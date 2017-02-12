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5 أخطاء لتتجنبها عند تصميم مدخل بيتك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Apartamento c/ 1 quarto - Queijas, Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
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مدخل البيت هو أول وسيلة للإتصال بينك وبين ضيوفك وأول مكان يستتطيع من خلاله ضيوفك أن يأخذوا إنطباعات أولية عن منزلك، فيمكن للضيف أن يحصل على فكرة عنك وعن ذوقك بمجرد مروره من المدخل.

أما من حيث الوظيفة فإن مدخل منزلك يجب أن يوفر نقطة إنطلاق لكل أركان وغرف المنزل من مطبخ، غرفة معيشة بالإضافة للغرف الداخلية. فهو نقطة محورية تربط الخارج بالداخل والعكس والذي يجعلها نقطة مهمة في المنزل فيجب الحرص على كونها عملية ودافئة بشكل ناجح.

في هذا المقال سوف نركز على 5 أخطاء شائعة يجب تجنبهم في مدخل المنزل مع حلول سهلة وعملية لكل منها.

​1.لا تهتم بتزين المدخل

Casa Ideal 2012_Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

كما ذكرنا من قبل فإن المدخل هو مساحة محورية ومهم تصميمها بحيث توفر العملية والترحاب للضيوف. ففي هذه المساحة يجب أن نضع اللمسة الشخصية الخاصة والتي تعطي انطباعاً عن ذوقك الخاص بدون خلق إزدحام للفراغ الصغير. فيمكننا مثلاً تعليق اللوحات والصور أو تزين الحوائط بالمرايات ذات الأشكال المختلفة لخلق اتساع للفراغ الضيق كما يمكننا تزين الأرضية بالسجاد مع وضع بعض النباتات أو التماثيل أو الأثاث البسيط والأنيق.

​2.عدم تنظيم المدخل بشكل عملي

GEODROBE, Herr Mandel Herr Mandel سلالم وأروقة شماعة ملابس
Herr Mandel

Herr Mandel
Herr Mandel
Herr Mandel

من المهم الإهتمام بتوزيع المساحة التخزينية في المدخل لتقليل الفوضى وإظهار المدخل بشكل مرتب. حيث أن الأحذية، الحقائب والأغراض المختلفة التي تترك عند الباب يمكنها أن تصنع زحام كبير إذا وضعت على الأريكة أو السرير دون وجود مكان خاص بها. ولكن الإمكانات المتاحة كحل لهذه المشكلة متعددة، فيمكن إضافة العلاقات التقليدية أو ذات الأشكال والتصاميم المميزة أو وضع خزانات صغيرة وأنيقة إذا توافرت المساحة.

​3.لا تستغل الفراغ بشكل صحيح

Inspiration, Korbo Korbo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Korbo

Inspiration

Korbo
Korbo
Korbo

في المنازل ذات الطراز المودرن وخاصة في المساحات الصغيرة يمكنك الحصول على فراغ ذو شخصية باستخدام أثاث متعدد الاستخدامات حيث أنه يساهم في استغلال كل المساحات بشكل عملي ورائع. فمن المهم استغلال المدخل لوضع مساحة تخزينيه. فمثلاً يمكنك وضع رفوف لتخزين الأحذية أو سلال مخفية لتستخدم كمساحة لوضع أكياس التسوق أو الأحذية لتجنب الفوضى.

​4.اهمال أهمية طاولة المدخل

Hallway In:Style Direct الممر الحديث، المدخل و الدرج
In:Style Direct

Hallway

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

قد لا يهتم البعض بوجود الطاولة في المدخل، ولكن يمكن للطاولة الصغيرة، الكونسول أو حتى رف بسيط أن يتسع لمفاتيحك، محفظتك وتليفونك المحمول عند الدخول بالإضافة لكونه سيعطيك مساحة لوضع الإضاءة، ديكوراتك أو أي شئ آخر تريد تذكره قبل الخروج من المنزل.

​5.مدخل مزدحم

Apartamento c/ 1 quarto - Queijas, Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

من منا لا يريد أن يحصل على مدخل عملي وأنيق باستخدام الأثاث المتميز؟ ولكنك يجب أيضاً أن تحرص على عدم خلق إزدحام في المدخل بالأثاث وإعاقة الحركة باستخدام الأثاث أو الاكسسوارات المختلفة. فقم بوضع ما تحتاجه فقط وبنقل باقي العناصر إلى غرف أخرى.

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