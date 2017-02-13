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10 تصميمات مُلهمة لتزيين منزلك بالإضاءة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Living Rooms, Style Within Style Within غرفة المعيشة
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دفء.. رومانسية.. إشراقة.. اتساع..هدوء.. حميمية.. كلها تأثيرات يمكنك أن تُضفيها على تصميم منزلك من خلال الإضاءة، فهي العامل السحري القادر على تزيين أرجاء منزلك فقط مع الاختيار الصحيح للشكل والمكان، أما التكلفة، فهي تكاد لا تُذكر.

في هوميفاي، جمعنا لك اليوم 10 تصميمات مُلهمة، لتوظيف الإضاءة في تزيين المنزل بتكلفة قليلة ونتيجة مبهرة. شاهدهم معنا واختر تصميمًا لتنفيذه في منزلك.

1. تسليط الإضاءات نحو السقف

Casa Cor SP Suíte de Futebol, FJ Novaes Light Projects FJ Novaes Light Projects غرفة نوم
FJ Novaes Light Projects

FJ Novaes Light Projects
FJ Novaes Light Projects
FJ Novaes Light Projects

تسليط الإضاءات نحو السقف يمنحك لحظات من التأمل وتكوين الأشكال في مخيلتك قبل النوم، وربما أثناء الاستلقاء للتفكير في بعض أمورك الهامة، فتساعدك على تصفية ذهنك قليلًا للعودة إلى التفكير بهدوء مرة أخرى.

2. وحدة ديكورية مضيئة

Tropical Retreat | SEMI-DETACHED, Design Spirits Design Spirits غرفة المعيشة
Design Spirits

Design Spirits
Design Spirits
Design Spirits

اختيار وحدات الإضاءة لا يقل أهمية عن اختيار قطع الأثاث، ليس فقط القطع الأساسية، ولكن أيضًا انتقاء قطعة ديكورية أنيقة تحوي بداخلها إضاءة خفية، يُمكنها أن تُضفي لمسة رائعة على تصميم منزلك.

3. انعكاس الإضاءة في اتجاهات مختلفة

Victorian living room Style Within غرفة المعيشة victorian property,victorian home,sitting room,living room,grey living room,grey walls,alcove lighting,home lighting,room lighting,wall lights,alcove storage,modern coffee table
Style Within

Victorian living room

Style Within
Style Within
Style Within

الإضاءات الخفية تأثيرها الجمالي أكثر بروزًا وأناقة، وبعض الإضاءات الخفية فوق وأسفل الخزانات، وانعكاسها في السقف والأسطح، يبرز جمال تلك المكتبة ويمنح الغرفة أناقة فاخرة، خاصة مع الإضاءة المثبتة في الجدار والتي تعكس ضوئها في اتجاهين، للأعلى والأسفل.

4. مصابيح صغيرة لمظهر ناعم

Salas de casa, Das Haus Interiores - by Sueli Leite & Eliana Freitas Das Haus Interiores - by Sueli Leite & Eliana Freitas غرفة نوم
Das Haus Interiores – by Sueli Leite &amp; Eliana Freitas

Das Haus Interiores - by Sueli Leite & Eliana Freitas
Das Haus Interiores – by Sueli Leite &amp; Eliana Freitas
Das Haus Interiores - by Sueli Leite & Eliana Freitas

المنطقة أعلى السرير هي الأكثر بروزًا في غرفة النوم، والتي يمكنك تزيينها بالإضاءاة بعدد لا نهائي من الطرق، ومن بينها اختيار عدد من المصابيح الصغيرة وتوزيعها على مسافات متساوية لخلق تأثير جمالي مثالي، وهنا في تلك الغرفة، أضيفت بعض من الإضاءات الناعمة التي تدلت بأطوال مختلفة على جانب السرير.

5. إبراز الطابع الشخصي

Casa Cor SP Suíte de Futebol, FJ Novaes Light Projects FJ Novaes Light Projects غرفة نوم
FJ Novaes Light Projects

FJ Novaes Light Projects
FJ Novaes Light Projects
FJ Novaes Light Projects

تصميم الغرفة يجب أن يحمل بعض من ملامح صاحبها ويعكس اهتمامها، والإضاءات يمكن أن تساعد في إبراز الطابع الشخصي للغرفة، إضافة إلى إضفاء لمسة جمالية، كما في تلك الغرفة الشبابية التي استخدمت فيها وحدات الإضاءة لإبراز اهتمام صاحبها بكرة القدم ومشاهيرها.

6. ذكاء توجيه الإضاءة

綠森活 溫暖如斯清爽系田園鄉居, 垼程建築師事務所/浮見月設計工程有限公司 垼程建築師事務所/浮見月設計工程有限公司 غرفة نوم
垼程建築師事務所/浮見月設計工程有限公司

垼程建築師事務所/浮見月設計工程有限公司
垼程建築師事務所/浮見月設計工程有限公司
垼程建築師事務所/浮見月設計工程有限公司

الإضاءات تُضفي لمسات جمالية بكل أشكالها، ولكن مدى التأثير الجمالي يتوقف على طريقة توظيفها، كاختيار اتجاه انعكاسها. في هذا التصميم، استخدمت الإضاءة بذكاء واضح، حيث وجهت لتصدم ببرز الرف المعلق، وتنتشر في المساحة فوق مكتب الدراسة لتمنحة رؤية أفضل، ومشهد جمالي رائع.

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7. لمسة جمالية ف المطبخ

Jones Clayton Construction | Walt Disney Golden Oak Builders | Orlando, FL, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films مطبخ أسمنت White
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

أفضل طريقة لتزيين المطبخ، هي الإضاءات التي تختبئ في خزانته، ربما بجانبها، ربما فوقها، ولكن الأكثر جمالًا هي تلك التي تخبأ في أسفل الخزانات العلوية لتعكس ضوئها على سطح المنضدة، لتضفي لمسة ناعمة وأنيقة على أجواء المطبخ.

8. أشكال مختلفة وتوزيع مثالي

Alcove side cabinets Style Within غرفة المعيشة alcove cabinets,alcove sideboards,white sideboards,dining chairs,velvet chairs,multicoloured chairs,white dining table,pendant lights,wall speakers,hidden speakers,alcove storage
Style Within

Alcove side cabinets

Style Within
Style Within
Style Within

تزيين منزلك بالإضاءات، يتعلق باختيار الأماكن الصحيحة لتوزيعها، ويمكنك لمس التاثير الجمالي للتوزيع المثالي للإضاءات في غرفة السفرة تلك، فإضافة إلى جمال الوانها وتصميمها البسيط، لعبت المصابيح المتدلية من السقف فوق طرفي الطاولة، إضافة إلى تلك الموزعة على الجدار وفوق الخزانات، إلى صنع أجواء هادئة لتناول وجب طعام شهية.

9. الشموع لأجواء رومانسية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

ليس هناك تأثير أكثر رومانسية من إضاءات الشموع، خاصة عندما يتم توظيفها في محيط تسيطر عليه الأخشاب لدفء مُريح وأنيق، وقد وضعت الشموع في رف داخلي فوق رأس السرير، لمزيد من الرومانسية الناعمة.

10. رؤية مختلفة وفريدة!

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لأن مدخل المنزل هو عنوانه، فهو أكثر الأماكن حاجة إلى لمسة ديكورية أنيقة، والتي يمكن تحقيقها من خلال بعض الإضاءات المختلفة، كتلك الكشافات الصغيرة المثبتة السقف، إضافة إلى الهيكل المعدني المزين للجدار.

للاطلاع على بعض الأفكار المُلهمة للإضاءة، يمكنك قراءة المقال التالي، 14 فكرة لإضاءة ممرات المنزل الخارجية بطريقة مُبهرة.

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