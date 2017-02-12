5 أخطاء لتتجنبها عند تصميم مدخل بيتك

مدخل البيت هو أول وسيلة للإتصال بينك وبين ضيوفك وأول مكان يستتطيع من خلاله ضيوفك أن يأخذوا إنطباعات أولية عن منزلك، فيمكن للضيف أن يحصل على فكرة عنك وعن ذوقك بمجرد مروره من المدخل.

أما من حيث الوظيفة فإن مدخل منزلك يجب أن يوفر نقطة إنطلاق لكل أركان وغرف المنزل من مطبخ، غرفة معيشة بالإضافة للغرف الداخلية. فهو نقطة محورية تربط الخارج بالداخل والعكس والذي يجعلها نقطة مهمة في المنزل فيجب الحرص على كونها عملية ودافئة بشكل ناجح.

في هذا المقال سوف نركز على 5 أخطاء شائعة يجب تجنبهم في مدخل المنزل مع حلول سهلة وعملية لكل منها.