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الديكورات الجبس.. رقي وفخامة وإبداع!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Amber/Gold
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الديكورات الجبس بتصميماتها الأخاذة وتفاصيلها الأكثر من رائعة ما هي إلا لمسات إبداعية تكسب منازلنا أروع الإطلالات وتغنينا بفخامتها ورقيها عن الكثير من اللمسات الديكورية النمطية التي استُهلِكَت بمنازل الكثيرين أو غيرها ذات التكلفة العالية التي تفوق ميزانية البعض.. ومن هذا المنطلق نقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال 10 نماذج لتصميمات مدهشة ومبتكرة لأسقف وجدران زينت بالتراب الأبيض جمعت بين الفخامة والرقي والإبداع تنم على عبقرية التصميم واحترافية التطبيق.. لنبدأ الآن!

1- لمسات جبسية سقفية تسير في خُطى واحدة مع تصميم المطبخ

Квартира в современном стиле, 153 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова مطبخ
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

شاهد معنا كيف تألق المطبخ بلمسات جبسية أخاذة ذات لون أبيض ناصع وخطوط مستقيمة حددت السقف وقسمته لثلاث أجزاء مختلفة الشكل تمتد مع وحدات المطبخ التخزينية ذاتها ببراعة وكأنها ما هي إلا انعكاس لها!

فنجد أن السقف الجبسي المجوف -المزين بأكثر من مصدر إضاءة- الذي يغطي ساحة المطبخ المستطيلية يكاد يسير معها في نفس الطريق بل فهو فعليًا يطابقها تمامًا!، أما جزيرة المطبخ والتي يتدلى إليها من السقف ثلاث وحدات إضاءة عصرية ساحرة فهي أيضًا يعلوها قطعة جبسية بنفس الشكل والتصميم ولاسيما الحجم وأخيرًا الوحدات التخزينية التي نلمحها جهة اليسار والمصممة في خط طويل فهي تقابل خط آخر طولي بالسقف. 

2- مدخل أخاذ بأعمدة جبسية ملتصقة بالجدران

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Amber/Gold
homify

homify
homify
homify

مدخل كلاسيكي جمع العديد من اللمسات الإبداعية على رأسها الديكورات الجبسية والتي نلمحها هنا تغلف الجدران وتزينها باحترافية لتجعل إطلالة المدخل والكوريدور تضاهي إطلالة القصور!

أكثر ما يجذب انتباهنا في التصميم الداخلي لهذا المدخل هو كلا العمودان الكلاسيكيان اللذان يقعا على طرفي طاولة ذهبية فاخرة مغلفة بالرخام وتعلوها مرآة متعددة الزخارف والملتصقان مع الجدار.

3- غرفة أطفال في قلب السماء بإضافات جبسية بارزة

nrgn hnm proje, Ramazan Yücel İç mimarlık Ramazan Yücel İç mimarlık غرفة الاطفال
Ramazan Yücel İç mimarlık

Ramazan Yücel İç mimarlık
Ramazan Yücel İç mimarlık
Ramazan Yücel İç mimarlık

إضافات جبسية صغيرة بدلت مظهر الغرفة تمامًا وحولته لما هو أروع ومبتكر! بدأت من الكومود وتسلقت الجدار بإنحناءات عديدة إلى أن وصلت للسقف وتعدت خزانة الملابس فغطت المساحة التي تعلوها بالكامل. 

ليس هذا فحسب بل أن المصمم دعمها بلمستين أكثر جمالًا واحترافية أولهما زين تلك اللمسة الجبسية الأولى بمصدر إضاءة مختبئ ولكنه يطل علينا بإنارة خافتة تحدد أحرف الإنحناءات الجبسية، أما ثانيهما فيتمثل في رسومات السحاب الأزرق في المساحة الخلفية للسرير مباشرة بتصميماتها البارزة والتي أكملت روعة المنظر!

4- كوريدور فخم من الدرجة الأولى.. شاهد كيف يبدو السقف!

غرفة المعيشة القصر للدهانات والديكور غرفة المعيشة Metallic/Silver
القصر للدهانات والديكور

غرفة المعيشة

القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور

راقب معنا عن قرب كيف يبدو مظهر السقف بلمساته المجوفة ومستوياته المختلفة المتدرجة لثلاث مستويات قد تكون غير ملحوظة من الأساس! يزين السقف مجموعة سبوتات إضاءة موزعة بعناية على مساحته المستطيلية بحيث توفر كم كافي من الإنارة للكوريدور تظهر روعة تصميم الجدران التي تدنوه بما فيها من إكسسوارات.

5- رقي وفخامة تناسب القصور

تشطيب شقة , الرواد العرب الرواد العرب غرفة المعيشة
الرواد العرب

تشطيب شقة

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

سقف مذهل بفضل الديكورات الجبس يطابق أيضًا تصميم الأرضية تمامًا! ربما لا تلحظ ذلك في البداية ولكن إن دققت النظر ستكتشف أن الدائرة التي تتوسط الأرضية البورسلين تطابق تلك التي تعلوها مباشرة في السقف حتى بنفس الإطار الذي يحيط بها بالأطراف.

6- وحدة التلفاز الجبسية أم السقف.. أيهما أكثر جاذبية؟!

Дизайн кабинета в классическом стиле в квартире в ЖК "Ливанский дом", г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مكتب عمل أو دراسة
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

أيهم أكثر جاذبية وإثارة للاهتمام.. وحدة التلفاز الجبسية أم السقف المبتكر؟! كلاهما رائع التصميم بتفاصيل دقيقة وإبداعية وراءها مصممين عباقرة استطاعوا بنموذج كالمطروح هنا الخروج عن المألوف فقط بالديكورات الجبسية!

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7- سقف يليق بغرف الفتيات الصغيرات مُستوحى من عالمهم الوردي

الأسكندرية, القصر للدهانات والديكور القصر للدهانات والديكور غرفة الاطفال Pink
القصر للدهانات والديكور

الأسكندرية

القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور

بتفاصيل تناسب غُرف الفتيات الصغيرات وبألوان مستوحاة من عالمهم الوردي صُمِمَ هذا السقف والذي يتخذ من تصميمه زهرة كبيرة بارزة متعددة الأوراق تستحوذ على السقف بأكمله بخلفية بيضاء هادئة يحيط بها إطار بنفس اللون الوردي الزاهي.

8- لمسات دائرية أخرى ولكنها مجوفة هذه المرة!

حمام القصر للدهانات والديكور حمام
القصر للدهانات والديكور

حمام

القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور

لمسات دائرية أخرى بالسقف ولكنها تختلف عن نموذج رقم 5 في تصميمها فهي أشد بساطة ورقة ربما لأنها هذه المرة جزءًا من الحمام وليس ساحة كبيرة بمدخل المنزل أو بالمجال الحيوي له! 

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9- سقف معلق وإضاءة ساحرة في خط مستقيم

غرفة نوم القصر للدهانات والديكور غرفة نوم Beige
القصر للدهانات والديكور

غرفة نوم

القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور

غرفة النوم الرئيسية من أكثر البقاع الذي عليك أن توليها اهتمام كبير عند تصميم وتشطيب منزلك.. لذا لا تبخل عليها ببعض اللمسات الإبداعية التي تزين إطلالتها.. وهو ما حرص على تفعيله هنا مصمم هذه الغرفة.. فقد زينها بتصميم سقف معلق مفرغ بشكل دقيق ومطعم بوحدات إضاءة تسير في خطوط مستقيمة تحدد زواياه الأربعة وتوفر إنارة خافتة للغرفة تهيئ أجواء رومانسية لعروسين جدد. 

10- سقف مجوف مضئ تحاصره خطوط بيضاء من الجبس

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج Pink
homify

homify
homify
homify

سقف مجوف لا يحمل أي تفاصيل معقدة أو متكلفة سوى كونه مضاء بشكل ساحر.. فقط تحاصره خطوط بيضاء عريضة من الجبس تمنحه أروع الإطلالات.

11 تصميم لغرفة معيشة صغيرة ولكن مريحة

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