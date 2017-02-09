8 أفكار ملهمة لكيفية تصميم سرير به خزانات

نقدم لكم اليوم أفكاراً ملهمة و جديدة حول كيفية الاستفادة من السرير في التخزين و هذا بالفعل يصلح بشدة للمساحات الصغيرة في غرف النوم و التي تحتاج لحلول عبقرية على تلك الشاكلة لتخرج بنا من هذا المأزق الذي نقع فيه في تلك الحالة .
السرير به أدراج و رفوف و أماكن للتخزين هذا ما سيقدمه هوميفاي اليوم عن طريق 8 نماذج عملية و جميلة تصلح لتطبق في مختلف الغرف بأذواق متعددة و أفكار بسيطة سهلة التنفيذ ..
إليكم التفاصيل ..
استخدام سريرك في نهايته لعمل فتحة سهلةا لفتح تعمل كدرج يحفظ الأحذية أمر رائع خصوصاً لو قمت بتهيئة الدرج بنفس ألوان السرير حتى عندما تقوم بغلقه لا يظهر منه أي شيء و كأن السرير كامل بدون أي فتحات .
راعي في الدرج أن يكون واسعاً و في طرف السرير حتى تضمن أن الزاوية القائمة في نهايته سوف تعمل كدعامة للدرج و تحفظه من الارتجاج و الخروج عن مساره .
استخدام التخزين أسفل السرير ليس بالأمر الجديد علينا خصوصاً في مصر و لكن لماذا لا نحول الموضوع قليلاً لكي لا يكون التخزين على الأرضية فقط و لكن نقسم أسفل السرير و نبطنه جيداً و نجعل الخزانة متكاملة و مقسمة لتستوعب أكبر كمية من الأغراض و في تلك الحالة لابد أن يقبل السرير الفتح بسهولة لتصل لما تريد بسهولة .
لو كان سريرك في مكان مرتفع فلماذا لاتستخدم الأدراج بشكل متطابق فوق بعضها، , و تستغل كل تلك المسافة بين الارض و ارتفاع السرير خصوصاً لو كانت على شكل سلم ، فسيكون الدرج هو درجة السلم عند غلقه و بذلك ستكون طبقت فكرة أكثر من رائعة بطريقة غير ملحوظة .
في جانبي السرير و نهايته يمكنك استخدام الإبداع الهندسي في انشاء مجموعة من الرفوف و الخزانات المفتوحة و التي تستوعب أكثر من نوع من الأغراض و أكبر كمية ممكنة ، لك مطلق الحرية في جعل المساحات الخاصة بالخزانات متساوية أو مختلفة و هذا وفقاً للتصميم العام للغرفة و لنوعية الاغراض التي ترغب في تخزينها .
لو كان سريرك مرتفعاً بعض الشيء يمكنك استخدام خاصية السلم لتجعل تحته خزانة متكاملة حرة في مساحتها و تجعل التخزين في هيئة علب مخصصة لذلك، بشكل و لون مميز و عصري و لا بأس أن تكون ظاهرة لتسهل الحصول منها على مخزوناتك بشرط مراعاة لونها و تنسيقها كما ذكرنا .
في الجدار الموازي لجانب السرير يمكنك انشاء رفوف في الحائط سواء منا لخشب أو الزجاج وفقاً لذوقك و في هذا الحالة سيكون من المنطقي أن تخزن عليها أغراض خفيفة بعض الشيء بالمقارنة بمخزونات أسفل السرير ، و يجب مراعاة الشكل الراقي و عدم الفوضى في رص المخزونات سواء كان في علب أو مكشوفة .
كما يمكنك ايضاً بالتوافق مع ذلك أن تنشيء خزانات في أسفل منطقة السرير التي سوف تصممها من الخشب بحيث يكون السرير مرتفعاً و يكون تحته كل الخزانات بشكل أفقي في جميع المساحة .
يمكنك تخصيص الجزء المتوسط من جانب السرير ليكون بمثابة درج طويل بشكل مستطيل في المنتصف و الجانبين و لكن مركزه يكون في الوسط تماماً و يتميز بكونه درج واحد و مقسم من الداخل وفقاً للأغراض التي ترغب في حفظها . لا تغير في شكله ولا في لونه و حاول أن تكون طريقة فتحه عن طريق الضغط أو الكبس . حتى لا تستخدم مقابض .
و فيها يتم تحديد الأدراج بشكل واضح في المقابض و الفواصل و تفتح بالسحب والجر بشكل اعتيادي ، يمكنك تقسيمها ثلاثة أو أربعة أو خمسة وفقاص لطول السرير و عرضه و نوعية مخزوناتك ، و لكن لا تحاول أن تغير شكلها و تبرزها حتى لا تثير عدم التناسق في باقي التصميم .
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