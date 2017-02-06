10 أفكار رائعة لمنضدة المطبخ

منضدة المطبخ تمثل نقطة التميز، وذلك بفضل تصميمها الذي يمنح المكان شعورًا بالاتساع في المساحة، كما أنها تسمح بتوزيع أفضل، وقد تمثل تكاملًا مع الغرف الأخرى في المنزل، ولذلك؛ أصبح يتم تنفيذها في تصميمات المطابخ الجديدة.
تعتبر منضدة المطبخ منضدة اجتماع، حيث يتم تحويل الطعام إلى غداء، وتجعلنا ننضم إلى الأفراد الذين يعيشون معنا، فوجود منضدة المطبخ يجعلنا أكثر قربًا من بعضنا، وذلك بفضل وظائفها، حيث تسمح بمشاركة عدة أعضاء في في مجموعة من الانشطة في نفس الوقت.
يمكنك أيضًا الحصول على منافع أخرى، وهي استخدام سطح تلك المنضدة كبار لتناول الطعام، والعمل، وربما أيضًا تناول كوب من القهوة.
دعونا نطلع على بعض المناضد الحديثة..
منضدة العمل لابد وأن تحصل على قدر مناسب من الإضاءة، بحيث تصبح مضاءة بالكامل، لذا نحن ننصحك بوضع مصدر مباشر فوقها. وقد حقق مصممو Arqing ذلك في هذا المطبخ، من خلال وضع ثلاث خطوط من الضوء في مصابيح من الألومنيوم، التي لن تجد لها ظلًا على سطح منضدتك. فيما تم وضع وحدة إضاءة فوق المنضدة، وأخر وجه نحو الصنبور، والثالث نحو الخزانة.
مما لا شك فيه، بطل الرواية في هذا المطبخ هو الجرانيت، حيث الرقي ومقاومة الحجر. فكرة المهندس المعماري Enrique Cabrera، كانت تحقيق الاستفادة القصوى من الإضاءة الطبيعية الناتجة عن الفضاء، من خلال طلاء الجدران والألواح باللون الأبيض. استخدام تلك المواد، دون أدنى شك، يزيد من جمال المطبخ، بالإضافة إلى تحقيق التكامل والتناغم مع بقية الأثاث في هذا المطبخ. يتمتع أيضًا حجر الجرانيت الجميل، بسهولة الحفاظ عليه، وسهولة تنظيفه، وهو ما يساعد على طهي الطعام دون خوف.
أحد النقاط التي يجب أخذها بعين الاعتبار، أنه إن كانت لديك منضدة في منتصف المطبخ، فسوف يتم الاستعانة بها كمنطقة للطهي، لذا يجب عليك توفير مدخنة جيدة.
استخدام هذا التصميم الأصلي للشكل الأسطواني من الصلب، يجعل المدخنة عنصر وظيفي، وقطعة ديكورية في الوقت ذاته. تلك اللوحة على الجدار، مع الفسيفساء الأبيض والأزرق، تمنح المطبخ ميزة إبداعية إضافية.
يمكنك تحويل مطبخك إلى أكثر الأماكن تفضيلًا في المنزل، حيث يُصبح مكانًا للتعايش مع العائلة والأصدقاء، مع لمسات لمسات لونية زاهية، تثير الكثير من المشاعر. الاستخدام الزائد للأحمر يمكن أن يكون ساحقًا، وقد استخدم محترفو Micheas Arquitectos، بضع ضربات من هذه النغمة الحيوية، لتحقيق الديناميكية والفرح، وخلق أجواء متناقضة باللونين الأبيض والأسود في الأثاث.
في منضدة هذا المطبخ، يمكننا ملاحظة مساحات التخزين المتعددة التي يمكنك اكتسابها، حيث إمكانية ترتيب كتب الطبخ الخاصة بك.
توزيع هذا المطبخ ليس له حدود، فهو يحقق اتحاد تام مع محيطه. نغمات من الأسود والصلب في الأثاث، تعطي لمسة عالية من التطور، إضافة إلى اللعب بالخشب مما ساعد على تصميم مكان دافئ.
الجدران البيضاء والأسقف أيضًا تعزز من تصميم الأثاث. وقد حقق محترفو Sobrado Ugalde Arquitectos، قيمة إضافية في تصميمهم، من خلال الدفئ في الإضاءة.
في أجواء تبسيطية أحادية اللون تقريبًا، جمع هذا المطبخ بين الفخامة والوظيفية، حيث التشطيبات المبتكرة من Grupo Arquidec، مثل الجرانيت في الارفف، والرخام في الأرضيات، والخشب في أثاث المطبخ.
في هذه المساحة يمكننا أن نرى كيفية دمج المطبخ مفتوح مع غرفة طعام وشرفة لطيفة جدًا، لذلك لا داعي للقلق حول الشعور بالعزلة أثناء الطهي فهذه المساحة صممت للدمج بين مختلف البيئات، حيث كل شيء في متناول اليد!
خطوط بسيطة وخزانات واضحة تحدد النمط في تصميم هذا المطبخ التبسيطي، الذي ينتمي إلى منزل Basáltica، والذي تم تصميمه من قِبل Grupo Arquitectura. حيث التصميم النظيف الخالي من الانحرافات البصرية.
في هذا المشروع اختيرت التكنولوجيا لتكون من أحدث جيل، وبالتالي تكون قادرة على زيادة نطاق الموارد الطبيعية، وعلى سبيل المثال، فإن الماء قابل لإعادة التدوير 100%!
إذا كنت تمتلك مساحة كبيرة، فهنيئًا لك، حيث أن وسائل الراحة تنمو معها، لأن وضع منضدة في وسط المطبخ، يعطيك حيز أكبر للعمل بما انك سوف تكون قادر على التحرك بسهولة أكبر، كما أن المنضدة تتضمن عدد كبير من الأدراج للتخزين، مما يعطيك مساحة حرة لتنفيذ الأنشطة الخاصة بك.
حالة أخرى ينبغي التمعن فيها، وهي المواد التي يصنع منها أثاث المطبخ، حيث أنها ذات أهمية قصوى، لكونها منطقة العمل، ولهذا فمن المستحسن أن تصمم من مواد مقاومة ومتنوهة.
كما هو الحال في منضدة هذا المطبخ. لمنطقة العمل، تم تركيب سطح من الاسمنت، حيث تم تضمين المصارف وفرن متكامل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، فيما تتكامل الأجهزة المنزلية في تناغم.
للتفكير في وضع منضدة في المطبخ، نحن بحاجة إلى مساحة كبيرة، لتنفيذ تصميم عصري، أو أننا يمكن أن نعمل في فضاء مفتوح. هذا المطبخ صمم بنمط ريفي، من قِبل Taller Estilo Arquitectura، حيث الشعور بأننا في المنزل، وعلى الرغم من حجمه، فإنه يعكس اتساعًا بفضل عملية التوزيع.
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