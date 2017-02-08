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20 مطبخ عصرى ومميز فى العام الجديد

منة اسماعيل منة اسماعيل
Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ Green
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المطبخ هو قلب المنزل وربما فى العام الجديد أنت بحاجة إلى بعض التغييرات فى منزلك، لذلك دهنا نبدأ بفلب المنزل، فنحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 20 فكرة مختلفة ومميزة لمطابخ ذات تصميم عصرى جذاب لتقوم ببعض التغييرات فى العام الجديد.

1- تصميم عصرى جذاب وأنيق لمطبخ مبهج، اعتمد المصمم فى تصميمه على الألوان المبهجة فجاء المطبخ مزيجاً بين الأبيض الهادئ ولمسات من اللون الأزرق الجذاب والأخضر الذى تمثل فى الطبيعة التى زينت المطبخ.

Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ Green
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

2- تصميم مميز ودافئ لمطبخ عصرى، جاء تصميمه بالكامل من الخشب الجذاب الذى أعطى لتصميم المطبخ أطلالة دافئة مع انسجامه بالألوان الحيادية مثل البيج والأسود.

Designer Küchen von Team 7, Eckhart Bald Naturmöbel Eckhart Bald Naturmöbel مطبخ
Eckhart Bald Naturmöbel

Eckhart Bald Naturmöbel
Eckhart Bald Naturmöbel
Eckhart Bald Naturmöbel

3- تصميم راقى وبسيط لمطبخ لعبت الألوان الحيادية دوراً كبيراً فى تصميمه مع لمسة من اللون الأصفر المبهج.

HAUS IN WEIL DER STADT, AMP Architekten AMP Architekten مطبخ
AMP Architekten

AMP Architekten
AMP Architekten
AMP Architekten

4- مطبخ عصرى حيادى التصميم والألوان فنرى كيف اعتمد المصمم على اللون الرمادى بطريقة رائعة وجذابة، فنرى اثاث المطبخ من اللون الرمادى اللامع مع لمسات من الرخام الأنيق والجذاب.

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

5- تصميم رائع وبسيط لمطبخ اعتمد المصمم فيه على اللون الأبيض الحيادى الذى أضاف للمطبخ هدوئاً، فأذا اردت الشعور بمزيد من الأتساع فى منزلك اعتمد على الألوان الفاتحة والحيادية فبدورها ساعطيك هذا الشعور

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects مطبخ
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

6- فكرة أخرى لمطبخ مصمم بطريقة عصرية مع لمسة من الكلاسيكية من خلال الأعتماد على الأثاث الخشبى ذو التصميم الكلاسيكى مع التفاصيل العصرية.

kitchen, Your royal design Your royal design مطبخ
Your royal design

Your royal design
Your royal design
Your royal design

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7- مرة أخرى يعود اللون الأبيض الحيادى ليضيف مزيد من الجمال والعصرية على التصميم مع بعض اللمسات من اللون الأخضر الباستيل الذى اعطى للمطبخ تفاصيل مبهجة وبسيطة]

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects مطبخ
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

8- مطبخ بسيط ورائع أيضاً مميز بتعميم المصمم للون الأبيض فى كافة التفاصيل والأثاث ليبدو بهذا التصميم الجذاب والمميز.

Small U Shaped Kitchen Elan Kitchens مطبخ White Modern kitchen,small kitchen,kitchen diner,white kitchen,u shape kitchens
Elan Kitchens

Small U Shaped Kitchen

Elan Kitchens
Elan Kitchens
Elan Kitchens

9-الأناقة و الجاذبية في هذا المطبخ تتلخص في اختيارك لألوان أكثر أناقة وحيادي مثل البني فى لمسة الخشب و الأبيض الحيادى مع التفاصيل الرخامية.

Appartement - Paris 15e / 75 m², A comme Archi A comme Archi مطبخ
A comme Archi

A comme Archi
A comme Archi
A comme Archi

10- تصميم أخر أكثر أناقة وتميز مع الألوان الحيادية المتمثلة فى مزيج الأبيض، الرمادى والأسود الذى أعطت للمطبخ جمالاً رائعاً مع تفاصيل الأضاءة.

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

11-مطبخ راقى جداً بلمسات من الخشب الأنيق فى جزيرة المطبخ مع لمسات من اللون الأبيض الحيادى.

Eco Kitchen George Robinson Kitchens مطبخ kitchen island,walnut wood,pendant lighting,bespoke kitchen,kitchen design
George Robinson Kitchens

Eco Kitchen

George Robinson Kitchens
George Robinson Kitchens
George Robinson Kitchens

12- مرة أخرى نرى دفئ الخشب فى تصميم أكثر من رائع لمطبخ عصرى.

تشطيب فيلا المعادي, الرواد العرب الرواد العرب مطبخ
الرواد العرب

تشطيب فيلا المعادي

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

13- المطبخ المشترك مع غرفة السفرة أو غرفة المعيشة من الاتجاهات الحديثة فى الديكور والتصميمات التى تستغل المساحات داخل المنزل بطريقة رائعة، وهنا نرى تصميماً لمطبخاً عصرى التصميم مشترك مع غرفة المعيشة بشكل مميز.

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño مطبخ
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

14- لمسة من الأصفر المبهج مع الألوان الحيادية قد تعطى لمطبخ تصميماً أكثر من رائع.

The Corner House, Ansari Architects Ansari Architects مطبخ
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

15- الألوان المبهجة ومزجها معاً من أحدث الأساليب فى التصميم، وهنا استعان بهذا النمط المصمم فى تصميم هذا المطبخ الرائع بتصميم عصرى ملئ بالجاذبية والأناقة.

Galeria, Milar Lobo Estudio Cocinas Milar Lobo Estudio Cocinas مطبخ
Milar Lobo Estudio Cocinas

Galeria

Milar Lobo Estudio Cocinas
Milar Lobo Estudio Cocinas
Milar Lobo Estudio Cocinas

16- تصميم دافئ ومميز أيضاً لمطبخ بسيط وعصرى من الألوان الدافئة.

تشطيب فيلا المعادي, الرواد العرب الرواد العرب مطبخ
الرواد العرب

تشطيب فيلا المعادي

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

17- مزيج الخشب والرخام فى هذا المطبخ أضافا للتصميم مزيد الأناقة والعصرية.

Cocinas, ANDRES COCINAS Y MARMOL S.A.S. ANDRES COCINAS Y MARMOL S.A.S. مطبخ
ANDRES COCINAS Y MARMOL S.A.S.

ANDRES COCINAS Y MARMOL S.A.S.
ANDRES COCINAS Y MARMOL S.A.S.
ANDRES COCINAS Y MARMOL S.A.S.

18- المطبخ ذو الجانب الواحد من التصميمات العصرية للمطابخ ذات المساحات الصغيرة، لذلك هو فكرة رائعة لمطبخك اذا كان صغير المساحة.

W10 Kitchen by British Standard British Standard by Plain English مطبخ خشب Black
British Standard by Plain English

W10 Kitchen by British Standard

British Standard by Plain English
British Standard by Plain English
British Standard by Plain English

19- تصميم خشبى أخر ملئ بالأناقة والعصرية

Diseño de Casa 3N en Valdivia por NidoSur Arquitectos, NidoSur Arquitectos - Valdivia NidoSur Arquitectos - Valdivia مطبخ
NidoSur Arquitectos – Valdivia

NidoSur Arquitectos - Valdivia
NidoSur Arquitectos – Valdivia
NidoSur Arquitectos - Valdivia

20- تصميم أخر لمطبخ عصرى ملئ بالجمال على شكل حرف U، الذى حفظ الكثير من المساحات داخل المطبخ.

PROJEKT DOMU KORNEL VI (z wiatą) ENERGO , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG مطبخ
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

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أناقة مُلهمة في تلك الشقة الفاخرة
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