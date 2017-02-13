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شقة كلاسيكية بمساحة 75م علي مستوي عالي من الفخامة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Квартира в ЖК "Тапиола", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
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نطير بكم اليوم إلى التابيولا، وهي منطقة في مدينة إسبو بفنلندا، والتي اشتهرت على مستوى العالم بكونها نموذجًا لتخطيط المدن، حيث نتجول في أرجاء منزل ينعم بفخامة ورقي الكلاسيكية الحديثة، مع لمسات ذهبية وفضية أنيقة، تضفي قيمة جمالية رائعة على تفاصيله.

المنزل من تصميم محترفي MASHA MARCHENKO المتخصصة في التصميمات الداخلية، حيث سيطرت اكتست أغلب الجدران بورق الحائط الفاخر، وتزينت الأسقف بالثريات الكريستالية البراقة، مع لمسات ذهبية في المفروشات والستائر.

سواء كنت من محبي الكلاسيكية، أو مُشجعي العصرية، سيعجبك هذا المنزل بالتأكيد..

غرفة المعيشة: ألوان هادئة ولمسات ذهبية فاخرة

Квартира в ЖК "Тапиола", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة السفرة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

في مساحة مفتوحة مُشرقة، سيطرت الألوان الهادئة على تفاصيل غرفة المعيشة، حيث الأبيض قد غلف السقف، واكتست به الأريكة وأيضًا الكرسي، بينما تزينت الجدران بورق حائط يقترب من الأبيض مع نقوش خفية لامعة، في حين تألق الستائر بنغمة فاتحة من الذهبي.

لمسات مُذهبة فاخرة تُزين قاعدة الطاولة الزجاجية، والثريا الكريستالية التي تتلألأ في السقف فوقها، مع الستائر الأنيقة التي انسدلت بنعومة على جانبي النافذة الزجاجية، دون اعتامها، للسماح بتسلل الضوء الطبيعي لغرفة مُشرقة.

أجواء رومانسية دافئة

Квартира в ЖК "Тапиола", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة السفرة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

أجواء رومانسية دافئة تغلف غرفة المعيشة، أجواء رومانسية دافئة، حيث الشموع التي زينت المنضدة الزجاجية، وأيضًا اللوحتين الجداريتين على جانبي شاشة التلفاز الكبيرة، فضلًا عن الموقد الحديث أسفلها والذي تزين سطحه أيًضًا ببعض الشموع.

غرفة السفرة: طاولة طعام كلاسيكية فاخرة

Квартира в ЖК "Тапиола", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة السفرة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

لن نذهب بعيدًا، فقط بضع خطوات من غرفة المعيشة، وداخل المساحة المفتوحة ذاتها، لنجد غرفة السفرة وقد تكونت من طاولة طعام مع 4 من الكراسي الكلاسيكية الأنيقة، والتي تزينت باللمسات المُذهبة الفاخرة، بينما تزين سطح الطاولة بطقم عشاء أسود راقي وبعض الشموع التي لم تضاء بعد.

المطبخ: مظهر عتيق ولمسات حديثة

Квартира в ЖК "Тапиола", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

خطوات قليلة أخرى ونجد المطبخ، الذي اتخذ مظهرًا كلاسيكيًا عتيقًا، حيث الأخشاب بلون كريمي، والخزانات مع أبوب زجاجية قسمت إلى مربعات، وجدار من الفسيفساء بألوان ترابية، وقد علق عليه طقم توزيع معدني لامع.

على الرغم من المظهر العتيق، نجد أنه قد تم تضمين موقد وفرن حديثان للغاية داخل تصميم الخزانات الجانبية، لإضفاء لمسة عصرية تتماشى مع أجواء المنزل الكلاسيكية الحديثة.

​غرفة المكتبة: أثاث أنيق بلون كريمي وأرجل خشبية

Квартира в ЖК "Тапиола", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

تستخدم تلك الغرفة لأحد غرضين، إما كغرفة مكتبة وإما غرفة لاستقبال الضيوف، حيث اثنين من الكراسي الأنيقة وأريكة  بلون كريمي وأرجل خشبية، مع منضدة جامبية مستديرة ذات سطح زجاجي وقد تزينت بمزهرية زجاجية مليئة بالزهور الصفراء التي تتماشى مع اللمسات الذهبية في الثريا والستائر.

تغلفت الجدران بورق حائط مزرقش ذات مظهر عتيق، وقد علق على إحداها إطار بنقوش مذهبة وعلى جانبيه اثنين من الشمعدانات المذهبة أيضًا، فيما استندت على الجدار الأخر مكتبة خشبية أنيقة بمظهر حديث، مع أرفف احتضنت الكثير من الكتب، وبعض قطع الديكور الصغيرة.

غرفة النوم: الإضاءات الجانبية تصنع أجواء ناعمة

Квартира в ЖК "Тапиола", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة نوم
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

تبدو غرفة النوم راقية للغاية، مع مظهرها الكلاسيكي الحديث، والإضاءات الجانبية على كل من الكمود والجدار، فضلًا عن اللمسات المذهبة في تصميم السرير المزدوج الأنيق، ومفروشاته الصفراء.

أثاث أبيض بتصميمات بسيطة وناعمة، حيث خزانة الملابس وقد تزينت بمرآتين طوليتين، وفي الجهة المقابلة منضدة خشبية مع أرجل كلاسيكية وثلاث من الأدراج التخزينية، وقد وقف أمامها بوف صغير مع مقعد أصفر يتماشى مع مفروشات السرير

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الحمام: منطقتين منفصلتين

Квартира в ЖК "Тапиола", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко حمام
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

صمم الحمام بأسلوب عتيق بعض الشيء، حيث فصل إلى جزئين، أحدهما لقاعدة الحمام وحوض الاغتسال، والأخر للاستحمام.

في هذا الجزء من الحمام، جمع الجدار بين 3 تصميمات مختلفة من السيراميك ولكن باللون الوردي ذاته، واستغلت الزاوية بين الجدارين لوضع حوض اغتسال أبيض صغير.

منطقة الاستحمام

Квартира в ЖК "Тапиола", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко حمام
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

الحمام الأخر، خصص للاستحمام، حيث حوض الاغتسال قد تم تضمينه داخل منضة رخامية اعتلت خزانة خشبية بيضاء مليئة بالأدراج لتخزين أدوات الاستحمام والعناية الصحية، وترتيب المناشف. وقد وضعت أعلى حوض الاغتسال، مرآة دائرية كبيرة، وبجانبها وحدة إضاءة أنيقة تعكس ضوئها في كافة أركان الحمام، فيما استند إلى الجدار الاخر بانيو أبيض واسع يليق بفخامة تلك الشقة.

لمزيد من تصميمات المنازل المُلهمة، تفضلوا بالاطلاع على هذا المقال، شقة مينيمالية ديكوراتها أقل ما يكون

مزيد من الصور

Квартира в ЖК "Тапиола", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира в ЖК "Тапиола", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة السفرة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира в ЖК "Тапиола", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира в ЖК "Тапиола", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира в ЖК "Тапиола", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة نوم
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира в ЖК "Тапиола", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира в ЖК "Тапиола", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира в ЖК "Тапиола", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко حمام
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
شقة بسيطة مشرقة تعكس الراحة

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