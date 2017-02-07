18 تصميم لمكتبات منزلية متنوعة

إذا كنت من هواة القراءة وإقتناء الكتب، ففي هذه الأيام وأثناء إنعقاد معرض الكتاب، حان الوقت لعمل مكتبة لجمع كتبك كلها في مكان واحد لتجنب الفوضى وخلق ركن أنيق ومنظم في منزلك. فمكتبة الكتب ليس من شأنها فقط أن تعطي أناقة وفخامة للمنزل بالإضافة لكونها وسيلة لتنظيم وعرض الكتب والمقتنيات بشكل أفضل.

يمكن للمكتبة أن تأتي بأحجام كثيرة، صغيرة أو كبيرة ولكنها يجب أن يلتحق بها ركن للقراءة، وإضاءة تسمح بالإطلاع. وأهم سر من أسرار تصميم المكتبة في المنزل هو إيجاد المساحة المناسبة والتي غالباً ما تكون مساحة على حائط غير مشغول أو مستغل في المنزل وبعيدة عن التلفاز وأي حركة أو ضوضاء، ليكون مكان للهروب من صخب الحياة إلى عالم الكتب المثير.