ديكورات راقية وملهمة من شقة 150 م

اليوم سنأخذك في جولة بشقة ذات ديكورات هادئة وراقية للغاية، مساحتها الكلية لا تزيد عن 157 متر لكن الدرجات اللونية المستخدمة مع ديكورات الإضاءة المميزة ببكل الغرف زاد من اتساعها والشعور بالراحة فيها، ستلاحظ أيضا الجودة العالية بالخامات المستخدمة وهو ما خلق شعورا بالفخامة رغم بساطة وهدوء الديكورات والتصميمات التي تتبع النمط المعاصر في التصميم.
أثاث غرفة المعيشة عملي وأنيق للغاية، حيث استعان المصمم بخامات راقية مثل الجلد والقطيفة، أما الألوان فالمحيط بالكامل به نفس النغمات اللونية المحايدة (البيج، البني، الرمادي) بدرجاتها المتنوعة.
لعبت الإضاءة دورا بارز في إشراق وزيادة الشعور بدفء المكان خاصة مع تنوعها وتعدد الوحدات في المكان الواحد، وهو ما لم يعطي مجالا لوجود أي اركان مظلمة بالغرفة. ستلاحظ أيضا اللوح الخشبي باللون الداكن الذي ثًبت عليه التليفزيون ليكون نقطة بصرية هادئة للغرفة.
تصميمات أثاث المطبح بسيطة وأنيقة للغاية إلا أنها مصحوبة بديكورات إضاءة متنوعة ومبهرة سواء الوحدات المعلقة أو المدفونة بالسقف أو المثبتة أسفل الخزانات العلوية.
توفر هذه الزاوية رؤية أفضل لتفاصيل المطبخ التي تداخلت وأنتجت هذا المظهر الرائع، فإلى جانب الإضاءة التي أشرنا لها بالأعلى كان للجرانيت الذي غطي سطح العمل بالكامل وبلاط الموزايك اللامع حضورا قويا ودلالة على فخامة ورقي ذوق قاطني المنزل.
تمتعت غرفة الطعام بكم وفير من الضوء الطبيعي بفضل تعدد النوافذ وهو ما أبرز جمال التصميم المعاصر والأنيق للغاية للسفرة خاصة الكراسي ذات القواعد المعدنية ذات التصميم الفريد، لقت انتباهي هنا هو التخلي عن الشكل التقليدي لبوفيه السفرة والاستعانة بوحدة تخزين مصمتة ومزدة ببعض أجهزة المطبخ الحديثة.
امتدت نفس النغمات اللونية المستعان بها في قطاع المعيشة إلى غرفة النوم أيضا والتي تناغمت مع ديكورات الإضاءة المميزة فخلقت جوا هادءا ودافئا للغاية بالغرفة، تصميم السرير بسيط ومريح للغاية خاصة مع التصميم المعاصر للمسند الكابتونيه. تعدد النوافذ بالغرفة سمح بدخول كم أكبر من الضوء الطبيعي فزاد من الشعور باتساعها على الرغم من الصغر النسبي لمساحتها.
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توزيع مثالي للإضاءة بغرفة الملابس، حيث كل وحدة ورف مضاء على حدى باسبوتات مدفونة بالخشب.
غرفة مخصصة للعمل والاسترخاء أيضا، حيث زودت الغرفة بكنبة مريحة وتليفزيون للاستمتاع بفواصل الراحة من العمل.
الضوء الطبيعي يكسو الغرفة بالكامل بفضل النافذة الزجاجية التي ملأت الجدار بالكامل.
تصميم الشرفة يحيط بكل غرف المنزل تقريبا بشكل ملتف وهى ميزة رائعة ساهمت في إشراق المكان بالداخل، زودت الشرفة بأثاث بتصميمات معاصرة أنيقة جعل منها مساحة مثالية لتناول الأفطار في الصباح مع الاستمتاع بالمشهد بالخارج.
جانب آخر من الشرفة مزود بأثاث يوفر إمكانية أفضل للاسترخاء والراحة.
لم تختلف النغمات اللونية المستخدمة في الحمام عن باقي الغرفة كثيرا إذ شملت البني والبيج والأبيض مع إضاءة قوية عززت الشعور بفخامة المكان، تصميم الجدار الخلفي للتواليت مميز وديناميكي للغاية حيث خلق التداخل بين البلاطات الهرمية مع التجويف المغطى بالموازيك حيوية بالمكان.