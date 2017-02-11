الديكورات الجبس.. رقي وفخامة وإبداع!

الديكورات الجبس بتصميماتها الأخاذة وتفاصيلها الأكثر من رائعة ما هي إلا لمسات إبداعية تكسب منازلنا أروع الإطلالات وتغنينا بفخامتها ورقيها عن الكثير من اللمسات الديكورية النمطية التي استُهلِكَت بمنازل الكثيرين أو غيرها ذات التكلفة العالية التي تفوق ميزانية البعض.. ومن هذا المنطلق نقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال 10 نماذج لتصميمات مدهشة ومبتكرة لأسقف وجدران زينت بالتراب الأبيض جمعت بين الفخامة والرقي والإبداع تنم على عبقرية التصميم واحترافية التطبيق.. لنبدأ الآن!
شاهد معنا كيف تألق المطبخ بلمسات جبسية أخاذة ذات لون أبيض ناصع وخطوط مستقيمة حددت السقف وقسمته لثلاث أجزاء مختلفة الشكل تمتد مع وحدات المطبخ التخزينية ذاتها ببراعة وكأنها ما هي إلا انعكاس لها!
فنجد أن السقف الجبسي المجوف -المزين بأكثر من مصدر إضاءة- الذي يغطي ساحة المطبخ المستطيلية يكاد يسير معها في نفس الطريق بل فهو فعليًا يطابقها تمامًا!، أما جزيرة المطبخ والتي يتدلى إليها من السقف ثلاث وحدات إضاءة عصرية ساحرة فهي أيضًا يعلوها قطعة جبسية بنفس الشكل والتصميم ولاسيما الحجم وأخيرًا الوحدات التخزينية التي نلمحها جهة اليسار والمصممة في خط طويل فهي تقابل خط آخر طولي بالسقف.
مدخل كلاسيكي جمع العديد من اللمسات الإبداعية على رأسها الديكورات الجبسية والتي نلمحها هنا تغلف الجدران وتزينها باحترافية لتجعل إطلالة المدخل والكوريدور تضاهي إطلالة القصور!
أكثر ما يجذب انتباهنا في التصميم الداخلي لهذا المدخل هو كلا العمودان الكلاسيكيان اللذان يقعا على طرفي طاولة ذهبية فاخرة مغلفة بالرخام وتعلوها مرآة متعددة الزخارف والملتصقان مع الجدار.
إضافات جبسية صغيرة بدلت مظهر الغرفة تمامًا وحولته لما هو أروع ومبتكر! بدأت من الكومود وتسلقت الجدار بإنحناءات عديدة إلى أن وصلت للسقف وتعدت خزانة الملابس فغطت المساحة التي تعلوها بالكامل.
ليس هذا فحسب بل أن المصمم دعمها بلمستين أكثر جمالًا واحترافية أولهما زين تلك اللمسة الجبسية الأولى بمصدر إضاءة مختبئ ولكنه يطل علينا بإنارة خافتة تحدد أحرف الإنحناءات الجبسية، أما ثانيهما فيتمثل في رسومات السحاب الأزرق في المساحة الخلفية للسرير مباشرة بتصميماتها البارزة والتي أكملت روعة المنظر!
راقب معنا عن قرب كيف يبدو مظهر السقف بلمساته المجوفة ومستوياته المختلفة المتدرجة لثلاث مستويات قد تكون غير ملحوظة من الأساس! يزين السقف مجموعة سبوتات إضاءة موزعة بعناية على مساحته المستطيلية بحيث توفر كم كافي من الإنارة للكوريدور تظهر روعة تصميم الجدران التي تدنوه بما فيها من إكسسوارات.
سقف مذهل بفضل الديكورات الجبس يطابق أيضًا تصميم الأرضية تمامًا! ربما لا تلحظ ذلك في البداية ولكن إن دققت النظر ستكتشف أن الدائرة التي تتوسط الأرضية البورسلين تطابق تلك التي تعلوها مباشرة في السقف حتى بنفس الإطار الذي يحيط بها بالأطراف.
أيهم أكثر جاذبية وإثارة للاهتمام.. وحدة التلفاز الجبسية أم السقف المبتكر؟! كلاهما رائع التصميم بتفاصيل دقيقة وإبداعية وراءها مصممين عباقرة استطاعوا بنموذج كالمطروح هنا الخروج عن المألوف فقط بالديكورات الجبسية!
بتفاصيل تناسب غُرف الفتيات الصغيرات وبألوان مستوحاة من عالمهم الوردي صُمِمَ هذا السقف والذي يتخذ من تصميمه زهرة كبيرة بارزة متعددة الأوراق تستحوذ على السقف بأكمله بخلفية بيضاء هادئة يحيط بها إطار بنفس اللون الوردي الزاهي.
لمسات دائرية أخرى بالسقف ولكنها تختلف عن نموذج رقم 5 في تصميمها فهي أشد بساطة ورقة ربما لأنها هذه المرة جزءًا من الحمام وليس ساحة كبيرة بمدخل المنزل أو بالمجال الحيوي له!
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غرفة النوم الرئيسية من أكثر البقاع الذي عليك أن توليها اهتمام كبير عند تصميم وتشطيب منزلك.. لذا لا تبخل عليها ببعض اللمسات الإبداعية التي تزين إطلالتها.. وهو ما حرص على تفعيله هنا مصمم هذه الغرفة.. فقد زينها بتصميم سقف معلق مفرغ بشكل دقيق ومطعم بوحدات إضاءة تسير في خطوط مستقيمة تحدد زواياه الأربعة وتوفر إنارة خافتة للغرفة تهيئ أجواء رومانسية لعروسين جدد.