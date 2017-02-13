7 أفكار فنية لتصميم حمامك بشكل احترافي

كما أن قطعة من السجاد تُعطي لمسة فنية جميلة في حمامك، كما في هذا الحمام الذي استخدم سجادة جميلة من العشب الصناعي تُعطي الدفء تحت قدميك وتُزين الحمام بشكل جميل.

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