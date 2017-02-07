9 مداخل رائعة تليق بمنزلك

من أجمل الالوان و الكماليات الكلاسيكية التي تستخدم بطريقة عصرية تجمعت في هذا النموذج حيث اللون الأسود الداكن في الاثاث الخشبي و اللون الأبيض في الأرضيات مع تخصيص الجزء الوسطي في قلب المدخل ليعادل بينهما باللون الخشبي الجميل الذي استمد منه الشكل الراقي للأباجورات الشاعرية على اليمين و اليسار.

و من أجمل الاستخدامات كانت المرايات التي وضعت خلف الأباجورات مما ضاعف شكلها و زاد من براح المدخل و لو لاحظت للوهلة الأولى ستظن أنك أمام أربعة اباجورات و ليس اثنتين فقط .