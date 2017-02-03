خفة وأناقة الطابع السويدي في التصميم

في مقالاتنا كثيرا ما تقرأ عن التصميمات المودرن أو الكلاسيكية أو تلك ذات الأجواء الريفية، لكن هناك أيضا الطابع الأسكندنافي والذي حقق رواجا في الفترة الأخيرة، فكان من المهم أن نجيب على تساؤل ما أكثر ما يميز النمط الأسكندنافي؟ ، الأمر المؤكد أنه باختيارك لهذا النمط فانك ستضمن لمنزلك مظهر بسيط ومرح ومريح للغاية!

بدأ ظهور هذا النمط في عشرينات القرن الماضي خاصة في الدول الأسكندنافية مثل السويد والنرويج وفنلندا والدنمارك – وهذا هو السر وراء التسمية- جامعا بين مرح وجرأة التصميمات الحداثية وهدوء وبساطة التصميمات المينيمالية، لذا في مقالنا اليوم سنأخذك في جولة صغيرة بين مجموعة من التصميمات المميزة لتكون دليلا لك إن وقعت في غرامه وأردت تصميم منزلك وفقا لمبادئه.