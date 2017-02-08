8 أفكار عملية لمطبخك

اذا كنت تشعر بالفوضى والأرتباك داخل المنزل ولا تعرف من أين تبدأ للتخلص من هذا الشعور، دعنى اخبرك ان البداية يجب أن تكون من قلب المنزل، وقلب المنزل الذى تشع دفئاً وتعكس الشعور داخل المنزل سواء بالفوضى أو الدفئ هو المطبخ لذلك ابدء بالمطبخ بترتيبه والتخلص من الفوضى بداخله وستشعر بالراحة والهدوء داخل المنزلـ فالفوضى من الأمور الغير مستحبة تماماً فى المنزل وخاصةً المطبخ، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى وحرصاً على مزيد من الراحة داخل قلب المنزل وهو المطبخ إليك8 أفكار عملية وسحرية للتخلص من الفوضى فى مطبخك.
للأدراج أهمية فى التخزين لا تهملها، خاصةً الأدراج المختلفة الأحجام تعتبر من الحيل فى التزين داخل المطابخ ، استعن بفكرة الأحجام المختلفة للأدراج حيث ابدء من الأصغر إلى الأكبر فى تقسيم احجام الأدراج وأيضاً يمكنك الأعتماد على الأدراج الخفية فى اختيارك لتصميم الادراج فهى أيضاً تعتبر من الجيل المميزة فى التصميم، واذا كنت تريد لمسة من الأبتكار والأختلاف يمكنك أضافة بعض الزخارف والألوان على تصميم الأدراج الخاصة بك.
الرفوف المعلقة أيضاً من التفاصيل التى يمكنك الأستعانة بها فى مطبخك وستسمح لك بتخزيين أغراضك وجعلها فى متناول يديك من الأوانى والتوابل التى تستخدمها دائماً، وفى نفس الوقت تعتبر فكرة مميزة لأستغلال المساحات داخل مطبخك.
الدواليب المغلقة من الحلول العبقرية فى مطبخك التى توفر لك الكثير من المساحات وتعتبر حلاً رائعاً للتخزين، فهي تستطيع تخزين العديد الأواني و الأكواب بفضل الفراغ الكبير بداخلها والذي لا يحتاج لأبواب كبيرة الحجم فتتعدى على المساحة المحيطة بها .
من الأشياء التى تعتبر اساسية فى تصميم المطبخ هى التوابل وتخزينها، لذلك أولى الخطوات التخلص من الفوضى هى ايجاد مكان مناسب لتخزين تلك التوابل بداخلها وخاصةً أن التوابل تكون متناثرة داخل المطبخ لأستخدامها بكثرة، لذلك ضرورى ايجاد مكان ووسيلة مناسبة للتخزين التوابل، وهنا نموذجاً لخزانة التوابل متميز جداً احتوى على الأرفف ولكن بشكل غير تقليدى وفى نفس الوقت لم تستهلك العديد من المساحات، تصميم الخزانة جذاب جداً ومميز كما نرى فلم يهمل المصمم اللمسة الجمالية فى تصميمه بل ابدع فى خلقها وفى التصميم كما نرى.
الخزانات التقليدية فى المطبخ ربما تستهلك الكثير من المساحات من الفراغ المحيط بالمطبخ، لذلك الأرفف فى تصميمات العصرية تعتبر هى الحل الأمثل لأنها لا تستهلك الكثير من المساحات وتوفر لك مساحات فى الفضاء ومساحات للتخزين أيضاً، فالرفو التي تكون في حالة توازي مع بعضها كما نرى هنا فى تلك الصورة امامنا تجعل المطبخ في حالة تنسيق رائعة.
يمكنك اختيار السبورة أنيقة والزخرفية كما في الصورة بدلا من اختيار طلاء أو ورق حائط في المطبخ وبهذه الطريقة يمكنك كتابة نوتة أو عمل مهم، وسوف تصبح منطقة مختلفة حيث يمكنك إثراء المطبخ الخاص بك عن طريق الرسم.
يمكنك الأستفادة من طاولة المطبخ عن طريق بناء جزء على شكل قالب يسمح لك بوضع بعض الديكورات والنباتات لتزيين المطبخ بطريقة بسيطة ومميزة.
وجود جلسة بسيطة فى المطبخ من الأفكار الرائعة التى يجب أن تفكر بها، فهى ستساعدك على الأنجاز وفى نفس الوقت مميزة للتواصل العائلى وخلق جو من الألفة عند تناولك للطعام مع أفراد اسرتك، انت لست بحاجة لكثير من المساحات فقط طاولة بسيطة تحاوطها بعض الكراسى أو يمكنك استخدام البار مع بعض الكراسى البسيطة أيضاً وسيقوم بنفس الغرض.
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