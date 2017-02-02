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5 أماكن للتخزين عملية في غرفة نومك

آية منير آية منير
溫馨簡約風, IDR室內設計 IDR室內設計 غرفة نوم
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غرف النوم من اكثر الأماكن ازدحاما بما نملكه حيث الملابس والأدوات الخاصة والمكتب أحيانا وكتبك المفضلة لك، وإلى جانب الديكورات الرائعة دائما ستجد نفسك تبحث عن الجانب الوظيفي حتى تبتعد عن الفوضى، لذا ستحتاج بالتأكيد إلى أماكن تخزين عملية في الأماكن الحيوية والهامة في منزلك، وأهمها غرفة النوم والتى سنبحث اليوم معا عن 5 أماكن للتخزين مناسبة وعملية جدا فيها، ولأن هوميفاي تبحث عن كل ما يهمك، جمعت لك أهم وأسهل الطرق لإيجاد مكان عملي وآمن لتحافظ فيه على ممتلكاتك، خاصة في تغيير الفصول، وحالات السفر .. فلتبدأ جولتنا بين 5 أفكار قد تلهمك بالتأكيد..

1. مسند أم خزانة..

溫馨簡約風, IDR室內設計 IDR室內設計 غرفة نوم
IDR室內設計

IDR室內設計
IDR室內設計
IDR室內設計

إن كانت غرفتك ذو مساحة ضيقة ولا تجد مساحة للحركة في غرفتك، فما رأيك أن تستبدل الخزانة الرئيسية، بمسند على هيئة خزانة بجانب السرير، موقام المصمم بدمج المكتب والمكتبة الخاصة به لتصبح الغرفة كيان واحد متكامل مع توفير مساحة حركة مناسبة، والترتيب والتنظيم قد يجعل منها مختلفة تماما رغم بساطتها..

2. أركان غير مستغلة..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

التخطيط الجيد يجعلك تنجح في استغلال كل ركن، بأحسن طريقة وأجمل ديكور، كما فعل هنا المصمم حيث ركن ما وراء الباب قد يهمل وتظن أن لا جدوى منه، جعل منه مكتبة صغيرة ذات أرفف مغلقة ومفتوحة وبشكل عشوائي غير منظم ليلفت نظرك ويجعلك تشعر أن هناك قصة وراء هذا التصميم، وقام بعد ذلك بإضافة مكتب عمل أو دراسة صغير يعلوه مكتبة بنفس التصميم لنشعر بترابط وتكامل ديكور الغرفة..

3. أثاث متكامل..

The house which grows up with kids, AIDAHO Inc. AIDAHO Inc. غرفة نوم
AIDAHO Inc.

AIDAHO Inc.
AIDAHO Inc.
AIDAHO Inc.

ظهر مؤخرا في الأسواق الأثاث المتكامل، وهو الذي يجمع عدة استخدامات وأوجه تصميمية تجعل منه قطعة فنية مبتكرة شديدة الأهمية مضافة إلى منزلك، كما اختار هنا الصممم نموذج لسرير ودولاب ومكتبة معا، مع خزانة سحرية لذا وجدنا ارتفاع السرير مختلف عن غيره ليسمح بتصميم كل ما سبق..

4. أسفل السرير..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

منذ قديم الأزل كان آبائنا وأجدادنا يستخدمون منطقة أسفل السرير للتخزين، وبعدة طرق إما تجهيزها بشكل محترف وتحويلها لخزانة، أو كما سنرى في النموذج التالي، هذا يتطلب بضعة أمور..

أولها ارتفاع السرير ليسهل عليك تخزين حقائب أو صناديق ذات ارتفاع متوسط، بالإضافة إلى ضرورة سهولة فتح الخزانة أو فك وتركيب السرير، حتى إن إحتاجنا لشئ وقررنا تغيير النظام، فالأمر لن يظهر بهذه الصعوبة ..

5. صناديق..

better.sleeping, better.interiors better.interiors غرفة نوم
better.interiors

better.interiors
better.interiors
better.interiors

الحل الآخر هو ارتفاع مستوى السرير نفسه في الغرفة إن كان التصميم الهندسي للسرير يسمح، وهنا لن تجد الحاجة للبحث كثيرا عن مشاكل خزانة أسفل السرير، لأنها ستعد مكان مفتوح ومتاح لتخزين كل ما هو قديم أو ما لا نحتاجه في الوقت الحالي..

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