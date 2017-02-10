13 فكرة لتصميم غرفة نوم مريحة من جميع أنحاء العالم

بالطبع لا غني عن الأثاث المريح في غرف النوم، والأثاث المريح ليس بالضرورة باهظ التكاليف، ولكن يكفى أن يكون بمقاسات تناسب الغرفة وخامات متينة لا تصدر أصواتا مزعجة عند النوم أو الجلوس عليها.

وتعد الكراسي المبطنه من أهم قطع الأثاث التى يمكن إضافتها لغرفة النوم، حيث تمد الغرفة بمزيد من الترف و الرفاهية، وتوفر استرخاء مثالي عند الجلوس للقراءة أو الاستماع لموسيقى هادئة قبل النوم.

ونرى هنا غرفة نوم تحتوى على أثاث مريح بدرجات البيج والكافية الناعمة من تصميم raykonsept، و التى ينعكس فيها الإسلوب التركي في اعتماد الخامات الفاخره كالستان الرقيق و المخمل الناعم.