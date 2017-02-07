شقة كلاسيكية بمساحة 208م مشرقة بالألوان الفاتحة

يحتار الكثير منا في أثناء إختيار عناصر الأثاث على الطراز الكلاسيكي فغالباَ ما يقع إختيارنا على تصاميم إعتدنا عليها من أثاث خشبي أو مدهب ولكن الطراز الكلاسيكي يأتي بأكثر من شكل ولون كما أن هناك بعض التصاميم الجديدة والتي تأتي بشكل معاصر ومتميز.
جولتنا اليوم في شقة رائعة تأخذ أغلب تفاصيلها ألوان فاتحة بأشكال ودرجات ونقوشات مختلفة وستجعلك تتمنى لو كانت هذه شقتك. الشقة بمساحة 208 م مربع وتقع في روسيا في مدينة تتميز منازلها بالطراز الكلاسيكي ذات التصاميم المتميزة. فتابعونا للحصول على الكثير من الإلهام لتساعدكم في تصميم منازلكم.
صالة الدخول هي صالة طولية ومقسمة على أكثر من جزء، على الرغم من وجود تكسيرات في الحائط في جزء منها وصغر عرضها، ولكن تم استغلال كل الأجزاء. ففي غرفة المعيشة تم استخدام أريكة فاتحة وبسيطة تقع أمام شاشة تلفاز كبيرة.
بجانب غرفة المعيشة وعلى الجانب الآخر نرى طاولة الطعام ذات التصميم الفريد من نوعه والمكونة من كراسي تجمع بين اللونين البنفسجي والذهبي في فراغ يطغى عليه الألوان الفاتحة.
ما يضيف للمطبخ أناقة هي الستارة ذات النقوش الزرقاء والتي تضيف جمال لباقي عناصر المطبخ وتجعلة بطل هذه الشقة
أنظر للمطبخ ذو التصميم الكلاسيكي والخزانات البيضاء وامتزاجها بتناغم مع البلاطات الزرقاء في الخلفية وكراسي البار الزرقاء العالية.
أما غرفة النوم فهي منغمرة في اللون الابيض، الكريمي والرمادي الفاتح، درجات كلها إشراق وزهوة تجعل الغرفة فاخرة مثل غرف الفنادق. من الستائر، مسند السرير، الأثاث والمفروشات ولكن لم ينسى المصمم وضع لمسات مكملة ومتباينه مثل الألوان الداكنة في المفروشات واللون البنفسجي المتمثل في الإضاءة والكرسي.
ننتقل لعرفة المعيشة وهي غرفة بسيطة في أثاثتها وألوانها، طاولاتها تأخذ طراز قديم بالإضافة لبعض اللمسات الفنية والاكسسوارات.
تطل غرفة المعيشة على شرفة ليست بكبيرة ولكنها مساحة رائعة للحصول على مساحة خاصة للراحة والاسترخاء وخاصة مع وجود أثاث أنيق ومريح.
غرفة المكتب هي غرفة بها كسرات في الحائط ولكنها مستغلة بذكاء بحيث يتم استخدام كل الأركان بشكل صحيح.
أما الحمام فهو ذو تصميم فاخر بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بدءاً من تشطيب الحوائط ، الأرضيات والأسقف وإلى استغلال المساحة بشكل ذكي بالإضافة للأثاث الأنيق والعملي.