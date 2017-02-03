ديكورات راقية وملهمة من شقة 150 م

اليوم سنأخذك في جولة بشقة ذات ديكورات هادئة وراقية للغاية، مساحتها الكلية لا تزيد عن 157 متر لكن الدرجات اللونية المستخدمة مع ديكورات الإضاءة المميزة ببكل الغرف زاد من اتساعها والشعور بالراحة فيها، ستلاحظ أيضا الجودة العالية بالخامات المستخدمة وهو ما خلق شعورا بالفخامة رغم بساطة وهدوء الديكورات والتصميمات التي تتبع النمط المعاصر في التصميم.