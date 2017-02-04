كيف تصمم الريسبشن بالطريقة الصحيحة؟

الريسبشن سواءًا كان في شركتك أو في منزلك من أهم المساحات التي يجب الاهتمام بها حيث أنها أول ما يترك انطباع لدى زائريك، والانطباع الأول يدوم! في هذا المقال نقدم لكم الطريقة الصحيحة لتصميم وترتيب الريسبشن ليعبر عن شخصيتك ويجعل الانطباع العالق في أذهان زائريك عند رحيلهم انطباعًا جيدًا ولا يُنسى!