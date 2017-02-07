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أناقة مُلهمة في تلك الشقة الفاخرة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Casa MC - Relooking, Architrek Architrek غرفة المعيشة
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بمساحة 180 متر مربع، صمم هذا المنزل الرائع، الذي نحن بصدد التجول بين غرفه وأركانه، للاستمتاع باللمسات الفنية لمحترفي الشركة الإيطالية Architrek.

مساحات واسعة تأنقت بالنغمات المحايدة، وازدادت اتساعًا مع الإشراقة الطبيعية بفضل النوافذ الزجاجية الكبيرة، مع لمسات خشبية تتبادل أدوارها تارة في الأرضية، وتارة في الأثاث، وتارة أخرى في الدرج العصري.

شاركونا في جولتنا للاستمتاع بشقة فاخرة، مع تشطيبات إيطالية حديثة ستلهمكم لتصميم منازلكم..

غرفة المعيشة: مساحة أنيقة مُشرقة

Casa MC - Relooking, Architrek Architrek غرفة المعيشة
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

تتمتع غرفة المعيشة بمساحة واسعة ومًشرقة، حيث قطع الأثاث القليلة، والكثير من الفضاء، مع نافذة زجاجية ممتدة بعرض الحائط، تسمح بتسلل قدر كبير من الضوء الطبيعي، وتوفر تهوية جيدة للغرفة.

سيطرت الألوان المحايدة على أركان الغرفة، حيث الأبيض قد احتل الجدران والسقف، ليزيدها اشراقة واتساع، والرمادي الداكن في الأرضية الملساء، فيما اكتست الأريكة بنغمة افتح من الرمادي، مع اثنين مت الكراسي ذات الأرجل الخشبية، أحدهما بالأبيض، والأخر جنزاري داكن، لإضافة لمسة لونية أنيقة اكتملت مع الوسائد الصفراء

تفاصيل غرفة المعيشة

Casa MC - Relooking, Architrek Architrek غرفة المعيشة
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

السجاد الأبيض، والمصباح الجانبي بتصميمه العصري، مع المنضدة الصغيرة ذات المستويين، شكلوا مزيجًا أنيقًا يُكمل المشهد المميز لتلك الغرفة.

من تلك الزاوية يمكننا رؤية أن غرفة المعيشة هي جزء من مساحة مفتوحة واسعة في الطابق الأول، تضمنت التلفاز في مواجهة الأريكة، وبعض المزروعات مع بناء أسمنتي كجزء من اللمسات الديكورية، وأيضًا الدرج الخشبي الذي يقودنا إلى الطابق الثاني.

الشرفة: إطلالة رائعة

Casa MC - Relooking, Architrek Architrek غرفة المعيشة
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

تُعد الشرفة أحد امتيازات هذا المنزل الإيطالي الفاخر، حيث الإطلالة الرائعة التي تتمتع بها، وقد تم استغلالها ببراعة من خلال وضع منضدة وبضعة كراسي خشبية، للاستمتاع بالهواء الطلق والمشهد الأخضر المُريح للأعصاب، واحتساء كوب من الشاي في صباح مُشمس ودافئ.

مكتب للعمل أو الدراسة

Casa MC - Relooking, Architrek Architrek غرفة المعيشة
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

في جزء من غرفة المعيشة، خصص هذا الجدار ليضم عدد من الأرفف الخشبية التي احتضنت الكثير من الكتب مع بعض القطع الديكورية، وفي نهايته، وضع مكتب صغير للدراسة أو العمل، وتعلوه أيضًا أرفف خشبية لترتيب وتنظيم الأوراق، فيما يتميز موقعه بالقرب من الشرفة مما يجعله يتمتع بإشراقة قوية وإطلالة رائعة تساعد على التركيز أثناء العمل.

طاولة الطعام: تصميم خشبي مميز وإضاءة رائعة

Casa MC - Relooking, Architrek Architrek غرفة السفرة
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

في الجزء الجانب الأخر من الطابق الأول، وضعت طاولة الطعام في المنتصف بين غرفة المعيشة والمطبخ، أمام أحد الأعمدة الأسمنتية التي تعطي شعورًا جزئيًا بالفصل والاستقلالية بين أجزاء المساحة المفتوحة.

تصميم طاولة الطعام يتمتع بالأناقة على الرغم من بساطته، حيث المظهر الطبيعي للخشب بلونه البني، ولكنها نظمت بطريقة راقية مع صحون خزفية بيضاء، وبعض الكؤؤس الكريستالية البراقة، التي تلألأت أسفل ضوء المصباح المتدلي من السقف فوق الطاولة مباشرة، بتصميم معدني عصري للغاية.

السلم: تصميمان مختلفان يتناقضان مع الأرضية

Casa MC - Relooking, Architrek Architrek غرفة المعيشة
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

صمم السلم الواصل بين الطابقين الأول والثاني من جزئين، حيث الجزء في الطابق الأول قد صمم بمظهر خشبي مع درابزين معدني ليتناغم مع الأرفف الخشبية للمكتبة القريبة منه، فيما صمم الجزء في الطابق العلوي من الأسمنت، مع درابزين أسمنتي ودرجات أسمنتية أيضًا، يتناقض الجزئين مع الأرضية الأسمنتية في الطابق الأول، والخشبية في الطابق الثاني.

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غرفة النوم: هادئة وبسيطة

Casa MC - Relooking, Architrek Architrek غرفة نوم
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

خصص الطابق الثاني لغرف النوم والحمامات الخاصة، ومن بينهم تلك الغرفة الهادئة، بتصميمها البسيط وإشراقتها القوية، حيث الأرضية الخشبية التي تتناسق مع تصميم الخزانات أسفل المنضدة كاستغلال رائع للمساحة أسفل النافذة.

سرير خشبي مزدوج، مع مفروشات تجمع بين الأبيض والنغمات الرمادية الفاتحة، ووسائد صغيرة مزرقشة بالأبيض والأسود، في تناسق أنيق مع قطعة السجاد الرمادية الصغيرة التي تمنح الغرفة بعض الدفئ.

الحمام:

Casa MC - Relooking, Architrek Architrek حمام
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

حمام صغير ومُلهم، حيث كابينة الاستحمام الزجاجية، قد حلت بدلًا مت الاستعانة بمغطس يشغل الكثير من المساحة، مع مرافق بيضاء صغيرة، وقد تلونت الأرضية بدرجة داكنة في مربعات من السيراميك، بينما غطت الجدار مستطيلات سيراميكية متفاوتة الحجم باللون الكريمي، الذي أعطى الحمام اتساعًا بصريًا يدعمه الضوء القوي المتسلل من النافذة الزجاجية الكبيرة.

لمزيد من المنازل الإيطالية الفاخرة، تفضلوا بقراءة هذا المقال، ورق الحائط يميز جدران تلك الشقة الإيطالية

صور إضافية

Casa MC - Relooking, Architrek Architrek غرفة المعيشة
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

مساحة مفتوحة في الطابق الأول

Casa MC - Relooking, Architrek Architrek غرفة المعيشة
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

ركن خاص للقراءة

Casa MC - Relooking, Architrek Architrek الممر الحديث، المدخل و الدرج
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

غرفة نوم مزدوجة

Casa MC - Relooking, Architrek Architrek غرفة نوم
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

مكتب للعمل أو الدراسة

Casa MC - Relooking, Architrek Architrek غرفة المعيشة
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

حمام

Casa MC - Relooking, Architrek Architrek حمام
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek
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