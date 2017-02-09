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13 فكرة رائعة لتلوين منزلك

آية منير آية منير
Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة نوم
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الألوان لها سحر خاص، خلقها الله لينسج بها أجمل اللوحات وأروع المشاهد، لننعم بجمال الطبيعة وألوانها، وجاء الإنسان واستنبط من كل ما خلقه الله لمسة رائعة ومميزة استطاع ان يصنع منها لوحته الخاصة، وفي عالم الديكور تعد الألوان هي مفتاح سحري وعنوان كل تصميم، فقط تخيل لو كانت الحياة فقط أبيض وأسود ومنازلنا لم تنعم بهذه اللمسات الرائعة، لذا اليوم هوميفاي ستقدم لك 13 فكرة رائعة تستطيع بها ان تضيف لمنزلك ألوان مميزة ورائعة لمنزلك ..

1. لونين مختلفين ونقوش مميزة..

AVALON, MORADA CUATRO MORADA CUATRO غرفة المعيشة
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

لون الفيروز والرمادي مزيج شهير جدا بين الألوان المتباينة والتى تتألق معا، هنا غرفة معيشة اختا لها الصمم هذا المزيج، وأريكة بنقوش مميزة وألوان رائعة ، تباين رائع في كل التصميم خلق بهجة وإشراق واضح..

2. بلون القهوة..

AVALON, MORADA CUATRO MORADA CUATRO حمام
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

تصميم حمام بلون القهوة المتميز واختلاف الخامات لم يمنع تناغم درجات اللون المفضل، مع لمسة من اللون البرتقالي، والمعروف عن هذا اللون أنه من الألوان النارية والتى تكسر ملل وروتين الألوان الهدائة والدافئة..

3. الرمادي محايد ولكن..

AVALON, MORADA CUATRO MORADA CUATRO غرفة السفرة
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

قد تظن أن الرمادي لون محايد ولا طلة مختلفة له، ولكن هذا التصميم سيغير لك تفكيرك بالتأكيد، فجاء إضافة رائعة للتصميم وخلق روح من التناعم مع باقى عناصر التصميم..

4. الأصفر ..

AVALON, MORADA CUATRO MORADA CUATRO حمام
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

الأصفر من الالوان القادرة على تغيير إطلالة التصميم ككل، مما يميزه سهولة استخدامه مع ألوان محايدة، ويعد لمسة مجنونة تليق بكل الأنماط والفراغات، كما هو أمامنا حمام حديث ولمسة جريئة..

5. اللون الأزرق..

Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

MX Taller de Arquitectura & Diseño
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño
MX Taller de Arquitectura & Diseño

اللون الازرق بكل درجاته هو أجمل وأرقى اللمسات التى ستحب أن تضيفها لمنزلك، واستخدامه حتى في ألوان الإضاءة بكل أشكالها، فهو قادر على خلق جو كامل من الهدوء والراحة والاسترخاء..

6. اللون البرتقالي وروعته..

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest الممر الحديث، المدخل و الدرج أسمنت Orange
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

حائط من اللون البرتقالي قادر على ترك لمسة مميزة في منزلك، وأيا كانت درجته فجماله لا خلاف عليه، ويعد من الألوان النارية والتى تضيف إحساس الدفء لغرف المعيشة والاستقبال..

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7. رقى ورومانسية..

Departamento Polanco 1 Lopez Duplan Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Lopez Duplan Arquitectos

Departamento Polanco 1

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

على رغم من جرأته إلا أنه يضيف لأي تصميم جو رائع من الرومانسية، وقوة شخصيته تجعل للتصميم السمة الخاصة به حتى وإن كان مجرد ممر بسيط في منزلك، ولن تجد أي داعى لإضافات أخرى..

8. سماء صافية..

Residencia Tepoztlán, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas الممر الحديث، المدخل و الدرج
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

لوحة بألوان الطبيعة الخلابة في مدخل منزلك، بلون السماء الصافية، ووحدات من الزرع الأخضر، بخامات بسيطة جدا نجح المصمم في اصتغلالها بطريقة ناجحة ومميزة..

9. الأسود ملك الألوان..

Fama, DORIArchitetti DORIArchitetti غرفة السفرة
DORIArchitetti

Fama

DORIArchitetti
DORIArchitetti
DORIArchitetti

ويظل الأسود عنوان الفخامة والأناقة التى لا مثيل لها، وهنا استخدمه المصمم في ركن الطعام في الجدران والأرضيات وقطع الأثاث، وبمشاركة ألوان أخرى خلق جو من التناغم..

10. ألوان مختلفة..

Loft Vivero, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual غرفة نوم
TACO Taller de Arquitectura Contextual

TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual

استخدام ألوان مختلفة ولكن مع دقة اختيارها، سيضيف لمنزلك بالتأكيد المزيد من البهجة والانتعاش، ويخلق تباين رائع يجذب العين، أمامنا تصميم غرفة النوم استخدم فيها المصمم أرضيات ملون وبنقوش مميزة، واختار ألوان مختلفة للجدران ولكنها متناغمة إلى حد كبير..

11. عاشقي البنفسج..

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة نوم
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

عشقك للون معين يجعلك تود لو كان منزلك بأكمله بهذا اللون، وهو ما فعله المصمم هنا حيث صمم غرفة نومه بدرجات البنفسج وبمختلف الخامات، ونقوش مميزة في السجاد وأغطية السرير..

12. لمسة من الأبيض..

Departamento Roma Oaxaca , Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos غرفة نوم
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

إن كان تصميمك بألوان دافئة ومحايدة فلا تتردد في إضافة لمسة من الأبيض، كغطاء سرير أو جدار بنفس اللون، لتنعش التصميم وكسر روتين وملل الألوان المحايدة المستخدمة في التصميم ككل..

13. الفوشيا..

Pabellón 3e, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual مكتب عمل أو دراسة
TACO Taller de Arquitectura Contextual

TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual

لا تتردد في ترك لمسة جريئة في أي ركن منزلك، وباختيارك هذه الفكرة ستتفاجئ بالنتيجة أيا كان اللون، كالفوشيا مثلا حيث استخدمه المصمم كخلفية لمكتبة بسيطة..

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منزل كلاسيكي رائع عنوان للبساطة

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