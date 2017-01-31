14 فكرة رائعة ومختلفة لحوائط مودرن لمنزلك

تعدد المواد والخامات التي تصنع منها جدران وحوائط المنازل، وتختلف حسب اختلاف الأزواق والألوان من شخص لاّخر، فالبعض يُفضل الحصول على جدران مودرن تمامًا.. والبعض يفضل اللمسات الريفية من حجارة وخشب، بالإضافة إلى مُحبي اللمسات الخضراء وهؤلاء لهم خياراتهم أيضًا، ويأتي ورق الحائط برسوماته العميقة ثلاثية الأبعاد ومناظره الطبيعية التي تُرضي رغبات كل فرد، ويغزو أيضًا عالم الديكور الجدران المصنوعة من الجبس بتصميماتها الحديثة وإمكانية تشكيلها بتفاصيل بارزة وجميلة..
ولذلك يقدم لك هوميفاي العديد من النماذج والخيارات والتصاميم الحديثة لـ حوائط منزلية في هذا المقال الذي ربما يُلهمك بفكرة تقوم بتصميمها بمنزلك.
هذا التصميم لجدار تم تقسيمه بذكاء خاص في غرفة نوم صغيرة، واستغلاله بشكل جيد لخلق مساحات تخزينية وفيرة بأشكال هندسية رائعة، تُعطي إطلالة مميزة وخاصة للغرفة وتوفر العديد من الأرفف التي يُمكنها تخزين الأغراض ووضع التُحف والزينة مع وحدات الإضاءة التي تُضفي رونق خاص للمكان.
يمكنك استخدام المواد الملموسة والبارزة لإضفاء روح من الاختلاف والحصول على عنصر الإبهار في منزلك، كما في هذا المطبخ الذي استخدم حائط ذو ملمس خشن بين قطع الأثاث الملساء لتزيين المطبخ بطريقة جميلة.
هذا التصميم لجدران منزل اعتمدت على الجبس والأسمنت لخلق أجواء مميزة وجدران منقوشة يغمرها اللون الرمادي مع لمسات اللون الأبيض، فمرونة الجبس والأسمنت تسمح لك بخلق التفاصيل التي ترغب بها والحصول على ملمس بارز أو خشن أحيانًا.
يوفر لك ورق الحائط العديد من الأشكال والألوان المختلفة، بنقوش وروسومات تمنح البهجة والتميز لمنزلك، كما في هذه الغرفة التي استخدمت ورق الحائط المليء بالنقوش العشبية الرائعة ويُعطي أجواء مُبهجة أقرب للطبيعة في الغرفة.
تناسق الألوان وحسن اختيارها هو ما يعطي رونق خاص وتميز لمنزلك، ويأتي هذا التصميم يحمل جدار خرساني مطلي باللون الرمادي المزرقش، كما علق عليه التلفزيون وقطعة أثاث أنيقة تحوي عدد من الدواليب السوداء والأرفف الخشبية الأنيقة.. وطاولة بالأسفل معلقة بالحائط أيضًا وتحمل خزانات صغيرة.
لا شك أن للإضاءة لمستها الخاصة التي تستطيع بها أن تزين جدران منزلك والحصول على مظهر خاص وجذاب.. وعلى هذا الطراز تأتي هذه الغرفة التي استخدمت حائط خشبي من المشمع المتين وتُزينه وحدات الإضاءة على الجانبين وبالأعلى.
تستطع المرايا ان تُعطيك حائطًا مثاليًا ومميزًا، ليظهر الجدار بشكل لامع أكثر، فالمرايا تُضفي حجمًا إضافيًا على المكان ومظهر لامع وجذاب وأنيق.
إذا كنت مُحبًا للقراءة وتملك العديد من الكتب، فإن حائط كهذا يناسبك تمامًا، بحيث يوفر لك العديد من المساحات التخزينة في شكل مكتبة كبيرة، تحتوي على العديد من الأرفف المربعة، مع ترك مساحة بالمنتصف لوضع التلفزيون والحصول على جلسة مرحة وبسيطة.
استخدام الألوان الهادئة والبسيطة يعطي أجواء مميزة ومُريحة بمنزلك، وهذا البيت اعتمد على اللون الأزرق السماوي لطلاء كافة الجدران، إلا أنه استخدم ورق الحائط ليمد إلى المكان يد الاختلاف، فعلى الجانب الموازي للسفرة استخدم ورق حائط أرزق سماوي منقوش بكرات جميلة، وبالجهة المقابلة للغرفة استخدم ورق الحائط المنقوش بالخطوط الطولية، فتبدو التفاصيل في تناغم رائع ومميز.
إذا كنت ترغب في تصميم مختلف لجدارغرفة المعيشة، فيمكنك اقتناء قطعة فنية رائعة كهذه المدفئة الأنيقة، لتزيين جدارن الغرفة والحصول على الدفء في نفس الوقت.. وهذا التصميم اعتمد أيضًا على إمكانية استغلال المساحة على الجانبين لعمل مجموعة أرفف تخزينية رائعة.. هل تقتني مثله الاّن!
إذا كنت تبحث عن الأناقة والعصرية يمكنك عمل جدار جلدي مميز بغرفة نومك، فالإصافة إلى أناقته وجماله، فهو عازل للصوت ويمكنك الحصول عليه باللون الذي ترغب وعمل تناغم رائع مع الستائر والجدران الأخرى للغرفة.
أفضل ما تحصل عليه في حمامك هو مساحات تخزينية وفيرة من أرفف وخزانات، وهذا التصميم اعتمد على خلق رف يحمل بيت من النور داخل الجدار الرخامي للحمام، فيُعطي مظهر رائع وجذاب.
البساطة أساس هذا التصميم الذي يقدم لنا حائط خشبي أنيق من اللون الرمادي، مع رسوم فسفورية على شكل حلقات مفرغة تُزينه وتظهر كبريق أنيق ومميز.
قسمت جدران هذا الحمام بشكل جديد ومختلف، حيث وضعت النافذة بالأسفل، واستغلال أعلاها لعمل رف من الخرسانة ملتصق بالجدران، إلى جانب ذلك فإن منطقة المرحاض استخدمت لونٍ مختلف وجريء ليتداخل وسط اللبني الهادىء ويعطي تناقض رائع.
شاهد أيضًا.. 14 فكرة لتصميم جدران مميزة داخل المنزل