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27 فكرة لغرفة ملابس سهل تنفيذها، ستحول أحلامك إلى حقيقة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة الملابس
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يحلم الكثيرون بإمتلاك منزل فخم مزود بكافة التسهيلات ووسائل الراحة ومن أهمها أن يتوفر به مساحة كافية لتخزين الملابس. ففي بيت كهذا يمكن توفير غرفة كاملة مخصصة للملابس. وما قد يكون إعتقاد سائد عنه، أنها تحتاج إلي بيت ضخم المساحة لتنفيذها ولكن هذا ليس بالضرورة، فمن المنطقي بطبيعة الحال أنه كلما توافر المزيد من المساحة كلما سنحت الفرصة لتخصيص غرف بعينها لأغراض محددة ولكن لا يعد هذا شرط أساسي فمن الممكن الحصول على غرفة للملابس دون الحاجة للكثير من المساحة.

لتؤدي غرفة الملابس الغرض المنشود منها يجب تصميمها لتكون عملية وفعالة لكافة الإحتياجات المتاحة علي اختلاف مساحتها وذلك من خلال إنتقاء الأثاث ملائم الحجم كما يجب التركيز علي الجانب الجمالي لخلق بيئة مرتبة ومريحة لتغيير الملابس وبدء اليوم بنشاط.

تعالوا معنا في جولتنا اليوم لنستعرض لتصميمات قد اخترناها لكم خصيصاً لتلهمكم لتنفيذ مشروعاتكم الخاصة.

1.تباين بديع للون الأثاث الأبيض مع اللون الخشبي الداكن في الأرضية لتباين مع الإحساس بالمساحة

Casa Moderna en Valdemorillo, Canexel Canexel غرفة الملابس
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

2.موقع مميز مع استغلال أمثل للمساحة برص الملابس على الأرفف لسهولة الحركة والتدرج من دوش الصباح إلي زي الخروج

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor غرفة الملابس خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

3.تصميم مثالي لاستغلال المساحة الضيقة للغرفة علي أكمل وجه بالإضافة إلي روعة جمال الإضاءة

APPARTAMENTO , Architetto del Piano Architetto del Piano غرفة الملابس
Architetto del Piano

Architetto del Piano
Architetto del Piano
Architetto del Piano

4.تكامل إمتداد الحائط المواجه الذي تحتله الخزانات مع ميل السقف مما يشعرك وكأنها غرفة منفصلة داخل هذا الفراغ

Mansarda, Anna Leone Architetto Home Stager Anna Leone Architetto Home Stager غرفة الملابس
Anna Leone Architetto Home Stager

Anna Leone Architetto Home Stager
Anna Leone Architetto Home Stager
Anna Leone Architetto Home Stager

5.فكرة ذكية للاستفادة من غرفتين صغيرتين كعامل مساعد علي تحديد مساحة منفصلة لتخزين ملابس الزوجان

CASA OC, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design غرفة الملابس White
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

6.استغلال بارع لمساحة ركن واقع خلف العمود كخزانة مفتوحة ذات إرتفاع قليل

Rehabilitación bajocubierta, TEKNIA ESTUDIO TEKNIA ESTUDIO غرفة الملابس
TEKNIA ESTUDIO

TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO

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7.يمتاز هذا التصميم المينيمال بالبساطة والعملية الوظيفية بتوافر أدراج وأرفف متفاوتة الأحجام وملائمة لكافة الأغراض

Appartamento SK alla Giudecca, Giorgio Pettenò Architetti Giorgio Pettenò Architetti غرفة الملابس
Giorgio Pettenò Architetti

Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti

8.مرآة تعطي إحساس مضاعف بالمساحة التي يغمرها لون الخشب الطبيعي والذي يبعث الدفء في المكان مع اللون الأصفر

CASA M - 2013 TORINO, POINT. ARCHITECTS POINT. ARCHITECTS غرفة الملابس
POINT. ARCHITECTS

POINT. ARCHITECTS
POINT. ARCHITECTS
POINT. ARCHITECTS

9.غرفة ملابس مودرن بكل ما تحمله الكلمة من معني بألوانها الرمادية وخطوطها البسيطة المتناسقة

Appartamento a Milano, bdastudio bdastudio غرفة الملابس
bdastudio

bdastudio
bdastudio
bdastudio

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10.تطغي الألوان الهادئةعلي هذا التصميم المتناهي البساطة بأجواءه الدافئة وإضاءته المشرقة

Cabina Armadio, Contesini Studio & Bottega Contesini Studio & Bottega غرفة الملابس خشب نقي Wood effect
Contesini Studio &amp; Bottega

Contesini Studio & Bottega
Contesini Studio &amp; Bottega
Contesini Studio & Bottega

11.نري هنا تصميم مفتوح لخزانة ملابس مزدوجة أسفل إضاءة طبيعية رائعة من فتحة سماوي

LOFT 4, Valtorta srl Valtorta srl غرفة الملابس
Valtorta srl

Valtorta srl
Valtorta srl
Valtorta srl

12.ما أجمل هذا التصميم بإضاءته الساحرة وبابه المنزلق من الزجاج المشبر الأنيق وألوانه المشرقة

Ristrutturazione Appartamento Privato, Pardo Gaetano Architetto Pardo Gaetano Architetto غرفة الملابس
Pardo Gaetano Architetto

Pardo Gaetano Architetto
Pardo Gaetano Architetto
Pardo Gaetano Architetto

13.لا تشغل هذه الخزانة الكثير من المساحة ولكن مع حسن التنظيم يمكن صنع المعجزات

Vestidor, Trestrastos Trestrastos غرفة الملابس
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

14.يقدم هذا التصميم حل ذكي باستخدام شبكة متصلة من أعمدة خشب البامبو

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

15.تصميم بسيط لأرفف عملية لاستغلال بسيط ومثالي للمساحة

Cabina Armadio, Contesini Studio & Bottega Contesini Studio & Bottega غرفة الملابس خشب نقي Wood effect
Contesini Studio &amp; Bottega

Contesini Studio & Bottega
Contesini Studio &amp; Bottega
Contesini Studio & Bottega

16.نجد أنفسنا هنا أمام غرفة ملابس جيدة التهوية تتصل بالشرفة الخارجية ويتوفر بها الكثير من الراحة النفسية والمجال للإسترخاء

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu غرفة الملابس
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

17.حيلة بارعة لتخزين الملابس دون التقيد بمكان محدد ولا الحاجة إلي تخصيص غرفة أو مساحة بصفة دائمة

Home Staging a Ponte Milvio, Flavia Case Felici Flavia Case Felici غرفة الملابس
Flavia Case Felici

Flavia Case Felici
Flavia Case Felici
Flavia Case Felici

18.ركن بسيط يضم خزانة صغيرة ذات شخصية بلونها المليء بالحيوية

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

19.دائماً ما تشكل الأبواب المنزلقة عنصر هام في توفير المساحة التي تشغلها الأبواب العادية

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

20.حسن التنظيم يفيدك في استغلال المساحة الزائدة عن الحاجة

Vivienda en Sant Joan. Barcelona , Egue y Seta Egue y Seta غرفة الملابس
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

21.الأمر لا يتطلب أكثر من عزل ركن من الغرفة لعمل خزانتك الخاصة

REFORMA DE APARTAMENTO EN DONOSTIA, ERRASTI ERRASTI غرفة الملابس
ERRASTI

ERRASTI
ERRASTI
ERRASTI

22.غرفة مثالية المساحة والإضاءة لتخزين الملابس والاستعداد لبدء اليوم

La reforma new-vintage de Gonzalo y Eva, emmme studio emmme studio غرفة الملابس
emmme studio

emmme studio
emmme studio
emmme studio

23.تحتوي هذه الغرفة علي كل ما قد تتمني الحصول عليه لغرفة تغيير ملابسك

CASA ÉQUER, Molins Design Molins Design غرفة الملابس خشب White
Molins Design

Molins Design
Molins Design
Molins Design

24.الأمر هنا أشبه بامتلاكك لمجموعة خاصة من الملابس تشبه في تخزينها أحد المحال

-, TMS ESPAIS ELEGANTS TMS ESPAIS ELEGANTS غرفة الملابس
TMS ESPAIS ELEGANTS

TMS ESPAIS ELEGANTS
TMS ESPAIS ELEGANTS
TMS ESPAIS ELEGANTS

25غرفة ملابس في الحمام لتسلسل سلس في بداية اليوم

Vivienda en Sant Joan. Barcelona , Egue y Seta Egue y Seta غرفة الملابس
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

26.غرفة ملابس شبابية مفعمة بالحيوية

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة الملابس
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

27.تعد غرفة ملابس كهذه بمثابة الحلم لمن يسعي لامتلاك واحدة مثلها

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify
شقة كلاسيكية بمساحة 208م مشرقة بالألوان الفاتحة
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