من الحديد المطلي، وجدار حجري على حالته ومكتبة أنيق وغاية في البساطة، اهتم فيها المصمم بالوحدات المغلقة للحفاظ على تنظيم أكثر وخصوصية..

3. البساطة ..

casa s_f, Andrea Stortoni Architetto Andrea Stortoni Architetto غرفة المعيشة
Andrea Stortoni Architetto

Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto

عنوان الطراز التبسيطي أو المينيمال هي قلة التفاصيل وتجريد الأشياء من كل ملامحها، لذا اكتفى المصمم برف خشبي بطول الحائط، واستخدمه من أحد الاتجاهين كدرجة من درجات السلم الداخلي بمادة تشطيبية مخالفة لتخلق تباين واضح وجذاب، ولم يزيد المصمم من التفاصيل أكثر واختار مقعدين باللون الأبيض والأقمشة الناعمة لمشاهدة التلفاز والاستمتاع بأجمل الأفلام..

4. ركن مهمل..

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto غرفة المعيشة
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

وفي كثير الأحيان نجد في منازلنا الأركان المهملة، والتى قد يكن لها العديد من الاستخدامات ولكن تهمل للأسف، هنا المصمم ينجح في استغلال ركن صغير وتحويلة لمكتبة للتلفاز مع استخدام اللونين الأبيض والرمادي، مع أرفف عملية جدا بخطوط بسيطة وعصرية..

5. الوظيفة أولا..

Casa BT.BM, Angeli - Brucoli Architetti Angeli - Brucoli Architetti غرفة المعيشة
Angeli – Brucoli Architetti

Angeli - Brucoli Architetti
Angeli – Brucoli Architetti
Angeli - Brucoli Architetti

درابزين أم أرفف عملية، جائت الوظيفة هنا لتنتصر وتنجح في الجانبي الجمالي بامتياز، حيث اختار المصمم الشرائح الخشبية للدرابزين وفي نفس الوقت تحولت إلى أرفف عملية بسيطة لعرض قطع ديكورية رائعة ..

6. ارتفاع كامل..

appartamento a rimini, bilune studio bilune studio غرفة المعيشة
bilune studio

bilune studio
bilune studio
bilune studio

يمكنك استغلال حائط كامل إن كان منزلك ذو ارتفاع مزدوج (طابقين) وهناك منطقة ميزانين، من السهل تقسيمه على شكلل أرفف واستغلالها بكل الأشكال، ويمكنك تصميم لسلم جانبي متحرك أو ثابت لتصل لما تريد بسهولة..

7. فاصل أم حائط تلفاز..

CASA G+M, GRAZIANI & DICEMBRINO GRAZIANI & DICEMBRINO غرفة المعيشة
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO

GRAZIANI & DICEMBRINO
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO
GRAZIANI & DICEMBRINO

إن كنت تريد فاصل في منزلك، فلا حاجة لطوب ورمل وأسمنت، يمكنك بلمسات بسيطة تصميم حائط تلفاز في المكان المطلوب، من الألواح الجبسية أو الخشب، ويمكنك تصميم بشك متحرك دوار أو ثابت، مع أرفف وأدراج خاصة.. 

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