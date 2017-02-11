قبل وبعد: من شقة منبوذة لـشقة في منتهي الجمال!

شقة صغيرة عفا عليها الزمن بكل ما تحمله العبارة من معاني.. كل غرفة من غرفها في حالة مزرية! استطاع مصممو هوميفاي بلمساتهم السحرية تبديل مظهرها بالكامل فتخلصوا من كل ما هو كلاسيكي، قديم الطراز، كئيب الهيئة، واستبدلوه بمزيد من العناصر المبهجة المريحة والمشرقة التي تجعلك ترغب في العيش بها دون تردد.

كتاب الأفكار هذا دليل عبقري لك يمكنه أن يجلب لك الكثير من الأفكار المثيرة للاهتمام التي بالاستعانة بها أو حتى ببعض منها ستقوم بتحويل منزلك لما هو أجمل وأروع.. دعونا نستكشف هذه الشقة بكل تفصيلة من تفاصيلها عن قرب الآن!