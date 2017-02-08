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8 أفكار عملية لمطبخك

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify مطبخ
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اذا كنت تشعر بالفوضى والأرتباك داخل المنزل ولا تعرف من أين تبدأ للتخلص من هذا الشعور، دعنى اخبرك ان البداية يجب أن تكون من قلب المنزل، وقلب المنزل الذى تشع دفئاً وتعكس الشعور داخل المنزل سواء بالفوضى أو الدفئ هو المطبخ لذلك ابدء بالمطبخ بترتيبه والتخلص من الفوضى بداخله وستشعر  بالراحة والهدوء داخل المنزلـ فالفوضى من الأمور الغير مستحبة تماماً فى المنزل وخاصةً المطبخ، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى وحرصاً على مزيد من الراحة داخل قلب المنزل وهو المطبخ إليك8  أفكار عملية وسحرية للتخلص من الفوضى  فى مطبخك.

1- الأدراج

Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya مطبخأواني المطبخ
Bodrum Femaş Mobilya

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

للأدراج أهمية فى التخزين لا تهملها، خاصةً الأدراج المختلفة الأحجام تعتبر من الحيل فى التزين داخل المطابخ ، استعن بفكرة الأحجام المختلفة للأدراج حيث ابدء من الأصغر إلى الأكبر فى تقسيم احجام الأدراج وأيضاً يمكنك الأعتماد على الأدراج الخفية فى اختيارك لتصميم الادراج فهى أيضاً تعتبر من الجيل المميزة فى التصميم، واذا كنت تريد لمسة من الأبتكار والأختلاف يمكنك أضافة بعض الزخارف والألوان على تصميم الأدراج الخاصة بك.

2- الرفوف المعلقة

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS مطبخ
HANDE KOKSAL INTERIORS

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

الرفوف المعلقة أيضاً من التفاصيل التى يمكنك الأستعانة بها فى مطبخك وستسمح لك بتخزيين أغراضك وجعلها فى متناول يديك من الأوانى والتوابل التى تستخدمها دائماً، وفى نفس الوقت تعتبر فكرة مميزة لأستغلال المساحات داخل مطبخك.

3- الدواليب المغلقة

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa مطبخ
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

الدواليب المغلقة من الحلول العبقرية فى مطبخك التى توفر لك الكثير من المساحات وتعتبر حلاً رائعاً للتخزين، فهي تستطيع تخزين العديد الأواني و الأكواب بفضل الفراغ الكبير بداخلها والذي لا يحتاج لأبواب كبيرة الحجم فتتعدى على المساحة المحيطة بها .

4- تخزين التوابل

Bill, Steckregal, nordprodukt.de nordprodukt.de مطبخمخزن
nordprodukt.de

nordprodukt.de
nordprodukt.de
nordprodukt.de

من الأشياء التى تعتبر اساسية فى تصميم المطبخ هى التوابل وتخزينها، لذلك أولى الخطوات التخلص من الفوضى هى ايجاد مكان مناسب لتخزين تلك التوابل بداخلها وخاصةً أن التوابل تكون متناثرة داخل المطبخ لأستخدامها بكثرة، لذلك ضرورى ايجاد مكان ووسيلة مناسبة للتخزين التوابل، وهنا نموذجاً لخزانة التوابل متميز جداً احتوى على الأرفف ولكن بشكل غير تقليدى وفى نفس الوقت لم تستهلك العديد من المساحات، تصميم الخزانة جذاب جداً ومميز كما نرى فلم يهمل المصمم اللمسة الجمالية فى تصميمه بل ابدع فى خلقها وفى التصميم كما نرى.

5- الأرفف بدلاً من الخزانات المغلقة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الخزانات التقليدية فى المطبخ ربما تستهلك الكثير من المساحات من الفراغ المحيط بالمطبخ، لذلك الأرفف فى تصميمات العصرية تعتبر هى الحل الأمثل لأنها لا تستهلك الكثير من المساحات وتوفر لك مساحات فى الفضاء ومساحات للتخزين أيضاً، فالرفو التي تكون في حالة توازي مع بعضها  كما نرى هنا  فى تلك الصورة امامنا تجعل المطبخ في حالة تنسيق رائعة.

6- خلفية مميزة

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura مطبخ
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

يمكنك اختيار السبورة أنيقة والزخرفية كما في الصورة بدلا من اختيار طلاء أو ورق حائط في المطبخ  وبهذه الطريقة يمكنك كتابة نوتة أو عمل مهم، وسوف تصبح منطقة مختلفة حيث يمكنك إثراء المطبخ الخاص بك عن طريق الرسم.

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7- نافذة المطبخ لأغراض أخرى

Royaal Boven Wonen, Studio LS Studio LS مطبخ
Studio LS

Studio LS
Studio LS
Studio LS

يمكنك الأستفادة من طاولة المطبخ عن طريق بناء جزء على شكل قالب يسمح لك بوضع بعض الديكورات والنباتات لتزيين المطبخ بطريقة بسيطة ومميزة.

8- جلسة بسيطة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

وجود جلسة بسيطة فى المطبخ من الأفكار الرائعة التى يجب أن تفكر بها، فهى ستساعدك على الأنجاز وفى نفس الوقت مميزة للتواصل العائلى وخلق جو من الألفة عند تناولك للطعام مع أفراد اسرتك، انت لست بحاجة لكثير من المساحات فقط طاولة بسيطة تحاوطها بعض الكراسى أو يمكنك استخدام البار مع بعض الكراسى البسيطة أيضاً وسيقوم بنفس الغرض.

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شاركنا برأيك هل أعجبتك تلك الأفكار وتراها عملية؟

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