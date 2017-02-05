5 غرف أطفال للبنات

هذه الصورة جزء من غرفة نوم طفلة، ألوان الباستيل هي ما تميز هذه الغرفة جمعت بين ألوان عديدة ولازالت محافظة على هدوئها، الألوان منسجمة مع بعضها دون صخب، إختيار ورق الحائط أصاب فيه الخبراء، لون الأثاث الأبيض يليق بكافة الألوان المستخدمة في ديكور الغرفة.