الماضى والحاضر معاً فى تصميمات روعة

الجمع بين الماضى والحاضر من أحدث صيحات التصميم المعمارى الحديث وأكثرهم اناقة، فالكثير منا يفضل النمط الكلاسيكى القديم ويشعر بنوستالجيا وحنين إلى كل ما هو قديم ولكن يحتاج إلى العملية أيضاً التى تفرضها الأسلوب المعاصر والحديث فى التصميم، لذلك كان الجمع بين الماضى والحاضر معاً من أكثر التصميمات المبدعة، واليوم سنعرض لكم فى هوميفاى بعض التصميمات التى جمعت بين الماضى والحاضر معاً.
أول تصميم معنا لحمام جمع تصميمه بين اللمسات الريفية القديمة والتصميم العصرى الحديث والجذاب، استخدم المصمم الخشب بلمسته الريفية الدافئة فى تصميم الأرضيات، السقف وبعض الديكورات، مع لمسة الرخام العصرية بلونه الرمادى الحيادى الذى أضاف للتصميم اناقة وجاذبية واضحة.
تصميم أخر لغرفة معيشة جمعت فى تصميمها بين النمطية والأسلوب القديم من خلال تصميم السقف والجدران من الطوب الجيرى الذى أعطى للغرفة لمسة من العتاقة، امتزجت بطريقة واضحة مع العصرية الشديدة التى غلفت اثاث وديكورات الغرفة.
مشروع اخر يجمع بين الكلاسيكية بلمسة عصرية مميزة جداً، اختار المصمم تصميم السرير بنمط قديم جداً من الحديد ذو اربع عمدان ليعزز اللمسة الكلاسيكية فى الغرفة ودمجخا مع الديكورات العصرية وباقى قطع الأثاث ذو التصميم العصرى الأنيق
اجتمعت تفاصيل البناء الكاملة بشكل يميل إلى التقليدية بوضوح، بجانب استخدام الحديد المطاوع لعمل كراسي رائعة للجلسة المميزة في الهواء الطلق، وللتأكيد على الطابع التقليدي للمنزل، ومع ذلك فأن طريقة التنظيم والترتيب للطاولة تعطي طابع حداثي للمكان.
تصميم كلاسيكى رائع جداً لغرفة سفرة اجتمعت فيها كل العناصر الكلاسيكية من الأثاث الخشبى الكبير، مع بعض اللمسات العصرية من خلال الديكورات الملونة والأستعانة بتفاصيل اضاءة عصرية بطريقة واضحة.
التصميم عصرى فى تلك الغرفة بالكامل من اختيار الأثاث، ولكن اضاف المصمم لمسة من الكلاسيكية القديمة فى تفاصيل الديكور والتابلوهات التى استعان بها المصمم لتزيين الجدار.
في هذا المطبخ نجد أن النمط الريفي القديم وضع لمسته الجمالية، مع التفاصيل الحديثة في ديكورات وقطع الأثاث التى انتشرت فى المطبخ، إلا أن ما به من لمسات ريفية يعطيه شكلًا رائعاً، مثل عمل جدار من الطوب وتزينه ببعض الأرفف المميزة، وجاءت الطاولة خشبية تحاوطها الكراسى لتضيف لمسات قديمة وريفية بشكل واضح على التصميم
فى منزلك يمكنك الجمع بين النمط الكلاسيكى والعصرى معاً من خلال توزيع الأنماط على غرف المنزل، ففى غرفة المعيشة اعتمد المصمم على النمط المعاصر الحديث وفى غرفة السفرة المقابلة اختار المصمم النمط الكلاسيكى الجذاب.
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