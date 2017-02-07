منزل استثنائي لأسرة صغيرة

منزلنا اليوم يتسم بالهدوء و الدفيء ، صمم على الطراز الإسكندينافي حيث الجمال في التصوير و التنسيق الرائع و الذوق في كل قطعة أثاث، المنزل ملائم جداً للعائلات الصغيرة المكونة بحد أقصى من 4 أفراد من ضمنهم أطفال .

المنزل صممه مكتب BELLE VILLE ATELIER للهندسة المعمارية في باريس بفرنسا بقدر عال من الذوق و الاناقة في كل التفاصيل مما يستحق إلقاء الضوء عليه ليس في غرفة واحدة و لكن في كل الغرف .

إليكم التفاصيل ..