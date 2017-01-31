الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

14 فكرة رائعة ومختلفة لحوائط مودرن لمنزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 مطبخ
Loading admin actions …

تعدد المواد والخامات التي تصنع منها جدران وحوائط المنازل، وتختلف حسب اختلاف الأزواق والألوان من شخص لاّخر، فالبعض يُفضل الحصول على جدران مودرن تمامًا.. والبعض يفضل اللمسات الريفية من حجارة وخشب، بالإضافة إلى مُحبي اللمسات الخضراء وهؤلاء لهم خياراتهم أيضًا، ويأتي ورق الحائط برسوماته العميقة ثلاثية الأبعاد ومناظره الطبيعية التي تُرضي رغبات كل فرد، ويغزو أيضًا عالم الديكور الجدران المصنوعة من الجبس بتصميماتها الحديثة وإمكانية تشكيلها بتفاصيل بارزة وجميلة..

ولذلك يقدم لك هوميفاي العديد من النماذج والخيارات والتصاميم الحديثة لـ حوائط منزلية في هذا المقال الذي ربما يُلهمك بفكرة تقوم بتصميمها بمنزلك.

1. إبداع بلا حدود

Soho, Alecc Interior Design Alecc Interior Design غرفة نوم
Alecc Interior Design

Alecc Interior Design
Alecc Interior Design
Alecc Interior Design

هذا التصميم لجدار تم تقسيمه بذكاء خاص في غرفة نوم صغيرة، واستغلاله بشكل جيد لخلق مساحات تخزينية وفيرة بأشكال هندسية رائعة، تُعطي إطلالة مميزة وخاصة للغرفة وتوفر العديد من الأرفف التي يُمكنها تخزين الأغراض ووضع التُحف والزينة مع وحدات الإضاءة التي تُضفي رونق خاص للمكان.

2. ملمس مختلف

Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 مطبخ
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

يمكنك استخدام المواد الملموسة والبارزة لإضفاء روح من الاختلاف والحصول على عنصر الإبهار في منزلك، كما في هذا المطبخ الذي استخدم حائط ذو ملمس خشن بين قطع الأثاث الملساء لتزيين المطبخ بطريقة جميلة.

3. الرمادي حيادي

Concepto - Cortinas y Persianas, Concepto - Diseño y Decoración Concepto - Diseño y Decoración جدران
Concepto – Diseño y Decoración

Concepto - Diseño y Decoración
Concepto – Diseño y Decoración
Concepto - Diseño y Decoración

هذا التصميم لجدران منزل اعتمدت على الجبس والأسمنت لخلق أجواء مميزة وجدران منقوشة يغمرها اللون الرمادي مع لمسات اللون الأبيض، فمرونة الجبس والأسمنت تسمح لك بخلق التفاصيل التي ترغب بها والحصول على ملمس بارز أو خشن أحيانًا.

4. ورق الحائط

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يوفر لك ورق الحائط العديد من الأشكال والألوان المختلفة، بنقوش وروسومات تمنح البهجة والتميز لمنزلك، كما في هذه الغرفة التي استخدمت ورق الحائط المليء بالنقوش العشبية الرائعة ويُعطي أجواء مُبهجة أقرب للطبيعة في الغرفة.

5. تناسق الألوان

Schauraum Einrichtungsstudio, IBOD Wand & Boden IBOD Wand & Boden غرفة المعيشة
IBOD Wand &amp; Boden

IBOD Wand & Boden
IBOD Wand &amp; Boden
IBOD Wand & Boden

تناسق الألوان وحسن اختيارها هو ما يعطي رونق خاص وتميز لمنزلك، ويأتي هذا التصميم يحمل جدار خرساني مطلي باللون الرمادي المزرقش، كما علق عليه التلفزيون وقطعة أثاث أنيقة تحوي عدد من الدواليب السوداء والأرفف الخشبية الأنيقة.. وطاولة بالأسفل معلقة بالحائط أيضًا وتحمل خزانات صغيرة.

6. الإضاءة

Oblojka, HOT WALLS HOT WALLS غرفة نوم
HOT WALLS

HOT WALLS
HOT WALLS
HOT WALLS

لا شك أن للإضاءة لمستها الخاصة التي تستطيع بها أن تزين جدران منزلك والحصول على مظهر خاص وجذاب.. وعلى هذا الطراز تأتي هذه الغرفة التي استخدمت حائط خشبي من المشمع المتين وتُزينه وحدات الإضاءة على الجانبين وبالأعلى.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. المرايا

EMERALD IQ Furniture غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات زجاج Metallic/Silver mirror
IQ Furniture

EMERALD

IQ Furniture
IQ Furniture
IQ Furniture

تستطع المرايا ان تُعطيك حائطًا مثاليًا ومميزًا، ليظهر الجدار بشكل لامع أكثر، فالمرايا تُضفي حجمًا إضافيًا على المكان ومظهر لامع وجذاب وأنيق.

8.مكتبة..!

​MODERN ONE SUMA Architektów غرفة المعيشة
SUMA Architektów

​MODERN ONE

SUMA Architektów
SUMA Architektów
SUMA Architektów

إذا كنت مُحبًا للقراءة وتملك العديد من الكتب، فإن حائط كهذا يناسبك تمامًا، بحيث يوفر لك العديد من المساحات التخزينة في شكل مكتبة كبيرة، تحتوي على العديد من الأرفف المربعة، مع ترك مساحة بالمنتصف لوضع التلفزيون والحصول على جلسة مرحة وبسيطة.

9.الأزرق السماوي

Del Sol - Natürliche Tapetenträume, A.S. Création Tapeten AG A.S. Création Tapeten AG جدران وأرضياتورق الحائط Blue
A.S. Création Tapeten AG

A.S. Création Tapeten AG
A.S. Création Tapeten AG
A.S. Création Tapeten AG

استخدام الألوان الهادئة والبسيطة يعطي أجواء مميزة ومُريحة بمنزلك، وهذا البيت اعتمد على اللون الأزرق السماوي لطلاء كافة الجدران، إلا أنه استخدم ورق الحائط ليمد إلى المكان يد الاختلاف، فعلى الجانب الموازي للسفرة استخدم ورق حائط أرزق سماوي منقوش بكرات جميلة، وبالجهة المقابلة للغرفة استخدم ورق الحائط المنقوش بالخطوط الطولية، فتبدو التفاصيل في تناغم رائع ومميز.

10.مدفئة وتفاصيل ساحرة

homify تصميم مساحات داخلية رخام Metallic/Silver
homify

homify
homify
homify

إذا كنت ترغب في تصميم مختلف لجدارغرفة المعيشة، فيمكنك اقتناء قطعة فنية رائعة كهذه المدفئة الأنيقة، لتزيين جدارن الغرفة والحصول على الدفء في نفس الوقت.. وهذا التصميم اعتمد أيضًا على إمكانية استغلال المساحة على الجانبين لعمل مجموعة أرفف تخزينية رائعة.. هل تقتني مثله الاّن!

11.أناقة فائقة

Upholstered padded panels with fitted lights and sockets Mille Couleurs London غرفة نوم Brown upholstery,upholstered panels,panels,padded panels,upholstered walls,bedroom
Mille Couleurs London

Upholstered padded panels with fitted lights and sockets

Mille Couleurs London
Mille Couleurs London
Mille Couleurs London

إذا كنت تبحث عن الأناقة والعصرية يمكنك عمل جدار جلدي مميز بغرفة نومك، فالإصافة إلى أناقته وجماله، فهو عازل للصوت ويمكنك الحصول عليه باللون الذي ترغب وعمل تناغم رائع مع الستائر والجدران الأخرى للغرفة.

12. بيت النور

Textilbeton bd-factory, betondesign-factory betondesign-factory حماممخازن أسمنت Grey
betondesign-factory

betondesign-factory
betondesign-factory
betondesign-factory

أفضل ما تحصل عليه في حمامك هو مساحات تخزينية وفيرة من أرفف وخزانات، وهذا التصميم اعتمد على خلق رف يحمل بيت من النور داخل الجدار الرخامي للحمام، فيُعطي مظهر رائع وجذاب.

13. الخشب مع حلقات فسفورية جميلة

Textilbeton bd-factory, betondesign-factory betondesign-factory جدران أسمنت Grey
betondesign-factory

betondesign-factory
betondesign-factory
betondesign-factory

البساطة أساس هذا التصميم الذي يقدم لنا حائط خشبي أنيق من اللون الرمادي، مع رسوم فسفورية على شكل حلقات مفرغة تُزينه وتظهر كبريق أنيق ومميز.

14. تقسيم جديد

Loft Alte Wollgarnfabrik, BERLINRODEO interior concepts GmbH BERLINRODEO interior concepts GmbH حمام
BERLINRODEO interior concepts GmbH

BERLINRODEO interior concepts GmbH
BERLINRODEO interior concepts GmbH
BERLINRODEO interior concepts GmbH

قسمت جدران هذا الحمام بشكل جديد ومختلف، حيث وضعت النافذة بالأسفل، واستغلال أعلاها لعمل رف من الخرسانة ملتصق بالجدران، إلى جانب ذلك فإن منطقة المرحاض استخدمت لونٍ مختلف وجريء ليتداخل وسط اللبني الهادىء ويعطي تناقض رائع.

شاهد أيضًا.. 14 فكرة لتصميم جدران مميزة داخل المنزل

منزل جميل في مساحة 57 م مقسم بطريقة رائعة
أي تصميم أعجبك أكثر؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً