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شقة بسيطة مشرقة تعكس الراحة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Clean Look, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
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الإضاءة الطبيعية.. المساحات المفتوحة.. الأثاث العصري البسيط.. الجدران البيضاء.. الإضاءات الأنيقة الموزعة بدقة.. كلها عوامل تجعل من تلك الشقة مساحة معيشة مُريحة ومُنعشة.

نأذخدكم اليوم في هوميفاي، في جولة بين أرجاء تلك الشقة العصرية الأنيقة، بلمساتها المُشرقة وتصميماتها البسيطة، التي تم تنفيذها من قِبل محترفي PERFECT SPACE.

شاركونا في جولتنا..

غرفة المعيشة: مساحة بيضاء واسعة

Clean Look, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

مساحة بيضاء واسعة، احتضنت غرفة المعيشة بتصميمها العصري البسيط، في شقة تبدو شبابية للغاية، حيث الأريكة السوداء المُريحة قد وضعت في مواجه شاشة التلفاز المسطحة السوداء، والتي وضعت فوق منضدة خشبية بيضاء تحوي 6 أدراج مفتوحة احتوت الأجهزة المُلحقة، فيما وضعت على الجانبين وحدتي صوت بتصميم عصري جذاب.

الأرضية الخشبية تُضفي دفء يكسر برودة الجدران البيضاء، والتي تمنح الغرفة إشراقة قوية يدعمها الضوء الطبيعي بفضل النافذة الزجاجية العملاقة التي حلت محل الجدار.

تفاصيل شبابية

Clean Look, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

التفاصيل تجعل من تلك المساحة تنعم بروح شبابية، فبالإضافة إلى التلفاز وتصميم الأريكة، هناك هذا الركن الذي زين الجدار الأخر، حيث الطاولة البيضاء البسيطة، وقد حملت إطارًا مع بعض الكلمات، وتزين المحيط حولها بقصاري زرع بضاء مع شجيرات صغيرة خضراء، وبعض الكتب أسفل المنضدة، إضافة إلى وحدة إضاءة جانبية على شكل أباجورة ولكن مع عمود مرتفع لتوزيع الإضاءة الخافتة.

مساحة مفتوحة مُشرقة

Clean Look, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

يتضح من تلك الصورة أن غرفة المعيشة جزء من مساحة مفتوحة أشرقت بقوة بفضل الجدران البيضاء والضوء الطبيعي المتسلل من النافذة الزجاجية، وقد ضمت أيضًا المطبخ في الخلف، مع بار ومنضدة صغيرة لتناول الطعام.

الشرفة: الاستمتاع بالهواء الطلق في مساحة واسعة

Clean Look, Perfect Space Perfect Space بلكونة أو شرفة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

واحدة من أهم مزايا تلك الشقة، هي الشرفة، حيث تتمتع بمساحة كبيرة تمتد بامتداد المساحة المفتوحة في الداخل، وقد أصبحت شبه متصلة بها من خلال الأبواب الزجاجية المنزلقة، التي استخدمت بدلًا من الجدار الأسمنتي.

مع تلك المساحة الكبيرة، لابد من استغلالها للاستمتاع بالهواء الطلق، وهو ما قام به مصممو PERFECT SPACE، من خلال وضع منضدة خشبية صغرة مع اثنين من الكراسي الخشبية القابلة للطي، لسهولة التنظيف لاحقًا.

المطبخ: تصميم عصري مع بار خشبي

Clean Look, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

صمم المطبخ على خط واحد ومن مستوى واحد من الأخشاب البيضاء، مع سطح خشبي بالمهر الطبيعي، وقد تضمنت حوضًا للغسيل، وأيضًا موقد للطهي، ووضعت فوقها مدخنة ذات هيكل معدني لامع.

تضمن المطبخ بار خشبي، مع اثنين من الكراسي المرتفعة، لتناول كوب من القهوة مع إفاطار سريع، ويمكن أن يستخدم أيضًا كمنضدة لإعداد الطعام وقت الحاجة، خاصة مع تلك الإضاءات التي تدلت من السقف فوقه مباشرة، لرؤية أكثر وضوحًا.

طاولة الطعام: تصميم شبابي بسيط

Clean Look, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

في الزاوية البعيدة، بالقرب من الجدار الزجاجي، وضعت طاولة الطعام بشكل بسيط ومُشرق، يصلح لزوجين شابين، حيث الطاولة البيضاء المستديرة، واثنين من الكراسي، مع إطلالة الشرفة، لعشاء هادئ وأجواء حميمية.

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غرفة النوم: هدوء دافئ

Clean Look, Perfect Space Perfect Space غرفة نوم
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

تنعم غرفة النوم بهدوء دافئ، حيث الأبيض قد غطى جدرانها، مع أرضية خشبية دافئة تزينت بقطعة من السجاد الأبيض، وسرير مزدوج تزين بوسائد صغيرة يتخللها اللون البرتقالي في لمسة حيوية مُبهجة، بينما يتسلل الضوء الطبيعي  من النافذة الزجاجية ذات الإطار الخشبي، ليملأ الغرفة.

الستائر اختيرت بذكاء من قماش ثقيل لمنح الغرفة الخصوصية والدفء وقت الحاجة، وقد بدأت من بداية الجدار وليس فقط فوق النافذة، فيما استغلت المساحة أسفل النافذة لتصميم منضدة داخل الجدار، تزين سطحها بالخشب، وقصرية زرع صغيرة تحوي أوراق خضراء، في تناسق مع تلك القصرية التي تزين جانب السرير، مع إطار وكمود صغير.

الحمام: مرايا كبيرة لمزيد من الاتساع

Clean Look, Perfect Space Perfect Space حمام
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

مازال الأبيض يفرض سيطرته هنا في الحمام، مع مرايا كبيرة تزين الجدارين وتمنحه المزيد من الاتساع، وقد وضع أسفلها في جانب، حوض الاغتسال مع خزانة خشبية بمقبض معدني، وفي جانب أخر بانيو أبيض كبير، للاسترخاء والاستمتاع بحمام دافئ. 

لمزيد من التصميمات المميزة والملهمة، يمكنك الاطلاع على هذا المقال، الأناقة والإبداع في شقة 60 م² فقط!

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Clean Look, Perfect Space Perfect Space غرفة نوم
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

Clean Look, Perfect Space Perfect Space حمام
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space
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