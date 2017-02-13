يعد منزلك هو مملكتك الصغيرة التي تود دومًا الاعتناء بها للحصول على الراحة والهدوء والجمال، وربما تبحث دومًا عن اللمسات الديكورية الجميلة التي يمكنك صنعها في منزلك ولكنك تشعر بالعجز أمام تكاليف الديكور الباهظة، لذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال الحلول السحرية عن طريق 10 أفكار ديكورية لمنزلك بدون تكاليف، بحيث تُلهمك إحدى هذه الأفكار لتنفيذها بمنزلك دون الإضطرار لصرف أموال باهظة على مُصممي الديكور والمواد غالية الثمن.
للمرايا سحر خاص، بحيث يمكنها أن تُضفي لمسة أنيقة إلى منزلك، بالإضافة إلى ان المرايا تُعد أحد الحلول الذكية للتغلب على ضيق المساحات في الشقق الصغيرة، كما إنها من أفضل اللمسات الديكورية للحصول على مظهر مختلف في المكان، ومع ذلك فهي ليست غالية الثمن بحيث يمكن للجميع أن يملك مراّة مميزة في منزله دون تعارض منها مع ميزانيتهم.
تُعد الرفوف من الأشياء المميزة التي يمكنك عملها في أي غرفة بمنزلك، فهي تُزين الحائط بشكل جميل، ويمكنها أن توفر مساحة تخزينية جيدة لوضع الكتب والتحف أو حتى بعض الزهور..
بالإضافة إلى كل هذا فأنت لا تحتاج إلى ميزانية كبيرة لعملها، فبإمكانك الإعتماد على مجموعة أرفف خشبية وبعض الوصلات المعدنية لتثبيتها في الجدار كما هو في هذا المثال البسيط الذي يلهمك الفكرة لصناعة الأرفف دون أن تُكلف نفسك أعباء مادية كبيرة.
يمكن للألوان الجريئة أن تُضفي لمسة من البهجة والتفاؤل إلى غرفتك، فطلاء الجدران في منزلك من أبسط الأشياء التي يُمكنها أن تُغير شكل الديكور بالمكان، وخاصة الدهانات ذات الألوان الجريئة والتي تُعطي دفء وحيوية وطاقة للمكان، فتبدو حديثة ومختلفة بعيدًا عن الألوان التقليدية.
اللوحات هي صديقة مُحبي الفن والأشخاص المختلفين، بحيث تٌعطي اللوحات مظهر خاص وعمق مختلف للمكان، ويمكنك الاعتماد عليها لإبراز ديكور وتفاصيل الغرفة، بالإضافة إلى إنها تُعد نقطة جذب لضيوفك، فهي مميزة وتشد الانتباه من اللحظة الأولى، ويمكنها أن تُغير شكل الحائط وتُعطيه رونق خاص، فعن طريق اللوحات أن لا تحتاج إلى جهد وتكاليف كبيرة لتنظيم ديكور منزلك، فقط تحتاج إلى لوحة مُختاره بعناية ومُناسبة لتفاصيل المكان.
اللمسات الخضراء هي روح الطبيعة في المكان، فإمكانك أن تصنع حديثة داخلية في أي ركن بمنزلك، بالرغم من إنها قد تطلب عناية كبيرة، إلا إنها تُعطيك مظهر طبيعي مليء بالحيوية والبهجة والأناقة.. فإمكانك استخدامها في شكل شجرة صغيرة أو فروع النباتات المعلقة أو قصاري الزرع الصغيرة، في النهاية سوف تختار ما يناسب مساحة منزلك وما تستطيع العناية به.
يٌعد ورق الحائط من الوسائل الرائعة لتغيير شكل جدران منزلك، وإعطاء لمسة جمالية رائعة، فهو متوفر بمختلف الألوان والأشكال، ويمكنك تغطية جدار منزلك الرديء باستخدام ورق الحائط بدلًا من اللجوء إلى هدم الجدار بأكمله وإعادة تشكيله، بالإضافة إلى ذلك فهو غير مكلف ويتوافر بمختلف الأشكال والخامات التي تختلف في أسعارها بحيث تختار ما يناسب ميزانيتك.
الستائر هي الغطاء الأنيق للنوافذ، والذي يُزين جدار الغرفة، ويمكنك اختيار ستارة مناسبة وملونة مليئة بالرسومات والنقوش التي تبعث روح من البهجة والحيوية للغرفة، وتُغير من شكل الديكور تمامًا، وتُضفي لمسة جمالية رائعة، بإختلاف أشكالها وأحجامها ونوعيتها، فإبمكانك اختيار القماش الذي يناسب ميزانيتك وزوقك.
الزهور هي الحل الذكي للحصول على غرفة جميلة ومُزينة دون تكاليف كبيرة أو إزدحام بالمكان، فبإمكان بعض الزهور الملونة في المكان أن تُغير شكل الغرفة وتُعطيها روح من الأناقة والرومانسية والبساطة، بإمكانك استخدامها في أي مكان وبأي شكل،الاّن اعتمد عليها في ديكور منزلك ولاحظ الفرق.
بإمكانك الاعتماد على سجادة صغيرة في الأرضية، للحصول على الدفء تحت قدميك، وإعطاء مظهر جمالي رائع للأرضية.. بالإضافة إلى إنها غير مُكلفة، فسجادة بحجم صغير لن تكون عبء مادي كبير عليك.. في نفس الوقت تُعطي مظهر رائع للأرضية والغرفة.
الحصول على وحدة إضاءة أنيقة ومميزة في غرفتك يبدو أمرًا رائعًا ويبعث بالغرفة الاختلاف والتميز، بالإضافة إلى إنه يزيد من إضاءة المكان، وربما يمنحك إضاءة خافتة إذا ما تم استخدامه بمفرده، ومع ذلك فهي تٌحفة فنية ديكورية مميزة.. وتتوافر وحدات الإضاءة الجانبية – الأبجورات- بشكال وألوان مختلفة وأسعار متفاوتة، لكنها في النهاية تبدو غير مُكلفة وبسيطة.
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