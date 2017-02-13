الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

15 نصيحة سحرية لتنظيف الحمام والمطبخ

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Hightech in alten Gemäuern, Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure مطبخ Black
Loading admin actions …

المطبخ والحمام.. المناطق الأكثر رعبًا عندما يأتي موعد التنظيف، حيث البقع والترسبات، والكثير من التفاصيل والزوايا التي يصعب الوصول إليها، والعديد من الأدوات متنوعة الخامات والتي تحتاج كل منها إلى طريقة مختلفة لتنظيفها.

لأننا نساعدك على مواجهة كل المشكلات المتعلقة بنظافة وتصميم منزلك، نأتي لك اليوم في هوميفاي، بـ15 نصيحة سحرية، لنجعل من مهمة تنظيف المطبخ والحمام، أسهل  وأكثر متعة. تابعنا ودون ملاحظاتك..

1. حنفيات لامعة

Fugenlose Bäder Beton2, BETON2 BETON2 حمام أسمنت Amber/Gold
BETON2

BETON2
BETON2
BETON2

الترسبات تتسبب في إطفاء لمعان الالحنفيات وتفقدها بريقها، ولكن يمكنك استعادته بكل بساطة من خلال مسحها بقطعة قماش مبللة والقليل من الخل، ثم مسحها مجددًا بمنشفة جافة.

​2. الأماكن الصعبة

Einfamilienhaus Neubau, Beilstein Innenarchitektur Beilstein Innenarchitektur حمام Orange
Beilstein Innenarchitektur

Beilstein Innenarchitektur
Beilstein Innenarchitektur
Beilstein Innenarchitektur

فرشاة أسنانك القديمة يمكنها إنقاذك عندما يتعلق الأمر بالزوايا والأماكن الصغيرة التي يصعب الوصول إليها حول الحنفيات ومقبض المرحاض، وكذلك مقبض باب الحمام.

​3. أبواب الدش

Soluciones de ducha, Villeroy & Boch AG Villeroy & Boch AG حمام
Villeroy &amp; Boch AG

Villeroy & Boch AG
Villeroy &amp; Boch AG
Villeroy & Boch AG

إن كنت تملكين كابينة زجاجية للاستحمام،  أو أبواب لدش الاستحمام، يمكنك تنظيفها باستخدام اسفنجة ومن ثم تجفيفها وتلميعها بقطعة قماش قطنية، وللأماكن المستعصية بين المفصلات، استخدمي مفك مع قطعة القماش.

​4. المرايا

Spa & Bad-Design, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller حمام
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

الكحول والخل الأبيض حلان سحريان للحصول على مرآة لامعة ونظيفة، فيمكنك استخدام الخل الأبيض مع الماء المقطر وقطعة من القماش، لتلميع مرآة حمامك.

​5. ترسبات الصابون

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor حمام
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

ترسبات الصابون هي المشكلة الأكثر صعوبة في تنظيف الحمام، ولكن حلها بسيط للغاية، فقط استخدمي لوفة أو قطعة من الاسفنج للتخلص من ترسبات الصابون والأوساخ الموجودة حول حلقات الحوض والبانيو.

​6. البالوعات

Soluciones de ducha, Villeroy & Boch AG Villeroy & Boch AG حمام
Villeroy &amp; Boch AG

Villeroy & Boch AG
Villeroy &amp; Boch AG
Villeroy & Boch AG

مع تنظيف أرضيات الحمام، تترسب الأوساخ وتتراكم حول البالوعات وداخلها، ويمكنك تنظيفها من خلال سكب كوب من بودرة الباكينج باودر  فيها، ثم سكب كوب أخر من الخل الأبيض، وتركها من 5 إلى 10 دقائق، ثم سكب كوب من الماء المغلي لتصريف الأوساخ.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

​7. الدش

Badezimmerumbau, Global Inspirations Design Global Inspirations Design حمام
Global Inspirations Design

Global Inspirations Design
Global Inspirations Design
Global Inspirations Design

إن كان الدش ثابت لا يمكن فكه أو تحريكه، يمكن تنظيفه من خلال كيس بلاستيكي به كمية وافرة من الخل الأبيض، يتم وضعه حول الدش  ليلًا، ويزال في الصباح، ثم شطفه بالماء، ولتلميعه من بواقي الترسبات، يمكن استخدام فرشاة الأسنان القديمة.

​8. فرشاة التواليت

Shelly Preziosi | Artful Living | Vero Beach, FL, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films حمام أسمنت Grey
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

بعد الانتهاء من تنظيف الحمام، تبقى فرشاة التواليت، والتي يمكن إعادتها كالجديدة من تحضير مزيج عبارة عن كوب من صودا الغسيل، و1/2 كوب من ماء الأكسجين، وأيضًا 1/2 كوب من الخل الأبيض، يتم سكب المزيج في مياه  المرحاض وترك الفرشاة في الخليط لعدة ساعات، ثم الضغط لدفع المياه، ومن ثم ترك الفرشاة لتجف.

​9. مفروشات الحمام

Pequeños Baños, Villeroy & Boch Villeroy & Boch حمام
Villeroy &amp; Boch

Villeroy & Boch
Villeroy &amp; Boch
Villeroy & Boch

المفروشات كالسجاد ومناشف الأرضيات والستائر، هي أخر خطوة في تنظيف الحمام، ويمكن تنظيفهم جميعًا عن طريق وضعهم في الغسالة مع مسحوق غسيل وقليل من مادة معقمة تناسب نوع الغسالة.

10. الموقد

Hightech in alten Gemäuern, Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure مطبخ Black
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten &amp; Ingenieure

Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten &amp; Ingenieure
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure

ننتقل إلى المطبخ، ونبدأ بالعدو اللدود، وهو الموقد، الذي كثيرًا ما يتعرض لبقع طعام، وتناثر رواسب الغليان والفوران، ويمكنك التصالح معه وإعادته كالجديد من خلال صنع عجينة منزلية، مكونة من بودرة الباكينج بودر، وبيروكسيد الهيدروجين، وتركها لبضع دقائق حول عيون الموقد، ثم إزالتها وغسل الموقد بقطعة قماش مبللة.

11. ألواح التقطيع

Hightech in alten Gemäuern, Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure مطبخ
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten &amp; Ingenieure

Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten &amp; Ingenieure
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure

شرائح الليمون تساعدك في تنظيف ألواح التقطيع الخشبية، وتعقيمها أيضًا، ويُفضل تخصيص واحدة للحوم، وأخرى للخضروات والفاكهة. 

12. الأواني الزجاجية

Sol Haus Design | Vina's Tiny House | Ojai, CA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films مطبخ خشب معالج Wood effect
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

تنظيف داخل الزجاجات والأواني الزجاجية يصبح صعبًا في بعض الأحيان، ولكن الأرز غير المطهي يجعله سهلًا في كل الأوقات، فقط استخدم 1/4 كوب من الأرز غير المطهي، مع بضع ملاعق طعام من الماء، وبعض من سائل تنظيف الصحون، مع تحريك الزجاجة حتى تصبح نظيفة، ومن ثم شطفها بالماء.

13. بلاط الجدران

Kitchen 03, Happyhomes Happyhomes مطبخ
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

عندما تختار بلاط الجدران في تصميم مطبخك، تراودك مخاوف تنظيفه، ولكن مرة أخرى، الحل يكمن في استخدام فرشاة أسنانك القديمة، لتنظيف الفواصل بين البلاطات، وقطعة قماش لتنظيف البلاطات ذاتها.

14. المايكروويف

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أفضل الطرق لتنظيف المايكروويف وتعقيمه هي البخار، وذلك من خلال وعاء زجاجي صالح لدخول المايكرويف، مملوء بكوبين من الماء، معهم ملعقة صغيرة من بورة الفانيليا أو شرائح الليمون، وربما قشر برتقال، يتوقف الأمر على الرائحة التي تفضلها.

شغل المايكرويف على درجة مرتفعة لمدة 5 دقائق، ثم اتركه ليبرد قليلًا قبل أن تقوم بمسح الأسطح الداخلية بمنشفة مبللة بالماء الدافئ وقطرات من سائل تنظيف الصحون، وبعدها تنظيفه مرة أخرى بقطعة قماش مبللة للتخلص من آثار الصابون.

15. الغلايات

Appartementküche nach Maß, Klocke Möbelwerkstätte GmbH Klocke Möbelwerkstätte GmbH مطبخ
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

نعاني دائمًا من الترسبات داخل الغلايات الكهربائية، والتي يمكن التخلص منها بكل سهولة من خلال القليل من الخل الأبيض مع الماء، وتركها تغلي، ثم شطفها جيدًا، وتركها تغلي مرة أخرى ولكن بالماء العادي فقط، للتخلص من بقايا الخل.

تعرف على 13 فكرة عملية ستفيد مطبخك من هنا.

شقة كلاسيكية بمساحة 75م علي مستوي عالي من الفخامة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً