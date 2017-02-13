10 تصميمات مُلهمة لتزيين منزلك بالإضاءة

دفء.. رومانسية.. إشراقة.. اتساع..هدوء.. حميمية.. كلها تأثيرات يمكنك أن تُضفيها على تصميم منزلك من خلال الإضاءة، فهي العامل السحري القادر على تزيين أرجاء منزلك فقط مع الاختيار الصحيح للشكل والمكان، أما التكلفة، فهي تكاد لا تُذكر.

في هوميفاي، جمعنا لك اليوم 10 تصميمات مُلهمة، لتوظيف الإضاءة في تزيين المنزل بتكلفة قليلة ونتيجة مبهرة. شاهدهم معنا واختر تصميمًا لتنفيذه في منزلك.