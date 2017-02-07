أناقة مُلهمة في تلك الشقة الفاخرة

بمساحة 180 متر مربع، صمم هذا المنزل الرائع، الذي نحن بصدد التجول بين غرفه وأركانه، للاستمتاع باللمسات الفنية لمحترفي الشركة الإيطالية Architrek.
مساحات واسعة تأنقت بالنغمات المحايدة، وازدادت اتساعًا مع الإشراقة الطبيعية بفضل النوافذ الزجاجية الكبيرة، مع لمسات خشبية تتبادل أدوارها تارة في الأرضية، وتارة في الأثاث، وتارة أخرى في الدرج العصري.
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تتمتع غرفة المعيشة بمساحة واسعة ومًشرقة، حيث قطع الأثاث القليلة، والكثير من الفضاء، مع نافذة زجاجية ممتدة بعرض الحائط، تسمح بتسلل قدر كبير من الضوء الطبيعي، وتوفر تهوية جيدة للغرفة.
سيطرت الألوان المحايدة على أركان الغرفة، حيث الأبيض قد احتل الجدران والسقف، ليزيدها اشراقة واتساع، والرمادي الداكن في الأرضية الملساء، فيما اكتست الأريكة بنغمة افتح من الرمادي، مع اثنين مت الكراسي ذات الأرجل الخشبية، أحدهما بالأبيض، والأخر جنزاري داكن، لإضافة لمسة لونية أنيقة اكتملت مع الوسائد الصفراء
السجاد الأبيض، والمصباح الجانبي بتصميمه العصري، مع المنضدة الصغيرة ذات المستويين، شكلوا مزيجًا أنيقًا يُكمل المشهد المميز لتلك الغرفة.
من تلك الزاوية يمكننا رؤية أن غرفة المعيشة هي جزء من مساحة مفتوحة واسعة في الطابق الأول، تضمنت التلفاز في مواجهة الأريكة، وبعض المزروعات مع بناء أسمنتي كجزء من اللمسات الديكورية، وأيضًا الدرج الخشبي الذي يقودنا إلى الطابق الثاني.
تُعد الشرفة أحد امتيازات هذا المنزل الإيطالي الفاخر، حيث الإطلالة الرائعة التي تتمتع بها، وقد تم استغلالها ببراعة من خلال وضع منضدة وبضعة كراسي خشبية، للاستمتاع بالهواء الطلق والمشهد الأخضر المُريح للأعصاب، واحتساء كوب من الشاي في صباح مُشمس ودافئ.
في جزء من غرفة المعيشة، خصص هذا الجدار ليضم عدد من الأرفف الخشبية التي احتضنت الكثير من الكتب مع بعض القطع الديكورية، وفي نهايته، وضع مكتب صغير للدراسة أو العمل، وتعلوه أيضًا أرفف خشبية لترتيب وتنظيم الأوراق، فيما يتميز موقعه بالقرب من الشرفة مما يجعله يتمتع بإشراقة قوية وإطلالة رائعة تساعد على التركيز أثناء العمل.
في الجزء الجانب الأخر من الطابق الأول، وضعت طاولة الطعام في المنتصف بين غرفة المعيشة والمطبخ، أمام أحد الأعمدة الأسمنتية التي تعطي شعورًا جزئيًا بالفصل والاستقلالية بين أجزاء المساحة المفتوحة.
تصميم طاولة الطعام يتمتع بالأناقة على الرغم من بساطته، حيث المظهر الطبيعي للخشب بلونه البني، ولكنها نظمت بطريقة راقية مع صحون خزفية بيضاء، وبعض الكؤؤس الكريستالية البراقة، التي تلألأت أسفل ضوء المصباح المتدلي من السقف فوق الطاولة مباشرة، بتصميم معدني عصري للغاية.
صمم السلم الواصل بين الطابقين الأول والثاني من جزئين، حيث الجزء في الطابق الأول قد صمم بمظهر خشبي مع درابزين معدني ليتناغم مع الأرفف الخشبية للمكتبة القريبة منه، فيما صمم الجزء في الطابق العلوي من الأسمنت، مع درابزين أسمنتي ودرجات أسمنتية أيضًا، يتناقض الجزئين مع الأرضية الأسمنتية في الطابق الأول، والخشبية في الطابق الثاني.
خصص الطابق الثاني لغرف النوم والحمامات الخاصة، ومن بينهم تلك الغرفة الهادئة، بتصميمها البسيط وإشراقتها القوية، حيث الأرضية الخشبية التي تتناسق مع تصميم الخزانات أسفل المنضدة كاستغلال رائع للمساحة أسفل النافذة.
سرير خشبي مزدوج، مع مفروشات تجمع بين الأبيض والنغمات الرمادية الفاتحة، ووسائد صغيرة مزرقشة بالأبيض والأسود، في تناسق أنيق مع قطعة السجاد الرمادية الصغيرة التي تمنح الغرفة بعض الدفئ.
حمام صغير ومُلهم، حيث كابينة الاستحمام الزجاجية، قد حلت بدلًا مت الاستعانة بمغطس يشغل الكثير من المساحة، مع مرافق بيضاء صغيرة، وقد تلونت الأرضية بدرجة داكنة في مربعات من السيراميك، بينما غطت الجدار مستطيلات سيراميكية متفاوتة الحجم باللون الكريمي، الذي أعطى الحمام اتساعًا بصريًا يدعمه الضوء القوي المتسلل من النافذة الزجاجية الكبيرة.
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