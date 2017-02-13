7 أفكار فنية لتصميم حمامك بشكل احترافي

الحمام جزء مهم في منزلك لا يمكن أن تفوت أهميته أو تصميمه، فهذا من شئنة أن يُعطيه شخصيه فنية جميلة، ويُعطيك جلسة استحمام أنيقة ومُريحه، عن طريق العديد من الأفكار الجميلة والقليل من الإبداع والانحراف عن المألوف، لتجديد البيئة التي تعيش فيها، وفي كتاب الأفكار هذا سوف تجد 7 أفكار تُلهمك أحدهم لتصميم الحمام الخاص بك وإعطاءه شكل رائع وجديد.
يمكن الاختيار فيما بينهم بما يناسب مساحة حمامك وحجمه وميزانيتك..
تعد اللمسات الخضراء هي أولى الأفكار التي يمكنك الاعتماد عليها لتغيير شكل المكان وإعطاءه تفاصيل جمالية رائعة، كما في هذا الحمام الذي استخدم النباتات على حافة حوض الاستحمام بشكل أعطى حياة إلى الحمام، بالإضافة لذلك فإن استخدام النباتات التي لا تحتاج إلى عناية كبيرة هو الحل الأفضل على الإطلاق، خاصة النباتات الصناعية إذا لم يكن لديك نافذة في حمامك، ذلك أن النباتات الطبيعية تحتاج إلى عناية وجهد وضوء مناسب لكي تقوم بعملية التمثيل الضوئي.
إذا كنت تتسائل حول إمكانية وضع ورق الحائط في الحمام!.. نعم يمكن ذلك حيث يُعطي أجواء فارقة وتفاصيل جميلة أكثر، فعن طريق ورق الحائط يمكنك الحصول على حمام فني كمجلة رائعة، أو تغطية جدار مُمل.
على عكس الصورة السابقة يأتي هنا التصميم من الرسم على الجدران مباشرة، فيبدو رائعًا بمزيج فني جميل بين المواد، لخلق أجواء مميزة على الحائط، وربما تُعطي عمق للتغلب على المساحة الصغيرة.
إذا كنت لا تملك وقت ونقود لإعادة هيكلة وتنظيم الحمام، يمكنك الاعتماد على البلاط وطلائة والرسم عليه، فبإمكان بعض الرسوم التي تصنعها بيدك أو يصنعها حتى أطفالك أنت تصنع أجواء جميلة في الحمام، وتغير من شكله.
إذا فكرت في تغيير حمامك ليس هناك أفضل من اختيار البلاط ووضعه على نمط هندسي جميل، كما في هذا المثال الذي يلهمك الفكرة لتجميل جدران حمامك بشكل رائع، بحيث يمكنك وضع التفاصيل الزخرفية الرائعة وإضافة رفوف لحمل المجلات أيضًا فيبدو حمامك مختلف وأنيق.
الستارة لمنطقة الدش في الحمام قد تُعطي أجواء فارقة، وتبدو كتصميم إبداعي أنيق يُعطي أجواء من المرج والبهجة والألوان في الحمام،كما في هذا النموذج من المثلثات مختلفة الألوان التي تُعطي شكلًا رائعًا للحمام.
كما أن قطعة من السجاد تُعطي لمسة فنية جميلة في حمامك، كما في هذا الحمام الذي استخدم سجادة جميلة من العشب الصناعي تُعطي الدفء تحت قدميك وتُزين الحمام بشكل جميل.
إذا كنت من مُحبي اللون الأسود إليك 10 حمامات سوداء تأخذك لعالم اّخر