5 أخطاء لتتجنبها عند تصميم مدخل بيتك

مدخل البيت هو أول وسيلة للإتصال بينك وبين ضيوفك وأول مكان يستتطيع من خلاله ضيوفك أن يأخذوا إنطباعات أولية عن منزلك، فيمكن للضيف أن يحصل على فكرة عنك وعن ذوقك بمجرد مروره من المدخل.
أما من حيث الوظيفة فإن مدخل منزلك يجب أن يوفر نقطة إنطلاق لكل أركان وغرف المنزل من مطبخ، غرفة معيشة بالإضافة للغرف الداخلية. فهو نقطة محورية تربط الخارج بالداخل والعكس والذي يجعلها نقطة مهمة في المنزل فيجب الحرص على كونها عملية ودافئة بشكل ناجح.
في هذا المقال سوف نركز على 5 أخطاء شائعة يجب تجنبهم في مدخل المنزل مع حلول سهلة وعملية لكل منها.
كما ذكرنا من قبل فإن المدخل هو مساحة محورية ومهم تصميمها بحيث توفر العملية والترحاب للضيوف. ففي هذه المساحة يجب أن نضع اللمسة الشخصية الخاصة والتي تعطي انطباعاً عن ذوقك الخاص بدون خلق إزدحام للفراغ الصغير. فيمكننا مثلاً تعليق اللوحات والصور أو تزين الحوائط بالمرايات ذات الأشكال المختلفة لخلق اتساع للفراغ الضيق كما يمكننا تزين الأرضية بالسجاد مع وضع بعض النباتات أو التماثيل أو الأثاث البسيط والأنيق.
من المهم الإهتمام بتوزيع المساحة التخزينية في المدخل لتقليل الفوضى وإظهار المدخل بشكل مرتب. حيث أن الأحذية، الحقائب والأغراض المختلفة التي تترك عند الباب يمكنها أن تصنع زحام كبير إذا وضعت على الأريكة أو السرير دون وجود مكان خاص بها. ولكن الإمكانات المتاحة كحل لهذه المشكلة متعددة، فيمكن إضافة العلاقات التقليدية أو ذات الأشكال والتصاميم المميزة أو وضع خزانات صغيرة وأنيقة إذا توافرت المساحة.
في المنازل ذات الطراز المودرن وخاصة في المساحات الصغيرة يمكنك الحصول على فراغ ذو شخصية باستخدام أثاث متعدد الاستخدامات حيث أنه يساهم في استغلال كل المساحات بشكل عملي ورائع. فمن المهم استغلال المدخل لوضع مساحة تخزينيه. فمثلاً يمكنك وضع رفوف لتخزين الأحذية أو سلال مخفية لتستخدم كمساحة لوضع أكياس التسوق أو الأحذية لتجنب الفوضى.
قد لا يهتم البعض بوجود الطاولة في المدخل، ولكن يمكن للطاولة الصغيرة، الكونسول أو حتى رف بسيط أن يتسع لمفاتيحك، محفظتك وتليفونك المحمول عند الدخول بالإضافة لكونه سيعطيك مساحة لوضع الإضاءة، ديكوراتك أو أي شئ آخر تريد تذكره قبل الخروج من المنزل.
من منا لا يريد أن يحصل على مدخل عملي وأنيق باستخدام الأثاث المتميز؟ ولكنك يجب أيضاً أن تحرص على عدم خلق إزدحام في المدخل بالأثاث وإعاقة الحركة باستخدام الأثاث أو الاكسسوارات المختلفة. فقم بوضع ما تحتاجه فقط وبنقل باقي العناصر إلى غرف أخرى.