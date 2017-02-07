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18 تصميم لمكتبات منزلية متنوعة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Richmond , kt-id kt-id غرفة المعيشةرفوف
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إذا كنت من هواة القراءة وإقتناء الكتب، ففي هذه الأيام وأثناء إنعقاد معرض الكتاب، حان الوقت لعمل مكتبة لجمع كتبك كلها في مكان واحد لتجنب الفوضى وخلق ركن أنيق ومنظم في منزلك. فمكتبة الكتب ليس من شأنها فقط أن تعطي أناقة وفخامة للمنزل بالإضافة لكونها وسيلة لتنظيم وعرض الكتب والمقتنيات بشكل أفضل. 

يمكن للمكتبة أن تأتي بأحجام كثيرة، صغيرة أو كبيرة ولكنها يجب أن يلتحق بها ركن للقراءة، وإضاءة تسمح بالإطلاع. وأهم سر من أسرار تصميم المكتبة في المنزل هو إيجاد المساحة المناسبة والتي غالباً ما تكون مساحة على حائط غير مشغول أو مستغل في المنزل وبعيدة عن التلفاز وأي حركة أو ضوضاء، ليكون مكان للهروب من صخب الحياة إلى عالم الكتب المثير.

1.إذا كان منزلك يأخذ الطابع الكلاسيكي، فهذه المكتبة تصلح لك وخاصة في حالة المساحات الصغيرة فهي تظهر الغرفة بشكل أكبر وأكثر فخامة

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS غرفة المعيشة
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

2.في هذا المنزل ذو الطابع الريترو تم استخدام تصميم بسيط للمكتبة مع تنسيق الكتب حسب ألوانها للمسة جمالية في غرفة المكتب

Modern House Interior Design, Cambridgeshire, Residence Interior Design Ltd Residence Interior Design Ltd منازل
Residence Interior Design Ltd

Modern House Interior Design, Cambridgeshire

Residence Interior Design Ltd
Residence Interior Design Ltd
Residence Interior Design Ltd

3.تصميم يرجع بنا إلى التاريخ وتصاميم المكتبات القديمة ذات ترتيب وإيقاع متميز

Richmond , kt-id kt-id غرفة المعيشةرفوف
kt-id

Richmond

kt-id
kt-id
kt-id

4.بدهان الحائط خلف المكتبة بلون صريح يمكنك إضافة لمسة لونية رقيقة ومميزة في الغرفة

Underhill House PPS7, Seymour-Smith Architects Seymour-Smith Architects مكتب عمل أو دراسة
Seymour-Smith Architects

Underhill House PPS7

Seymour-Smith Architects
Seymour-Smith Architects
Seymour-Smith Architects

5.باستخدام الأخشاب والموسير السوداء تم عمل أرفف لتصنع مكتبة أنيقة ومتماشية مع الطراز الصناعي الغالب على هذا المنزل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

6.تصميم ميزانين للمكتبة، ليس فقط عملي ولكنه أيضاً أنيق. ففي هذه المكتبة تم استغلال ارتفاع الدورين لعمل مكتبة تشغل الحائط بالكامل مع عمل بسطة تمكنك من الوصول للأجزاء العلوية بسهولة

Appartement Luxembourg, FELD Architecture FELD Architecture غرفة المعيشة
FELD Architecture

FELD Architecture
FELD Architecture
FELD Architecture

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7.تصميم هندسي متدرج للأرفف يميل للإتجاة المينمال البسيط مع استغلال أمثل للمساحة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

8.هذه المكتبة الموديولية ذات التصميم الشبابي الأنيق شغلت مساحة صغيرة في ركن هذه الغرفة للحصول على حل رائع وعملي

B. Apartments, Алена Булатая Алена Булатая مكتب عمل أو دراسة
Алена Булатая

Алена Булатая
Алена Булатая
Алена Булатая

9.هنا تم استغلال هيكل معدني لعمل مكتبة والتي تتماشى بشكل رائع مع الطراز الإنتقائي الذي يميز هذه الغرفة

Wohnung D, Christian Schwienbacher Christian Schwienbacher غرفة الملابس | Homify
Christian Schwienbacher

Christian Schwienbacher
Christian Schwienbacher
Christian Schwienbacher

10.مثال آخر لاستغلال الحائط ذو ارتفاع الدورين ولكن هذه المرة مع وجود سلم وتحريكه عند الحاجة

Residenza Privata, M A+D Menzo Architettura+Design M A+D Menzo Architettura+Design غرفة المعيشة
M A+D Menzo Architettura+Design

M A+D Menzo Architettura+Design
M A+D Menzo Architettura+Design
M A+D Menzo Architettura+Design

11.في هذه الغرفة تم عمل تباين بين حائط المكتبة والحائط المقابل له بلونين متضادين لتكون المكتبة جزء من ديكور الغرفة

D HOUSE, Tasarımca Desıgn Offıce Tasarımca Desıgn Offıce مكتب عمل أو دراسة
Tasarımca Desıgn Offıce

Tasarımca Desıgn Offıce
Tasarımca Desıgn Offıce
Tasarımca Desıgn Offıce

12.يجب استغلال كل الأركان للحصول على مكتبة أنيقة وعملية وخاصة في المساحات الضيقة

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

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13.مكتبات مدفونة في الحائط ذو التكسية الخشبية لتصميم فاخر وأنيق

Wraparound Library & French Doors, Hampstead Tendeter مكتب عمل أو دراسة
Tendeter

Wraparound Library & French Doors, Hampstead

Tendeter
Tendeter
Tendeter

14.استغلال الركن للحصول على مكتبة متكاملة تكفي جميع الكتب وتتسع لكل المستندات أيضاً

Kundenprojekt - Reihen- Eckhaus, Will GmbH Will GmbH مكتب عمل أو دراسة خشب White
Will GmbH

Will GmbH
Will GmbH
Will GmbH

15.استغلال الأسقف المنخفضة أو مساحات ما تحت السلم كمكتبة للكتب بشكل مثالي

Einzigartig beleuchtete Einrichtung, Wagner Möbel Manufaktur Wagner Möbel Manufaktur غرفة الميديا
Wagner Möbel Manufaktur

Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur

16.تصميم مودرن يأخذ نفس لون الحائط في شكل مكتبة بسيطة بدون عمل إزدحام بصري وفقط التركيز على الكتب كخلفية لغرفة المعيشة

Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture غرفة المعيشةرفوف
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

17.هذه المكنبة احتلت فقط ركن من الغرفة ولكن المصمم حرص على رفعها حتى تصل إلى السقف بالإضافة لوجود كشافات بسيطة في الرفوف لإضافة سحر وجاذبية

Tathastu_Residence, Design Plus Design Plus مكتب عمل أو دراسة
Design Plus

Design Plus
Design Plus
Design Plus

18.يمكنك استغلال الطرقات وغرف التوزيع لعمل مكتبات متميزة وعملية

Library with pocket doors Lisa Melvin Design غرفة الميديا
Lisa Melvin Design

Library with pocket doors

Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design
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