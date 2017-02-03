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ديكورات راقية وملهمة من شقة 150 م

أميرة قاسم أميرة قاسم
Квартира в современном стиле, 153 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
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اليوم سنأخذك في جولة بشقة ذات ديكورات هادئة وراقية للغاية، مساحتها الكلية لا تزيد عن 157 متر لكن الدرجات اللونية المستخدمة مع ديكورات الإضاءة المميزة ببكل الغرف زاد من اتساعها والشعور بالراحة فيها، ستلاحظ أيضا الجودة العالية بالخامات المستخدمة وهو ما خلق شعورا بالفخامة رغم بساطة وهدوء الديكورات والتصميمات التي تتبع النمط المعاصر في التصميم.

غرفة المعيشة

Квартира в современном стиле, 153 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

أثاث غرفة المعيشة عملي وأنيق للغاية، حيث استعان المصمم بخامات راقية مثل الجلد والقطيفة، أما الألوان فالمحيط بالكامل به نفس النغمات اللونية المحايدة (البيج، البني، الرمادي) بدرجاتها المتنوعة.

دفء وإشراق

Квартира в современном стиле, 153 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

لعبت الإضاءة دورا بارز في إشراق وزيادة الشعور بدفء المكان خاصة مع تنوعها وتعدد الوحدات في المكان الواحد، وهو ما لم يعطي مجالا لوجود أي اركان مظلمة بالغرفة. ستلاحظ أيضا اللوح الخشبي باللون الداكن الذي ثًبت عليه التليفزيون ليكون نقطة بصرية هادئة للغرفة.

المطبخ

Квартира в современном стиле, 153 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова مطبخ
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

تصميمات أثاث المطبح بسيطة وأنيقة للغاية إلا أنها مصحوبة بديكورات إضاءة متنوعة ومبهرة سواء الوحدات المعلقة أو المدفونة بالسقف أو المثبتة أسفل الخزانات العلوية.

زاوية أفضل

Квартира в современном стиле, 153 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова مطبخ
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

توفر هذه الزاوية رؤية أفضل لتفاصيل المطبخ التي تداخلت وأنتجت هذا المظهر الرائع، فإلى جانب الإضاءة التي أشرنا لها بالأعلى كان للجرانيت الذي غطي سطح العمل بالكامل وبلاط الموزايك اللامع حضورا قويا ودلالة على فخامة ورقي ذوق قاطني المنزل.

غرفة السفرة

Квартира в современном стиле, 153 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова مطبخ
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

تمتعت غرفة الطعام بكم وفير من الضوء الطبيعي بفضل تعدد النوافذ وهو ما أبرز جمال التصميم المعاصر والأنيق للغاية للسفرة خاصة الكراسي ذات القواعد المعدنية ذات التصميم الفريد، لقت انتباهي هنا هو التخلي عن الشكل التقليدي لبوفيه السفرة والاستعانة بوحدة تخزين مصمتة ومزدة ببعض أجهزة المطبخ الحديثة.

غرفة النوم

Квартира в современном стиле, 153 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

امتدت نفس النغمات اللونية المستعان بها في قطاع المعيشة إلى غرفة النوم أيضا والتي تناغمت مع ديكورات الإضاءة المميزة فخلقت جوا هادءا ودافئا للغاية بالغرفة، تصميم السرير بسيط ومريح للغاية خاصة مع التصميم المعاصر للمسند الكابتونيه. تعدد النوافذ بالغرفة سمح بدخول كم أكبر من الضوء الطبيعي فزاد من الشعور باتساعها على الرغم من الصغر النسبي لمساحتها.

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غرفة الملابس

Квартира в современном стиле, 153 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة الملابس
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

توزيع مثالي للإضاءة بغرفة الملابس، حيث كل وحدة ورف مضاء على حدى باسبوتات مدفونة بالخشب.

للعمل والاسترخاء

Квартира в современном стиле, 153 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова مكتب عمل أو دراسة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

غرفة مخصصة للعمل والاسترخاء أيضا، حيث زودت الغرفة بكنبة مريحة وتليفزيون للاستمتاع بفواصل الراحة من العمل.

Квартира в современном стиле, 153 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова مكتب عمل أو دراسة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

الضوء الطبيعي يكسو الغرفة بالكامل بفضل النافذة الزجاجية التي ملأت الجدار بالكامل.

الشرفة

Квартира в современном стиле, 153 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова بلكونة أو شرفة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

تصميم الشرفة يحيط بكل غرف المنزل تقريبا بشكل ملتف وهى ميزة رائعة ساهمت في إشراق المكان بالداخل، زودت الشرفة بأثاث بتصميمات معاصرة أنيقة جعل منها مساحة مثالية لتناول الأفطار في الصباح مع الاستمتاع بالمشهد بالخارج.

الجانب الآخر من الشرفة

Квартира в современном стиле, 153 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова بلكونة أو شرفة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

جانب آخر من الشرفة مزود بأثاث يوفر إمكانية أفضل للاسترخاء والراحة.

الحمام

Квартира в современном стиле, 153 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова حمام
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

لم تختلف النغمات اللونية المستخدمة في الحمام عن باقي الغرفة كثيرا إذ شملت البني والبيج والأبيض مع إضاءة قوية عززت الشعور بفخامة المكان، تصميم الجدار الخلفي للتواليت مميز وديناميكي للغاية حيث خلق التداخل بين البلاطات الهرمية مع التجويف المغطى بالموازيك حيوية بالمكان.

شقة 100 متر بتصميمات معاصرة مذهلة

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