13 فكرة لتصميم غرفة نوم مريحة من جميع أنحاء العالم

هناك طرق كثيرة لتصميم غرفة نوم فاخرة وجميلة، ولكن الأهم من ذلك هو كيفية تصميم غرفة نوم مريحة، تحقق الغرض الأساسي من غرفة النوم المثالية وهو الإسترخاء بعد يوم من العناء والعمل الطويل. واليوم هوميفاي تقدم لكم 13 فكرة للحصول على غرفة نوم هادئة ومريحة للأعصاب، تستمتع فيها بنوم هاديء و أوقات مريحة.
بالطبع لا غني عن الأثاث المريح في غرف النوم، والأثاث المريح ليس بالضرورة باهظ التكاليف، ولكن يكفى أن يكون بمقاسات تناسب الغرفة وخامات متينة لا تصدر أصواتا مزعجة عند النوم أو الجلوس عليها.
وتعد الكراسي المبطنه من أهم قطع الأثاث التى يمكن إضافتها لغرفة النوم، حيث تمد الغرفة بمزيد من الترف و الرفاهية، وتوفر استرخاء مثالي عند الجلوس للقراءة أو الاستماع لموسيقى هادئة قبل النوم.
ونرى هنا غرفة نوم تحتوى على أثاث مريح بدرجات البيج والكافية الناعمة من تصميم raykonsept، و التى ينعكس فيها الإسلوب التركي في اعتماد الخامات الفاخره كالستان الرقيق و المخمل الناعم.
يفضل اعتماد باليتة ألوان هادئة لغرف النوم تحديداً، فتشتت الذهن هو آخر شيء نريده في غرفة النوم، ونرى هنا اللون السماوي أو ال baby blue وهو من أكثر الألوان الهادئة رقة وأناقة، واستخدامه في أجزاء من الحائط مع اللون الأبيض جعل الغرفة تشجع على الراحة وتدفع التوتر بعيداً.
وتم الإكتفاء بإضافة كرسي باللون الأصفر الخردلي، للإستفادة من لونة الدافيء في كسر برودة الأبيض و السماوي.
الإهتمام بالحائط خلف السرير ينعكس على الغرفة ككل، فمثلاً إضافة ورق الحائط بألوان هادئة في هذا المكان يعزز أناقة الغرفة، ونفس الأمر إذا قمنا بإضافة المخمل بأسلوب الكابتونية، سنحصل على أناقة بالإضافة إلى شعور عميق بالدفء و النعومة، وهذا ما نراه هنا في هذه الغرفة التى تغمرنا بالدفء على الرغم من الجو الروسي قارس البرودة.
وقد قام المصمم الروسي أيضاً بتزويد الحائط بمكتبة عملية، تمكّن الشخص من الحصول على كتاب بسهولة لقرائته قبل النوم، كما تمكنه من إعادته بنفس السهوله والبساطة للحفاظ على نظام الغرفة.
وضع السرير بطريقة صحيحة في الغرفة، يخدم الغرفة في الكثير من النواحي منها توفير ممرات مناسبة في الغرفة، فلا يحدث عرقلة أثناء التحرك، فمن المهم ترك مساحة كافية على جانبي السرير ومن أمامة أيضاً، حتى لا نتسبب في اختناق الغرفة.
ومن المفضل دائماً وضع السرير في منتصف الحائط تماماً، حتى نتمكن من وضع كرسي مريح بجانب السرير، وبعض الخزانات الجانبية لوضع المصابيح كما نرى في هذه الغرفة.
الخامات الباردة للأرضيات مثل البورسلين والرخام لا تناسب غرف النوم، فهي تبعث على الضيق في فصل الشتاء وخاصة عند ملامستها للأقدام، لذا يفضل اعتماد الأرضيات الخشبية الدافئة لغرف النوم، أو الاستعانة بسجاد وثير يدلل قدميك بالنعومة والدفء عند السير عليه كما نرى في هذه الغرفة ذات التصميم الإنجليزي المريح.
تعد النباتات من أهم العوامل التى تبعث على الراحة في أي مكان، فهي تزين الحديقة في الخارج ،وترحب بالضيوف عند المدخل، وتبث الحيوية في المطبخ ، و تبعث على الهدوء في غرف النوم كما نرى في هذه الغرفة المزينة بزهور أرجوانية أنيقة بلون الستائر.
تعد إضافة مروحة السقف فكرة رائعة لضمان حركة الهواء الجيدة في غرفة النوم، وهو ما نراه في تصميم هذه الغرفة الهندية، الذي يضمن جودة النوم و التهوية السليمة من خلال المروحة والشرفة الكبيرة، ولكن عند طبيق هذه الفكرة يجب التأكد من اقتناء مروحة ناعمة الحركة، ولاتسبب الإزعاج عند تشغيلها حتى لا نحصل على نتائج عكسية!.
التكنولوجيا مثل الهواتف الذكية والتلفاز، من الأشياء المرفوض وجودها في غرف النوم، فوجود التلفاز في غرفة النوم لا يشجع على النوم إطلاقاً، لأنه يحفز النشاط الذهني ويشتت الإنتباه وهو ما يجعل الوصول لصفاء الذهن والشروع في النوم أمر شاق.
نرى هنا غرفة نوم فاخرة مزودة بحمام خاص لرفاهية مطلقة، مما يوفر الخصوصية و الحرية التامة عند الرغبة في حمام دافيء قبل النوم.
تحقيق عنصر الراحة في غرف النوم يأتي من تحقيق راحة العين، وذلك من خلال الإهتمام بالإضاءة بنوعيها الطبيعية والصناعية، لذا يفضل اعتماد مصابيح متحركة على جانبي السرير، لأنها توفر خيارات أكثر من الإضاءة الثابتة حيث تتعدد استخداماتها حسب الغرض، حيث يمكن توجيهها بعيداً عن الرغبة في النوم على إضاءة خافتة، أو تركيزها على الكتاب عند الرغبة في القراءة.
في غرف النوم صغيرة المساحة نلجأ دائماً إلى ثلاث عناصر أساسية، وهي الألوان الفاتحة مع الإضاءة الجيدة والمرايا، وهذا ما نجده في هذه الغرفة التى تبدو مشرقة و كبيرة بفضل الإعتماد على اللون الأوف وايت و البيج في الديكورات، مع إضاءة صناعية مميزة و مرايا كبيرة مثبتة في دولاب الحائط.
الإسراف في الزينة والديكورات يشتت الذهن ويجعل الخلود للنوم أكثر صعوبة، لذا فمن الحكمة التخلص من قطع الأثاث والإكسسوارات الغير ضرورية في غرفة النوم، والحفاظ عليها بسيطة ورائقة قدر الإمكان لتساعدك في الاسترخاء قبل النوم.
الستائر الغير شفافة أو (blackout) للنوافذ والشرفات تضمن الخصوصية التامة خاصة في غرف النوم، ولا يحبذ الإكتفاء بالستائر الرقيقة، وذلك لأن ستائر البلاك أوت توفر لك خيارات كثيرة للشعور بالراحة في الغرفة، حيث يمكنك استخدامها في الشتاء لحجب الهواء أو عند الرغبة في حجب الضوء أثناء النوم، وفيما عدا ذلك تقوم بضمها على جانبي النافذة لتعطي مظهر جمالي رائع.