7 أفكار غير عادية لتصميم حائط التليفزيون

حين تبدأ في تصميم غرفة معيشتك عليك بالاهتمام بالراحة والوظيفية معا، جنبا إلى جنب مع الخصوصية، ومن اهم عناصر غرفة المعيشة هي حائط التليفزيون سواء على شكل مكتبة أرفف عملية مرتبة ومنظمة، مع هوميفاي اليوم جمعنا لك 7 أفكار غير عادية لتصميم حائط متكامل للتليفزيون يناسبك بالتأكيد ويوفر لك كل احتياجاتك ومتطلباتك، مع جولة سريعة ستجد ما تريد..
مع أول نموذج لتصميم حائط تليفزيون في غرفة معيشة على الطراز الحديث، ولكن أتى المصمم بفكرة جديدة ومبتكرة وهو الاستغلال المزدوج للحائك .. بواجهته الأمامية والجانبية في آن واحد ..حيث مدفأة ومكتبة ذو مستوى منخفض بلون الخشب الفاتح، وأرفف علوية وعلى الجناب الأيسر أرفف للكتب المفضلة لك، ستحب هذا التصميم إن كنت من الباحثين عن العملية..
ومع لمسات الطراز الصناعي نجد ها التصميم يعلنها صريحة بأن لا قيود في التصميم الداخلي، حيث مدفأة على هيئة قطعة ديكورية من الحديد المطلي، وجدار حجري على حالته ومكتبة أنيق وغاية في البساطة، اهتم فيها المصمم بالوحدات المغلقة للحفاظ على تنظيم أكثر وخصوصية..
عنوان الطراز التبسيطي أو المينيمال هي قلة التفاصيل وتجريد الأشياء من كل ملامحها، لذا اكتفى المصمم برف خشبي بطول الحائط، واستخدمه من أحد الاتجاهين كدرجة من درجات السلم الداخلي بمادة تشطيبية مخالفة لتخلق تباين واضح وجذاب، ولم يزيد المصمم من التفاصيل أكثر واختار مقعدين باللون الأبيض والأقمشة الناعمة لمشاهدة التلفاز والاستمتاع بأجمل الأفلام..
وفي كثير الأحيان نجد في منازلنا الأركان المهملة، والتى قد يكن لها العديد من الاستخدامات ولكن تهمل للأسف، هنا المصمم ينجح في استغلال ركن صغير وتحويلة لمكتبة للتلفاز مع استخدام اللونين الأبيض والرمادي، مع أرفف عملية جدا بخطوط بسيطة وعصرية..
درابزين أم أرفف عملية، جائت الوظيفة هنا لتنتصر وتنجح في الجانبي الجمالي بامتياز، حيث اختار المصمم الشرائح الخشبية للدرابزين وفي نفس الوقت تحولت إلى أرفف عملية بسيطة لعرض قطع ديكورية رائعة ..
يمكنك استغلال حائط كامل إن كان منزلك ذو ارتفاع مزدوج (طابقين) وهناك منطقة ميزانين، من السهل تقسيمه على شكلل أرفف واستغلالها بكل الأشكال، ويمكنك تصميم لسلم جانبي متحرك أو ثابت لتصل لما تريد بسهولة..
إن كنت تريد فاصل في منزلك، فلا حاجة لطوب ورمل وأسمنت، يمكنك بلمسات بسيطة تصميم حائط تلفاز في المكان المطلوب، من الألواح الجبسية أو الخشب، ويمكنك تصميم بشك متحرك دوار أو ثابت، مع أرفف وأدراج خاصة..
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