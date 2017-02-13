10 نصائح لتجنب أخطاء الديكور في الشقة الصغيرة

تزيين شقة صغيرة أسهل مما يبدو لك، تحتاج فقط للبحث عن الحيل والنصائح التي يمكن وضعها موضع التنفيذ، وفي هذا المقال يمكنك أن تجد هذه الحلول لخلق المزيد من الانسجام، والحصول على شعورًا بالرحابة والفخامة من الفضاء في المكان الذي تعيش فيه.

وفي الحقيقة يقدم لك هوميفاي في هذا المقال التفاصيل التي تلهمك لتنظيم ديكور شقة صغيرة والتغلب على ضيق مساحتها، بالإضافة إلى ذلك ينبهك إلى الأخطاء الفادحة التي قد تقع فيها أثناء تصميم شقتك والتي قد تُعطي كاّبة ورتابة للشقة. لذلك نجمع لك في مقال واحد أفضل النصائح التي تحتاج لها في تزيين الشقة الصغيرة.