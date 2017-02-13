10 أشياء تضفي لمسات ساحرة على غرفة نومك

يمكن للجدران أن تُغير تمامًا من شكل غرفة النوم، في حين أنك تملك أكثر من طريقة لتشكيل جدران الغرفة، فالبتطور في عالم الديكور أصبح يمكنك الاعتماد على ورق الحائط او الحجارة أو الأسمنت والجبس وغيرها من المواد المختلفة لتشكيل حائط مثالي..

وفي هذا النموذج نعرض تصميم بسيط لغرفة نوم أنيقة استخدمت ورق الحائط ذو الملمس الخشن لإعطاء انطباع بوجود حائط حجري كبير في الجدار الخلفي للسرير، ليبدو في هذا الشكل الرائع.