10 أفكار ديكورية لمنزلك بدون تكاليف

تُعد الرفوف من الأشياء المميزة التي يمكنك عملها في أي غرفة بمنزلك، فهي تُزين الحائط بشكل جميل، ويمكنها أن توفر مساحة تخزينية جيدة لوضع الكتب والتحف أو حتى بعض الزهور..

بالإضافة إلى كل هذا فأنت لا تحتاج إلى ميزانية كبيرة لعملها، فبإمكانك الإعتماد على مجموعة أرفف خشبية وبعض الوصلات المعدنية لتثبيتها في الجدار كما هو في هذا المثال البسيط الذي يلهمك الفكرة لصناعة الأرفف دون أن تُكلف نفسك أعباء مادية كبيرة.