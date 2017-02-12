10 نصائح لطرد الطاقة السلبية من منزلك

هل سمعت عن مصطلح الفنج شوي من قبل؟، إذا كانت هذه أول مرة تقرأ هذا المصطلح فهو باختصار فن صيني قديم يهدف إلى جعل منازلنا مليئة بالطاقة الإيجابية، ففي بعض الأحيان نشعر أن حياتنا تسير في وجهة خاطئة، لذا نحتاج إلى تجديد طاقة منزلنا فهو مرآة لحياتنا، نحن نقضي أغلب أوقتنا به لذا يجب أن تكون طاقته إيجابية لنحصل على أكبر قدر من الراحة وصفاء الذهن.
كل مكان نقيم فيه يؤثر على طاقتنا سواء كان مكان عمل أو منزلنا، لذا يسعى الفنج شوي إلى جعل هذا التأثير إيجابي، بإتباع هذا العلم يمكننا تنظيم منزلنا بطريقة تقلل من توترنا وتخفف من الضغوط حتي يمكننا حل جميع مشاكلنا الصحية، العاطفية، والمهنية، من خلال لمسات بسيطة مثل إعادة تنظيم الأثاث، تغيير الألوان، وغيرها من التفاصيل الكثيرة التي سنعرضها في هذا الموضوع، لا تهدر الكثير من الوقت وأبدأ معنا الآن في تنفيذ هذه نصائح خبراء هوميفاي.
حسب الفنج شوي فأن وضع الأشياء سواء كانت قطع أثاث أو ديكورعلى الأطراف هي أنسب طريقة لمنع عرقلة مرور الطاقة الإيجابية في المساحة، وفي حالة عدم إمكانية ترتيبها في هذا الوضع تخلص منها أفضل.
فتح النوافذ كل يوم بالإضافة إلى كونه أمر ضروري لنظافة المنزل قهو أمر ضروري لتجديد الهواء في المنزل، حتى لو كان الجو بارد يجب أن نفتح نوافد المنزل يوميًا حتى يدخل الهواء والشمس .
عادة ما نجد المنازل مليئة بأشياء لا وظيفة لها وتجعل المكان غير مريح ومزعج للعين، لذا يجب التخلص من كل شيء لا وظيفة له في منزلنا .
الزهور والنباتات في حد ذاتها هي الطاقة الإيجابية، ومن أهم هذه النباتات نوع يسمى زئبق السلام، وهذا النبات مفيد جدًا في حالة معاناة منزلك من الرطوبة لأن هذا النبات لا يحتاج كثيرًا إلى الشمس ويجلب لمنزلك الطاقة الإيجابية.
إذا كنت سوف تنتقل إلى منزل جديد لتسكن فيه والمنزل قد سكن فيه أحد من قبلك لابد أن تخصص يوم كامل لوضع ملح الطعام في كافة أركانه حتى يمتص الطاقة السلبية في المنزل.
بالإضافة إلى أهمية المرايا في تزيين ديكور منزلك فهي تجلب الطاقة الإيجابية لمنزلك والمساعدة على صفاء الذهن.
حسب الفنج شوي فأن إتجاه طاقة كوكب الأرض نحو الشمال لذا يجب أن نأخذ نفس الإتجاه أثناء العمل أو النوم حتى نكون مع نفس إتجاه طاقة الكوكب.
يجب أن نجلب الطاقة الإيجابية من أول مدخل منزلنا لذا يُستحب أن تضع مرآة عند مدخل المنزل، وخاصة إذا كانت مساحة منزلك ضيقة لأنها تعطي إيحاء باتساع المساحة، ويمكن أيضًا أن تضع باقة من الزهور في هذه المنطقة أيضًا تعطي انطباع بالترحيب بضيوفنا.
تعطير منزلك بالبخور يعطي رائحة لطيفة بالإضافة إلى جعل المكان هاديء ومريح.
التنظيف المنتظم لمنزلك أمر ضروري لطرد الطاقة السلبية، مثل الكنس، غسيل الحمامات، الغرف، والمطبخ، أمر صحي ومريح أن تعيش في مكان متأكد من نظافته.
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