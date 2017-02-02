5 أماكن للتخزين عملية في غرفة نومك

منذ قديم الأزل كان آبائنا وأجدادنا يستخدمون منطقة أسفل السرير للتخزين، وبعدة طرق إما تجهيزها بشكل محترف وتحويلها لخزانة، أو كما سنرى في النموذج التالي، هذا يتطلب بضعة أمور..

أولها ارتفاع السرير ليسهل عليك تخزين حقائب أو صناديق ذات ارتفاع متوسط، بالإضافة إلى ضرورة سهولة فتح الخزانة أو فك وتركيب السرير، حتى إن إحتاجنا لشئ وقررنا تغيير النظام، فالأمر لن يظهر بهذه الصعوبة ..