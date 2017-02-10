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11 تصميم لغرفة معيشة صغيرة ولكن مريحة

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify غرفة المعيشة خشب Turquoise
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بالرغم من كون عوامل الراحة قد تختلف من شخص لآخر، إلا أن هناك عوامل محددة يتفق عليها الجميع، وهو ماسنتحدث عنه اليوم في مقالنا عن غرف المعيشة المريحة بالرغم من ضيق مساحتها، وذلك من خلال استعراض مجموعة مميزة من تصاميم غرف المعيشة الصغيرة التى بدت مريحة وأكثر اتساعاً، تستطيع أن تقتبس منها الأفكار لتحصل على غرفة معيشة مريحة تسترخي فيها وتنسى التعب مع العائلة بعد يوم عمل طويل.

1 – أريكة مريحة

Apartamento da Catia, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura غرفة المعيشة
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

الإسترخاء المثالي في غرف المعيشة لا يتحقق سوى باقتناء الأريكة المناسبة، وكل ماعداها يعد من الكماليات، فعند التركيز في محتويات غرف المعيشة نجد أن الجميع يتسارع للجلوس على الأريكة ولا أحد ينظر للكراسي المنفصلة!. وفي هذه الصورة نرى أركة مريحة بلون أزرق داكن، تحتضن وسائد متعددة بلون أبيض مثل ألوان الحوائط التى ساهمت في انتشار الضوء الطبيعي خلال الغرفة،وفي مقابل الأريكة نرى التلفاز على خلفية من الأخشاب الدافئة مثل الأرضيات لتحقيق التوازن مع برودة الأزرق والأبيض.

2 – سجاد وثير

homify غرفة المعيشة خشب Turquoise
homify

homify
homify
homify

أعطني الحذاء المناسب وسأغزو العالم!،هكذا قالت كوكو شانيل بكل ثقة، وذلك لأن راحة الجسد الحقيقية تبدأ من القدمين، لذا فمن الصعب تحقيق الإنسجام في غرفة المعيشة مع أرضيات باردة، ونرى هنا غرفة معيشة متميزة بسجادها الوثير الذي يدلل قدميك، والذي يتمم حالة الراحة التى تغمر المكان.

3 – طاولة قهوة شفافة

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN غرفة المعيشة
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

عند تصميم غرفة صغيره علينا تجنب وضع العراقيل وخاصة في منتصف الغرفة، وهنا لجأ المصمم لحيلة رائعة من أجل الحفاظ على الأجواء المريحة التى خلقها بفضل الإضاءة الطبيعية الجيدة والأثاث فاتح اللون، من خلال الاستعانة بطاولة قهوة شفافة تؤدي وظائف متعددة في حمل الكتب والمشروبات بدون أن تشكل فارقاً في مظهر الغرفة بل زادته جمالاً وعصرية! 

4 – ألوان الباستيل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الألوان الهادئة تضفي جمالاً من نوع خاص على المنزل، وفي غرف المعيشة الصغيرة تساعد ألوان الباستيل على الشعور باتساع المكان وتكسبه طابع الأناقة دون عناء، وهنا نجد غرفة معيشة كلاسيكية التصميم لكنها مريحة وقريبة من القلب بفضل ألوانها المميزة.

5 – مستويات متعددة

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

يعد صنع مستويات متعددة في الفراغ المفتوح، فكرة ذكية من المصمم ليقوم بالفصل بين غرفة المعيشة وغرفة السفرة بطريقة غير مباشرة، فبمجرد عمل بضع درجات من السلم خلق مساحة منفصلة تماماً على الرغم من غياب الحوائط، وقد كان لهذة الفكرة أيضاٌ فوائد أخرى منها الشعور بالخصوصية و الدفء في غرفة المعيشة وكأنها جزء خاص مستقل عن بقية المنزل.

6 – نمط ريفي

Квартира в стиле прованс, Строительная компания Конструктив Крым Строительная компания Конструктив Крым غرفة المعيشة White
Строительная компания Конструктив Крым

Строительная компания Конструктив Крым
Строительная компания Конструктив Крым
Строительная компания Конструктив Крым

يتميز النمط الريفي بالألفة الكبيرة التى يُشعرنا بها في المكان وكأننا قد زرنا المكان من قبل، أو عشنا به في العالم الموازي!، ويرجع هذا لكونه معتمداً على الخامات الطبيعية و النقشات المستمدة من الطبيعة، فنرى هنا على سبيل المثال حائط التلفازالمزين بالأحجار، و مساند الأرائك الخشبية المزينة بنسيج من الورود الرقيقة، مما عزز الإحساس بالإنتماء والدفء.

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7 – حيلة الستائر

In the box, Vashantsev Nik Vashantsev Nik غرفة المعيشة
Vashantsev Nik

Vashantsev Nik
Vashantsev Nik
Vashantsev Nik

يمكننا استخدام الستائر بطريقة ذكية من خلال تثبيتها في أعلى منطقة بالسقف حتى إن كانت النافذة ليست طويلة، وذلك حتى تعطي انطباع بارتفاع السقف مما يوازن ضيق مساحة الغرفة، كما أن الستائر الطويلة تضفي لمسة فاخرة على المكان.

8 – لا تخف من الألوان

Blue Moorings, Dartmouth | Devon, Perfect Stays Perfect Stays غرفة المعيشة living room,holiday home,dartmouth,sea views,luxury
Perfect Stays

Blue Moorings, Dartmouth | Devon

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

الكثير منا يفضل الألوان الحيادية خوفاً من الألوان، مما يجعلنا نقع في فخ الرتابة والملل، فبالرغم من كون اللالونيات(الألوان الحيادية) تحتل عرش الموضة إلا أنها تفتقر إلى الحياة والإثارة مثل الألوان الصريحة، ونرى هنا غرفة معيشة صغيرة ولكنها منعشة بفضل اللون الأزرق المستخدم في الديكورات، مما جعل الغرفة تشجع على النشاط و الإقبال على الحياة.

9 – لمسات شخصية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اللمسات الشخصية هي المفتاح لجعل أي تصميم يبدو فريداً من نوعه، لذا يفضل وضع بعض الإكسسوارات التى تلائم ذوقك الخاص إلى غرفة المعيشة الخاصة بك، كما يمكنك صنع بعض الرفوف على الحائط لوضع بعض الصور التذكارية أو التحف الفنية التى اقتنيتها خلال رحلاتك.

10 – مدفأة

Sierra Grande - El Retiro Antioquia, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

هذه الغرفة تغمرنا بالدفء والراحة بمجرد النظر إليها، وذلك بفضل اعتماد الخامات المميزة التى اعتمدها المصمم مثل الجلود الفاخرة بلون الهافان في الأثاث، وأيضاً الخشب في طاولة القهوة والأرضيات والحائط وراء التلفاز. وقد أتم المصمم هذه الصحبة الرائعة بمدفأة عصرية التصميم، ولكنها جاءت في إطار خرساني باللون الرمادي لكسر درجات البني في المكان وموازنة الأجواء.

11 – شجرة المعرفة

Nuevo Catálogo 2015, Lola Glamour Lola Glamour مكاتب العمل والدراسةStorage
Lola Glamour

Lola Glamour
Lola Glamour
Lola Glamour

قد تكون غرفة المعيشة المريحة للبعض هي الغرفة التى تخلو من التلفاز والإزعاج الذي يسببه، ولكنها تحتوى على مكتبة مميزة بدلاً منه. ونجد هنا غرفة معيشة صغيرة تحتوى على مكتبة مبتكرة على شكل شجرة تضم مجموعة كبيرة من الكتب بطريقة ذكية دون أن تشغل حيز كبير من المكان، لتحصل منها على كتاب وتجلس على الأريكة الناعمة من المخمل الرمادي وتستمتع بوقتك دون إزعاج.

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