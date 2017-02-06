الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 أفكار رائعة لمنضدة المطبخ

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Cocinas Modernas, Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño مطبخ
Loading admin actions …

منضدة المطبخ تمثل نقطة التميز، وذلك بفضل تصميمها الذي يمنح المكان شعورًا بالاتساع في المساحة، كما أنها تسمح بتوزيع أفضل، وقد تمثل تكاملًا مع الغرف الأخرى في المنزل، ولذلك؛ أصبح يتم تنفيذها في تصميمات المطابخ الجديدة.

تعتبر منضدة المطبخ منضدة اجتماع، حيث يتم تحويل الطعام إلى غداء، وتجعلنا ننضم إلى الأفراد الذين يعيشون معنا، فوجود منضدة المطبخ يجعلنا أكثر قربًا من بعضنا، وذلك بفضل وظائفها، حيث تسمح بمشاركة عدة أعضاء في في مجموعة من الانشطة في نفس الوقت.

يمكنك أيضًا الحصول على منافع أخرى، وهي استخدام سطح تلك المنضدة كبار لتناول الطعام، والعمل، وربما أيضًا تناول كوب من القهوة.

دعونا نطلع على بعض المناضد الحديثة..

1. عصرية

E2 KITCHEN arQing مطبخ
arQing

E2 KITCHEN

arQing
arQing
arQing

منضدة العمل لابد وأن تحصل على قدر مناسب من الإضاءة، بحيث تصبح مضاءة بالكامل، لذا نحن ننصحك بوضع مصدر مباشر فوقها. وقد حقق مصممو Arqing ذلك في هذا المطبخ، من خلال وضع ثلاث خطوط من الضوء في مصابيح من الألومنيوم، التي لن تجد لها ظلًا على سطح منضدتك. فيما تم وضع وحدة إضاءة فوق المنضدة، وأخر وجه نحو الصنبور، والثالث نحو الخزانة.

2. التناغم مع الطبيعة

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto مطبخ
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

مما لا شك فيه، بطل الرواية في هذا المطبخ هو الجرانيت، حيث الرقي ومقاومة الحجر. فكرة المهندس المعماري Enrique Cabrera، كانت تحقيق الاستفادة القصوى من الإضاءة الطبيعية الناتجة عن الفضاء، من خلال طلاء الجدران والألواح باللون الأبيض. استخدام تلك المواد، دون أدنى شك، يزيد من جمال المطبخ، بالإضافة إلى تحقيق التكامل والتناغم مع بقية الأثاث في هذا المطبخ. يتمتع أيضًا حجر الجرانيت الجميل، بسهولة الحفاظ عليه، وسهولة تنظيفه، وهو ما يساعد على طهي الطعام دون خوف.

3. العناصر الأصلية

Cocinas Modernas, Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño مطبخ
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

أحد النقاط التي يجب أخذها بعين الاعتبار، أنه إن كانت لديك منضدة في منتصف المطبخ، فسوف يتم الاستعانة بها كمنطقة للطهي، لذا يجب عليك توفير مدخنة جيدة.

استخدام هذا التصميم الأصلي للشكل الأسطواني من الصلب، يجعل المدخنة عنصر وظيفي، وقطعة ديكورية في الوقت ذاته. تلك اللوحة على الجدار، مع الفسيفساء الأبيض والأزرق، تمنح المطبخ ميزة إبداعية إضافية.

4. لمسات لونية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يمكنك تحويل مطبخك إلى أكثر الأماكن تفضيلًا في المنزل، حيث يُصبح مكانًا للتعايش مع العائلة والأصدقاء، مع لمسات لمسات لونية زاهية، تثير الكثير من المشاعر. الاستخدام الزائد للأحمر يمكن أن يكون ساحقًا، وقد استخدم محترفو Micheas Arquitectos، بضع ضربات من هذه النغمة الحيوية، لتحقيق الديناميكية والفرح، وخلق أجواء متناقضة باللونين الأبيض والأسود في الأثاث.

في منضدة هذا المطبخ، يمكننا ملاحظة مساحات التخزين المتعددة التي يمكنك اكتسابها، حيث إمكانية ترتيب كتب الطبخ الخاصة بك.

5. غير محدود

Veramonte I, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos مطبخ
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

توزيع هذا المطبخ ليس له حدود، فهو يحقق اتحاد تام مع محيطه. نغمات من الأسود والصلب في الأثاث، تعطي لمسة عالية من التطور، إضافة إلى اللعب بالخشب مما ساعد على تصميم مكان دافئ.

الجدران البيضاء والأسقف أيضًا تعزز من تصميم الأثاث. وقد حقق محترفو Sobrado Ugalde Arquitectos، قيمة إضافية في تصميمهم، من خلال الدفئ في الإضاءة.

6. دمج المساحات

VILLAS DOCE LUX, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos مطبخ
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

في أجواء تبسيطية أحادية اللون تقريبًا، جمع هذا المطبخ بين الفخامة والوظيفية، حيث التشطيبات المبتكرة من Grupo Arquidec، مثل الجرانيت في الارفف، والرخام في الأرضيات، والخشب في أثاث المطبخ.

في هذه المساحة يمكننا أن نرى كيفية دمج المطبخ مفتوح مع غرفة طعام وشرفة لطيفة جدًا، لذلك لا داعي للقلق حول الشعور بالعزلة أثناء الطهي فهذه المساحة صممت للدمج بين مختلف البيئات، حيث كل شيء في متناول اليد!

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. التفاصيل الصغيرة

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura مطبخ
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

خطوط بسيطة وخزانات واضحة تحدد النمط في تصميم هذا المطبخ التبسيطي، الذي ينتمي إلى منزل Basáltica، والذي تم تصميمه من قِبل Grupo Arquitectura. حيث التصميم النظيف الخالي من الانحرافات البصرية.

في هذا المشروع اختيرت التكنولوجيا لتكون من أحدث جيل، وبالتالي تكون قادرة على زيادة نطاق الموارد الطبيعية، وعلى سبيل المثال، فإن الماء قابل لإعادة التدوير 100%!

8. اتساع الفضاء

Kupuri , BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS مطبخ
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

إذا كنت تمتلك مساحة كبيرة، فهنيئًا لك، حيث أن وسائل الراحة تنمو معها، لأن وضع منضدة في وسط المطبخ، يعطيك حيز أكبر للعمل بما انك سوف تكون قادر على التحرك بسهولة أكبر، كما أن المنضدة تتضمن عدد كبير من الأدراج للتخزين، مما يعطيك مساحة حرة لتنفيذ الأنشطة الخاصة بك.

9. جميلة وصعبة

interiores, Gama Elite Gama Elite مطبخ
Gama Elite

Gama Elite
Gama Elite
Gama Elite

حالة أخرى ينبغي التمعن فيها، وهي المواد التي يصنع منها أثاث المطبخ، حيث أنها ذات أهمية قصوى، لكونها منطقة العمل، ولهذا فمن المستحسن أن تصمم من مواد مقاومة ومتنوهة.

كما هو الحال في منضدة هذا المطبخ. لمنطقة العمل، تم تركيب سطح من الاسمنت، حيث تم تضمين المصارف وفرن متكامل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، فيما تتكامل الأجهزة المنزلية في تناغم.

10. الحجم لا يهم!

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

للتفكير في وضع منضدة في المطبخ، نحن بحاجة إلى مساحة كبيرة، لتنفيذ تصميم عصري، أو أننا يمكن أن نعمل في فضاء مفتوح. هذا المطبخ صمم بنمط ريفي، من قِبل Taller Estilo Arquitectura، حيث الشعور بأننا في المنزل، وعلى الرغم من حجمه، فإنه يعكس اتساعًا بفضل عملية التوزيع.

إن كنت من عشاق التميز، فبالتأكيد ستعجبك المطابخ في هذا المقال، 8 مطابخ بتصميمات غير تقليدية

ورق الحائط يميز جدران تلك الشقة الإيطالية

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً