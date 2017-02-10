7 أخطاء شائعة عليك تجنبها عند تصميم حمامك

قد يهمل البعض حمامه صغير المساحة، ظناً منهم أن الحمام الكبير هو الأفضل، وأن الحمامات الصغير لا أمل أو فائدة منها، ولكن هذا الاعتقاد ليس صحيح على الإطلاق، فهناك حمامات صغيرة تتألق بتصاميم أجمل بكثير من الحمامات الكبيرة، فجمال الحمام يعتمد في المقام الأول على حسن استغلال الفراغ والتخطيط السليم قبل الإختيار، ففي هذه الصورة على سبيل المثال نرى حمام مفعم بالأناقة على الرغم من مساحته الضيقة، بفضل تجنبه الأخطاء الشائعة في معظم الحمامات واعتماده لورق حائط مميز وديكورات عصرية.