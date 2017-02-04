كيف تختار طلاء منزلك؟

لماذا تشعر أن مكان ما مريح أكثر من غيره؟ ولماذا يجذبنا منتج ما دون غيره على رغم من احتمالية أن يكون تصميمه أقل عملية مثلا؟ سواءًا كانت هذه المنتجات معمارية وديكورية أو منتجات أخرى، اللون يشكل عامل جذب يصل لـ60% من كيفية استقبالنا وميلنا للأشياء. لهذا من المهم جدًا اختيار طلاء حوائط المنزل بعناية وإلا مهما كان الأثاث غالي وأنيق، سيكون الطلاء السيء مفسدًا لجماله!

في هذا المقال نقدم لكم بعض النصائح عن كيفية اختيار طلاء منزلك لتظهر جمال التصميم وتنعم ببيت مريح في جميع غرفه.