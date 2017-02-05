5 غرف أطفال للبنات

كل شيء لابد أن يكون في مكانه الصحيح حتى يشعر بالتناغم والراحة، وهكذا أطفالنا يجب أن يشعروا بأن غرفة نومهم تليق بشخصياتهم، وهذه المرة موضوعنا عن غرف الأطفال الهادئين وعادة ما يكونوا فتيات، لذا جمعنا لهن مجموعة متنوعة من تصاميم لغرف الأطفال بألوان الباستيل الناعمة تتناسب مع شخصياتهن، دعونا نعرض لكم الصور بتفاصيلها.
تبدو أن هذه الغرفة لطفلة كبيرة نوعًا ما يظهر ذلك في شكل الأثاث ونوعية الألعاب الموجودة في الغرفة، ورق الحائط المزركش جمع بين ألوان جميلة ومتعددة تتناسب مع الأثاث الأبيض.
عادة ما يكون السرير منفصل عن الخزانة لكن في هذا التصميم دُمج فيه السرير داخل الخزانة، وفرهذا الدمج مساحة فضاء كبيرة يمكن أن تستوعب أنشطة الطفلة الغير متناهية، الاعتماد على اللون الوردي ساهم في مظهر الغرفة الهاديء.
هذه الصورة جزء من غرفة نوم طفلة، ألوان الباستيل هي ما تميز هذه الغرفة جمعت بين ألوان عديدة ولازالت محافظة على هدوئها، الألوان منسجمة مع بعضها دون صخب، إختيار ورق الحائط أصاب فيه الخبراء، لون الأثاث الأبيض يليق بكافة الألوان المستخدمة في ديكور الغرفة.
استغل المصممون السقف المرتفع في تصميم مكان مميز للسرير، بحيث تقضي الطفلة وقتها في الجزء السفلي من الغرفة وعند وقت النوم تصعد إلى سريرها في الجزء العلوي من الغرفة.
غرفة أخرى ذات تصميم كلاسيكي بسقف منحدر لطفلة كبيرة، وعلى عكس المعتاد لم تكن الجدران بيضاء والسجادة ملونة ففي هذه الغرفة تلونت الجدران باللون الوردي والسجادة كانت بيضاء بلمسات من اللون الوردي، السقف أبيض حتى لا يضيق من المساحة، المكتب يدل على أن صاحبة هذه الغرفة فتاة في المدرسة.
يمكن أن تستوعب هذه الغرفة فتاتين في نفس السن تقريبًا، الجدران مخططة باللون الوردي الفاتح والأبيض، يبدو أن صاحبة هذه الغرفة طفلة صغيرة بالكاد في مرحلة الروضة، الطاولة مناسبة لزيارات صديقاتها من أبناء الجيران، الخزانة يمكن أن تضع فيها القصص المفضلة لديها.
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