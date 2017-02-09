منزل كلاسيكي رائع عنوان للبساطة

الكلاسيكية هو الطراز الملوك والقصور، عالم ملئ بالتفاصيل واللمسات المختارة بعناية شديدة لتعبر عن شخصية المصمم، هذا النمط له عشاقه ومحبيه والباحثين عنه في كل تصميم، وهناك من يفضله حتى وإن كانت المساحات صغيرة، ولكن مع تطور عالم الديكور وحداثته ظهرت إحدى صيحات الموضة وهي الكلاسيكية المعاصرة، وهو طراز متميز وراقي وينال إعجاب الكثير منا، لما له من أناقة وفخامة الكلاسيكية وحداثة تفاصيل وبساطتها، ومن هنا استوحى المصمم اليوم سمة هذا المنزل، حيث صممه على أسس الكلاسيكية بروح الحداثة والبساطة المطلقة وبألوان زاهية غير نمطية، جولة سريعة بين أركان منزلنا اليوم ستنال إعجابك بالتأكيد..
ببساطة شديدة يستقبل المصمم ضيوفه في منزله، حيث مدخل رئيسي في منتهي الرقة والهدوء، اكتفى بأريكة من اللون البرتقالي، ووحدة تخزين كلاسيكية باللون الأبيض تحمل أباجورة أنيقة، ونجفة كلاسيكية رقيقة، وأرضية رحامية ذات نقوش هادئة، وظل الأبيض هو بطل المشهد ليعم الهدوء والراحة في أول مشهد من منزلنا اليوم..
على طريقة القصور الملكية صُمم هذا الفراغ كاستقبال رئيسي لمنزلنا اليوم، وبألوان ناعمة واختيارات هادئة وتفاصيل رقيقة أنتج المصمم هذه اللوحة الرائعة، حيث أريكة بلون البيج الهادئ، أخرى باللون العاجي، ولون وردي لمقعد يتناسق مع الستار الكلاسييكي البسيط، وبعيدا نج حائط خشبي تعد إضافة حديثة للتصميم وبلون فاتح لتناغم مع الألوان الهدائة للتصميم ككل..
ركن للطعام مفتوح ومدمج مع الاستقبال باللون الرمادي كلون أساسي، ولكن بطل المشهد هي تلك النجفة الكلاسيكية المميزة، ذات التصميم الرائع والملفت للنظر، ومرآة كلاسيكية تزين الحائط الخشبي، اختلفت قطع الأثاث لهذا الركن وحملت سمة عصرية رائعة ومميزة..
أجواء رومانسية غلبت على هذا التصميم، حيث شموع جنبا إلى جنب زهور وردية رائعة وهناك بعيدا مدفأة حديثة، لتضيف شعور الدفء والحميمية ..
مطبخ مفتوح وكلاسيكي معا في تصميم باللون الأبيض ولمسات من الأزرق الزاهي في مقاعد لبار أنيق لتتناول وجباتك السريعة في اجواء عائلية ..
غرفة نوم كلاسيكية على نمط الفنادق، وسرير رئيسي مزدوج بألوان محايدة، درجات الأبيض والرمادي الهادئ، نجفة كلاسيكية تزين الغرفة رغم احترام المصمم الإضاءة الطبيعية والتى جعلت الغرفة مشرقة ومليئة بالنشاط والحيوية..
وبلمسة حديثة اقتحم اللون الأصفر المشهد ككل، وجاء على هيئة مقعد عصري بتصميم بسيط ليكسر ملل وروتين وهدوء الالوان الحيادية، والكلاسيكية المتألقة بجانب وحدة صغيرة للتليفزيون من الخشب الغامق..
للحفاظ على غرفة نومك منظمة فمفتاحها السحري هو الخزانة أو غرفة الملابس، كما هو امامنا تصميم ناجح جدا لغرفة ملابس وقد نجح المصمم في استغلال كل ركن في الفراغ وبلون واحد وهو الرمادي..
ممر داخلي بين غرف المنزل مزين بورق حائط بنقوش كلاسيكية، ومقعد باللون الأصفر وأرضية من الباركيه ولا يمكن ان ننسى نجفة كلاسيكية بسيطة تجعله يتألق، وعلى الرغم من إهمال الكثير منا الممرات الداخليةـ إلا أن هنا المصمم أعطاه قدر كبير من الاهتمام..
ولأن بناتنا هم ملائكة حياتنا، فيأتي ها التصميم بلمسة حنونة ملائكية لفتاة صغيرة، وويتصدر المشهد سرير غاية في الفخامة والأناقة بألوان فاتحة وحيادية..
وخصص المصمم هذا الركن الخاص المكون من مكتبة انيقة تتوسطها أريكة صغيرة للقراءة والاسترخاء، وإلى جانبها مكتب صغير للدراسة بتصميم كلاسيكي هادئ، حافظ المصمم على الإضاءة الطبيعية حتى يحصل على فراغ أكثر إشراق وصحي ..
بألوان الأزرق والأبيض جاء هذا التصميم لغرفة شابية هادئة، وتصميم رائع لسرير صغير ودولاب معا، وأغطية متناسقة مع ستائر ذات نقوش رائعة..
ومكتبة أنيقة وبجانبها مكتب عملي للدراسة، ستلاحظ اختيار المصمم للنجفة جاء عصري ليضيف لمسة شبابية لغرفة بتصميم هادئ كما هو امامنا، ورق حائط بخطوط مستقيمة ودرجات من الأبيض إلى الأزرق بنعومة شديدة ..
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