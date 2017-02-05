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5 غرف أطفال للبنات

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
homify غرفة الاطفال Pink
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كل شيء لابد أن يكون في مكانه الصحيح حتى يشعر بالتناغم والراحة، وهكذا أطفالنا يجب أن يشعروا بأن غرفة نومهم تليق بشخصياتهم، وهذه المرة موضوعنا عن غرف الأطفال الهادئين وعادة ما يكونوا فتيات، لذا جمعنا لهن مجموعة متنوعة من تصاميم لغرف الأطفال بألوان الباستيل الناعمة تتناسب مع شخصياتهن، دعونا نعرض لكم الصور بتفاصيلها. 

حائط مزركش

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım غرفة الاطفال
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

تبدو أن هذه الغرفة لطفلة كبيرة نوعًا ما يظهر ذلك في شكل الأثاث ونوعية الألعاب الموجودة في الغرفة، ورق الحائط المزركش جمع بين ألوان جميلة ومتعددة تتناسب مع الأثاث الأبيض.

غرفة وردية

homify غرفة الاطفال Pink
homify

homify
homify
homify

عادة ما يكون السرير منفصل عن الخزانة لكن في هذا التصميم دُمج فيه السرير داخل الخزانة، وفرهذا الدمج مساحة فضاء كبيرة يمكن أن تستوعب أنشطة الطفلة الغير متناهية، الاعتماد على اللون الوردي ساهم في مظهر الغرفة الهاديء.

ألوان الباستيل

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

هذه الصورة جزء من غرفة نوم طفلة، ألوان الباستيل هي ما تميز هذه الغرفة جمعت بين ألوان عديدة ولازالت محافظة على هدوئها، الألوان منسجمة مع بعضها دون صخب، إختيار ورق الحائط أصاب فيه الخبراء، لون الأثاث الأبيض يليق بكافة الألوان المستخدمة في ديكور الغرفة.   

الجزء الثاني من الغرفة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

استغل المصممون السقف المرتفع في تصميم مكان مميز للسرير، بحيث تقضي الطفلة وقتها في الجزء السفلي من الغرفة وعند وقت النوم تصعد إلى سريرها في الجزء العلوي من الغرفة. 

غرفة بسقف منحدر

large apartment in classic style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة الاطفال
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

غرفة أخرى ذات تصميم كلاسيكي بسقف منحدر لطفلة كبيرة، وعلى عكس المعتاد لم تكن الجدران بيضاء والسجادة ملونة ففي هذه الغرفة تلونت الجدران باللون الوردي والسجادة كانت بيضاء بلمسات من اللون الوردي، السقف أبيض حتى لا يضيق من المساحة، المكتب يدل على أن صاحبة هذه الغرفة فتاة في المدرسة. 

غرفة لتوأم

Montessori Odası, MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA غرفة الاطفال خشب White
MOBİLYADA MODA

MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA

يمكن أن تستوعب هذه الغرفة فتاتين في نفس السن تقريبًا، الجدران مخططة باللون الوردي الفاتح والأبيض، يبدو أن صاحبة هذه الغرفة طفلة صغيرة بالكاد في مرحلة الروضة، الطاولة مناسبة لزيارات صديقاتها من أبناء الجيران، الخزانة يمكن أن تضع فيها القصص المفضلة لديها. 

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