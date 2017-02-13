15 نصيحة سحرية لتنظيف الحمام والمطبخ

المطبخ والحمام.. المناطق الأكثر رعبًا عندما يأتي موعد التنظيف، حيث البقع والترسبات، والكثير من التفاصيل والزوايا التي يصعب الوصول إليها، والعديد من الأدوات متنوعة الخامات والتي تحتاج كل منها إلى طريقة مختلفة لتنظيفها.

لأننا نساعدك على مواجهة كل المشكلات المتعلقة بنظافة وتصميم منزلك، نأتي لك اليوم في هوميفاي، بـ15 نصيحة سحرية، لنجعل من مهمة تنظيف المطبخ والحمام، أسهل وأكثر متعة. تابعنا ودون ملاحظاتك..