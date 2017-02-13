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10 نصائح لتجنب أخطاء الديكور في الشقة الصغيرة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify غرفة المعيشة
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تزيين شقة صغيرة أسهل مما يبدو لك، تحتاج فقط للبحث عن الحيل والنصائح التي يمكن وضعها موضع التنفيذ، وفي هذا المقال يمكنك أن تجد هذه الحلول لخلق المزيد من الانسجام، والحصول على شعورًا بالرحابة والفخامة من الفضاء في المكان الذي تعيش فيه.

وفي الحقيقة يقدم لك هوميفاي في هذا المقال التفاصيل التي تلهمك لتنظيم ديكور شقة صغيرة والتغلب على ضيق مساحتها، بالإضافة إلى ذلك ينبهك إلى الأخطاء الفادحة التي قد تقع فيها أثناء تصميم شقتك والتي قد تُعطي كاّبة ورتابة للشقة. لذلك نجمع لك في مقال واحد أفضل النصائح التي تحتاج لها في تزيين الشقة الصغيرة.

1. الإضاءة الجيدة

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura غرفة المعيشة
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

تعد الإضاءة من أهم ما يبرز تفاصيل منزلك ولا يمكن الاستهانة بها أو التخلي عنها، وبالرغم من أهمية دخول الإضاءة الطبيعية إلى داخل المنزل، يجب أيضًا أن يكون لديك مزيد من الإضاءة الصناعية في شكل وحدات إضاءة مميزة تنشر الضوء فالداخل.. 

في حين تظل فكرة الاعتماد على وحدة إضاءة صغيرة بالسقف فكرة سيئة، حيث يجب الإعتماد على أكثر من وحدة إضاءة بأشكال مختلفة في الغرفة الواحدة في الأرض أو على الطاولة أو في الجوانب والجدران

2. استخدام الألوان الفاتحة

Living room : Neutral tones In:Style Direct غرفة المعيشة
In:Style Direct

Living room : Neutral tones

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

اعتماد الألوان الفاتحة في منزلك الصغير يعطي فرصة أكبر لإنارة الغرفة وجعلها مُبهجة وجميلة، خاصة اللون الأبيض والذي هو انعكاس للضوء، بحيث أن استخدامه في الأثاث والجدران والستائر والمفروشات والسجاد يُعطي لمسات نابضة بالحياة.. فبعد استخدامه بهذا الشكل سترى كيف سيبدو منزلك.

3. ربط المساحات

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ربط المساحات في منزلك وهدم الجدران بين الأركان المختلفة يُعطي اتساع أكبر للمكان وبراح، فعندما يكون هدم الجدار هو الوسيلة للحصول على بضع سنتيمترات أخرى، عليك بالتخلص منه على الفور والحصول على مساحة مفتوحة، وكسب كثيرًا من الفضاء.

4. تشجيع وجود النوافذ

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لا يجب بأي حال تغطية النوافذ بالستائر الثقيلة والقاتمة التي تحجب الضوء والأشعة الخارجية عن المنزل، في حين أن هذا يقودك إلى شقة قاتمة تمنحك شعور بالثقل والملل والكاّبة، فيجب أن تكون النوافذ مفتوحة وتسمح بمرور الضوء الخارجي والشمس إلى الشقة بالشكل الذي من شئنه أن يصنع فارقًا في غرفة المعيشة أو غرفة النوم أو المطبخ.. وأي ركن اّخر بالمنزل.

5. استخدام المرايا

Eclectic Interiors, AmG Interior Creations AmG Interior Creations غرفة المعيشة
AmG Interior Creations

Eclectic Interiors

AmG Interior Creations
AmG Interior Creations
AmG Interior Creations

المرايا هي صديقة الديكور، واستخدام مراّة كبيرة في الغرفة يعكس قدر كبير من الضوء ومن شئنها ان تُعطي مساحة وحجم إضافي للغرفة عندما يتم توظيفها في المكان الصحيح، خاصة وإن كانت أمام النافذة فبإمكانها أن تخلق سحرًا خاصًا بالمكان.

6. عدم الفرط في استخدام الأثاث

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في الشقة الصغيرة لا يمكن بأي حال من الأحوال الإفراط في استخدام قطع الأثاث، بحيث تُعطي ازدحامًا وتشوه المظهر العام للمكان، ولكن يجب أن يتم بناء الشقة على الأثاث اللازم فقط وترك كل الزيادات، مع مراعاه اختيار القطع التي تناسب حجم المكان والبُعد عن القطع الكبيرة التي تُشكل أزمة بحجمها وبالمساحة، كما في هذه الشقة التي يظهر فيها التناغم بين استخدام الأثاث وتفاصيله ومساحتها لخلق أجواء منسجمة.

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7. الأثاث متعدد الوظائف

The Mad Men Collection, louis de poortere louis de poortere جدران وأرضياتسجاد Blue
louis de poortere

The Mad Men Collection

louis de poortere
louis de poortere
louis de poortere

الاستثمار في استخدام قطع الأثاث هو الحل السحري للأماكن الصغيرة، فعدم وجود مساحة كبيرة في الشقة لم يعد أمرًا صعبًا ومُحير، بحيث يمكن الاعتماد على الأثاث متعدد الوظاف الذي يمكنك استغلاله في أكثر من عمل، وبالتالي الاستغناء عن العديد من قطع الأثاث الأخرى وتجنب الزحام في الشقة.

8. النباتات

S. BENTO, Arkstudio Arkstudio غرفة المعيشة
Arkstudio

Arkstudio
Arkstudio
Arkstudio

يعد استخدام النباتات أمرًا رائعًا يُعطي حيوية وزخرفة جميلة للشقة، ويعيد إليها الحياة والروح، فيمكنك الاعتماد على مجموعة من النباتات في الأرض أو على الحائط بالشكل الذي يناسب منزلك، ولا يتعارض مع المداخل، وربما خلق حديقة جميلة في المنزل.

9. المساعدات المهنية

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة المعيشة
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

نظرًا لصعوبة الحصول على قطع أثاث تناسب المساحات الصغيرة، فإن أفضل شيء هو الحصول على المساعدات المهنية من المصممين المتخصصين – النجار- لتصميم قطع أثاث معينة تناسب المساحات الضيقة وتفي بالغرض في شقتك.

10. الحفاظ على نظاقة وترتيب المنزل

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa غرفة المعيشة
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

يبدو أهم شيء في كل ما سبق هو الاهتمام بنظافة المنزل وترتيبه وتنظيمه، فمهما كانت مساحة الشقة صغيرة، تبدو جميلة ورائعة إذا كانت نظيفة وكل شيء في مكانه بحيث تتجنب الفوضى والأزمة في المكان.

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