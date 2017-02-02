5 أماكن للتخزين عملية في غرفة نومك

غرف النوم من اكثر الأماكن ازدحاما بما نملكه حيث الملابس والأدوات الخاصة والمكتب أحيانا وكتبك المفضلة لك، وإلى جانب الديكورات الرائعة دائما ستجد نفسك تبحث عن الجانب الوظيفي حتى تبتعد عن الفوضى، لذا ستحتاج بالتأكيد إلى أماكن تخزين عملية في الأماكن الحيوية والهامة في منزلك، وأهمها غرفة النوم والتى سنبحث اليوم معا عن 5 أماكن للتخزين مناسبة وعملية جدا فيها، ولأن هوميفاي تبحث عن كل ما يهمك، جمعت لك أهم وأسهل الطرق لإيجاد مكان عملي وآمن لتحافظ فيه على ممتلكاتك، خاصة في تغيير الفصول، وحالات السفر .. فلتبدأ جولتنا بين 5 أفكار قد تلهمك بالتأكيد..
إن كانت غرفتك ذو مساحة ضيقة ولا تجد مساحة للحركة في غرفتك، فما رأيك أن تستبدل الخزانة الرئيسية، بمسند على هيئة خزانة بجانب السرير، موقام المصمم بدمج المكتب والمكتبة الخاصة به لتصبح الغرفة كيان واحد متكامل مع توفير مساحة حركة مناسبة، والترتيب والتنظيم قد يجعل منها مختلفة تماما رغم بساطتها..
التخطيط الجيد يجعلك تنجح في استغلال كل ركن، بأحسن طريقة وأجمل ديكور، كما فعل هنا المصمم حيث ركن ما وراء الباب قد يهمل وتظن أن لا جدوى منه، جعل منه مكتبة صغيرة ذات أرفف مغلقة ومفتوحة وبشكل عشوائي غير منظم ليلفت نظرك ويجعلك تشعر أن هناك قصة وراء هذا التصميم، وقام بعد ذلك بإضافة مكتب عمل أو دراسة صغير يعلوه مكتبة بنفس التصميم لنشعر بترابط وتكامل ديكور الغرفة..
ظهر مؤخرا في الأسواق الأثاث المتكامل، وهو الذي يجمع عدة استخدامات وأوجه تصميمية تجعل منه قطعة فنية مبتكرة شديدة الأهمية مضافة إلى منزلك، كما اختار هنا الصممم نموذج لسرير ودولاب ومكتبة معا، مع خزانة سحرية لذا وجدنا ارتفاع السرير مختلف عن غيره ليسمح بتصميم كل ما سبق..
منذ قديم الأزل كان آبائنا وأجدادنا يستخدمون منطقة أسفل السرير للتخزين، وبعدة طرق إما تجهيزها بشكل محترف وتحويلها لخزانة، أو كما سنرى في النموذج التالي، هذا يتطلب بضعة أمور..
أولها ارتفاع السرير ليسهل عليك تخزين حقائب أو صناديق ذات ارتفاع متوسط، بالإضافة إلى ضرورة سهولة فتح الخزانة أو فك وتركيب السرير، حتى إن إحتاجنا لشئ وقررنا تغيير النظام، فالأمر لن يظهر بهذه الصعوبة ..
الحل الآخر هو ارتفاع مستوى السرير نفسه في الغرفة إن كان التصميم الهندسي للسرير يسمح، وهنا لن تجد الحاجة للبحث كثيرا عن مشاكل خزانة أسفل السرير، لأنها ستعد مكان مفتوح ومتاح لتخزين كل ما هو قديم أو ما لا نحتاجه في الوقت الحالي..
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