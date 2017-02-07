منزل استثنائي لأسرة صغيرة

منزلنا اليوم يتسم بالهدوء و الدفيء ، صمم على الطراز الإسكندينافي حيث الجمال في التصوير و التنسيق الرائع و الذوق في كل قطعة أثاث، المنزل ملائم جداً للعائلات الصغيرة المكونة بحد أقصى من 4 أفراد من ضمنهم أطفال .
المنزل صممه مكتب BELLE VILLE ATELIER للهندسة المعمارية في باريس بفرنسا بقدر عال من الذوق و الاناقة في كل التفاصيل مما يستحق إلقاء الضوء عليه ليس في غرفة واحدة و لكن في كل الغرف .
إليكم التفاصيل ..
من أروع الأفكار التي نفذت في تصميم هذا المنزل كانت في المدخل حيث البساطة الشديدة في التفاصيل مع تكوين مركز ثقل في الكونسول الإسكندينافي الرائع ذو الخطوط الخشبية التي تأخذك لعالم من الطبيعة الساحرة و كأنه نحت من شجرة هكذا دون تدخل صناعي، الأدراج الكثيرة فيه زادت من صفته العملية و كذلك الإكسسوارات الطفولية فوقه أبرزت الجانب الدافيء في تصميم المنزل
استخدمت في المنزل خواص رائعة في تكوين النور خلف الخزانات المربعة أعلى الحوض مع سيطرة كاملة للون الأبيض لم يظهر معها سوى جمال و سحر الأسطح الخشبية في السفرة ، الأضواء بسيطة و لكنها قوية في وسط المطبخ مع بعض المساعدات من اللون الأبيض الذي ساعد على ظهور المطبخ بهذا الشكل المشرق
غرفة المعيشة متكاملة بالنسبة لأسرة صغيرة حيث يوجد كنبة بحواجز تصلح لجلوس الأطفال مع ظهور للسفرة التي توجد في نهاية المطبخ و الذي يظهر لنا أنه عبارة عن مطبخ مفتوح في مسطح به غرفة المعيشة أيضاً و لكن جمال التصميم و حسن التنسيق أدى لظهوره بشكل منفرد في ركن خاص به، و من جهة أخرى نلاحظ انتشار اللمبات الكبيرة بشكل أكثر من رائع و متكرر مما زاد من الشعور بمساحة الصالة بأكملها .
السفرة استخدمت بشكل رائع يسمح بتدفق عدد كبير من الكراسي حولها دون مضايقات و هي مثالية أيضاً للمساحة الصغيرة و التداخل بين الغرف الذي تتوسطه، استخدام السفرة من الخشب الخالص كتوجه عام في الأثاث في المنزل سواء في السرير أو المقاعد ، فتحت النوافذ أيضاً أمام السفرة لتفتح مجال الرؤية و الشعور بالبراح لكل من يجلس عليها
غرفة الأطفال أكثر من رائعة و بها كل العوامل الضرورية لمثلها كالنوافذ و الستائر و الحوائط البيضاء و الأرضيات الباركية الألطف على الاطفال من السيراميك ، أما المساحة فقط استغلت خير استغلال عن طريق ترك مساحة كبيرة في الوسط للسماح بالحركة و التنقل بسهولة مع تركيز الأثاث على الجوانب بشكل رائع .
تكرر هنا في غرفة النوم اعتماد المصمم على اللون الأبيض مع بعض الاستخدامات الخشبية الطبيعية كدليل على التأثر الكبير بهذا الطراز الأوروبي المستمد محاسنه من روح الطبيعة و التي تظهر في كل الغرف تقريباًَ ، أبيض و خشبيات .