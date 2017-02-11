الديكورات الجبس.. رقي وفخامة وإبداع!

إضافات جبسية صغيرة بدلت مظهر الغرفة تمامًا وحولته لما هو أروع ومبتكر! بدأت من الكومود وتسلقت الجدار بإنحناءات عديدة إلى أن وصلت للسقف وتعدت خزانة الملابس فغطت المساحة التي تعلوها بالكامل.

ليس هذا فحسب بل أن المصمم دعمها بلمستين أكثر جمالًا واحترافية أولهما زين تلك اللمسة الجبسية الأولى بمصدر إضاءة مختبئ ولكنه يطل علينا بإنارة خافتة تحدد أحرف الإنحناءات الجبسية، أما ثانيهما فيتمثل في رسومات السحاب الأزرق في المساحة الخلفية للسرير مباشرة بتصميماتها البارزة والتي أكملت روعة المنظر!