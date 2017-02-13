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10 أشياء تضفي لمسات ساحرة على غرفة نومك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Apartamento Residencial APA, Pauline Kubiak Arquitetura Pauline Kubiak Arquitetura غرفة نوم
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تعد غرفة النوم من الغرف الأساسية في أي منزل، والتي يجب الاعتناء بإختيار كل جزء فيها لإعتبارها مركز للراحة والاسترخاء والحصول على قسط كافي من النوم، مما يجعل اختيار أثاثها وديكوراتها أمرًا هامًا يجب الالتفات إليه، فالألوان والمرايا والمفروشات والجدران وغيرها من مكونات غرفة النوم تفاصيل أساسية عليك أن تختارها بما يناسب زوقك ومساحة الغرفة وتقسيمها.. ولذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال 10 أشياء تضفي لمسات ساحرة على غرفة نومك، قد تجد فيهم ما يلهمك لتصميم غرفة نوم رائعة.

1. الجدران

Yatak Odası (Bed Room), Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop غرفة نوم
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

يمكن للجدران أن تُغير تمامًا من شكل غرفة النوم، في حين أنك تملك أكثر من طريقة لتشكيل جدران الغرفة، فالبتطور في عالم الديكور أصبح يمكنك الاعتماد على ورق الحائط او الحجارة أو الأسمنت والجبس وغيرها من المواد المختلفة لتشكيل حائط مثالي..

وفي هذا النموذج نعرض تصميم بسيط لغرفة نوم أنيقة استخدمت ورق الحائط ذو الملمس الخشن لإعطاء انطباع بوجود حائط حجري كبير في الجدار الخلفي للسرير، ليبدو في هذا الشكل الرائع.

2.الإضاءة (بيوت النور)

Спальня Сказка, Room Краснодар Room Краснодар غرفة نوم
Room Краснодар

Room Краснодар
Room Краснодар
Room Краснодар

للإضاءة سحرها الخاص، وإذا قررت عمل بيوت نور جميلة في غرفة النوم عليك أن تختار المكان المناسب لتصميمها، بحيث تحصل على إضاءة خافتة وهادئة تُعطيك غرفة مُريحة للأعصاب..

هذه الغرفة استخدمت بيوت النور في الظهر الخلفي للسرير، مُثبت على طاولة بسيطة تحمل بقلبها رف تخزيني بسيط.

3. التقسيم الوظيفي

Apartamento Residencial APA, Pauline Kubiak Arquitetura Pauline Kubiak Arquitetura غرفة نوم
Pauline Kubiak Arquitetura

Pauline Kubiak Arquitetura
Pauline Kubiak Arquitetura
Pauline Kubiak Arquitetura

التقسيم الوظيفي لغرفة نومك يجعلها مميزة وعصرية أكثر، فإذا كنت تملك غرفة بمساحة كبيرة لماذا لا تقوم بتخصيص جزء مكتبي بالغرفة!.. هكذا يأتي ذلك التصميم كمثال واضح وأنيق على حسن تقسيم الغرفة إلى ثلاثة أجزاء لاستغلال المساحة، بحيث تحوي جزء للسرير والنوم، وجزء في ظهر السرير لعمل مكتب وطاولة زجاجية كبيرة، وأمامها جزء للدولاب والملابس مليء بالمرايا الساحرة.

4. المفروشات

Mirrored Headboard Gracious Luxury Interiors غرفة نوم Purple/Violet Purple,Violet,Bedroom,Headboard,Bedroom Bench,Cushions
Gracious Luxury Interiors

Mirrored Headboard

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

الاختيار الدقيق للمفروشات وألوانها في غرفة النوم يعطي بهجة وأناقة وتميز، ف إلى جانب نوعية الأقمشة ورسوماتها يجب الإهتمام بالألوان والتناسق والتناغم بينها وبين ألوان الدهانات بالغرفة.

وفي هذا المثال لم نجد أجمل من اللون البنفسجي بدرجاته الجميلة لإطلالة رومانسية بهذه الغرفة.. بحيث يتألق بدرجته الداكنة في الستائر، واللامعة في القماش الستان بوسائد السرير.. والفاتحة في الفوتيه والسجادة.

5. الانفتاح على الطبيعة

Simple Bedroom Casa Più Arredamenti simple bedroom
Casa Più Arredamenti

Simple Bedroom

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

لما لا؟ .. إذا كنت تملك فرصة لتكون الغرفة منفتحة على الخارج وتُعطيك إطلالة طبيعية أكثر، انتهز الفرصة بعمل جدار زجاجي أنيق يفصلك عن الخارج ويسمح لك بمشاهدة العالم الخارجي من غرفة النوم الخاصة بك.

6. الثريات

LUXURY HOTEL, OPEN PROJECT OPEN PROJECT الغرف
OPEN PROJECT

OPEN PROJECT
OPEN PROJECT
OPEN PROJECT

للثريات لمستها المميزة والأنيقة في أي مكان، ولا شك أنها تُعطي إطلالة رائعة لغرفة نومك، فبالإضافة إلى الإضاءة التي تبعثها في المكان، فإنها تبدو كتحفة أنيقة معلقة بسقف غرفة النوم بشكل جميل.

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7. لمسات الزهور

Egyptian Cotton Sateen Hotel Classic Bedlinen King of Cotton غرفة نومأقمشة و منسوجات قطن cotton,bed,bedroom,hotel,classic,bedlinen,Egyptian
King of Cotton

Egyptian Cotton Sateen Hotel Classic Bedlinen

King of Cotton
King of Cotton
King of Cotton

تستطيع الزهور أن تضفي لمسات ناعمة وجميلة إلى غرفة النوم، كما في هذا التصميم الذي استخدم الزهور البيضاء داخل كاسات زجاجية أنيقة لخلق أجواء طبيعية وجميلة بالغرفة.

8. الستائر

Sea House, Porth | Cornwall, Perfect Stays Perfect Stays غرفة نوم Bedroom,holiday home,pink,interior,holiday homes,beach house
Perfect Stays

Sea House, Porth | Cornwall

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

تبدو الستائر بجميع أشكالها وألوانها المُبهجة وسيلة رائعة للحصول على مظهر رائع في غرفة النوم.. فتلك الأقمشة الحريرية الملونة التي تنسدل على النافذة قد تُغير من مظهر الغرفة تمامًا وتُعطيها رونق مختلف وجميل.

9. السرير المستدير

MIAMI, Bolzanletti Bolzanletti غرفة نومأسرة نوم
Bolzanletti

Bolzanletti
Bolzanletti
Bolzanletti

اقتنائك لقطعة أثاث مميزة وأنيقة يجعلك تشعر براحة رائعة في غرفة النوم الخاصة بك، فماذا عن أناقة السرير المستدير؟.. يبدو النوم في حلقة مستديرة مُتحركة أو حتى ثابتة أمرًا مختلف ورائع يمكنك الحصول عليه إذا اقتنيت سريرًا مستديرًا كهذا.. مع أقمشة حريرية تُضفي عليه لمسة ناعمة ومظهر أنيق.

10. سحر المرايا

RESIDENCIAL 09, Apê 102 Arquitetura Apê 102 Arquitetura غرفة نوم
Apê 102 Arquitetura

Apê 102 Arquitetura
Apê 102 Arquitetura
Apê 102 Arquitetura

تخلق المرايا أجواء مختلفة داخل غرفة النوم، فتُعطي اتساع ملحوظ وزيادة إضافية لحجم المكان، بالإضافة إلى ذلك فهي قطعة فنية لامعة وساحرة لا يمكن الاستغناء عنها في أي غرفة نوم، لإلقاء نظرة أخيرة قبل الخروج من المنزل، كما إنها ديكور أنيق يُعطي عمق وأبعاد جديدة للغرفة.

إذا كنت تُصمم منزل جديد فبالتأكيد سوف تحتاج إلى قراءة هذا المقال .. كيف تصمم غرفة نومك الصغيرة؟

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