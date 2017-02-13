10 نصائح لتجنب أخطاء الديكور في الشقة الصغيرة

تزيين شقة صغيرة أسهل مما يبدو لك، تحتاج فقط للبحث عن الحيل والنصائح التي يمكن وضعها موضع التنفيذ، وفي هذا المقال يمكنك أن تجد هذه الحلول لخلق المزيد من الانسجام، والحصول على شعورًا بالرحابة والفخامة من الفضاء في المكان الذي تعيش فيه.
وفي الحقيقة يقدم لك هوميفاي في هذا المقال التفاصيل التي تلهمك لتنظيم ديكور شقة صغيرة والتغلب على ضيق مساحتها، بالإضافة إلى ذلك ينبهك إلى الأخطاء الفادحة التي قد تقع فيها أثناء تصميم شقتك والتي قد تُعطي كاّبة ورتابة للشقة. لذلك نجمع لك في مقال واحد أفضل النصائح التي تحتاج لها في تزيين الشقة الصغيرة.
تعد الإضاءة من أهم ما يبرز تفاصيل منزلك ولا يمكن الاستهانة بها أو التخلي عنها، وبالرغم من أهمية دخول الإضاءة الطبيعية إلى داخل المنزل، يجب أيضًا أن يكون لديك مزيد من الإضاءة الصناعية في شكل وحدات إضاءة مميزة تنشر الضوء فالداخل..
في حين تظل فكرة الاعتماد على وحدة إضاءة صغيرة بالسقف فكرة سيئة، حيث يجب الإعتماد على أكثر من وحدة إضاءة بأشكال مختلفة في الغرفة الواحدة في الأرض أو على الطاولة أو في الجوانب والجدران
اعتماد الألوان الفاتحة في منزلك الصغير يعطي فرصة أكبر لإنارة الغرفة وجعلها مُبهجة وجميلة، خاصة اللون الأبيض والذي هو انعكاس للضوء، بحيث أن استخدامه في الأثاث والجدران والستائر والمفروشات والسجاد يُعطي لمسات نابضة بالحياة.. فبعد استخدامه بهذا الشكل سترى كيف سيبدو منزلك.
ربط المساحات في منزلك وهدم الجدران بين الأركان المختلفة يُعطي اتساع أكبر للمكان وبراح، فعندما يكون هدم الجدار هو الوسيلة للحصول على بضع سنتيمترات أخرى، عليك بالتخلص منه على الفور والحصول على مساحة مفتوحة، وكسب كثيرًا من الفضاء.
لا يجب بأي حال تغطية النوافذ بالستائر الثقيلة والقاتمة التي تحجب الضوء والأشعة الخارجية عن المنزل، في حين أن هذا يقودك إلى شقة قاتمة تمنحك شعور بالثقل والملل والكاّبة، فيجب أن تكون النوافذ مفتوحة وتسمح بمرور الضوء الخارجي والشمس إلى الشقة بالشكل الذي من شئنه أن يصنع فارقًا في غرفة المعيشة أو غرفة النوم أو المطبخ.. وأي ركن اّخر بالمنزل.
المرايا هي صديقة الديكور، واستخدام مراّة كبيرة في الغرفة يعكس قدر كبير من الضوء ومن شئنها ان تُعطي مساحة وحجم إضافي للغرفة عندما يتم توظيفها في المكان الصحيح، خاصة وإن كانت أمام النافذة فبإمكانها أن تخلق سحرًا خاصًا بالمكان.
في الشقة الصغيرة لا يمكن بأي حال من الأحوال الإفراط في استخدام قطع الأثاث، بحيث تُعطي ازدحامًا وتشوه المظهر العام للمكان، ولكن يجب أن يتم بناء الشقة على الأثاث اللازم فقط وترك كل الزيادات، مع مراعاه اختيار القطع التي تناسب حجم المكان والبُعد عن القطع الكبيرة التي تُشكل أزمة بحجمها وبالمساحة، كما في هذه الشقة التي يظهر فيها التناغم بين استخدام الأثاث وتفاصيله ومساحتها لخلق أجواء منسجمة.
الاستثمار في استخدام قطع الأثاث هو الحل السحري للأماكن الصغيرة، فعدم وجود مساحة كبيرة في الشقة لم يعد أمرًا صعبًا ومُحير، بحيث يمكن الاعتماد على الأثاث متعدد الوظاف الذي يمكنك استغلاله في أكثر من عمل، وبالتالي الاستغناء عن العديد من قطع الأثاث الأخرى وتجنب الزحام في الشقة.
يعد استخدام النباتات أمرًا رائعًا يُعطي حيوية وزخرفة جميلة للشقة، ويعيد إليها الحياة والروح، فيمكنك الاعتماد على مجموعة من النباتات في الأرض أو على الحائط بالشكل الذي يناسب منزلك، ولا يتعارض مع المداخل، وربما خلق حديقة جميلة في المنزل.
نظرًا لصعوبة الحصول على قطع أثاث تناسب المساحات الصغيرة، فإن أفضل شيء هو الحصول على المساعدات المهنية من المصممين المتخصصين – النجار- لتصميم قطع أثاث معينة تناسب المساحات الضيقة وتفي بالغرض في شقتك.
يبدو أهم شيء في كل ما سبق هو الاهتمام بنظافة المنزل وترتيبه وتنظيمه، فمهما كانت مساحة الشقة صغيرة، تبدو جميلة ورائعة إذا كانت نظيفة وكل شيء في مكانه بحيث تتجنب الفوضى والأزمة في المكان.
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