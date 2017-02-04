كيف تصمم الريسبشن بالطريقة الصحيحة؟

الريسبشن سواءًا كان في شركتك أو في منزلك من أهم المساحات التي يجب الاهتمام بها حيث أنها أول ما يترك انطباع لدى زائريك، والانطباع الأول يدوم! في هذا المقال نقدم لكم الطريقة الصحيحة لتصميم وترتيب الريسبشن ليعبر عن شخصيتك ويجعل الانطباع العالق في أذهان زائريك عند رحيلهم انطباعًا جيدًا ولا يُنسى!
عندما يدخل الناس للريسبشن الخاص بك ماذا تظن أنهم يتوقعون؟ دعنا نقول لك أنهم يتوقعون مكانًا فخمًا ومرتبًا وتظيفًا. احرص على تخصيص ذلك الجزء من المنزل ليكون خالٍ تمامًا من الفوضى بأقل وحدات تحزين ممكنة.
ليس من الضروري أن تكون جميع المقاعد بلون موحد. فيمكنك التنويع بين الدرجات الفاتحة والقاتمة لإحداث تباين أنيق على الأثاث. ويمكنك أيضًا أن تحتار مقعد أو كنبة وتقوم بتنجيدها بنفس لون الستارة مثلا أو بنفس زركشتها!
من المهم أن ترتب أثاث الريسبشن حيث يكون موجهًا ناحية نقطة محورية سواءًا كانت هذه النقطة تتمثل في التليفزيون أو نافذة كبيرة أو مدفأة أو ربما أفضلهم هي طريقة ترتيب تركز على التحاور حيث تكون جميع الكراسي والكنب مرتبة بشكل دائري حول طاولة القهوة.
السجاد المنقوش والمخطط يحدث فرقًا كبيرًا خاصة في المساحات الصغيرة وقطع الأثاث القليلة المصممة بتنجيد قماش سادة قيكسر من ملل التصميم.
يمكنك تعليق صور مختلفة لبعض ذكرياتك مع عائلتك أو وضعها على رف في الريسبشن لتكون بداية حديث شيق وكسر الحواجز بينك وبين زائريك.
المقاعد الجلدية لا تفقد رونقها مهما مر الزمن ولكن تحتاج لعناية. يمكنك مزجها مع خدديات منقوشة تضفي حيوية على التصميم وكما في الصورة تم اختيارها بجانب مدفأة لأمسيات عائلية دافئة.
يمكنك الاكتفاء بجعل الريسبشن مكان انتظار إذا كنت ستنقل زائريك لمكان آخر في المنزل أو أينما كان المكان الذي تستقبلهم فيه سواء كان مكتبك و شركتك أو منزلك.
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