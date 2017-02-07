شقة كلاسيكية بمساحة 208م مشرقة بالألوان الفاتحة

يحتار الكثير منا في أثناء إختيار عناصر الأثاث على الطراز الكلاسيكي فغالباَ ما يقع إختيارنا على تصاميم إعتدنا عليها من أثاث خشبي أو مدهب ولكن الطراز الكلاسيكي يأتي بأكثر من شكل ولون كما أن هناك بعض التصاميم الجديدة والتي تأتي بشكل معاصر ومتميز.

جولتنا اليوم في شقة رائعة تأخذ أغلب تفاصيلها ألوان فاتحة بأشكال ودرجات ونقوشات مختلفة وستجعلك تتمنى لو كانت هذه شقتك. الشقة بمساحة 208 م مربع وتقع في روسيا في مدينة تتميز منازلها بالطراز الكلاسيكي ذات التصاميم المتميزة. فتابعونا للحصول على الكثير من الإلهام لتساعدكم في تصميم منازلكم.