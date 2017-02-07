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شقة كلاسيكية بمساحة 208م مشرقة بالألوان الفاتحة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Двухуровневая квартира в неоклассическом стиле, ЖК «Жилой дом на Пионерской», Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
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يحتار الكثير منا في أثناء إختيار عناصر الأثاث على الطراز الكلاسيكي فغالباَ ما يقع إختيارنا على تصاميم إعتدنا عليها من أثاث خشبي أو مدهب ولكن الطراز الكلاسيكي يأتي بأكثر من شكل ولون كما أن هناك بعض التصاميم الجديدة والتي تأتي بشكل معاصر ومتميز.

جولتنا اليوم في شقة رائعة تأخذ أغلب تفاصيلها ألوان فاتحة بأشكال ودرجات ونقوشات مختلفة وستجعلك تتمنى لو كانت هذه شقتك. الشقة بمساحة 208 م مربع وتقع في روسيا في مدينة تتميز منازلها بالطراز الكلاسيكي ذات التصاميم المتميزة. فتابعونا للحصول على الكثير من الإلهام لتساعدكم في تصميم منازلكم.

​صالة الاستقبال

Двухуровневая квартира в неоклассическом стиле, ЖК «Жилой дом на Пионерской», Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

صالة الدخول هي صالة طولية ومقسمة على أكثر من جزء، على الرغم من وجود تكسيرات في الحائط في جزء منها وصغر عرضها، ولكن تم استغلال كل الأجزاء. ففي غرفة المعيشة تم استخدام أريكة فاتحة وبسيطة تقع أمام شاشة تلفاز كبيرة. 

تم استغلال الركن ذو الحوائط المتكسرة كمكتبة وركن من كرسيين أمام المدفئة

Двухуровневая квартира в неоклассическом стиле, ЖК «Жилой дом на Пионерской», Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

​غرفة السفرة

Двухуровневая квартира в неоклассическом стиле, ЖК «Жилой дом на Пионерской», Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

بجانب غرفة المعيشة وعلى الجانب الآخر نرى طاولة الطعام ذات التصميم الفريد من نوعه والمكونة من كراسي تجمع بين اللونين البنفسجي والذهبي في فراغ يطغى عليه الألوان الفاتحة.

Двухуровневая квартира в неоклассическом стиле, ЖК «Жилой дом на Пионерской», Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة السفرة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

​بجانب السفرة وعلى الجانب الآخر منها نلاحظ وجود المطبخ والذي يحده بجزيرة أنيقة مستخدمة كبار للإفطار أيضاً.

Двухуровневая квартира в неоклассическом стиле, ЖК «Жилой дом на Пионерской», Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова مطبخ
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

ما يضيف للمطبخ أناقة هي الستارة ذات النقوش الزرقاء والتي تضيف جمال لباقي عناصر المطبخ وتجعلة بطل هذه الشقة

​المطبخ

Двухуровневая квартира в неоклассическом стиле, ЖК «Жилой дом на Пионерской», Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова مطبخ
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

أنظر للمطبخ ذو التصميم الكلاسيكي والخزانات البيضاء وامتزاجها بتناغم مع البلاطات الزرقاء في الخلفية وكراسي البار الزرقاء العالية.

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​غرفة النوم

Двухуровневая квартира в неоклассическом стиле, ЖК «Жилой дом на Пионерской», Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

أما غرفة النوم فهي منغمرة في اللون الابيض، الكريمي والرمادي الفاتح، درجات كلها إشراق وزهوة تجعل الغرفة فاخرة مثل غرف الفنادق. من الستائر، مسند السرير، الأثاث والمفروشات ولكن لم ينسى المصمم وضع لمسات مكملة ومتباينه مثل الألوان الداكنة في المفروشات واللون البنفسجي المتمثل في الإضاءة والكرسي.

ما يميز غرفة النوم هي الستائر المنسدلة بعدد من الدرجات المختلفة شكل ساحر ورومانسي

Двухуровневая квартира в неоклассическом стиле, ЖК «Жилой дом на Пионерской», Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

ملحق بغرفة النوم غرفة ملابس ليست بكبيرة من حيث المساحة ولكنها ملبة لكافة الإحتياجات

Двухуровневая квартира в неоклассическом стиле, ЖК «Жилой дом на Пионерской», Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة الملابس
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

​غرفة معيشة عائلية

Двухуровневая квартира в неоклассическом стиле, ЖК «Жилой дом на Пионерской», Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

ننتقل لعرفة المعيشة وهي غرفة بسيطة في أثاثتها وألوانها، طاولاتها تأخذ طراز قديم بالإضافة لبعض اللمسات الفنية والاكسسوارات.

Двухуровневая квартира в неоклассическом стиле, ЖК «Жилой дом на Пионерской», Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

الشرفة

Двухуровневая квартира в неоклассическом стиле, ЖК «Жилой дом на Пионерской», Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова بلكونة أو شرفة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

تطل غرفة المعيشة على شرفة ليست بكبيرة ولكنها مساحة رائعة للحصول على مساحة خاصة للراحة والاسترخاء وخاصة مع وجود أثاث أنيق ومريح.

​غرفة المكتب

Двухуровневая квартира в неоклассическом стиле, ЖК «Жилой дом на Пионерской», Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова مكتب عمل أو دراسة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

غرفة المكتب هي غرفة بها كسرات في الحائط ولكنها مستغلة بذكاء بحيث يتم استخدام كل الأركان بشكل صحيح.

في ركن غرفة الكتب وبجانب النافذة تم وضع شيزلونج ليسمح بعمل ركن للقراءة والاطلاع

Двухуровневая квартира в неоклассическом стиле, ЖК «Жилой дом на Пионерской», Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова مكتب عمل أو دراسة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

​الحمام

Двухуровневая квартира в неоклассическом стиле, ЖК «Жилой дом на Пионерской», Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова حمام
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

أما الحمام فهو ذو تصميم فاخر بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بدءاً من تشطيب الحوائط ، الأرضيات والأسقف وإلى استغلال المساحة بشكل ذكي بالإضافة للأثاث الأنيق والعملي.

18 تصميم لمكتبات منزلية متنوعة
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