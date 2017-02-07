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9 مداخل رائعة تليق بمنزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
RESIDENCIA, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
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مدخل منزلك هو جوهرة تاج الأناقة الذي يرسم الجمال في بيتك، اليوم سنقوم بمشاركتكم بعدد من المداخل الأنيقة التي نالت اعجاب الكثيرين و تنوعت ما بين المساحة و الطرازات و لكنها اتحدت في عبقرية الشكل و تمازج الألوان و طريقة إبراز كل المكونات في أمتار قليلة ستساعدكم على تقديم أفضل رسالة عن تميز ديكور منزلك لكل ضيوفكم من أول وهلة ..

إليكم التفاصيل ..

1- مدخل بسيط

Glebe Wood House Trewin Design Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Trewin Design Architects

Glebe Wood House

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

ذلك المدخل بالرغم من كثرة التفاصيل فيه إلا أنه لو دققت قليلاً ستجده من أبسط ما يكون فقط اكسسوار وحيد متمثل في مجسم للطائر مطلي بلون أسود معاكس للون الأبيض السائد في المدخل مع بعض الالوان الزاهية الرقيقة مثل الأصفر في اللوحة التي خلفه التي تعتبر جزء لا يتجزأ منه خصوصاً لو وضعنا في الاعتبار حجم المجسم أمام الباب 

2- مدخل كلاسيكي

Private Villa, Surrey, Keir Townsend Ltd. Keir Townsend Ltd. الممر الحديث، المدخل و الدرج
Keir Townsend Ltd.

Private Villa, Surrey

Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.

من أجمل الالوان و الكماليات الكلاسيكية التي تستخدم بطريقة عصرية تجمعت في هذا النموذج حيث اللون الأسود الداكن في الاثاث الخشبي و اللون الأبيض في الأرضيات مع تخصيص الجزء الوسطي في قلب المدخل ليعادل بينهما باللون الخشبي الجميل الذي استمد منه الشكل الراقي للأباجورات الشاعرية على اليمين و اليسار.

و من أجمل الاستخدامات كانت المرايات التي وضعت خلف الأباجورات مما ضاعف شكلها و زاد من براح المدخل و لو لاحظت للوهلة الأولى ستظن أنك أمام أربعة اباجورات و ليس اثنتين فقط .

3- مدخل ساحر

Bright hallway, J.Design J.Design الممر الحديث، المدخل و الدرج Multicolored
J.Design

J.Design
J.Design
J.Design

ذلك المدخل الساحر لا يقصد به قبعة الساحر و إنما شكله العام و ذوقه الراقي في تداخل الالوان و استخدام المرايات الملقاة على الأرض و الرفوف السوداء الرائعة التي تحتوي  على خزانات مبتكرة جاء لونها مثل لون الكرسي و الأرضيات بطريقة متوازنة 

4- مدخل صامت

Condomínio da Vinha, RRJ Arquitectos RRJ Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
RRJ Arquitectos

RRJ Arquitectos
RRJ Arquitectos
RRJ Arquitectos

في هذا المدخل الضيق بعض التفاصيل غير المرئية التي تجعله الأنسب للمساحات الصغيرة، حيث لا يوجد سوى رفوف جانبية تسمح بتخزين الأحذية و ربما الجلوس عليها للانتظار قبل الخروج و لا يوجد أي تفاصيل تستحوذ على المساحة فقط ألوان منمقة و أضواء مناسبة و مشرقة في جميع الجهات 

5- الابيض و الأسود

Проект интерьера трехкомнатной квартиры, Гурьянова Наталья Гурьянова Наталья الممر الحديث، المدخل و الدرج
Гурьянова Наталья

Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья

الأناقة لا تعني فقط الألوان و لكنها تعني كذلك الابيض و الأسود بطريقة محسوبة بدقة، في هذا النموذج كم هائل من الذوق في كل الزوايا، و الصورة الأبيض و الأسود لو كانت بالألوان ما كان سيختلف سوى اكسسوار النبات الأخضر فقط و لكن الحالة المتعادلة التي عليها لن تتأثر، و هي فكرة مبتكرة للتصميمات العصرية التي تستخدم بشكل رسمي أكثر و لو كان لديك ضيوف دائماًٍ و زيارات رسمية فإن هذا المدخل الرسمي للغاية يليق بك

6- مداخل صغيرة متداخلة

Lamorlaye (rénovation de maison), deSYgn by JM2 deSYgn by JM2 مطبخ
deSYgn by JM2

deSYgn by JM2
deSYgn by JM2
deSYgn by JM2

لو كان مدخل بيتك متداخل مع غرف أخرى أو مسطح رئيسي فلابد أن تجعله مميزاً و ليس هناك أنسب من الأرضيات لتصنع بها هذا التميز دون الإخلال بأي شيء يخص الديكور في المسطح، استخدم أرضيات بدرجات أغمق من السائد و اجعل المدخل يتحدث عن نفسه حينها 

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7- تحفة فنية

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas الممر الحديث، المدخل و الدرج
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

الكونسول و المرآة تعتبران من كلاسيكيات المداخل على مر التاريخ ، و لكن العصرية قد تضاف إليها عن طريق التحف الفنية التي تستخدم فوقها لتزيدها جمالاً و لتحدد وجهتها و شخصيتها، هنا مثلاً تم الاعتماد على شكل سيريالي أنيق من نفس لون الحوائط ليزين المدخل و بالفعل كان أكثر العوامل بروزاً و عملت المرآة على عكس تفاصيله الفنية من كل الجوانب 

8- الأرضيات

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

في أي مدخل يمكننا أن نصنع الفارق بطريقة سهلة عن طريق تخصيص أرضياته بألوان مميزة عن المنزل كله، فهنا مثلاً تم تخصيص بلاطات الديكور الهندسية لتكون بألوان ليست موجودة في المنزل و هذا لتمييزها فضلاً عن الطريقة الذكية في استغلال المدخل ليكون جلسة للانتظار و حوامل للحقائب و القبعات و المعاطف بطريقة جمالية للغاية

9- مدخل شاعري

RESIDENCIA, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

الخشب مع اللون الأصفر هما كلمة السر لأي مدخل شاعري يتسم بالهدوء خصوصاً لو كنت من محبي الشاعرية في التصميم عموماً و مساحة المدخل مقبولة نوعاً ما ، لا يوجد من الإكسسوارات سوى تحفة فنية و وورد للزينة فقط و هذا بسبب أن المدخل بحالته الجميلة تلك لا يحتاج أكثر من هذا الهدوء في التفاصيل ليصنع الفارق

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