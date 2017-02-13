شقة كلاسيكية بمساحة 75م علي مستوي عالي من الفخامة

نطير بكم اليوم إلى التابيولا، وهي منطقة في مدينة إسبو بفنلندا، والتي اشتهرت على مستوى العالم بكونها نموذجًا لتخطيط المدن، حيث نتجول في أرجاء منزل ينعم بفخامة ورقي الكلاسيكية الحديثة، مع لمسات ذهبية وفضية أنيقة، تضفي قيمة جمالية رائعة على تفاصيله.

المنزل من تصميم محترفي MASHA MARCHENKO المتخصصة في التصميمات الداخلية، حيث سيطرت اكتست أغلب الجدران بورق الحائط الفاخر، وتزينت الأسقف بالثريات الكريستالية البراقة، مع لمسات ذهبية في المفروشات والستائر.

سواء كنت من محبي الكلاسيكية، أو مُشجعي العصرية، سيعجبك هذا المنزل بالتأكيد..