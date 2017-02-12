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شقة بألوان مبهرة مقسمة بطريقة غير مألوفة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Квартира для девушки в ЖК "Аврора", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة نوم
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شقة بمساحة متوسطة على الطراز الإنتقائي تقسيمها غير مألوف نوعًا ما، فـنجد غرفة المعيشة والنوم في مساحة مفتوحة معًا، والمطبخ وغرفة السفرة في مساحة مفتوحة معًا أيضًا، ليس هذا فقط الشيء الجديد الغيرمألوف في هذه الشقة فهي مليئة بأشياء جديدة يمكن أن تكون هذه المرة الأولى أن تراها، دعنا نعرض لك تفاصيل هذه الشقة الجميلة .  

غرفة المعيشة

Квартира для девушки в ЖК "Аврора", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

ألوان الباستيل الرقيقة مسيطرة على ديكور غرفة المعيشة سواء في الأريكة أو ورق الحائط، الأرضية الخشبية هنا بدرجاتها الفاتحة تليق جدًا بباقي ألوان الغرفة، وجود أصيص زرع في المساحة أضاف لمسة من الحيوية لها، المرآة العريضة أنيقة جدًا وتعكس الضوء مما ساعد في إعطاء إتساع للعرفة. 

مكتبة فاصلة

Квартира для девушки в ЖК "Аврора", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

كثيرًا ما نجد المطبخ وغرفتي الطعام والمعيشة في مساحة مفتوحة معًا، لكن هنا المساحة مفتوحة بين غرقة المعيشة والنوم وتفصل بينهما مكتبة صغيرة أخذت من نفس نقوش ورق الحائط . 

غرفة النوم

Квартира для девушки в ЖК "Аврора", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة نوم
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

نحن هنا في غرفة النوم لازالت ألوان الباستيل مستمرة معنا، ونفس ورق الحائط الذي زين غرفة المعيشة استخدم أيضًا في غرفة النوم لأنهما مساحة مفتوحة لابد أن تكون الألوان موحدة في الغرفتين، الإضاءة على جانبي السرير أعلى الكومود طريقة غير مألوفة في إضاءة غرف النوم إلا إنها عبقرية وأنيقة . 

زاوية أخرى

Квартира для девушки в ЖК "Аврора", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة نوم
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

زاوية أخرى من غرفة النوم توضح التسريحة مساحتها ملائمة جدّا لمساحة الغرفة، ومكانها في ركن الغرفة وفر الكثير من المساحة . 

المطبخ

Квартира для девушки в ЖК "Аврора", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

المطبخ وغرفة السفرة في مساحة مفتوحة معًا، اعتمد على اللون الأخضر الفاتح كـلون أساسي في ديكور المساحة مع الأثاث الأبيض، قكرة دمج المطبخ مع غرفة الطعام عملية جدًا وتلائم مساحة الشقة المتوسطة.   

غرفة السفرة

Квартира для девушки в ЖК "Аврора", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

طاولة السفرة ملتصقة بالجدار لضيق المساحة وتظهر لنا مجددًا مصابيح الإضاءة المعلقة على الحائط والتي رأيناها سابقًا في غرفة النوم. 

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غرفة الملابس

Квартира для девушки в ЖК "Аврора", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة الملابس
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

نظرًا لمحدودية مساحة غرفة النوم خصص مصممون هذه الشقة مساحة صغيرة لتكون غرفة ملابس عملية . 

الحمام

Квартира для девушки в ЖК "Аврора", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко حمام
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

اللون الفيروزي يسيطر على ديكور الحمام، البورسلين الأبيض البارز أنيق جدًا ولافت للنظر، النجف ألوانه جذابة وزاهية جدًا جمعت بين اللون الفيروزي الفاتح والأبيض، مساحة الحمام المتوسطة لم تتح الفرصة في تواجد حوض استحمام وغرفة الاستحمام معًا وتصميمه ومساحته جعل الأولوية في التنفيذ لغرفة الاستحمام. 

الإضاءة المعلقة

Квартира для девушки в ЖК "Аврора", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко حمام
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

للمرة الثالثة تظهر الإضاءة المعلقة على الجدار في الحمام . 

زاوية أخرى للحمام

Квартира для девушки в ЖК "Аврора", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко حمام
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

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