8 أفكار ملهمة لكيفية تصميم سرير به خزانات

نقدم لكم اليوم أفكاراً ملهمة و جديدة حول كيفية الاستفادة من السرير في التخزين و هذا بالفعل يصلح بشدة للمساحات الصغيرة في غرف النوم و التي تحتاج لحلول عبقرية على تلك الشاكلة لتخرج بنا من هذا المأزق الذي نقع فيه في تلك الحالة .

السرير به أدراج و رفوف و أماكن للتخزين هذا ما سيقدمه هوميفاي اليوم عن طريق 8 نماذج عملية و جميلة تصلح لتطبق في مختلف الغرف بأذواق متعددة و أفكار بسيطة سهلة التنفيذ ..

إليكم التفاصيل ..