11 تصميم لغرفة معيشة صغيرة ولكن مريحة

بالرغم من كون عوامل الراحة قد تختلف من شخص لآخر، إلا أن هناك عوامل محددة يتفق عليها الجميع، وهو ماسنتحدث عنه اليوم في مقالنا عن غرف المعيشة المريحة بالرغم من ضيق مساحتها، وذلك من خلال استعراض مجموعة مميزة من تصاميم غرف المعيشة الصغيرة التى بدت مريحة وأكثر اتساعاً، تستطيع أن تقتبس منها الأفكار لتحصل على غرفة معيشة مريحة تسترخي فيها وتنسى التعب مع العائلة بعد يوم عمل طويل.
الإسترخاء المثالي في غرف المعيشة لا يتحقق سوى باقتناء الأريكة المناسبة، وكل ماعداها يعد من الكماليات، فعند التركيز في محتويات غرف المعيشة نجد أن الجميع يتسارع للجلوس على الأريكة ولا أحد ينظر للكراسي المنفصلة!. وفي هذه الصورة نرى أركة مريحة بلون أزرق داكن، تحتضن وسائد متعددة بلون أبيض مثل ألوان الحوائط التى ساهمت في انتشار الضوء الطبيعي خلال الغرفة،وفي مقابل الأريكة نرى التلفاز على خلفية من الأخشاب الدافئة مثل الأرضيات لتحقيق التوازن مع برودة الأزرق والأبيض.
أعطني الحذاء المناسب وسأغزو العالم!،هكذا قالت كوكو شانيل بكل ثقة، وذلك لأن راحة الجسد الحقيقية تبدأ من القدمين، لذا فمن الصعب تحقيق الإنسجام في غرفة المعيشة مع أرضيات باردة، ونرى هنا غرفة معيشة متميزة بسجادها الوثير الذي يدلل قدميك، والذي يتمم حالة الراحة التى تغمر المكان.
عند تصميم غرفة صغيره علينا تجنب وضع العراقيل وخاصة في منتصف الغرفة، وهنا لجأ المصمم لحيلة رائعة من أجل الحفاظ على الأجواء المريحة التى خلقها بفضل الإضاءة الطبيعية الجيدة والأثاث فاتح اللون، من خلال الاستعانة بطاولة قهوة شفافة تؤدي وظائف متعددة في حمل الكتب والمشروبات بدون أن تشكل فارقاً في مظهر الغرفة بل زادته جمالاً وعصرية!
الألوان الهادئة تضفي جمالاً من نوع خاص على المنزل، وفي غرف المعيشة الصغيرة تساعد ألوان الباستيل على الشعور باتساع المكان وتكسبه طابع الأناقة دون عناء، وهنا نجد غرفة معيشة كلاسيكية التصميم لكنها مريحة وقريبة من القلب بفضل ألوانها المميزة.
يعد صنع مستويات متعددة في الفراغ المفتوح، فكرة ذكية من المصمم ليقوم بالفصل بين غرفة المعيشة وغرفة السفرة بطريقة غير مباشرة، فبمجرد عمل بضع درجات من السلم خلق مساحة منفصلة تماماً على الرغم من غياب الحوائط، وقد كان لهذة الفكرة أيضاٌ فوائد أخرى منها الشعور بالخصوصية و الدفء في غرفة المعيشة وكأنها جزء خاص مستقل عن بقية المنزل.
يتميز النمط الريفي بالألفة الكبيرة التى يُشعرنا بها في المكان وكأننا قد زرنا المكان من قبل، أو عشنا به في العالم الموازي!، ويرجع هذا لكونه معتمداً على الخامات الطبيعية و النقشات المستمدة من الطبيعة، فنرى هنا على سبيل المثال حائط التلفازالمزين بالأحجار، و مساند الأرائك الخشبية المزينة بنسيج من الورود الرقيقة، مما عزز الإحساس بالإنتماء والدفء.
يمكننا استخدام الستائر بطريقة ذكية من خلال تثبيتها في أعلى منطقة بالسقف حتى إن كانت النافذة ليست طويلة، وذلك حتى تعطي انطباع بارتفاع السقف مما يوازن ضيق مساحة الغرفة، كما أن الستائر الطويلة تضفي لمسة فاخرة على المكان.
الكثير منا يفضل الألوان الحيادية خوفاً من الألوان، مما يجعلنا نقع في فخ الرتابة والملل، فبالرغم من كون اللالونيات(الألوان الحيادية) تحتل عرش الموضة إلا أنها تفتقر إلى الحياة والإثارة مثل الألوان الصريحة، ونرى هنا غرفة معيشة صغيرة ولكنها منعشة بفضل اللون الأزرق المستخدم في الديكورات، مما جعل الغرفة تشجع على النشاط و الإقبال على الحياة.
اللمسات الشخصية هي المفتاح لجعل أي تصميم يبدو فريداً من نوعه، لذا يفضل وضع بعض الإكسسوارات التى تلائم ذوقك الخاص إلى غرفة المعيشة الخاصة بك، كما يمكنك صنع بعض الرفوف على الحائط لوضع بعض الصور التذكارية أو التحف الفنية التى اقتنيتها خلال رحلاتك.
هذه الغرفة تغمرنا بالدفء والراحة بمجرد النظر إليها، وذلك بفضل اعتماد الخامات المميزة التى اعتمدها المصمم مثل الجلود الفاخرة بلون الهافان في الأثاث، وأيضاً الخشب في طاولة القهوة والأرضيات والحائط وراء التلفاز. وقد أتم المصمم هذه الصحبة الرائعة بمدفأة عصرية التصميم، ولكنها جاءت في إطار خرساني باللون الرمادي لكسر درجات البني في المكان وموازنة الأجواء.
قد تكون غرفة المعيشة المريحة للبعض هي الغرفة التى تخلو من التلفاز والإزعاج الذي يسببه، ولكنها تحتوى على مكتبة مميزة بدلاً منه. ونجد هنا غرفة معيشة صغيرة تحتوى على مكتبة مبتكرة على شكل شجرة تضم مجموعة كبيرة من الكتب بطريقة ذكية دون أن تشغل حيز كبير من المكان، لتحصل منها على كتاب وتجلس على الأريكة الناعمة من المخمل الرمادي وتستمتع بوقتك دون إزعاج.