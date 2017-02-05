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الماضى والحاضر معاً فى تصميمات روعة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Gaiole in Chianti, Toscana, Arlene Gibbs Décor Arlene Gibbs Décor غرفة المعيشة
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الجمع بين الماضى والحاضر من أحدث صيحات التصميم المعمارى الحديث وأكثرهم اناقة، فالكثير منا يفضل النمط الكلاسيكى القديم ويشعر بنوستالجيا وحنين إلى كل ما هو قديم ولكن يحتاج إلى العملية أيضاً التى تفرضها الأسلوب المعاصر والحديث فى التصميم، لذلك كان الجمع بين الماضى والحاضر معاً من أكثر التصميمات المبدعة، واليوم سنعرض لكم فى هوميفاى بعض التصميمات التى جمعت بين الماضى والحاضر معاً.

الريف القديم والعصرية

Chalet - Megeve Fr, Andrea Rossini Architetto Andrea Rossini Architetto حمام
Andrea Rossini Architetto

Andrea Rossini Architetto
Andrea Rossini Architetto
Andrea Rossini Architetto

أول تصميم معنا لحمام جمع تصميمه بين اللمسات الريفية القديمة والتصميم العصرى الحديث والجذاب، استخدم المصمم الخشب بلمسته الريفية الدافئة فى تصميم الأرضيات، السقف وبعض الديكورات، مع لمسة الرخام العصرية بلونه الرمادى الحيادى الذى أضاف للتصميم اناقة وجاذبية واضحة.

النمطية القديمة مع التصميم الحديث

Gaiole in Chianti, Toscana, Arlene Gibbs Décor Arlene Gibbs Décor غرفة المعيشة
Arlene Gibbs Décor

Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor

تصميم أخر لغرفة معيشة جمعت فى تصميمها بين النمطية والأسلوب القديم من خلال تصميم السقف والجدران من الطوب الجيرى الذى أعطى للغرفة لمسة من العتاقة، امتزجت بطريقة واضحة مع العصرية الشديدة التى غلفت اثاث وديكورات الغرفة.

غرفة نوم كلاسيكية بلمسة عصرية

Gaiole in Chianti, Toscana, Arlene Gibbs Décor Arlene Gibbs Décor غرفة نوم
Arlene Gibbs Décor

Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor

مشروع اخر يجمع بين الكلاسيكية بلمسة عصرية مميزة جداً، اختار المصمم تصميم السرير بنمط قديم جداً من الحديد ذو اربع عمدان ليعزز اللمسة الكلاسيكية فى الغرفة ودمجخا مع الديكورات العصرية وباقى قطع الأثاث ذو التصميم العصرى الأنيق

شرفة تجمع بين التقليدية والحداثة

Gaiole in Chianti, Toscana, Arlene Gibbs Décor Arlene Gibbs Décor بلكونة أو شرفة
Arlene Gibbs Décor

Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor

اجتمعت تفاصيل البناء الكاملة بشكل يميل إلى التقليدية بوضوح، بجانب استخدام الحديد المطاوع لعمل كراسي رائعة للجلسة المميزة في الهواء الطلق، وللتأكيد على الطابع التقليدي للمنزل، ومع ذلك فأن طريقة التنظيم والترتيب للطاولة تعطي طابع حداثي للمكان.

كلاسيكية ممزوجة بعصرية شديدة

Gaiole in Chianti, Toscana, Arlene Gibbs Décor Arlene Gibbs Décor غرفة السفرة
Arlene Gibbs Décor

Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor

تصميم كلاسيكى رائع جداً لغرفة سفرة اجتمعت فيها كل العناصر الكلاسيكية من الأثاث الخشبى الكبير، مع بعض اللمسات العصرية  من خلال الديكورات الملونة والأستعانة بتفاصيل اضاءة عصرية بطريقة واضحة.

تفاصيل كلاسيكية فى تصميم عصرى حديث

Gaiole in Chianti, Toscana, Arlene Gibbs Décor Arlene Gibbs Décor غرفة نوم
Arlene Gibbs Décor

Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor

التصميم عصرى فى تلك الغرفة بالكامل من اختيار الأثاث، ولكن اضاف المصمم لمسة من الكلاسيكية القديمة فى تفاصيل الديكور والتابلوهات التى استعان بها المصمم لتزيين الجدار.

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مطبخ ريفى حديث

Filiz Ozcan Yaz, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım مطبخ
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

في هذا المطبخ نجد أن النمط الريفي القديم وضع لمسته الجمالية، مع التفاصيل الحديثة في ديكورات وقطع الأثاث التى انتشرت فى المطبخ، إلا أن ما به من لمسات ريفية يعطيه شكلًا رائعاً، مثل عمل جدار من الطوب وتزينه ببعض الأرفف المميزة، وجاءت الطاولة خشبية تحاوطها الكراسى لتضيف لمسات قديمة وريفية بشكل واضح على التصميم

حديث وكلاسيكى

E.E. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة المعيشة
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

فى منزلك يمكنك الجمع بين النمط الكلاسيكى والعصرى معاً من خلال توزيع الأنماط على غرف المنزل، ففى غرفة المعيشة اعتمد المصمم على النمط المعاصر الحديث  وفى غرفة السفرة المقابلة اختار المصمم النمط الكلاسيكى الجذاب.

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