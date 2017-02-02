13 فكرة عملية ستفيد مطبخك

المطابخ من أكثر الاماكن استهلاكاً في منزلنا بالنسبة لعدد مرات الاستخدام اليومي أو حتى فترات قضاء الوقت فيها، لذا لابد أن يكون تصميمها على قدر مستوى الحدث خصوصاً و أن الضيوف يعرفون عنوان نظافة و ذوق منزلك من مجرد رؤيتهم لمطبخك ، لذا فاليوم نحن على موعد مع 13 فكرة حصرية من هوميفاي لكيفية جعل مطبخك مرتباً و نظيفاً بأفكار مبتكرة و استخدامات متعددة لأشياء كنا نعتقد أنها ليست ذات قيمة عملية.