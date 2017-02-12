5 مطابخ بألوان الباستيل بطرازات مختلفة

المطبخ من مساحات العمل في منزلنا لذا لابد وأن تكون مريحة جدًا لنا، وألوان الباستيل تخلق لنا هذا الجو المريح، جمعنا لك مجموعة مختلفة من غرف المطبخ بألوان الباستيل منها على الطراز الأسيوي، الحديث، بحر أبيض متوسط، والبلدي، لتختار فيما بينها على حسب الطراز المفضل لديك، بالطبع ستجد أكثر من تصميم من بين هذه المجموعة تلهمك، ومناسبة لكافة المساحات دعنا نعرض لك التصاميم مع الصور بتفاصيلها .
هذا المطبخ على الطراز الأسيوي لم يأخذ سوى بضعة أمتار إلا إنه مطبخ متكامل وألوان الباستيل جعلته يبدو أكبر مما هو عليه، جزيرة المطبخ بسيطة جدًا وصغيرة إلى حد ما إلا أنها تقضي وظيفتها على أكمل وجه.
الآن نحن مع طراز مختلف وهو الطراز الحديث مع لون آخر من ألوان الباستيل بمساحة أصغر، جزيرة المطبخ هنا مزدوجة الوظيفة فهي مساحة عمل وطاولة طعام في آن واحد، على الرغم من ان مساحة المطبخ هنا أصغر من السابق إلا أنه استطاع توفير أشياء أكثر مثل طاولة الطعام.
الطراز البلدي في مطبخ بألوان الباستيل مساحته كبيرة وخزاناته أيضًا لتستوعب كل شيء، الثلاجة السوداء تتناقض مع الخزانات البيضاء المحيطة بها، طاولة الطعام عملية جدًا ويمكن أن تحل مكان غرفة السفرة .
استغل الخبراء مساحة المطبخ الطولية في تصميم مطبخ على طراز بحر أبيض متوسطة بجزيرة مطبخ كبيرة لاستيعاب كافة الأنشطة التي يمكن أن تقوم بها في المطبخ، المطبخ مفتوح على الحديقة مما يمده بمزيد من الضوء فيجعله أكثر إشراقًا، السقف أيضًا تم استغلاله في تعليق أدوات الطهي.
يبدو أن هذا المطبخ في منزل بإطلالة على البحر، ألوانه تشعرك بهذا حتى ولو أن عيناك لم تلاحظ البحر خلف النافذة فـألوان الديكور ستخبرك بذلك، هذا التصميم مثال آخر للطراز الحديث، يبدو أيضًا من شكل الخزانات أنها من الإكلريك، طاولة الطعام أيضًا من نفس المادة، السراميك المزركش بعد الملل عن ديكورهذا المطبخ، في النهاية المطبخ مشرق جدًا .
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