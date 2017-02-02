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13 فكرة عملية ستفيد مطبخك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya مطبخأواني المطبخ
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المطابخ من أكثر الاماكن استهلاكاً في منزلنا بالنسبة لعدد مرات الاستخدام اليومي أو حتى فترات قضاء الوقت فيها، لذا لابد أن يكون تصميمها على قدر مستوى الحدث خصوصاً و أن الضيوف يعرفون عنوان نظافة  و ذوق منزلك من مجرد رؤيتهم لمطبخك ، لذا فاليوم نحن على موعد مع 13 فكرة حصرية من هوميفاي لكيفية جعل مطبخك مرتباً و نظيفاً بأفكار مبتكرة و استخدامات متعددة لأشياء كنا نعتقد أنها ليست ذات قيمة  عملية.

الأدراج الخفية

Mutfak Dolabı, Erim Mobilya Erim Mobilya مطبخ خشب نقي Wood effect
Erim Mobilya

Erim Mobilya
Erim Mobilya
Erim Mobilya

فكرة الأدراج المتوازية تعتبر من أكثر الأفكار نجاحاً في مجال تنسيق المطبخ دون فوضى، حيث يمكن لتلك الخزانات أن تستقبل أكبر كمية ممكنة من الاواني و الأغراض و لا تجعل هناك فائضاً يسبب فوضى في الخارج

جمال كسارة البندق

İskandinav Mutfak Tasarımları, Bonvagon.com Bonvagon.com مطبخأواني المطبخ
Bonvagon.com

Bonvagon.com
Bonvagon.com
Bonvagon.com

كسارة البندق لها شكل مميز فلماذا لا نقوم باستغلالها لتكون كالاكسسوارات فيمكننا وضعها على الرفوف الظاهرة بجوار الحوض فتعطي شكلاً رائعاً و رومانسياً بالإضافة لشكلها الفضي اللامع الذي يزيد من تألق رف الحوض دون الحاجة لمزيد من الزينة 

جلسة في المطبخ

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım مطبخ
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

هل فكرت يوماً في انشاء جلسة في مطبخك، تلك الفكرة الرائعة تعزز التواصل العائلي و روح الود في المنزل بأكمله حيث تشعر من يقوم بالتحضير أنه ليس بمفرده و تجعل من اعداد الطعام متنعة في حد ذاتها

رفوف خشبية

Ahşap Mutfak Rafı, Pons Home Design Pons Home Design مطبخرفوف وأدراج
Pons Home Design

Pons Home Design
Pons Home Design
Pons Home Design

الرفوف الخشبية تساعدك على حفظ أكبر كمية ممكنة من التوابل و كذلك الاوعية الصغيرة التي لا تجد مكاناً في الخزانات المغلقة و بالتالي فإن الرف حلاً عملياً و جمالياً  و أكثر من رائع بالنسبة للمطابخ الصغيرة التي لاتجد مساحة كافية للتخزين

بار أنيق

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık مطبخ
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

استخدام البار العصري في مطبخك يزيد من عنصر الاناقة فيه خصوصاً و أن الرفوف التي يصنع منها البار تعد من أجمل التطبيقات التي تساعد على وجود لمعان و ترتيب في المطبخ سواء كانت في الوسط أو في الحائط و الكراسي الخاصة بها دائماً ما تعطي انطباعاً بالشياكة و التألق لو أحسنا اختيارها

مكان للتخزين

Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya مطبخأواني المطبخ
Bodrum Femaş Mobilya

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

الاستانلس ستيل من أكثر التطبيقات التي تعطي للمطبخ لمعان و بريق خصوصاً و أنها مصممة لتكون ضد الصدأ و الماء الواقع عليها من جهة الحوض بشكل متكرر، يمكننا استخدامها كتعليقة للأدوات كثيرة الاستخدام في التحضير و بعض الأطباق المستخدمة بكثرة أو التي على وشك التنظيف 

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أبواب تقبل الثني

Kemal açar, AÇAR MOBİLYA DEKORASYON AÇAR MOBİLYA DEKORASYON مطبخرفوف وأدراج
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

الأبواب التي تقبل الثني تعتبر حلاً رائعاً للخزانات الكبيرة في حجمها، فهي تستقبل كمية أكبر من العادية من الاواني و الأكواب بفضل الفراغ الكبير الذي لا يحتاج لأبواب كبيرة الحجم فتتعدى على المساحة المحيطة بها .

رفوف حائط متوازية

Nilgun & Turgut Alibabaoglu, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım مطبخ
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

الرفوف الخشبية التي تكون في حالة توازي مع بعضها تجعل المطبخ في حالة تنسيق رائعة كذلك لو كانت مصنعة من نفس نوع التطبيقات الأخرى في المطبخ مثل الخشب تعطي توازناً جميلاً في الشكل العام للمطبخ و من الناحية العملية فهي تزيد من قدرة المطبخ على استيعاب كميات أكبر من المخزنات من الاوعية و المعلبات الصغيرة 

قوالب رائعة للتوابل

İskandinav Mutfak Tasarımları, Bonvagon.com Bonvagon.com مطبخأواني المطبخ
Bonvagon.com

Bonvagon.com
Bonvagon.com
Bonvagon.com

الأشكال العصرية لحفظ التوابل تمثل طريقة ذكية و غير مكلفة لإضافة بعد آخر من العناصر الجمالية لمطبخك، فشكلها غير المنتظم يستطيع استيعاب أكثر من 6 علب للتوابل بكل سهولة و في مساحة صغيرة للغاية 

الجزيرة الوسطى المستطيلة

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık مطبخ
DerganÇARPAR Mimarlık

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

مثلما تناولنا الجمال في البار الملصق بالحائط فإننا نتطرق أيضاً للجزيرة أو البار الوسطي في المطبخ و الذي يفيد على عدة مستويات هامة منها تقسيم المطبخ لجزئين واضحين هما التحضير و التناول و كذلك السطح الرخامي الذي يصمم به يزيد من اللمعان و الجمال في مطبخك

الأدارج المريحة المقسمة مسبقاً

POOL DESIGN, DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ مطبخرفوف وأدراج
DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ

DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ
DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ
DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ

تساعدك على الوصول للملاعق و الشوك و السكاكين الصغيرة بسهولة دون حدوث فوضى بينهم و كذلك يجعل من شكل الدرج عند فتحه أنيقاً بفضل الشكل المتناسق لكل جزء به نوع محدد من كل تلك الأدوات .

الحامل المغناطيسي للسكاكين

Hayal Mutfak, HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ مطبخأواني المطبخ
HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

المغناطيس على الجدران يمكنه أن يكون حامل مبتكر للسكاكين و الأدوات المعدنية التي تستخدمها بدلاً من شغل جزء من الرفوف أو الادراج لها و بالذات السكاكين التي لابد أن ترى حتى لا تسبب أي اصابات عند البحث عنها في الأدراج الداخلية 

الألوان الزاهية للمطبخ

MODERN MUTFAK TASARIMLARI , Ysk Dekorasyon Ysk Dekorasyon مطبخرفوف وأدراج
Ysk Dekorasyon

Ysk Dekorasyon
Ysk Dekorasyon
Ysk Dekorasyon

يمكننا استخدام الوان زاهية في المطبخ لإبراز شخصيته خصوصاً لو كان المطبخ مناسباً في حجمه لاستيعاب تعدد الالوان، و في تلك الحالة فإننا على موعد مع تنسيق كبير و بهجة غير عادية في المطبخ بسبب تلك الألوان التي تعمل على التوازن مع اللون الأبيض و خلق حالة من التعدد فيه

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