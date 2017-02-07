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منزل استثنائي لأسرة صغيرة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
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منزلنا اليوم يتسم بالهدوء و الدفيء ، صمم على الطراز الإسكندينافي حيث الجمال في التصوير و التنسيق الرائع و الذوق في كل قطعة أثاث، المنزل ملائم جداً للعائلات الصغيرة المكونة بحد أقصى من 4 أفراد من ضمنهم أطفال .

المنزل صممه مكتب BELLE VILLE ATELIER للهندسة المعمارية في باريس بفرنسا بقدر عال من الذوق و الاناقة في كل التفاصيل مما يستحق إلقاء الضوء عليه ليس في غرفة واحدة و لكن في كل الغرف .

إليكم التفاصيل ..

مدخل جميل

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

من أروع الأفكار التي نفذت في تصميم هذا المنزل كانت في المدخل حيث البساطة الشديدة في التفاصيل مع تكوين مركز ثقل في الكونسول الإسكندينافي الرائع ذو الخطوط الخشبية التي تأخذك لعالم من الطبيعة الساحرة و كأنه نحت من شجرة هكذا دون تدخل صناعي، الأدراج الكثيرة فيه زادت من صفته العملية و كذلك الإكسسوارات الطفولية فوقه أبرزت الجانب الدافيء في تصميم المنزل

المطبخ

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture مطبخ
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

استخدمت في المنزل خواص رائعة في تكوين النور خلف الخزانات المربعة أعلى الحوض مع سيطرة كاملة للون الأبيض لم يظهر معها سوى جمال و سحر الأسطح الخشبية في السفرة ، الأضواء بسيطة و لكنها قوية في وسط المطبخ مع بعض المساعدات من اللون الأبيض الذي ساعد على ظهور المطبخ بهذا الشكل المشرق 

غرفة المعيشة

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة المعيشة
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

غرفة المعيشة متكاملة بالنسبة لأسرة صغيرة حيث يوجد كنبة بحواجز تصلح لجلوس الأطفال مع ظهور للسفرة التي توجد في نهاية المطبخ و الذي يظهر لنا أنه عبارة عن مطبخ مفتوح في مسطح به غرفة المعيشة أيضاً و لكن جمال التصميم و حسن التنسيق أدى لظهوره بشكل منفرد في ركن خاص به، و من جهة أخرى نلاحظ انتشار اللمبات الكبيرة بشكل أكثر من رائع و متكرر مما زاد من الشعور بمساحة الصالة بأكملها .

السفرة الرئيسية

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة السفرة
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

السفرة استخدمت بشكل رائع يسمح بتدفق عدد كبير من الكراسي حولها دون مضايقات و هي مثالية أيضاً للمساحة الصغيرة و التداخل بين الغرف الذي تتوسطه، استخدام السفرة من الخشب الخالص كتوجه عام في الأثاث في المنزل سواء في السرير أو المقاعد ، فتحت النوافذ أيضاً أمام السفرة لتفتح مجال الرؤية و الشعور بالبراح لكل من يجلس عليها

غرفة نوم الأطفال

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة نوم
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

غرفة الأطفال أكثر من رائعة و بها كل العوامل الضرورية لمثلها كالنوافذ و الستائر و الحوائط البيضاء و الأرضيات الباركية الألطف على الاطفال من السيراميك ، أما المساحة فقط استغلت خير استغلال عن طريق ترك مساحة كبيرة في الوسط للسماح بالحركة و التنقل بسهولة مع تركيز الأثاث على الجوانب بشكل رائع .

غرفة النوم الرئيسية

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة نوم
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

تكرر هنا في غرفة النوم اعتماد المصمم على اللون الأبيض مع بعض الاستخدامات الخشبية الطبيعية كدليل على التأثر الكبير بهذا الطراز الأوروبي المستمد محاسنه من روح الطبيعة و التي تظهر في كل الغرف تقريباًَ ، أبيض و خشبيات .

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