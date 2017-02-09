13 فكرة رائعة لتلوين منزلك

الألوان لها سحر خاص، خلقها الله لينسج بها أجمل اللوحات وأروع المشاهد، لننعم بجمال الطبيعة وألوانها، وجاء الإنسان واستنبط من كل ما خلقه الله لمسة رائعة ومميزة استطاع ان يصنع منها لوحته الخاصة، وفي عالم الديكور تعد الألوان هي مفتاح سحري وعنوان كل تصميم، فقط تخيل لو كانت الحياة فقط أبيض وأسود ومنازلنا لم تنعم بهذه اللمسات الرائعة، لذا اليوم هوميفاي ستقدم لك 13 فكرة رائعة تستطيع بها ان تضيف لمنزلك ألوان مميزة ورائعة لمنزلك ..
لون الفيروز والرمادي مزيج شهير جدا بين الألوان المتباينة والتى تتألق معا، هنا غرفة معيشة اختا لها الصمم هذا المزيج، وأريكة بنقوش مميزة وألوان رائعة ، تباين رائع في كل التصميم خلق بهجة وإشراق واضح..
تصميم حمام بلون القهوة المتميز واختلاف الخامات لم يمنع تناغم درجات اللون المفضل، مع لمسة من اللون البرتقالي، والمعروف عن هذا اللون أنه من الألوان النارية والتى تكسر ملل وروتين الألوان الهدائة والدافئة..
قد تظن أن الرمادي لون محايد ولا طلة مختلفة له، ولكن هذا التصميم سيغير لك تفكيرك بالتأكيد، فجاء إضافة رائعة للتصميم وخلق روح من التناعم مع باقى عناصر التصميم..
الأصفر من الالوان القادرة على تغيير إطلالة التصميم ككل، مما يميزه سهولة استخدامه مع ألوان محايدة، ويعد لمسة مجنونة تليق بكل الأنماط والفراغات، كما هو أمامنا حمام حديث ولمسة جريئة..
اللون الازرق بكل درجاته هو أجمل وأرقى اللمسات التى ستحب أن تضيفها لمنزلك، واستخدامه حتى في ألوان الإضاءة بكل أشكالها، فهو قادر على خلق جو كامل من الهدوء والراحة والاسترخاء..
حائط من اللون البرتقالي قادر على ترك لمسة مميزة في منزلك، وأيا كانت درجته فجماله لا خلاف عليه، ويعد من الألوان النارية والتى تضيف إحساس الدفء لغرف المعيشة والاستقبال..
على رغم من جرأته إلا أنه يضيف لأي تصميم جو رائع من الرومانسية، وقوة شخصيته تجعل للتصميم السمة الخاصة به حتى وإن كان مجرد ممر بسيط في منزلك، ولن تجد أي داعى لإضافات أخرى..
لوحة بألوان الطبيعة الخلابة في مدخل منزلك، بلون السماء الصافية، ووحدات من الزرع الأخضر، بخامات بسيطة جدا نجح المصمم في اصتغلالها بطريقة ناجحة ومميزة..
ويظل الأسود عنوان الفخامة والأناقة التى لا مثيل لها، وهنا استخدمه المصمم في ركن الطعام في الجدران والأرضيات وقطع الأثاث، وبمشاركة ألوان أخرى خلق جو من التناغم..
استخدام ألوان مختلفة ولكن مع دقة اختيارها، سيضيف لمنزلك بالتأكيد المزيد من البهجة والانتعاش، ويخلق تباين رائع يجذب العين، أمامنا تصميم غرفة النوم استخدم فيها المصمم أرضيات ملون وبنقوش مميزة، واختار ألوان مختلفة للجدران ولكنها متناغمة إلى حد كبير..
عشقك للون معين يجعلك تود لو كان منزلك بأكمله بهذا اللون، وهو ما فعله المصمم هنا حيث صمم غرفة نومه بدرجات البنفسج وبمختلف الخامات، ونقوش مميزة في السجاد وأغطية السرير..
إن كان تصميمك بألوان دافئة ومحايدة فلا تتردد في إضافة لمسة من الأبيض، كغطاء سرير أو جدار بنفس اللون، لتنعش التصميم وكسر روتين وملل الألوان المحايدة المستخدمة في التصميم ككل..
لا تتردد في ترك لمسة جريئة في أي ركن منزلك، وباختيارك هذه الفكرة ستتفاجئ بالنتيجة أيا كان اللون، كالفوشيا مثلا حيث استخدمه المصمم كخلفية لمكتبة بسيطة..
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