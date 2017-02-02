13 فكرة عملية ستفيد مطبخك

المطابخ من أكثر الاماكن استهلاكاً في منزلنا بالنسبة لعدد مرات الاستخدام اليومي أو حتى فترات قضاء الوقت فيها، لذا لابد أن يكون تصميمها على قدر مستوى الحدث خصوصاً و أن الضيوف يعرفون عنوان نظافة و ذوق منزلك من مجرد رؤيتهم لمطبخك ، لذا فاليوم نحن على موعد مع 13 فكرة حصرية من هوميفاي لكيفية جعل مطبخك مرتباً و نظيفاً بأفكار مبتكرة و استخدامات متعددة لأشياء كنا نعتقد أنها ليست ذات قيمة عملية.
فكرة الأدراج المتوازية تعتبر من أكثر الأفكار نجاحاً في مجال تنسيق المطبخ دون فوضى، حيث يمكن لتلك الخزانات أن تستقبل أكبر كمية ممكنة من الاواني و الأغراض و لا تجعل هناك فائضاً يسبب فوضى في الخارج
كسارة البندق لها شكل مميز فلماذا لا نقوم باستغلالها لتكون كالاكسسوارات فيمكننا وضعها على الرفوف الظاهرة بجوار الحوض فتعطي شكلاً رائعاً و رومانسياً بالإضافة لشكلها الفضي اللامع الذي يزيد من تألق رف الحوض دون الحاجة لمزيد من الزينة
هل فكرت يوماً في انشاء جلسة في مطبخك، تلك الفكرة الرائعة تعزز التواصل العائلي و روح الود في المنزل بأكمله حيث تشعر من يقوم بالتحضير أنه ليس بمفرده و تجعل من اعداد الطعام متنعة في حد ذاتها
الرفوف الخشبية تساعدك على حفظ أكبر كمية ممكنة من التوابل و كذلك الاوعية الصغيرة التي لا تجد مكاناً في الخزانات المغلقة و بالتالي فإن الرف حلاً عملياً و جمالياً و أكثر من رائع بالنسبة للمطابخ الصغيرة التي لاتجد مساحة كافية للتخزين
استخدام البار العصري في مطبخك يزيد من عنصر الاناقة فيه خصوصاً و أن الرفوف التي يصنع منها البار تعد من أجمل التطبيقات التي تساعد على وجود لمعان و ترتيب في المطبخ سواء كانت في الوسط أو في الحائط و الكراسي الخاصة بها دائماً ما تعطي انطباعاً بالشياكة و التألق لو أحسنا اختيارها
الاستانلس ستيل من أكثر التطبيقات التي تعطي للمطبخ لمعان و بريق خصوصاً و أنها مصممة لتكون ضد الصدأ و الماء الواقع عليها من جهة الحوض بشكل متكرر، يمكننا استخدامها كتعليقة للأدوات كثيرة الاستخدام في التحضير و بعض الأطباق المستخدمة بكثرة أو التي على وشك التنظيف
الأبواب التي تقبل الثني تعتبر حلاً رائعاً للخزانات الكبيرة في حجمها، فهي تستقبل كمية أكبر من العادية من الاواني و الأكواب بفضل الفراغ الكبير الذي لا يحتاج لأبواب كبيرة الحجم فتتعدى على المساحة المحيطة بها .
الرفوف الخشبية التي تكون في حالة توازي مع بعضها تجعل المطبخ في حالة تنسيق رائعة كذلك لو كانت مصنعة من نفس نوع التطبيقات الأخرى في المطبخ مثل الخشب تعطي توازناً جميلاً في الشكل العام للمطبخ و من الناحية العملية فهي تزيد من قدرة المطبخ على استيعاب كميات أكبر من المخزنات من الاوعية و المعلبات الصغيرة
الأشكال العصرية لحفظ التوابل تمثل طريقة ذكية و غير مكلفة لإضافة بعد آخر من العناصر الجمالية لمطبخك، فشكلها غير المنتظم يستطيع استيعاب أكثر من 6 علب للتوابل بكل سهولة و في مساحة صغيرة للغاية
مثلما تناولنا الجمال في البار الملصق بالحائط فإننا نتطرق أيضاً للجزيرة أو البار الوسطي في المطبخ و الذي يفيد على عدة مستويات هامة منها تقسيم المطبخ لجزئين واضحين هما التحضير و التناول و كذلك السطح الرخامي الذي يصمم به يزيد من اللمعان و الجمال في مطبخك
تساعدك على الوصول للملاعق و الشوك و السكاكين الصغيرة بسهولة دون حدوث فوضى بينهم و كذلك يجعل من شكل الدرج عند فتحه أنيقاً بفضل الشكل المتناسق لكل جزء به نوع محدد من كل تلك الأدوات .
المغناطيس على الجدران يمكنه أن يكون حامل مبتكر للسكاكين و الأدوات المعدنية التي تستخدمها بدلاً من شغل جزء من الرفوف أو الادراج لها و بالذات السكاكين التي لابد أن ترى حتى لا تسبب أي اصابات عند البحث عنها في الأدراج الداخلية
يمكننا استخدام الوان زاهية في المطبخ لإبراز شخصيته خصوصاً لو كان المطبخ مناسباً في حجمه لاستيعاب تعدد الالوان، و في تلك الحالة فإننا على موعد مع تنسيق كبير و بهجة غير عادية في المطبخ بسبب تلك الألوان التي تعمل على التوازن مع اللون الأبيض و خلق حالة من التعدد فيه