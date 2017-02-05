الماضى والحاضر معاً فى تصميمات روعة

فى منزلك يمكنك الجمع بين النمط الكلاسيكى والعصرى معاً من خلال توزيع الأنماط على غرف المنزل، ففى غرفة المعيشة اعتمد المصمم على النمط المعاصر الحديث وفى غرفة السفرة المقابلة اختار المصمم النمط الكلاسيكى الجذاب.

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