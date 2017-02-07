27 فكرة لغرفة ملابس سهل تنفيذها، ستحول أحلامك إلى حقيقة

يحلم الكثيرون بإمتلاك منزل فخم مزود بكافة التسهيلات ووسائل الراحة ومن أهمها أن يتوفر به مساحة كافية لتخزين الملابس. ففي بيت كهذا يمكن توفير غرفة كاملة مخصصة للملابس. وما قد يكون إعتقاد سائد عنه، أنها تحتاج إلي بيت ضخم المساحة لتنفيذها ولكن هذا ليس بالضرورة، فمن المنطقي بطبيعة الحال أنه كلما توافر المزيد من المساحة كلما سنحت الفرصة لتخصيص غرف بعينها لأغراض محددة ولكن لا يعد هذا شرط أساسي فمن الممكن الحصول على غرفة للملابس دون الحاجة للكثير من المساحة.

لتؤدي غرفة الملابس الغرض المنشود منها يجب تصميمها لتكون عملية وفعالة لكافة الإحتياجات المتاحة علي اختلاف مساحتها وذلك من خلال إنتقاء الأثاث ملائم الحجم كما يجب التركيز علي الجانب الجمالي لخلق بيئة مرتبة ومريحة لتغيير الملابس وبدء اليوم بنشاط.

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