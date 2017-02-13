شقة بسيطة مشرقة تعكس الراحة

مساحة بيضاء واسعة، احتضنت غرفة المعيشة بتصميمها العصري البسيط، في شقة تبدو شبابية للغاية، حيث الأريكة السوداء المُريحة قد وضعت في مواجه شاشة التلفاز المسطحة السوداء، والتي وضعت فوق منضدة خشبية بيضاء تحوي 6 أدراج مفتوحة احتوت الأجهزة المُلحقة، فيما وضعت على الجانبين وحدتي صوت بتصميم عصري جذاب.

الأرضية الخشبية تُضفي دفء يكسر برودة الجدران البيضاء، والتي تمنح الغرفة إشراقة قوية يدعمها الضوء الطبيعي بفضل النافذة الزجاجية العملاقة التي حلت محل الجدار.