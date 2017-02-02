7 طرق لتهوية الفراغات بدون شبابيك

الأزمة السكانية والازدحام في المدن الكبرى هي مشكلة ضخمة وأدت لظهور اختيارات متعددة في البنايات السكنية، فمثلا ستجد مساحات الشقق الصغيرة جدا، أو الارتفاعات العالية جدا و المباني المتلاصقة سواء كان لسوء التخطيط أو لحل مشكلة الزيادة السكانية في النطاق المتاح، لذا ستظهر فراغات بداخل هذه الأبنية بدون تهوية ويقف أمامها مصمم الديكور طويلا ليجد حلا لهذه المشكلة، حتى لا يشعر المستخدمين بهذه العقبة وتتحول إلى غرفة مريحة وصحية ومضاءة بشكل مناسب..
مع تطور عالم الديكور وظهور التكنولوجيا فيه بقوة، ظهرت الكثير من الأجهزة التى تساعد على تجديد الهواء بداخل الفراغات المغلقة والتى تخلو من أي قتحات التهوية، وخاصة في المطبخ لما به من ادخنة بسبب عمليات الطهي، كما في هذا التصميم جهاز ضخم بكامل السقف لسحب الهواء وتجديده، ويمكننا أن نعتبر أنها لمسة من الطراز الصناعي لمطبخ حديث، ولم ينس المصمم الإضاءة وتوزيعها بشكل مناسب حتى لا تصبح أزمة فيما بعد وحتى لا نترك مجال للشعور بعدم وجود إضاءة طبيعية..
إن كانت غرفة نومك بلا شبابيك فعليك بالاهتمام بالأمر بشكل جاد، مع جهاز حديث ذو حجم مناسب وفي مكان مناسب، لتجديد الهواء بشكل مستمر مع لمسة فنية رائعة بلوحة من الطبيعة أعلى السرير، ولنجذب أطراف الجمال وحلاوة التفاصيل فهذا نصيب لوحة من الطبيعة تزين سقف غرفتك بألوان الخريف..
أضف لمنزلك نباتاتك المفضلة، واختر الأنواع التى تصلح للأماكن المغلقة كنباتات الظل، وهي الحل السحري لتجديد الهواء بشكل طبيعي جدا وغير مكلف، ويترك لمسة جمالية رائعة بألوان زاهية ومشرقة..
إن كنت في بداية مشروع تصميم غرفة بدون شبابيك، فالأفضل أن تختار لها استخدام غير حيوي، أو أن تصممها بأقل عدد قطع أثاث ممكنة، ستجد هذا الحل سحري ويساعد على حركة الهواء بداخل الغرفة و لن تشعر بعدم وجود فتحة تهوية..
وأكثر ما يواجهنا في هذه الحالة عدم وجود فتحات تهوية، تتزداد الروائح المختلفة داخل الغرفة ومع تجديد الهواء ستحتاج لتعطير الغرفة مع لمسة رومانسية وغاية في الأناقة والجمال..
هناك من المواد المستخدمة في التشطيب تتمتع بمسام مناسب وتحافظ على انتعاشها وتعزل الحرارة، فإن كان لا يوجد فتحة تهوية فستحتاج على الأغلب اختيار الأخشاب والأحجار كشريك رئيسي في التصميم، لما لها من تأثير على حرارة الغرفة وانتعاشها..
في نهاية جولتنا سنجد كثيرا من الحمامات في منازلنا الصغيرة مساحتها ضيقة وبدون فتحات التهوية، فالحل الوحيد لها هي النباتات وجهاز سحب الهواء، من الضرورة تنفيذ ذلك حتى لا تقع في أزمة أن الحمام يصبح غير صحي وغير صالح للاستخدام..
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