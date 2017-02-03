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خفة وأناقة الطابع السويدي في التصميم

أميرة قاسم أميرة قاسم
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في مقالاتنا كثيرا ما تقرأ عن التصميمات المودرن أو الكلاسيكية أو تلك ذات الأجواء الريفية، لكن هناك أيضا الطابع الأسكندنافي والذي حقق رواجا في الفترة الأخيرة، فكان من المهم أن نجيب على تساؤل ما أكثر ما يميز النمط الأسكندنافي؟، الأمر المؤكد أنه باختيارك لهذا النمط فانك ستضمن لمنزلك مظهر بسيط ومرح ومريح للغاية! 

بدأ ظهور هذا النمط في عشرينات القرن الماضي خاصة في الدول الأسكندنافية مثل السويد والنرويج وفنلندا والدنمارك – وهذا هو السر وراء التسمية- جامعا بين مرح وجرأة التصميمات الحداثية وهدوء وبساطة التصميمات المينيمالية، لذا في مقالنا اليوم سنأخذك في جولة صغيرة بين مجموعة من التصميمات المميزة  لتكون دليلا لك إن وقعت في غرامه وأردت تصميم منزلك وفقا لمبادئه.

خطوط ناعمة

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يتميز الاثاث المصمم وفقا للنمط الاسنكدنافي بالخطوط الناعمة والحواف المستديرة، كما إنه يتبنى التصميمات المبتكرة والفريدة التي تخدم الجانب العملي للأثاث.

الإضاءة

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إذا دخلت منزلا مصمما وفقا لمبادئ النمط الأسكندنافي ستلاحظ الاهتمام الكبير والواضح بالإضاءة سواء في توزيعها الجيد والمثالي أو تعدد مصادرها بين الطبيعي والصناعي.

نوافذ دون ستائر

APPARTAMENTO in STILE COUNTRY CHIC, giorgio davide manzoni giorgio davide manzoni غرفة المعيشة
giorgio davide manzoni

giorgio davide manzoni
giorgio davide manzoni
giorgio davide manzoni

التصميمات السويدية تقدر بشدة الضوء الطبيعي، لذلك تجد من الطبيعي أن تشاهد صورا لتصميمات غرف تتبع هذا النمط  بنوافذ دون ستائر أو بستائر ذات خامات شفافة غير حاجبة للضوء.

تغطية بسيطة للأرضيات

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السجاد الكبير الذي يمتد من الجدار للجدار لا ينتمي لهذا النمط على الإطلاق، فالأرضيات في الغالب ما تكون خشبية بدرجات لونية فاتحة أو درجات تحافظ على اللون الطبيعي للخشب، وإن استخدم السجاد فيكون من الحجم الصغيرالمصنع من خامات طبيعية مثل الخيوط القطنية والصوف.

لمسات خضراء

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homify
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وجود النباتات والزهور الطبيعية في المنازل التي تتبع هذا النمط ليس رفاهية، بل هو مكون أساسي وأصيل للديكور بغض النظر عن طبيعة الغرفة، وهو ما يجعلك تشعر بحيوية التصميمات رغم بساطتها وهدوءها.

ألوان محايدة

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ينتشر استخدام النغمات اللونية التي تشمل (الأبيض، الرمادي، الأسود، والبني) كثيرا في التصميمات الأسكندنافية وهذا هو السر وراء المظهر الهادئ والمريح الذي يميز أغلب تصميماته، لكن بين الحين والآخر يستعين بعض المصممون بألوان خارج هذه البالتة مثل درجات الزهري الهاديء، ودرجات الأزرق المائل للأخضر ليضيف لمسات أكثر حيوية للمكان، لكن بشكل أساسي يحافظ المصممون على اللون الأبيض للجدران حتى لا تضغى على الاثاث.

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الأقل هو الأفضل

homify غرفة نوم
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يعد مبدأ الأقل هو الأفضل من أشهر مبادئ التصميم وفقا لهذا النمط، فكل ركن يُصمم بحرص ليُستغل بشكل مثالي مع تجنب وجود كل ما هو غير ضروري، فالأهم أن يبقى المكان بمظهر مرتب وأنيق ومريح بصريا مهما صغرت المساحة وتعدد الأثاث فيها.

أكسسوارات بسيطة

Gartesia_appartamento privato, Moodern Moodern غرفة المعيشة
Moodern

Moodern
Moodern
Moodern

ربما هذه النقطة متعلقة بسابقتها، فالهدف هو خلق مكان مريح بصريا ويبعث الهدوء في النفس لذلك ستجد أن الأكسسوارات والديكورات المستعان بها بسيطة للغاية وبكثافة قليلة وإن وجدت فتعتمد على الأشكال الهندسية التي من شأنها إضافة حركة وحيوية بالمكان.

منسوجات راقية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

جزء أصيل من أناقة الطابع الأسكندنافي ينبع من جودة المنسوجات المستخدمة في تصميماته وتأثيرها على الجو العام بالمكان، فيغلب مثلا الاستعانة بالمنسوجات التي تبعث الدفء كالفرو وجلود الحيوانات.

وأخيرا ..الخشب

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homify

homify
homify
homify

ولكي يكتمل أي تصميم اسكندنافي لابد من وجود الخشب فهو خامة مقدسة ولها حضور قوي في أغلب التصميمات، فوجوده لا يقتصر على الأرضيات فقط بل يتجلى في طولات السفرة والقهوة والكراسي وكثير من أثاث الغرف الداخلية خاصة بمظهره الطبيعي الخام مثل الوحدتين الخشبيتن ذات التصميم الفريد على جانبي السرير.

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