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10 نصائح لطرد الطاقة السلبية من منزلك

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors غرفة المعيشة
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هل سمعت عن مصطلح الفنج شوي من قبل؟، إذا كانت هذه أول مرة تقرأ هذا المصطلح فهو باختصار فن صيني قديم يهدف إلى جعل منازلنا مليئة بالطاقة الإيجابية، ففي بعض الأحيان نشعر أن حياتنا تسير في وجهة خاطئة، لذا نحتاج إلى تجديد طاقة منزلنا فهو مرآة لحياتنا، نحن نقضي أغلب أوقتنا به لذا يجب أن تكون طاقته إيجابية لنحصل على أكبر قدر من الراحة وصفاء الذهن. 

كل مكان نقيم فيه يؤثر على طاقتنا سواء كان مكان عمل أو منزلنا، لذا يسعى الفنج شوي إلى جعل هذا التأثير إيجابي، بإتباع هذا العلم يمكننا تنظيم منزلنا بطريقة تقلل من توترنا وتخفف من الضغوط حتي يمكننا حل جميع مشاكلنا الصحية، العاطفية، والمهنية، من خلال لمسات بسيطة مثل إعادة تنظيم الأثاث، تغيير الألوان، وغيرها من التفاصيل الكثيرة التي سنعرضها في هذا الموضوع، لا تهدر الكثير من الوقت وأبدأ معنا الآن في تنفيذ هذه نصائح خبراء هوميفاي.   

1- وضع الأشياء على الأطراف

Light and bright! CC Construction غرفة المعيشة
CC Construction

Light and bright!

CC Construction
CC Construction
CC Construction

حسب الفنج شوي فأن وضع الأشياء سواء كانت قطع أثاث أو ديكورعلى الأطراف هي أنسب طريقة لمنع عرقلة مرور الطاقة الإيجابية في المساحة، وفي حالة عدم إمكانية ترتيبها في هذا الوضع تخلص منها أفضل. 

2- تجديد الهواء

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

فتح النوافذ كل يوم بالإضافة إلى كونه أمر ضروري لنظافة المنزل قهو أمر ضروري لتجديد الهواء في المنزل، حتى لو كان الجو بارد يجب أن نفتح نوافد المنزل يوميًا حتى يدخل الهواء والشمس .

3- تخلص من الأشياء الفائضة عن حاجتك

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

عادة ما نجد المنازل مليئة بأشياء لا وظيفة لها وتجعل المكان غير مريح ومزعج للعين، لذا يجب التخلص من كل شيء لا وظيفة له في منزلنا . 

4- زئبق السلام

Summer Calla Lily Plant Appleyard London حدائقنباتات و زهور
Appleyard London

Summer Calla Lily Plant

Appleyard London
Appleyard London
Appleyard London

الزهور والنباتات في حد ذاتها هي الطاقة الإيجابية، ومن أهم هذه النباتات نوع يسمى زئبق السلام، وهذا النبات مفيد جدًا في حالة معاناة منزلك من الرطوبة لأن هذا النبات لا يحتاج كثيرًا إلى الشمس ويجلب لمنزلك الطاقة الإيجابية. 

5- ملح الطعام

Salt Keeper Oggetto المنزلأغراض منزلية
Oggetto

Salt Keeper

Oggetto
Oggetto
Oggetto

إذا كنت سوف تنتقل إلى منزل جديد لتسكن فيه والمنزل قد سكن فيه أحد من قبلك لابد أن تخصص يوم كامل لوضع ملح الطعام في كافة أركانه حتى يمتص الطاقة السلبية في المنزل. 

6- زين منزلك بالمرايا

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors غرفة المعيشة
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

بالإضافة إلى أهمية المرايا في تزيين ديكور منزلك فهي تجلب الطاقة الإيجابية لمنزلك والمساعدة على صفاء الذهن. 

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7- اتجه نحو الشمال

Bedroom homify غرفة نوم
homify

Bedroom

homify
homify
homify

حسب الفنج شوي فأن إتجاه طاقة كوكب الأرض نحو الشمال لذا يجب أن نأخذ نفس الإتجاه أثناء العمل أو النوم حتى نكون مع نفس إتجاه طاقة الكوكب. 

8- مدخل المنزل

A House On The River Emma & Eve Interior Design Ltd البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd

A House On The River

Emma & Eve Interior Design Ltd
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd
Emma & Eve Interior Design Ltd

يجب أن نجلب الطاقة الإيجابية من أول مدخل منزلنا لذا يُستحب أن تضع مرآة عند مدخل المنزل، وخاصة إذا كانت مساحة منزلك ضيقة لأنها تعطي إيحاء باتساع المساحة، ويمكن أيضًا أن تضع باقة من الزهور في هذه المنطقة أيضًا تعطي انطباع بالترحيب بضيوفنا. 

9- البخور

EXPOSIÇÃO CASAVIANA 2012, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

تعطير منزلك بالبخور يعطي رائحة لطيفة بالإضافة إلى جعل المكان هاديء ومريح. 

10- التنظيف المستمر

Putztipp der Woche: Fenster putzen, BOOK A TIGER BOOK A TIGER شبابيك
BOOK A TIGER

BOOK A TIGER
BOOK A TIGER
BOOK A TIGER

التنظيف المنتظم لمنزلك أمر ضروري لطرد الطاقة السلبية، مثل الكنس، غسيل الحمامات، الغرف، والمطبخ، أمر صحي ومريح أن تعيش في مكان متأكد من نظافته. 

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هل تعمل بهذه النصائح؟ وماهي النصيحة التي تنوي تطبيقها؟ 

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