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5 مطابخ بألوان الباستيل بطرازات مختلفة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب نقي Blue
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المطبخ من مساحات العمل في منزلنا لذا لابد وأن تكون مريحة جدًا لنا، وألوان الباستيل تخلق لنا هذا الجو المريح، جمعنا لك مجموعة مختلفة من غرف  المطبخ بألوان الباستيل منها على الطراز الأسيوي، الحديث، بحر أبيض متوسط، والبلدي، لتختار فيما بينها على حسب الطراز المفضل لديك، بالطبع ستجد أكثر من تصميم من بين هذه المجموعة تلهمك، ومناسبة لكافة المساحات دعنا نعرض لك التصاميم مع الصور بتفاصيلها .   

الطراز الأسيوي

內湖-公園錄, 唯創空間設計公司 唯創空間設計公司 مطبخ
唯創空間設計公司

唯創空間設計公司
唯創空間設計公司
唯創空間設計公司

هذا المطبخ على الطراز الأسيوي لم يأخذ سوى بضعة أمتار إلا إنه مطبخ متكامل وألوان الباستيل جعلته يبدو أكبر مما هو عليه، جزيرة المطبخ بسيطة جدًا وصغيرة إلى حد ما إلا أنها تقضي وظيفتها على أكمل وجه. 

الطراز الحديث

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب نقي Blue
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

الآن نحن مع طراز مختلف وهو الطراز الحديث مع لون آخر من ألوان الباستيل بمساحة أصغر، جزيرة المطبخ هنا مزدوجة الوظيفة فهي مساحة عمل وطاولة طعام في آن واحد، على الرغم من ان مساحة المطبخ هنا أصغر من السابق إلا أنه استطاع توفير أشياء أكثر مثل طاولة الطعام. 

الطراز البلدي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الطراز البلدي في مطبخ بألوان الباستيل مساحته كبيرة وخزاناته أيضًا لتستوعب كل شيء، الثلاجة السوداء تتناقض مع الخزانات البيضاء المحيطة بها، طاولة الطعام عملية جدًا ويمكن أن تحل مكان غرفة السفرة .  

طراز بحر أبيض متوسط

Mediterranean Style Rencraft مطبخ خشب Blue
Rencraft

Mediterranean Style

Rencraft
Rencraft
Rencraft

استغل الخبراء مساحة المطبخ الطولية في تصميم مطبخ على طراز بحر أبيض متوسطة بجزيرة مطبخ كبيرة لاستيعاب كافة الأنشطة التي يمكن أن تقوم بها في المطبخ، المطبخ مفتوح على الحديقة مما يمده بمزيد من الضوء فيجعله أكثر إشراقًا، السقف أيضًا تم استغلاله في تعليق أدوات الطهي. 

مطبخ لامع

Kitchen, olivia Sciuto olivia Sciuto مطبخ Turquoise
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

يبدو أن هذا المطبخ في منزل بإطلالة على البحر، ألوانه تشعرك بهذا حتى ولو أن عيناك لم تلاحظ البحر خلف النافذة فـألوان الديكور ستخبرك بذلك، هذا التصميم مثال آخر للطراز الحديث، يبدو أيضًا من شكل الخزانات أنها من الإكلريك، طاولة الطعام أيضًا من نفس المادة، السراميك المزركش بعد الملل عن ديكورهذا المطبخ، في النهاية المطبخ مشرق جدًا . 

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هل تفضل ألوان الباستيل في مطبخك؟ 

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