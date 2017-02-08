20 مطبخ عصرى ومميز فى العام الجديد

المطبخ هو قلب المنزل وربما فى العام الجديد أنت بحاجة إلى بعض التغييرات فى منزلك، لذلك دهنا نبدأ بفلب المنزل، فنحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 20 فكرة مختلفة ومميزة لمطابخ ذات تصميم عصرى جذاب لتقوم ببعض التغييرات فى العام الجديد.
1- تصميم عصرى جذاب وأنيق لمطبخ مبهج، اعتمد المصمم فى تصميمه على الألوان المبهجة فجاء المطبخ مزيجاً بين الأبيض الهادئ ولمسات من اللون الأزرق الجذاب والأخضر الذى تمثل فى الطبيعة التى زينت المطبخ.
13- المطبخ المشترك مع غرفة السفرة أو غرفة المعيشة من الاتجاهات الحديثة فى الديكور والتصميمات التى تستغل المساحات داخل المنزل بطريقة رائعة، وهنا نرى تصميماً لمطبخاً عصرى التصميم مشترك مع غرفة المعيشة بشكل مميز.