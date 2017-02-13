10 تصميمات مُلهمة لتزيين منزلك بالإضاءة

دفء.. رومانسية.. إشراقة.. اتساع..هدوء.. حميمية.. كلها تأثيرات يمكنك أن تُضفيها على تصميم منزلك من خلال الإضاءة، فهي العامل السحري القادر على تزيين أرجاء منزلك فقط مع الاختيار الصحيح للشكل والمكان، أما التكلفة، فهي تكاد لا تُذكر.
في هوميفاي، جمعنا لك اليوم 10 تصميمات مُلهمة، لتوظيف الإضاءة في تزيين المنزل بتكلفة قليلة ونتيجة مبهرة. شاهدهم معنا واختر تصميمًا لتنفيذه في منزلك.
تسليط الإضاءات نحو السقف يمنحك لحظات من التأمل وتكوين الأشكال في مخيلتك قبل النوم، وربما أثناء الاستلقاء للتفكير في بعض أمورك الهامة، فتساعدك على تصفية ذهنك قليلًا للعودة إلى التفكير بهدوء مرة أخرى.
اختيار وحدات الإضاءة لا يقل أهمية عن اختيار قطع الأثاث، ليس فقط القطع الأساسية، ولكن أيضًا انتقاء قطعة ديكورية أنيقة تحوي بداخلها إضاءة خفية، يُمكنها أن تُضفي لمسة رائعة على تصميم منزلك.
الإضاءات الخفية تأثيرها الجمالي أكثر بروزًا وأناقة، وبعض الإضاءات الخفية فوق وأسفل الخزانات، وانعكاسها في السقف والأسطح، يبرز جمال تلك المكتبة ويمنح الغرفة أناقة فاخرة، خاصة مع الإضاءة المثبتة في الجدار والتي تعكس ضوئها في اتجاهين، للأعلى والأسفل.
المنطقة أعلى السرير هي الأكثر بروزًا في غرفة النوم، والتي يمكنك تزيينها بالإضاءاة بعدد لا نهائي من الطرق، ومن بينها اختيار عدد من المصابيح الصغيرة وتوزيعها على مسافات متساوية لخلق تأثير جمالي مثالي، وهنا في تلك الغرفة، أضيفت بعض من الإضاءات الناعمة التي تدلت بأطوال مختلفة على جانب السرير.
تصميم الغرفة يجب أن يحمل بعض من ملامح صاحبها ويعكس اهتمامها، والإضاءات يمكن أن تساعد في إبراز الطابع الشخصي للغرفة، إضافة إلى إضفاء لمسة جمالية، كما في تلك الغرفة الشبابية التي استخدمت فيها وحدات الإضاءة لإبراز اهتمام صاحبها بكرة القدم ومشاهيرها.
الإضاءات تُضفي لمسات جمالية بكل أشكالها، ولكن مدى التأثير الجمالي يتوقف على طريقة توظيفها، كاختيار اتجاه انعكاسها. في هذا التصميم، استخدمت الإضاءة بذكاء واضح، حيث وجهت لتصدم ببرز الرف المعلق، وتنتشر في المساحة فوق مكتب الدراسة لتمنحة رؤية أفضل، ومشهد جمالي رائع.
أفضل طريقة لتزيين المطبخ، هي الإضاءات التي تختبئ في خزانته، ربما بجانبها، ربما فوقها، ولكن الأكثر جمالًا هي تلك التي تخبأ في أسفل الخزانات العلوية لتعكس ضوئها على سطح المنضدة، لتضفي لمسة ناعمة وأنيقة على أجواء المطبخ.
تزيين منزلك بالإضاءات، يتعلق باختيار الأماكن الصحيحة لتوزيعها، ويمكنك لمس التاثير الجمالي للتوزيع المثالي للإضاءات في غرفة السفرة تلك، فإضافة إلى جمال الوانها وتصميمها البسيط، لعبت المصابيح المتدلية من السقف فوق طرفي الطاولة، إضافة إلى تلك الموزعة على الجدار وفوق الخزانات، إلى صنع أجواء هادئة لتناول وجب طعام شهية.
ليس هناك تأثير أكثر رومانسية من إضاءات الشموع، خاصة عندما يتم توظيفها في محيط تسيطر عليه الأخشاب لدفء مُريح وأنيق، وقد وضعت الشموع في رف داخلي فوق رأس السرير، لمزيد من الرومانسية الناعمة.
لأن مدخل المنزل هو عنوانه، فهو أكثر الأماكن حاجة إلى لمسة ديكورية أنيقة، والتي يمكن تحقيقها من خلال بعض الإضاءات المختلفة، كتلك الكشافات الصغيرة المثبتة السقف، إضافة إلى الهيكل المعدني المزين للجدار.
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