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8 أفكار ملهمة لكيفية تصميم سرير به خزانات

Mohammed Awad Mohammed Awad
Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio غرفة نوم White
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نقدم لكم اليوم أفكاراً ملهمة و جديدة حول كيفية الاستفادة من السرير في التخزين و هذا بالفعل يصلح بشدة للمساحات الصغيرة في غرف النوم و التي تحتاج لحلول عبقرية على تلك الشاكلة لتخرج بنا من هذا المأزق الذي نقع فيه في تلك الحالة .

السرير به أدراج  و رفوف و أماكن للتخزين هذا ما سيقدمه هوميفاي اليوم عن طريق 8 نماذج عملية و جميلة تصلح لتطبق في مختلف الغرف بأذواق متعددة و أفكار بسيطة سهلة التنفيذ ..

إليكم التفاصيل ..

1- سرير مزود بدرج وحيد للأحذية

Depto FL, MeMo arquitectas MeMo arquitectas غرفة نوم
MeMo arquitectas

MeMo arquitectas
MeMo arquitectas
MeMo arquitectas

استخدام سريرك في نهايته لعمل فتحة سهلةا لفتح تعمل كدرج يحفظ الأحذية أمر رائع خصوصاً لو قمت بتهيئة الدرج بنفس ألوان السرير حتى عندما تقوم بغلقه لا يظهر منه أي شيء و كأن السرير كامل بدون أي فتحات .

راعي في الدرج أن يكون واسعاً و في طرف السرير حتى تضمن أن الزاوية القائمة في نهايته سوف تعمل كدعامة للدرج و تحفظه من الارتجاج و الخروج عن مساره .

2- خزانات

Camas, Aros y Canapes, Baixmoduls Baixmoduls غرفة نومأسرة نوم
Baixmoduls

Baixmoduls
Baixmoduls
Baixmoduls

استخدام التخزين أسفل السرير ليس بالأمر الجديد علينا خصوصاً في مصر و لكن لماذا لا نحول الموضوع قليلاً لكي لا يكون التخزين على  الأرضية فقط و لكن نقسم أسفل السرير و نبطنه جيداً و نجعل الخزانة متكاملة و مقسمة لتستوعب أكبر كمية من الأغراض و في تلك الحالة لابد أن يقبل السرير الفتح بسهولة لتصل لما تريد بسهولة .

3- أدراج فوق بعضها

Крошка, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

لو كان سريرك في مكان مرتفع فلماذا لاتستخدم الأدراج بشكل متطابق فوق بعضها، , و تستغل كل تلك المسافة بين الارض و ارتفاع السرير خصوصاً لو كانت على شكل سلم ، فسيكون الدرج هو درجة السلم عند غلقه و بذلك ستكون طبقت فكرة أكثر من رائعة بطريقة غير ملحوظة .

4- رفوف و مكتبة

Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio غرفة نوم White
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

في جانبي السرير و نهايته يمكنك استخدام الإبداع الهندسي في انشاء مجموعة من الرفوف و الخزانات المفتوحة و التي تستوعب أكثر من نوع من الأغراض و أكبر كمية ممكنة ، لك مطلق الحرية في جعل المساحات الخاصة بالخزانات متساوية أو مختلفة و هذا وفقاً للتصميم العام للغرفة و لنوعية الاغراض التي ترغب في تخزينها .

5- سرير مرتفع و خزانات في الارضيات

better.sleeping, better.interiors better.interiors غرفة نوم
better.interiors

better.interiors
better.interiors
better.interiors

لو كان سريرك مرتفعاً بعض الشيء يمكنك استخدام خاصية السلم لتجعل تحته خزانة متكاملة حرة في مساحتها و تجعل التخزين في هيئة علب مخصصة لذلك، بشكل و لون مميز و عصري و لا بأس أن تكون ظاهرة لتسهل الحصول منها على مخزوناتك بشرط مراعاة لونها  و تنسيقها كما ذكرنا .

6- رفوف في محيط السرير

Appartement Refuge d'un voyageur, Jean-Bastien Lagrange + Interior Design Jean-Bastien Lagrange + Interior Design غرفة نوم
Jean-Bastien Lagrange + Interior Design

Jean-Bastien Lagrange + Interior Design
Jean-Bastien Lagrange + Interior Design
Jean-Bastien Lagrange + Interior Design

في الجدار الموازي لجانب السرير يمكنك انشاء رفوف في الحائط سواء منا لخشب أو الزجاج وفقاً لذوقك و في هذا الحالة سيكون من المنطقي أن تخزن عليها أغراض خفيفة بعض الشيء بالمقارنة بمخزونات أسفل السرير ، و يجب مراعاة الشكل الراقي و عدم الفوضى في رص المخزونات سواء كان في علب أو مكشوفة .

كما يمكنك ايضاً بالتوافق مع ذلك أن تنشيء خزانات في أسفل منطقة السرير التي سوف تصممها من الخشب بحيث يكون السرير مرتفعاً و يكون تحته كل الخزانات بشكل أفقي في جميع المساحة .

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7- درج و احد كبير بطول السرير

Conoce esta Casa Estilo Nórdico [Barcelona], A! Emotional living & work A! Emotional living & work غرفة نوم مراهقين
A! Emotional living &amp; work

A! Emotional living & work
A! Emotional living &amp; work
A! Emotional living & work

يمكنك تخصيص الجزء المتوسط من جانب السرير ليكون بمثابة درج طويل بشكل مستطيل في المنتصف و الجانبين و لكن مركزه يكون في الوسط تماماً و يتميز بكونه درج واحد و مقسم من الداخل وفقاً للأغراض التي ترغب في حفظها . لا تغير في شكله ولا في لونه و حاول أن تكون طريقة فتحه عن طريق الضغط أو الكبس . حتى لا تستخدم مقابض .

8- خزانات متعددة بطريقة شيك

Quarto Ikea, José Tiago Rosa José Tiago Rosa غرفة نوم
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

و فيها يتم تحديد الأدراج بشكل واضح في المقابض و الفواصل و تفتح بالسحب والجر بشكل اعتيادي ،  يمكنك تقسيمها ثلاثة أو أربعة أو خمسة وفقاص لطول السرير و عرضه و نوعية مخزوناتك ، و لكن لا تحاول أن تغير شكلها و تبرزها حتى لا تثير عدم التناسق في باقي التصميم .

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