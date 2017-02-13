تعد غرفة النوم من الغرف الأساسية في أي منزل، والتي يجب الاعتناء بإختيار كل جزء فيها لإعتبارها مركز للراحة والاسترخاء والحصول على قسط كافي من النوم، مما يجعل اختيار أثاثها وديكوراتها أمرًا هامًا يجب الالتفات إليه، فالألوان والمرايا والمفروشات والجدران وغيرها من مكونات غرفة النوم تفاصيل أساسية عليك أن تختارها بما يناسب زوقك ومساحة الغرفة وتقسيمها.. ولذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال 10 أشياء تضفي لمسات ساحرة على غرفة نومك، قد تجد فيهم ما يلهمك لتصميم غرفة نوم رائعة.
يمكن للجدران أن تُغير تمامًا من شكل غرفة النوم، في حين أنك تملك أكثر من طريقة لتشكيل جدران الغرفة، فالبتطور في عالم الديكور أصبح يمكنك الاعتماد على ورق الحائط او الحجارة أو الأسمنت والجبس وغيرها من المواد المختلفة لتشكيل حائط مثالي..
وفي هذا النموذج نعرض تصميم بسيط لغرفة نوم أنيقة استخدمت ورق الحائط ذو الملمس الخشن لإعطاء انطباع بوجود حائط حجري كبير في الجدار الخلفي للسرير، ليبدو في هذا الشكل الرائع.
للإضاءة سحرها الخاص، وإذا قررت عمل بيوت نور جميلة في غرفة النوم عليك أن تختار المكان المناسب لتصميمها، بحيث تحصل على إضاءة خافتة وهادئة تُعطيك غرفة مُريحة للأعصاب..
هذه الغرفة استخدمت بيوت النور في الظهر الخلفي للسرير، مُثبت على طاولة بسيطة تحمل بقلبها رف تخزيني بسيط.
التقسيم الوظيفي لغرفة نومك يجعلها مميزة وعصرية أكثر، فإذا كنت تملك غرفة بمساحة كبيرة لماذا لا تقوم بتخصيص جزء مكتبي بالغرفة!.. هكذا يأتي ذلك التصميم كمثال واضح وأنيق على حسن تقسيم الغرفة إلى ثلاثة أجزاء لاستغلال المساحة، بحيث تحوي جزء للسرير والنوم، وجزء في ظهر السرير لعمل مكتب وطاولة زجاجية كبيرة، وأمامها جزء للدولاب والملابس مليء بالمرايا الساحرة.
الاختيار الدقيق للمفروشات وألوانها في غرفة النوم يعطي بهجة وأناقة وتميز، ف إلى جانب نوعية الأقمشة ورسوماتها يجب الإهتمام بالألوان والتناسق والتناغم بينها وبين ألوان الدهانات بالغرفة.
وفي هذا المثال لم نجد أجمل من اللون البنفسجي بدرجاته الجميلة لإطلالة رومانسية بهذه الغرفة.. بحيث يتألق بدرجته الداكنة في الستائر، واللامعة في القماش الستان بوسائد السرير.. والفاتحة في الفوتيه والسجادة.
لما لا؟ .. إذا كنت تملك فرصة لتكون الغرفة منفتحة على الخارج وتُعطيك إطلالة طبيعية أكثر، انتهز الفرصة بعمل جدار زجاجي أنيق يفصلك عن الخارج ويسمح لك بمشاهدة العالم الخارجي من غرفة النوم الخاصة بك.
للثريات لمستها المميزة والأنيقة في أي مكان، ولا شك أنها تُعطي إطلالة رائعة لغرفة نومك، فبالإضافة إلى الإضاءة التي تبعثها في المكان، فإنها تبدو كتحفة أنيقة معلقة بسقف غرفة النوم بشكل جميل.
تستطيع الزهور أن تضفي لمسات ناعمة وجميلة إلى غرفة النوم، كما في هذا التصميم الذي استخدم الزهور البيضاء داخل كاسات زجاجية أنيقة لخلق أجواء طبيعية وجميلة بالغرفة.
تبدو الستائر بجميع أشكالها وألوانها المُبهجة وسيلة رائعة للحصول على مظهر رائع في غرفة النوم.. فتلك الأقمشة الحريرية الملونة التي تنسدل على النافذة قد تُغير من مظهر الغرفة تمامًا وتُعطيها رونق مختلف وجميل.
اقتنائك لقطعة أثاث مميزة وأنيقة يجعلك تشعر براحة رائعة في غرفة النوم الخاصة بك، فماذا عن أناقة السرير المستدير؟.. يبدو النوم في حلقة مستديرة مُتحركة أو حتى ثابتة أمرًا مختلف ورائع يمكنك الحصول عليه إذا اقتنيت سريرًا مستديرًا كهذا.. مع أقمشة حريرية تُضفي عليه لمسة ناعمة ومظهر أنيق.
تخلق المرايا أجواء مختلفة داخل غرفة النوم، فتُعطي اتساع ملحوظ وزيادة إضافية لحجم المكان، بالإضافة إلى ذلك فهي قطعة فنية لامعة وساحرة لا يمكن الاستغناء عنها في أي غرفة نوم، لإلقاء نظرة أخيرة قبل الخروج من المنزل، كما إنها ديكور أنيق يُعطي عمق وأبعاد جديدة للغرفة.
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