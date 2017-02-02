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7 طرق لتهوية الفراغات بدون شبابيك

آية منير آية منير
The Urban Chic Industrial Furniture Range, Big Blu Furniture Big Blu Furniture غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
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الأزمة السكانية والازدحام في المدن الكبرى هي مشكلة ضخمة وأدت لظهور اختيارات متعددة في البنايات السكنية، فمثلا ستجد مساحات الشقق الصغيرة جدا، أو الارتفاعات العالية جدا و المباني المتلاصقة سواء كان لسوء التخطيط أو لحل مشكلة الزيادة السكانية في النطاق المتاح، لذا ستظهر فراغات بداخل هذه الأبنية بدون تهوية ويقف أمامها مصمم الديكور طويلا ليجد حلا لهذه المشكلة، حتى لا يشعر المستخدمين بهذه العقبة وتتحول إلى غرفة مريحة وصحية ومضاءة بشكل مناسب..

1. أجهزة سحب الهواء وتجديده..

RESIDÊNCIA - BAIRRO JARDIM, SANTO ANDRÉ - SP, Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro مطبخ
Arquitetura 8 – Ana Spagnuolo &amp; Marcos Ribeiro

Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro
Arquitetura 8 – Ana Spagnuolo &amp; Marcos Ribeiro
Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro

مع تطور عالم الديكور وظهور التكنولوجيا فيه بقوة، ظهرت الكثير من الأجهزة التى تساعد على تجديد الهواء بداخل الفراغات المغلقة والتى تخلو من أي قتحات التهوية، وخاصة في المطبخ لما به من ادخنة بسبب عمليات الطهي، كما في هذا التصميم جهاز ضخم بكامل السقف لسحب الهواء وتجديده، ويمكننا أن نعتبر أنها لمسة من الطراز الصناعي لمطبخ حديث، ولم ينس المصمم الإضاءة وتوزيعها بشكل مناسب حتى لا تصبح أزمة فيما بعد وحتى لا نترك مجال للشعور بعدم وجود إضاءة طبيعية..

2. غرفة نوم مريحة..

QUARTO LG, MAJÓ Arquitetura de Interiores MAJÓ Arquitetura de Interiores غرفة نوم
MAJÓ Arquitetura de Interiores

MAJÓ Arquitetura de Interiores
MAJÓ Arquitetura de Interiores
MAJÓ Arquitetura de Interiores

إن كانت غرفة نومك بلا شبابيك فعليك بالاهتمام بالأمر بشكل جاد، مع جهاز حديث ذو حجم مناسب وفي مكان مناسب، لتجديد الهواء بشكل مستمر مع لمسة فنية رائعة بلوحة من الطبيعة أعلى السرير، ولنجذب أطراف الجمال وحلاوة التفاصيل فهذا نصيب لوحة من الطبيعة تزين سقف غرفتك بألوان الخريف..

3. نباتات جميلة..

Nuestros clientes destacan , Muebles Capsir Muebles Capsir غرفة المعيشة
Muebles Capsir

Muebles Capsir
Muebles Capsir
Muebles Capsir

أضف لمنزلك نباتاتك المفضلة، واختر الأنواع التى تصلح للأماكن المغلقة كنباتات الظل، وهي الحل السحري لتجديد الهواء بشكل طبيعي جدا وغير مكلف، ويترك لمسة جمالية رائعة بألوان زاهية ومشرقة..

4. أثاث أقل..

Tall Industrial Side Table from our Urban Chic Range Big Blu Furniture غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Big Blu Furniture

Tall Industrial Side Table from our Urban Chic Range

Big Blu Furniture
Big Blu Furniture
Big Blu Furniture

إن كنت في بداية مشروع تصميم غرفة بدون شبابيك، فالأفضل أن تختار لها استخدام غير حيوي، أو أن تصممها بأقل عدد قطع أثاث ممكنة، ستجد هذا الحل سحري ويساعد على حركة الهواء بداخل الغرفة و لن تشعر بعدم وجود فتحة تهوية..

5. شموع رائعة ذو رائحة جذابة..

Bougie déco de Noël Pomme de pin petit modèle, Bougies la Française Bougies la Française المنزلديكورات واكسسوارات
Bougies la Française

Bougies la Française
Bougies la Française
Bougies la Française

وأكثر ما يواجهنا في هذه الحالة عدم وجود فتحات تهوية، تتزداد الروائح المختلفة داخل الغرفة ومع تجديد الهواء ستحتاج لتعطير الغرفة مع لمسة رومانسية وغاية في الأناقة والجمال..

6. خامات خاصة..

душевая&прихожая, Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio حمام
Eclectic DesignStudio

Eclectic DesignStudio
Eclectic DesignStudio
Eclectic DesignStudio

هناك من المواد المستخدمة في التشطيب تتمتع بمسام مناسب وتحافظ على انتعاشها وتعزل الحرارة، فإن كان لا يوجد فتحة تهوية فستحتاج على الأغلب اختيار الأخشاب والأحجار كشريك رئيسي في التصميم، لما لها من تأثير على حرارة الغرفة وانتعاشها..

7. حمام متميز..

Guest WC, Your royal design Your royal design حمام
Your royal design

Your royal design
Your royal design
Your royal design

في نهاية جولتنا سنجد كثيرا من الحمامات في منازلنا الصغيرة مساحتها ضيقة وبدون فتحات التهوية، فالحل الوحيد لها هي النباتات وجهاز سحب الهواء، من الضرورة تنفيذ ذلك حتى لا تقع في أزمة أن الحمام يصبح غير صحي وغير صالح للاستخدام..

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