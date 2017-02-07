9 مداخل رائعة تليق بمنزلك

مدخل منزلك هو جوهرة تاج الأناقة الذي يرسم الجمال في بيتك، اليوم سنقوم بمشاركتكم بعدد من المداخل الأنيقة التي نالت اعجاب الكثيرين و تنوعت ما بين المساحة و الطرازات و لكنها اتحدت في عبقرية الشكل و تمازج الألوان و طريقة إبراز كل المكونات في أمتار قليلة ستساعدكم على تقديم أفضل رسالة عن تميز ديكور منزلك لكل ضيوفكم من أول وهلة ..
إليكم التفاصيل ..
ذلك المدخل بالرغم من كثرة التفاصيل فيه إلا أنه لو دققت قليلاً ستجده من أبسط ما يكون فقط اكسسوار وحيد متمثل في مجسم للطائر مطلي بلون أسود معاكس للون الأبيض السائد في المدخل مع بعض الالوان الزاهية الرقيقة مثل الأصفر في اللوحة التي خلفه التي تعتبر جزء لا يتجزأ منه خصوصاً لو وضعنا في الاعتبار حجم المجسم أمام الباب
من أجمل الالوان و الكماليات الكلاسيكية التي تستخدم بطريقة عصرية تجمعت في هذا النموذج حيث اللون الأسود الداكن في الاثاث الخشبي و اللون الأبيض في الأرضيات مع تخصيص الجزء الوسطي في قلب المدخل ليعادل بينهما باللون الخشبي الجميل الذي استمد منه الشكل الراقي للأباجورات الشاعرية على اليمين و اليسار.
و من أجمل الاستخدامات كانت المرايات التي وضعت خلف الأباجورات مما ضاعف شكلها و زاد من براح المدخل و لو لاحظت للوهلة الأولى ستظن أنك أمام أربعة اباجورات و ليس اثنتين فقط .
ذلك المدخل الساحر لا يقصد به قبعة الساحر و إنما شكله العام و ذوقه الراقي في تداخل الالوان و استخدام المرايات الملقاة على الأرض و الرفوف السوداء الرائعة التي تحتوي على خزانات مبتكرة جاء لونها مثل لون الكرسي و الأرضيات بطريقة متوازنة
في هذا المدخل الضيق بعض التفاصيل غير المرئية التي تجعله الأنسب للمساحات الصغيرة، حيث لا يوجد سوى رفوف جانبية تسمح بتخزين الأحذية و ربما الجلوس عليها للانتظار قبل الخروج و لا يوجد أي تفاصيل تستحوذ على المساحة فقط ألوان منمقة و أضواء مناسبة و مشرقة في جميع الجهات
الأناقة لا تعني فقط الألوان و لكنها تعني كذلك الابيض و الأسود بطريقة محسوبة بدقة، في هذا النموذج كم هائل من الذوق في كل الزوايا، و الصورة الأبيض و الأسود لو كانت بالألوان ما كان سيختلف سوى اكسسوار النبات الأخضر فقط و لكن الحالة المتعادلة التي عليها لن تتأثر، و هي فكرة مبتكرة للتصميمات العصرية التي تستخدم بشكل رسمي أكثر و لو كان لديك ضيوف دائماًٍ و زيارات رسمية فإن هذا المدخل الرسمي للغاية يليق بك
لو كان مدخل بيتك متداخل مع غرف أخرى أو مسطح رئيسي فلابد أن تجعله مميزاً و ليس هناك أنسب من الأرضيات لتصنع بها هذا التميز دون الإخلال بأي شيء يخص الديكور في المسطح، استخدم أرضيات بدرجات أغمق من السائد و اجعل المدخل يتحدث عن نفسه حينها
الكونسول و المرآة تعتبران من كلاسيكيات المداخل على مر التاريخ ، و لكن العصرية قد تضاف إليها عن طريق التحف الفنية التي تستخدم فوقها لتزيدها جمالاً و لتحدد وجهتها و شخصيتها، هنا مثلاً تم الاعتماد على شكل سيريالي أنيق من نفس لون الحوائط ليزين المدخل و بالفعل كان أكثر العوامل بروزاً و عملت المرآة على عكس تفاصيله الفنية من كل الجوانب
في أي مدخل يمكننا أن نصنع الفارق بطريقة سهلة عن طريق تخصيص أرضياته بألوان مميزة عن المنزل كله، فهنا مثلاً تم تخصيص بلاطات الديكور الهندسية لتكون بألوان ليست موجودة في المنزل و هذا لتمييزها فضلاً عن الطريقة الذكية في استغلال المدخل ليكون جلسة للانتظار و حوامل للحقائب و القبعات و المعاطف بطريقة جمالية للغاية
الخشب مع اللون الأصفر هما كلمة السر لأي مدخل شاعري يتسم بالهدوء خصوصاً لو كنت من محبي الشاعرية في التصميم عموماً و مساحة المدخل مقبولة نوعاً ما ، لا يوجد من الإكسسوارات سوى تحفة فنية و وورد للزينة فقط و هذا بسبب أن المدخل بحالته الجميلة تلك لا يحتاج أكثر من هذا الهدوء في التفاصيل ليصنع الفارق