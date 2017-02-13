15 نصيحة سحرية لتنظيف الحمام والمطبخ

المطبخ والحمام.. المناطق الأكثر رعبًا عندما يأتي موعد التنظيف، حيث البقع والترسبات، والكثير من التفاصيل والزوايا التي يصعب الوصول إليها، والعديد من الأدوات متنوعة الخامات والتي تحتاج كل منها إلى طريقة مختلفة لتنظيفها.
لأننا نساعدك على مواجهة كل المشكلات المتعلقة بنظافة وتصميم منزلك، نأتي لك اليوم في هوميفاي، بـ15 نصيحة سحرية، لنجعل من مهمة تنظيف المطبخ والحمام، أسهل وأكثر متعة. تابعنا ودون ملاحظاتك..
الترسبات تتسبب في إطفاء لمعان الالحنفيات وتفقدها بريقها، ولكن يمكنك استعادته بكل بساطة من خلال مسحها بقطعة قماش مبللة والقليل من الخل، ثم مسحها مجددًا بمنشفة جافة.
فرشاة أسنانك القديمة يمكنها إنقاذك عندما يتعلق الأمر بالزوايا والأماكن الصغيرة التي يصعب الوصول إليها حول الحنفيات ومقبض المرحاض، وكذلك مقبض باب الحمام.
إن كنت تملكين كابينة زجاجية للاستحمام، أو أبواب لدش الاستحمام، يمكنك تنظيفها باستخدام اسفنجة ومن ثم تجفيفها وتلميعها بقطعة قماش قطنية، وللأماكن المستعصية بين المفصلات، استخدمي مفك مع قطعة القماش.
الكحول والخل الأبيض حلان سحريان للحصول على مرآة لامعة ونظيفة، فيمكنك استخدام الخل الأبيض مع الماء المقطر وقطعة من القماش، لتلميع مرآة حمامك.
ترسبات الصابون هي المشكلة الأكثر صعوبة في تنظيف الحمام، ولكن حلها بسيط للغاية، فقط استخدمي لوفة أو قطعة من الاسفنج للتخلص من ترسبات الصابون والأوساخ الموجودة حول حلقات الحوض والبانيو.
مع تنظيف أرضيات الحمام، تترسب الأوساخ وتتراكم حول البالوعات وداخلها، ويمكنك تنظيفها من خلال سكب كوب من بودرة الباكينج باودر فيها، ثم سكب كوب أخر من الخل الأبيض، وتركها من 5 إلى 10 دقائق، ثم سكب كوب من الماء المغلي لتصريف الأوساخ.
إن كان الدش ثابت لا يمكن فكه أو تحريكه، يمكن تنظيفه من خلال كيس بلاستيكي به كمية وافرة من الخل الأبيض، يتم وضعه حول الدش ليلًا، ويزال في الصباح، ثم شطفه بالماء، ولتلميعه من بواقي الترسبات، يمكن استخدام فرشاة الأسنان القديمة.
بعد الانتهاء من تنظيف الحمام، تبقى فرشاة التواليت، والتي يمكن إعادتها كالجديدة من تحضير مزيج عبارة عن كوب من صودا الغسيل، و1/2 كوب من ماء الأكسجين، وأيضًا 1/2 كوب من الخل الأبيض، يتم سكب المزيج في مياه المرحاض وترك الفرشاة في الخليط لعدة ساعات، ثم الضغط لدفع المياه، ومن ثم ترك الفرشاة لتجف.
المفروشات كالسجاد ومناشف الأرضيات والستائر، هي أخر خطوة في تنظيف الحمام، ويمكن تنظيفهم جميعًا عن طريق وضعهم في الغسالة مع مسحوق غسيل وقليل من مادة معقمة تناسب نوع الغسالة.
ننتقل إلى المطبخ، ونبدأ بالعدو اللدود، وهو الموقد، الذي كثيرًا ما يتعرض لبقع طعام، وتناثر رواسب الغليان والفوران، ويمكنك التصالح معه وإعادته كالجديد من خلال صنع عجينة منزلية، مكونة من بودرة الباكينج بودر، وبيروكسيد الهيدروجين، وتركها لبضع دقائق حول عيون الموقد، ثم إزالتها وغسل الموقد بقطعة قماش مبللة.
شرائح الليمون تساعدك في تنظيف ألواح التقطيع الخشبية، وتعقيمها أيضًا، ويُفضل تخصيص واحدة للحوم، وأخرى للخضروات والفاكهة.
تنظيف داخل الزجاجات والأواني الزجاجية يصبح صعبًا في بعض الأحيان، ولكن الأرز غير المطهي يجعله سهلًا في كل الأوقات، فقط استخدم 1/4 كوب من الأرز غير المطهي، مع بضع ملاعق طعام من الماء، وبعض من سائل تنظيف الصحون، مع تحريك الزجاجة حتى تصبح نظيفة، ومن ثم شطفها بالماء.
عندما تختار بلاط الجدران في تصميم مطبخك، تراودك مخاوف تنظيفه، ولكن مرة أخرى، الحل يكمن في استخدام فرشاة أسنانك القديمة، لتنظيف الفواصل بين البلاطات، وقطعة قماش لتنظيف البلاطات ذاتها.
أفضل الطرق لتنظيف المايكروويف وتعقيمه هي البخار، وذلك من خلال وعاء زجاجي صالح لدخول المايكرويف، مملوء بكوبين من الماء، معهم ملعقة صغيرة من بورة الفانيليا أو شرائح الليمون، وربما قشر برتقال، يتوقف الأمر على الرائحة التي تفضلها.
شغل المايكرويف على درجة مرتفعة لمدة 5 دقائق، ثم اتركه ليبرد قليلًا قبل أن تقوم بمسح الأسطح الداخلية بمنشفة مبللة بالماء الدافئ وقطرات من سائل تنظيف الصحون، وبعدها تنظيفه مرة أخرى بقطعة قماش مبللة للتخلص من آثار الصابون.
نعاني دائمًا من الترسبات داخل الغلايات الكهربائية، والتي يمكن التخلص منها بكل سهولة من خلال القليل من الخل الأبيض مع الماء، وتركها تغلي، ثم شطفها جيدًا، وتركها تغلي مرة أخرى ولكن بالماء العادي فقط، للتخلص من بقايا الخل.
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