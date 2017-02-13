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7 أفكار فنية لتصميم حمامك بشكل احترافي

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013, Design Intervention Design Intervention حمام
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الحمام جزء مهم في منزلك لا يمكن أن تفوت أهميته أو تصميمه، فهذا من شئنة أن يُعطيه شخصيه فنية جميلة، ويُعطيك جلسة استحمام أنيقة ومُريحه، عن طريق العديد من الأفكار الجميلة والقليل من الإبداع والانحراف عن المألوف، لتجديد البيئة التي تعيش فيها، وفي كتاب الأفكار هذا سوف تجد 7 أفكار تُلهمك أحدهم لتصميم الحمام الخاص بك وإعطاءه شكل رائع وجديد.

يمكن الاختيار فيما بينهم بما يناسب مساحة حمامك وحجمه وميزانيتك..

1. اللمسات الخضراء

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados حمام
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

تعد اللمسات الخضراء هي أولى الأفكار التي يمكنك الاعتماد عليها لتغيير شكل المكان وإعطاءه تفاصيل جمالية رائعة، كما في هذا الحمام الذي استخدم النباتات على حافة حوض الاستحمام بشكل أعطى حياة إلى الحمام، بالإضافة لذلك فإن استخدام النباتات التي لا تحتاج إلى عناية كبيرة هو الحل الأفضل على الإطلاق، خاصة النباتات الصناعية إذا لم يكن لديك نافذة في حمامك، ذلك أن النباتات الطبيعية تحتاج إلى عناية وجهد وضوء مناسب لكي تقوم بعملية التمثيل الضوئي.

2. ورق الحائط

International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013, Design Intervention Design Intervention حمام
Design Intervention

International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

إذا كنت تتسائل حول إمكانية وضع ورق الحائط في الحمام!.. نعم يمكن ذلك حيث يُعطي أجواء فارقة وتفاصيل جميلة أكثر، فعن طريق ورق الحائط يمكنك الحصول على حمام فني كمجلة رائعة، أو تغطية جدار مُمل.

3. رسومات فنية على الجدران

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS حمام
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

على عكس الصورة السابقة يأتي هنا التصميم من الرسم على الجدران مباشرة، فيبدو رائعًا بمزيج فني جميل بين المواد، لخلق أجواء مميزة على الحائط، وربما تُعطي عمق للتغلب على المساحة الصغيرة.

4. الرسم على البلاط

Recupero Sottotetto - Duplex 2, enzoferrara architetti enzoferrara architetti حمام
enzoferrara architetti

enzoferrara architetti
enzoferrara architetti
enzoferrara architetti

إذا كنت لا تملك وقت ونقود لإعادة هيكلة وتنظيم الحمام، يمكنك الاعتماد على البلاط وطلائة والرسم عليه، فبإمكان بعض الرسوم التي تصنعها بيدك أو يصنعها حتى أطفالك أنت تصنع أجواء جميلة في الحمام، وتغير من شكله.

5. البلاط مع نمط هندسي رائع

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura حمام
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

إذا فكرت في تغيير حمامك ليس هناك أفضل من اختيار البلاط ووضعه على نمط هندسي جميل، كما في هذا المثال الذي يلهمك الفكرة لتجميل جدران حمامك بشكل رائع، بحيث يمكنك وضع التفاصيل الزخرفية الرائعة وإضافة رفوف لحمل المجلات أيضًا فيبدو حمامك مختلف وأنيق.

6. الستائر

Bathroom Prints and Shower Curtains, JUNIQE JUNIQE حماممنسوجات واكسسوارات
JUNIQE

JUNIQE
JUNIQE
JUNIQE

الستارة لمنطقة الدش في الحمام قد تُعطي أجواء فارقة، وتبدو كتصميم إبداعي أنيق يُعطي أجواء من المرج والبهجة والألوان في الحمام،كما في هذا النموذج من المثلثات مختلفة الألوان التي تُعطي شكلًا رائعًا للحمام.

7. السجاد

Kleine Badewannen, Stach & Daiker GbR Stach & Daiker GbR حمام
Stach &amp; Daiker GbR

Stach & Daiker GbR
Stach &amp; Daiker GbR
Stach & Daiker GbR

كما أن قطعة من السجاد تُعطي لمسة فنية جميلة في حمامك، كما في هذا الحمام الذي استخدم سجادة جميلة من العشب الصناعي تُعطي الدفء تحت قدميك وتُزين الحمام بشكل جميل.

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