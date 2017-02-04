كيف تختار طلاء منزلك؟

لماذا تشعر أن مكان ما مريح أكثر من غيره؟ ولماذا يجذبنا منتج ما دون غيره على رغم من احتمالية أن يكون تصميمه أقل عملية مثلا؟ سواءًا كانت هذه المنتجات معمارية وديكورية أو منتجات أخرى، اللون يشكل عامل جذب يصل لـ60% من كيفية استقبالنا وميلنا للأشياء. لهذا من المهم جدًا اختيار طلاء حوائط المنزل بعناية وإلا مهما كان الأثاث غالي وأنيق، سيكون الطلاء السيء مفسدًا لجماله!
في هذا المقال نقدم لكم بعض النصائح عن كيفية اختيار طلاء منزلك لتظهر جمال التصميم وتنعم ببيت مريح في جميع غرفه.
غندما تختار لون الغرفة ضع في الاعتبار جوها:
غرفة النوم: هل تريد طلاء لغرفة النوم يضقي الراحة وهدوء الأعصاب أم غرفة حميمية ودرامية غامضة؟ الألوان الباردة والهادئة تخلق جوًا أكثر سكونًا مثل درجات البيج الفاتح مثلًا. أما الألوان القوية كالكحلي والنبيتي والأزرق والبني تخلق جوًا حميميًا ودراميًا.
غرفة السفرة: هل تريد غرفة السفرة أن تبدو مرحبة ومنفتحة وفرصة للتركيز على الاجتماعيات والتواصل الودي أم تريدها غرفة رسمية وفخمة؟ الألوان الدافئة والفاتحة تحقق الأولى، أما الألوان الأكثر عمقًا والألوان المحايدة تعطي شعورًا برسمية الغرفة.
غرفة الأطفال: هل تريد أن تنشئ غرفة أطفال تعطي الحيوية والطاقة لأطفالك أم غرفة مرتبة وهادئة؟ نصيحتنا أن تجمع بين الاثنين وخير الأمور الوسط! فلا تبالغ في إثارة طاقة أطفالك بالألوان الفاقعة والفاتحة فقط ولا تجعلهم مثبطين طوال الوقت بألوان هادئة ومملة.
في محلات الطلاء تجد صناديق إضاءة لتجربة الطلاء على الإضاءات المختلفة بين:
الإضاءة الصفراء: تشع لون أصفر ودافئ.
الإضاءة الفلورسنت: تعطي درجة من الأزرق الحاد.
أما الإضاءة الطبيعية: فالشمس تظهر الألوان بطبيعتها الحقيقية.
لهذا من المهم أن تجرب الطلاء على الإضاءات المختلفة قبل تطبيقه حتى لا تكتشف أن اللون قد اختلف بسبب اختلاف إضاءة منزلك.
ضع في الاعتبار تناسق لون الغرف المجاورة التي يظهر جزء منها من خلال الغرفة الأخرى أو المساحات المفتوحة على بعضها. قم بطلائهم ليتكاملا ولا يتنافرا.
إذا كنت غير متأكد بعد من اختيارك للألوان ومدى مناسبتهم لمنزلك فننصحك بالتجربة في غرفة صغيرة أو في طرقة المنزل أو حتى الحمام. إذا كنت ستطلي بنفسك فاختار مكانًا يمكنك طلاؤه سريعًا لترى النتائج في أقرب وقت وتحدد ما إذا كنت ستبقي عليه أم ستغيره. لا تقلق وتعامل مع التجربة كمغامرة ففي كل الأحوال يمكنك تغييره!
ابدأ باختيار لونك المفضل من السجادة أو التحف أو الرسومات المعلقة أو من قطعة أثاث واجعلها اللون الأساسي للطلاء!
حدد بالتة الألوان التي ستطلي كل غرفة بها حتى لا تمزج بين ألوان مختلفة غير متناسقة وتنتج لوحة سيئة من حيث اختيار الألوان.