7 طرق لتهوية الفراغات بدون شبابيك

مع تطور عالم الديكور وظهور التكنولوجيا فيه بقوة، ظهرت الكثير من الأجهزة التى تساعد على تجديد الهواء بداخل الفراغات المغلقة والتى تخلو من أي قتحات التهوية، وخاصة في المطبخ لما به من ادخنة بسبب عمليات الطهي، كما في هذا التصميم جهاز ضخم بكامل السقف لسحب الهواء وتجديده، ويمكننا أن نعتبر أنها لمسة من الطراز الصناعي لمطبخ حديث، ولم ينس المصمم الإضاءة وتوزيعها بشكل مناسب حتى لا تصبح أزمة فيما بعد وحتى لا نترك مجال للشعور بعدم وجود إضاءة طبيعية..