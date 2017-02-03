خفة وأناقة الطابع السويدي في التصميم

في مقالاتنا كثيرا ما تقرأ عن التصميمات المودرن أو الكلاسيكية أو تلك ذات الأجواء الريفية، لكن هناك أيضا الطابع الأسكندنافي والذي حقق رواجا في الفترة الأخيرة، فكان من المهم أن نجيب على تساؤل
ما أكثر ما يميز النمط الأسكندنافي؟، الأمر المؤكد أنه باختيارك لهذا النمط فانك ستضمن لمنزلك مظهر بسيط ومرح ومريح للغاية!
بدأ ظهور هذا النمط في عشرينات القرن الماضي خاصة في الدول الأسكندنافية مثل السويد والنرويج وفنلندا والدنمارك – وهذا هو السر وراء التسمية- جامعا بين مرح وجرأة التصميمات الحداثية وهدوء وبساطة التصميمات المينيمالية، لذا في مقالنا اليوم سنأخذك في جولة صغيرة بين مجموعة من التصميمات المميزة لتكون دليلا لك إن وقعت في غرامه وأردت تصميم منزلك وفقا لمبادئه.
يتميز الاثاث المصمم وفقا للنمط الاسنكدنافي بالخطوط الناعمة والحواف المستديرة، كما إنه يتبنى التصميمات المبتكرة والفريدة التي تخدم الجانب العملي للأثاث.
إذا دخلت منزلا مصمما وفقا لمبادئ النمط الأسكندنافي ستلاحظ الاهتمام الكبير والواضح بالإضاءة سواء في توزيعها الجيد والمثالي أو تعدد مصادرها بين الطبيعي والصناعي.
التصميمات السويدية تقدر بشدة الضوء الطبيعي، لذلك تجد من الطبيعي أن تشاهد صورا لتصميمات غرف تتبع هذا النمط بنوافذ دون ستائر أو بستائر ذات خامات شفافة غير حاجبة للضوء.
السجاد الكبير الذي يمتد من الجدار للجدار لا ينتمي لهذا النمط على الإطلاق، فالأرضيات في الغالب ما تكون خشبية بدرجات لونية فاتحة أو درجات تحافظ على اللون الطبيعي للخشب، وإن استخدم السجاد فيكون من الحجم الصغيرالمصنع من خامات طبيعية مثل الخيوط القطنية والصوف.
وجود النباتات والزهور الطبيعية في المنازل التي تتبع هذا النمط ليس رفاهية، بل هو مكون أساسي وأصيل للديكور بغض النظر عن طبيعة الغرفة، وهو ما يجعلك تشعر بحيوية التصميمات رغم بساطتها وهدوءها.
ينتشر استخدام النغمات اللونية التي تشمل (الأبيض، الرمادي، الأسود، والبني) كثيرا في التصميمات الأسكندنافية وهذا هو السر وراء المظهر الهادئ والمريح الذي يميز أغلب تصميماته، لكن بين الحين والآخر يستعين بعض المصممون بألوان خارج هذه البالتة مثل درجات الزهري الهاديء، ودرجات الأزرق المائل للأخضر ليضيف لمسات أكثر حيوية للمكان، لكن بشكل أساسي يحافظ المصممون على اللون الأبيض للجدران حتى لا تضغى على الاثاث.
يعد مبدأ
الأقل هو الأفضل من أشهر مبادئ التصميم وفقا لهذا النمط، فكل ركن يُصمم بحرص ليُستغل بشكل مثالي مع تجنب وجود كل ما هو غير ضروري، فالأهم أن يبقى المكان بمظهر مرتب وأنيق ومريح بصريا مهما صغرت المساحة وتعدد الأثاث فيها.
ربما هذه النقطة متعلقة بسابقتها، فالهدف هو خلق مكان مريح بصريا ويبعث الهدوء في النفس لذلك ستجد أن الأكسسوارات والديكورات المستعان بها بسيطة للغاية وبكثافة قليلة وإن وجدت فتعتمد على الأشكال الهندسية التي من شأنها إضافة حركة وحيوية بالمكان.
جزء أصيل من أناقة الطابع الأسكندنافي ينبع من جودة المنسوجات المستخدمة في تصميماته وتأثيرها على الجو العام بالمكان، فيغلب مثلا الاستعانة بالمنسوجات التي تبعث الدفء كالفرو وجلود الحيوانات.
ولكي يكتمل أي تصميم اسكندنافي لابد من وجود الخشب فهو خامة مقدسة ولها حضور قوي في أغلب التصميمات، فوجوده لا يقتصر على الأرضيات فقط بل يتجلى في طولات السفرة والقهوة والكراسي وكثير من أثاث الغرف الداخلية خاصة بمظهره الطبيعي الخام مثل الوحدتين الخشبيتن ذات التصميم الفريد على جانبي السرير.
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