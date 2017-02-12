5 مطابخ بألوان الباستيل بطرازات مختلفة

يبدو أن هذا المطبخ في منزل بإطلالة على البحر، ألوانه تشعرك بهذا حتى ولو أن عيناك لم تلاحظ البحر خلف النافذة فـألوان الديكور ستخبرك بذلك، هذا التصميم مثال آخر للطراز الحديث، يبدو أيضًا من شكل الخزانات أنها من الإكلريك، طاولة الطعام أيضًا من نفس المادة، السراميك المزركش بعد الملل عن ديكورهذا المطبخ، في النهاية المطبخ مشرق جدًا .

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