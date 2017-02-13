شقة بسيطة مشرقة تعكس الراحة

الإضاءة الطبيعية.. المساحات المفتوحة.. الأثاث العصري البسيط.. الجدران البيضاء.. الإضاءات الأنيقة الموزعة بدقة.. كلها عوامل تجعل من تلك الشقة مساحة معيشة مُريحة ومُنعشة.
نأذخدكم اليوم في هوميفاي، في جولة بين أرجاء تلك الشقة العصرية الأنيقة، بلمساتها المُشرقة وتصميماتها البسيطة، التي تم تنفيذها من قِبل محترفي PERFECT SPACE.
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مساحة بيضاء واسعة، احتضنت غرفة المعيشة بتصميمها العصري البسيط، في شقة تبدو شبابية للغاية، حيث الأريكة السوداء المُريحة قد وضعت في مواجه شاشة التلفاز المسطحة السوداء، والتي وضعت فوق منضدة خشبية بيضاء تحوي 6 أدراج مفتوحة احتوت الأجهزة المُلحقة، فيما وضعت على الجانبين وحدتي صوت بتصميم عصري جذاب.
الأرضية الخشبية تُضفي دفء يكسر برودة الجدران البيضاء، والتي تمنح الغرفة إشراقة قوية يدعمها الضوء الطبيعي بفضل النافذة الزجاجية العملاقة التي حلت محل الجدار.
التفاصيل تجعل من تلك المساحة تنعم بروح شبابية، فبالإضافة إلى التلفاز وتصميم الأريكة، هناك هذا الركن الذي زين الجدار الأخر، حيث الطاولة البيضاء البسيطة، وقد حملت إطارًا مع بعض الكلمات، وتزين المحيط حولها بقصاري زرع بضاء مع شجيرات صغيرة خضراء، وبعض الكتب أسفل المنضدة، إضافة إلى وحدة إضاءة جانبية على شكل
أباجورة ولكن مع عمود مرتفع لتوزيع الإضاءة الخافتة.
يتضح من تلك الصورة أن غرفة المعيشة جزء من مساحة مفتوحة أشرقت بقوة بفضل الجدران البيضاء والضوء الطبيعي المتسلل من النافذة الزجاجية، وقد ضمت أيضًا المطبخ في الخلف، مع بار ومنضدة صغيرة لتناول الطعام.
واحدة من أهم مزايا تلك الشقة، هي الشرفة، حيث تتمتع بمساحة كبيرة تمتد بامتداد المساحة المفتوحة في الداخل، وقد أصبحت شبه متصلة بها من خلال الأبواب الزجاجية المنزلقة، التي استخدمت بدلًا من الجدار الأسمنتي.
مع تلك المساحة الكبيرة، لابد من استغلالها للاستمتاع بالهواء الطلق، وهو ما قام به مصممو PERFECT SPACE، من خلال وضع منضدة خشبية صغرة مع اثنين من الكراسي الخشبية القابلة للطي، لسهولة التنظيف لاحقًا.
صمم المطبخ على خط واحد ومن مستوى واحد من الأخشاب البيضاء، مع سطح خشبي بالمهر الطبيعي، وقد تضمنت حوضًا للغسيل، وأيضًا موقد للطهي، ووضعت فوقها مدخنة ذات هيكل معدني لامع.
تضمن المطبخ بار خشبي، مع اثنين من الكراسي المرتفعة، لتناول كوب من القهوة مع إفاطار سريع، ويمكن أن يستخدم أيضًا كمنضدة لإعداد الطعام وقت الحاجة، خاصة مع تلك الإضاءات التي تدلت من السقف فوقه مباشرة، لرؤية أكثر وضوحًا.
في الزاوية البعيدة، بالقرب من الجدار الزجاجي، وضعت طاولة الطعام بشكل بسيط ومُشرق، يصلح لزوجين شابين، حيث الطاولة البيضاء المستديرة، واثنين من الكراسي، مع إطلالة الشرفة، لعشاء هادئ وأجواء حميمية.
تنعم غرفة النوم بهدوء دافئ، حيث الأبيض قد غطى جدرانها، مع أرضية خشبية دافئة تزينت بقطعة من السجاد الأبيض، وسرير مزدوج تزين بوسائد صغيرة يتخللها اللون البرتقالي في لمسة حيوية مُبهجة، بينما يتسلل الضوء الطبيعي من النافذة الزجاجية ذات الإطار الخشبي، ليملأ الغرفة.
الستائر اختيرت بذكاء من قماش ثقيل لمنح الغرفة الخصوصية والدفء وقت الحاجة، وقد بدأت من بداية الجدار وليس فقط فوق النافذة، فيما استغلت المساحة أسفل النافذة لتصميم منضدة داخل الجدار، تزين سطحها بالخشب، وقصرية زرع صغيرة تحوي أوراق خضراء، في تناسق مع تلك القصرية التي تزين جانب السرير، مع إطار وكمود صغير.
مازال الأبيض يفرض سيطرته هنا في الحمام، مع مرايا كبيرة تزين الجدارين وتمنحه المزيد من الاتساع، وقد وضع أسفلها في جانب، حوض الاغتسال مع خزانة خشبية بمقبض معدني، وفي جانب أخر بانيو أبيض كبير، للاسترخاء والاستمتاع بحمام دافئ.
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