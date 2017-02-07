أناقة مُلهمة في تلك الشقة الفاخرة

بمساحة 180 متر مربع، صمم هذا المنزل الرائع، الذي نحن بصدد التجول بين غرفه وأركانه، للاستمتاع باللمسات الفنية لمحترفي الشركة الإيطالية Architrek.

مساحات واسعة تأنقت بالنغمات المحايدة، وازدادت اتساعًا مع الإشراقة الطبيعية بفضل النوافذ الزجاجية الكبيرة، مع لمسات خشبية تتبادل أدوارها تارة في الأرضية، وتارة في الأثاث، وتارة أخرى في الدرج العصري.

شاركونا في جولتنا للاستمتاع بشقة فاخرة، مع تشطيبات إيطالية حديثة ستلهمكم لتصميم منازلكم..