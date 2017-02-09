منزل كلاسيكي رائع عنوان للبساطة

الكلاسيكية هو الطراز الملوك والقصور، عالم ملئ بالتفاصيل واللمسات المختارة بعناية شديدة لتعبر عن شخصية المصمم، هذا النمط له عشاقه ومحبيه والباحثين عنه في كل تصميم، وهناك من يفضله حتى وإن كانت المساحات صغيرة، ولكن مع تطور عالم الديكور وحداثته ظهرت إحدى صيحات الموضة وهي الكلاسيكية المعاصرة، وهو طراز متميز وراقي وينال إعجاب الكثير منا، لما له من أناقة وفخامة الكلاسيكية وحداثة تفاصيل وبساطتها، ومن هنا استوحى المصمم اليوم سمة هذا المنزل، حيث صممه على أسس الكلاسيكية بروح الحداثة والبساطة المطلقة وبألوان زاهية غير نمطية، جولة سريعة بين أركان منزلنا اليوم ستنال إعجابك بالتأكيد..