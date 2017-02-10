الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

13 فكرة لتصميم غرفة نوم مريحة من جميع أنحاء العالم

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Konut Projeleri, RayKonsept RayKonsept غرفة نوم
Loading admin actions …

هناك طرق كثيرة لتصميم غرفة نوم فاخرة وجميلة، ولكن الأهم من ذلك هو كيفية تصميم غرفة نوم مريحة، تحقق الغرض الأساسي من غرفة النوم المثالية وهو الإسترخاء بعد يوم من العناء والعمل الطويل. واليوم هوميفاي تقدم لكم 13 فكرة للحصول على غرفة نوم هادئة ومريحة للأعصاب، تستمتع فيها بنوم هاديء و أوقات مريحة.

1 – تركيا : الأثاث المريح

Konut Projeleri, RayKonsept RayKonsept غرفة نوم
RayKonsept

RayKonsept
RayKonsept
RayKonsept

بالطبع لا غني عن الأثاث المريح في غرف النوم، والأثاث المريح ليس بالضرورة باهظ التكاليف، ولكن يكفى أن يكون بمقاسات تناسب الغرفة وخامات متينة لا تصدر أصواتا مزعجة عند النوم أو الجلوس عليها.

وتعد الكراسي المبطنه من أهم قطع الأثاث التى يمكن إضافتها لغرفة النوم، حيث تمد الغرفة بمزيد من الترف و الرفاهية، وتوفر استرخاء مثالي عند الجلوس للقراءة أو الاستماع لموسيقى هادئة قبل النوم.

ونرى هنا غرفة نوم تحتوى على أثاث مريح بدرجات البيج والكافية الناعمة من تصميم raykonsept، و التى ينعكس فيها الإسلوب التركي في اعتماد الخامات الفاخره كالستان الرقيق و المخمل الناعم.

2 – إيطاليا : ألوان هادئة

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة نوم
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

يفضل اعتماد باليتة ألوان هادئة لغرف النوم تحديداً، فتشتت الذهن هو آخر شيء نريده في غرفة النوم، ونرى هنا اللون السماوي أو ال baby blue وهو من أكثر الألوان الهادئة رقة وأناقة، واستخدامه في أجزاء من الحائط مع اللون الأبيض جعل الغرفة تشجع على الراحة وتدفع التوتر بعيداً.

وتم الإكتفاء بإضافة كرسي باللون الأصفر الخردلي، للإستفادة من لونة الدافيء في كسر برودة الأبيض و السماوي.

3 – روسيا : الإهتمام بخلفية السرير

Дизайн-проект дома в стиле прованс площадью 300 кв.м, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة نوم
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

الإهتمام بالحائط خلف السرير ينعكس على الغرفة ككل، فمثلاً إضافة ورق الحائط بألوان هادئة في هذا المكان يعزز أناقة الغرفة، ونفس الأمر إذا قمنا بإضافة المخمل بأسلوب الكابتونية، سنحصل على أناقة بالإضافة إلى شعور عميق بالدفء و النعومة، وهذا ما نراه هنا في هذه الغرفة التى تغمرنا بالدفء على الرغم من الجو الروسي قارس البرودة. 

وقد قام المصمم الروسي أيضاً بتزويد الحائط بمكتبة عملية، تمكّن الشخص من الحصول على كتاب بسهولة لقرائته قبل النوم، كما تمكنه من إعادته بنفس السهوله والبساطة للحفاظ على نظام الغرفة.

4 – ألمانيا : وضعية السرير السليمة

Innenaufnahmen von Kern-Haus, Kern-Haus AG Kern-Haus AG غرفة نوم
Kern-Haus AG

Kern-Haus AG
Kern-Haus AG
Kern-Haus AG

وضع السرير بطريقة صحيحة في الغرفة، يخدم الغرفة في الكثير من النواحي منها توفير ممرات مناسبة في الغرفة، فلا يحدث عرقلة أثناء التحرك، فمن المهم ترك مساحة كافية على جانبي السرير ومن أمامة أيضاً، حتى لا نتسبب في اختناق الغرفة.

ومن المفضل دائماً وضع السرير في منتصف الحائط تماماً، حتى نتمكن من وضع كرسي مريح بجانب السرير، وبعض الخزانات الجانبية لوضع المصابيح كما نرى في هذه الغرفة.

5 – المملكة المتحدة : سجاد وثير

Bedroom MN Design غرفة نومأقمشة و منسوجات bedroom,interior design,interior decoration,interior designer,france,shaggy rug
MN Design

Bedroom

MN Design
MN Design
MN Design

الخامات الباردة للأرضيات مثل البورسلين والرخام لا تناسب غرف النوم،  فهي تبعث على الضيق في فصل الشتاء وخاصة عند ملامستها للأقدام، لذا يفضل اعتماد الأرضيات الخشبية الدافئة لغرف النوم، أو الاستعانة بسجاد وثير يدلل قدميك بالنعومة والدفء عند السير عليه كما نرى في هذه الغرفة  ذات التصميم الإنجليزي المريح.

6 – بولندا : لمسات الطبيعة

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz غرفة نوم
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

تعد النباتات من أهم العوامل التى تبعث على الراحة في أي مكان، فهي تزين الحديقة في الخارج ،وترحب بالضيوف عند المدخل، وتبث الحيوية في المطبخ ، و تبعث على الهدوء في غرف النوم كما نرى في هذه الغرفة المزينة بزهور أرجوانية أنيقة بلون الستائر.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7 – الهند : بدون إزعاج

Get Best Bedroom Designs Ideas In Noida - Yagotimber. , Yagotimber.com Yagotimber.com غرفة نوم
Yagotimber.com

Yagotimber.com
Yagotimber.com
Yagotimber.com

تعد إضافة مروحة السقف فكرة رائعة لضمان حركة الهواء الجيدة في غرفة النوم، وهو ما نراه في تصميم هذه الغرفة الهندية، الذي يضمن جودة النوم و التهوية السليمة من خلال المروحة والشرفة الكبيرة، ولكن عند طبيق هذه الفكرة يجب التأكد من اقتناء مروحة ناعمة الحركة،  ولاتسبب الإزعاج عند تشغيلها حتى لا نحصل على نتائج عكسية!.  

8 – تايلاند : لا للتكنولوجيا

TRADIZIONE, PERSONALITA', ECLETTISMO, STUDIO CERON & CERON STUDIO CERON & CERON غرفة نوم
STUDIO CERON &amp; CERON

STUDIO CERON & CERON
STUDIO CERON &amp; CERON
STUDIO CERON & CERON

التكنولوجيا مثل الهواتف الذكية والتلفاز، من الأشياء المرفوض وجودها في غرف النوم، فوجود التلفاز في غرفة النوم لا يشجع على النوم إطلاقاً، لأنه يحفز النشاط الذهني ويشتت الإنتباه وهو ما يجعل الوصول  لصفاء الذهن والشروع في النوم أمر شاق.

9 – جنوب أفريقيا : حمام خاص

Modern colonial London home, Kim H Interior Design Kim H Interior Design غرفة نوم
Kim H Interior Design

Kim H Interior Design
Kim H Interior Design
Kim H Interior Design

نرى هنا غرفة نوم فاخرة مزودة بحمام خاص لرفاهية مطلقة، مما يوفر الخصوصية و الحرية التامة عند الرغبة في حمام دافيء قبل النوم.

10 – أسبانيا : إضاءة متحركة

Diseño del stand, los muebles y el interiorismo para Mobenia y Comersan en la feria INTERIHOTEL 2014, Mireia Cid Mireia Cid غرفة نومأسرة نوم
Mireia Cid

Mireia Cid
Mireia Cid
Mireia Cid

تحقيق عنصر الراحة في غرف النوم يأتي من تحقيق راحة العين، وذلك من خلال الإهتمام بالإضاءة بنوعيها الطبيعية والصناعية، لذا يفضل اعتماد مصابيح متحركة على جانبي السرير، لأنها توفر خيارات أكثر من الإضاءة الثابتة حيث تتعدد استخداماتها حسب الغرض، حيث يمكن توجيهها بعيداً عن الرغبة في النوم على إضاءة خافتة، أو تركيزها على الكتاب عند الرغبة في القراءة.

11 – البرتغال : غرفة فسيحة و مشرقة

LOVE, GRAÇA Decoração de Interiores GRAÇA Decoração de Interiores غرفة نوم
GRAÇA Decoração de Interiores

GRAÇA Decoração de Interiores
GRAÇA Decoração de Interiores
GRAÇA Decoração de Interiores

في غرف النوم صغيرة المساحة نلجأ دائماً إلى ثلاث عناصر أساسية، وهي الألوان الفاتحة مع الإضاءة الجيدة والمرايا، وهذا ما نجده في هذه الغرفة التى تبدو مشرقة و كبيرة بفضل الإعتماد على اللون الأوف وايت و البيج في الديكورات، مع إضاءة صناعية مميزة و مرايا كبيرة مثبتة في دولاب الحائط.

12 – إيطاليا : ديكور تبسيطي

Casale D, DFG Architetti Associati DFG Architetti Associati غرفة نوم خشب Wood effect
DFG Architetti Associati

DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati

الإسراف في الزينة والديكورات يشتت الذهن ويجعل الخلود للنوم أكثر صعوبة، لذا فمن الحكمة التخلص من قطع الأثاث والإكسسوارات الغير ضرورية في غرفة النوم، والحفاظ عليها بسيطة ورائقة قدر الإمكان لتساعدك في الاسترخاء قبل النوم.

13 – تركيا : الستائر المناسبة

MISCELLANEOUS HOME PROJECT, HİSARİ DESIGN STUDIO HİSARİ DESIGN STUDIO غرفة نوم
HİSARİ DESIGN STUDIO

HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO

الستائر الغير شفافة أو (blackout) للنوافذ والشرفات تضمن الخصوصية التامة خاصة في غرف النوم، ولا يحبذ الإكتفاء بالستائر الرقيقة، وذلك لأن ستائر البلاك أوت توفر لك خيارات كثيرة للشعور بالراحة في الغرفة، حيث يمكنك استخدامها في الشتاء لحجب الهواء أو عند الرغبة في حجب الضوء أثناء النوم، وفيما عدا ذلك تقوم بضمها على جانبي النافذة لتعطي مظهر جمالي رائع.

7 حلول مثالية لفصل غرفة المعيشة عن المدخل
ما البلد التى أعجبتك تصاميمها؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً