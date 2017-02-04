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كيف تصمم الريسبشن بالطريقة الصحيحة؟

ريم عوض ريم عوض
Bilheteria/ Foyer - Casa Cor MG 2011, Mariana Borges e Thaysa Godoy Mariana Borges e Thaysa Godoy غرفة المعيشة
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الريسبشن سواءًا كان في شركتك أو في منزلك من أهم المساحات التي يجب الاهتمام بها حيث أنها أول ما يترك انطباع لدى زائريك، والانطباع الأول يدوم! في هذا المقال نقدم لكم الطريقة الصحيحة لتصميم وترتيب الريسبشن ليعبر عن شخصيتك ويجعل الانطباع العالق في أذهان زائريك عند رحيلهم انطباعًا جيدًا ولا يُنسى!

اجعله مشبعًا بالفخامة والترتيب

Wohnung in Berlin, AAB Die Raumkultur GmbH & Co. KG AAB Die Raumkultur GmbH & Co. KG غرفة المعيشة
AAB Die Raumkultur GmbH &amp; Co. KG

AAB Die Raumkultur GmbH & Co. KG
AAB Die Raumkultur GmbH &amp; Co. KG
AAB Die Raumkultur GmbH & Co. KG

عندما يدخل الناس للريسبشن الخاص بك ماذا تظن أنهم يتوقعون؟ دعنا نقول لك أنهم يتوقعون مكانًا فخمًا ومرتبًا وتظيفًا. احرص على تخصيص ذلك الجزء من المنزل ليكون خالٍ تمامًا من الفوضى بأقل وحدات تحزين ممكنة.

ألوان مختلفة

Wohnung in Berlin, AAB Die Raumkultur GmbH & Co. KG AAB Die Raumkultur GmbH & Co. KG غرفة المعيشة
AAB Die Raumkultur GmbH &amp; Co. KG

AAB Die Raumkultur GmbH & Co. KG
AAB Die Raumkultur GmbH &amp; Co. KG
AAB Die Raumkultur GmbH & Co. KG

ليس من الضروري أن تكون جميع المقاعد بلون موحد. فيمكنك التنويع بين الدرجات الفاتحة والقاتمة لإحداث تباين أنيق على الأثاث. ويمكنك أيضًا أن تحتار مقعد أو كنبة وتقوم بتنجيدها بنفس لون الستارة مثلا أو بنفس زركشتها!

نقطة محورية

Georgian Country House, Etons of Bath Etons of Bath غرفة المعيشة
Etons of Bath

Georgian Country House

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

من المهم أن ترتب أثاث الريسبشن حيث يكون موجهًا ناحية نقطة محورية سواءًا كانت هذه النقطة تتمثل في التليفزيون أو نافذة كبيرة أو مدفأة أو ربما أفضلهم هي طريقة ترتيب تركز على التحاور حيث تكون جميع الكراسي والكنب مرتبة بشكل دائري حول طاولة القهوة.

سجاد منقوش

Die neue Klassik, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة المعيشة
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

السجاد المنقوش والمخطط يحدث فرقًا كبيرًا خاصة في المساحات الصغيرة وقطع الأثاث القليلة المصممة بتنجيد قماش سادة قيكسر من ملل التصميم.

اعرض ذكرياتك

Family House, Insight Vision GmbH Insight Vision GmbH غرفة المعيشة Beige
Insight Vision GmbH

Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH

يمكنك تعليق صور مختلفة لبعض ذكرياتك مع عائلتك أو وضعها على رف في الريسبشن لتكون بداية حديث شيق وكسر الحواجز بينك وبين زائريك.

المقاعد الجلدية

MANSION MINSTER, THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh غرفة المعيشة
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

المقاعد الجلدية لا تفقد رونقها مهما مر الزمن ولكن تحتاج لعناية. يمكنك مزجها مع خدديات منقوشة تضفي حيوية على التصميم وكما في الصورة تم اختيارها بجانب مدفأة لأمسيات عائلية دافئة.

منطقة انتظار

Bilheteria/ Foyer - Casa Cor MG 2011, Mariana Borges e Thaysa Godoy Mariana Borges e Thaysa Godoy غرفة المعيشة
Mariana Borges e Thaysa Godoy

Mariana Borges e Thaysa Godoy
Mariana Borges e Thaysa Godoy
Mariana Borges e Thaysa Godoy

يمكنك الاكتفاء بجعل الريسبشن مكان انتظار إذا كنت ستنقل زائريك لمكان آخر في المنزل أو أينما كان المكان الذي تستقبلهم فيه سواء كان مكتبك و شركتك أو منزلك.

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