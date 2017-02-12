شقة بألوان مبهرة مقسمة بطريقة غير مألوفة

شقة بمساحة متوسطة على الطراز الإنتقائي تقسيمها غير مألوف نوعًا ما، فـنجد غرفة المعيشة والنوم في مساحة مفتوحة معًا، والمطبخ وغرفة السفرة في مساحة مفتوحة معًا أيضًا، ليس هذا فقط الشيء الجديد الغيرمألوف في هذه الشقة فهي مليئة بأشياء جديدة يمكن أن تكون هذه المرة الأولى أن تراها، دعنا نعرض لك تفاصيل هذه الشقة الجميلة .