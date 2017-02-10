11 تصميم لغرفة معيشة صغيرة ولكن مريحة

بالرغم من كون عوامل الراحة قد تختلف من شخص لآخر، إلا أن هناك عوامل محددة يتفق عليها الجميع، وهو ماسنتحدث عنه اليوم في مقالنا عن غرف المعيشة المريحة بالرغم من ضيق مساحتها، وذلك من خلال استعراض مجموعة مميزة من تصاميم غرف المعيشة الصغيرة التى بدت مريحة وأكثر اتساعاً، تستطيع أن تقتبس منها الأفكار لتحصل على غرفة معيشة مريحة تسترخي فيها وتنسى التعب مع العائلة بعد يوم عمل طويل.