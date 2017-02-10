7 أخطاء شائعة عليك تجنبها عند تصميم حمامك

هناك الكثير من الناس يشعرون بأن حمام منزلهم غير مريح ولكنهم لا يستطيعون التعرف على السبب الحقيقي وراء ذلك، لذا نسلط الضوء اليوم على مجموعة من الأخطاء الشائعة التى يرتكبها البعض عند تصميم الحمام، والتى تجعل الحمام يتسبب في المتاعب وعدم الراحة لأفراد الأسرة، لنقوم بتجنب تلك الأخطاء ونستبدلها بالأفكار الصحيحة للحصول على حمام مريح ومثالي.
هناك الكثير من الحمامات ذات الأرضيات الناعمة التى تؤدي إلى الإنزلاق، وعلى الرغم من هذا لا يستعن أصحابها بالسجاد المثبط للإنزلاق والمصمم خصيصاً للحمام بشكل يمنع امتصاصه للمياه، وهذا بالطبع من الأخطاء الفادحة التى تؤدي إلى وقوع الحوادث المتكررة. لذا فمن الأفضل اختيار أرضيات خشنة تمنع الإنزلاق أو اعتماد السجاد المخصص للحمام وعدم التخلى عن وجوده.
لا يجب أن يتواجد التواليت في مواجهة الباب مباشرة، بحيث يكون أول ما تقع عليه العين عند دخول الحمام، بل يفضل أن يتم وضعه في مكان جانبي بجانب الدش أو الحوض، كما فعل المصمم في هذا الحمام الأنيق.
عدم الاهتمام بوجود كابينة الاستحمام في الحمام، من الأخطاء الشائعة التى يفعلها الكثير من الناس، على الرغم من أهميتها الكبيرة في الحفاظ على نظافة الحمام من رذاذ المياه والصابون أثناء الإستحمام. ولهذا عليك اعتماد كابينة الدش في حمامك بأبواب زجاجية شفافة إن كان حمامك صغير المساحة، أو بأبواب مزخرفة وملونة إن كان حمامك كبير المساحة.
النافذة في الحمام شيء ضروري ولا غنى عنه، فلا أحد يحب أن يتواجد في مكان مصمت بلا أي تجديد أو حركة في الهواء، كما لا يمكن الإستغناء عن النافذه واستبدالها بالشفاط لأن النور الطبيعي الذي يمر من النافذة له دور كبير في تنقية الهواء والمكان من الجرائيم والبكتريا.
الحمام من الغرف التى يجب الحفاظ على خصوصيتها الكبيرة، لذا يجب التخطيط بعناية لمكانها في المنزل، وهو أمر علينا عدم إغفاله نهائياً، فلا ينبغي أن يتواجد أي حمام بجانب مدخل المنزل أو غرف الإستقبال سوى حمام الضيوف، أما الحمامات الخاصة بالعائلة يجب أن تكون قريبة من الغرف وبعيدة عن نظر الزائرين، لضمان الخصوصية التامة لجميع أفراد الأسرة.
عدم اقتناء الخزانات المناسبة للحمام يجعل الحمام غارق في الفوضى، وهو آخر شيء قد نرغب فيه لحمام الأسرة، لذا ننصح بالاستعانة بوحدة الحوض التى تحتوى على حوض وخزانة معاً، مما يوفر علينا عناء البحث عن الخزانة المناسبة للحوض، ونحافظ على الحمام مرتب ورائق.
قد يهمل البعض حمامه صغير المساحة، ظناً منهم أن الحمام الكبير هو الأفضل، وأن الحمامات الصغير لا أمل أو فائدة منها، ولكن هذا الاعتقاد ليس صحيح على الإطلاق، فهناك حمامات صغيرة تتألق بتصاميم أجمل بكثير من الحمامات الكبيرة، فجمال الحمام يعتمد في المقام الأول على حسن استغلال الفراغ والتخطيط السليم قبل الإختيار، ففي هذه الصورة على سبيل المثال نرى حمام مفعم بالأناقة على الرغم من مساحته الضيقة، بفضل تجنبه الأخطاء الشائعة في معظم الحمامات واعتماده لورق حائط مميز وديكورات عصرية.