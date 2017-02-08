شقة مبهرة لعبت الألوان دوراً رائعاً فى تصميمها

كعادتنا دائماً فى هوميفاى نأخذك فى جولات حول العالم لنتعرف على الفنون المعارية المختلفة، ونحن اليوم فى جولة داخل شفة مميزة بالألوان التى لعبت فى تصميمها دوراً كبيراً دعونا ناخذ جولة من الداخل لنتعرف على تصميمها عن قرب.
البداية فى غرفة المعيشة وتصميمها الذى جاء مميزاً ومبهجاً جداً بتفاصيله الرائعة، لعب المصمم بالألوان بشكل فنى مميز، فنجد استخدامه فى البداية للون الأبيض الذى فرش به المصمم الأساس الذى استخدمه فى تنوع اللونى بعد ذلك فنجد السقف وجدران الغرفة جاءت بالكامل من الأبيض بأستثناء الجدار المقابل للأريكة الذى استعان به المصمم باللون الأحمر الداكن وأضاف له المصمم بعض الديكورات من الأسمنت بشكل هندسى أنيق، أختار المصمم الأثاث بشكل جذاب فنجد الأريكة جاءءت باللون البيج الحيادى مع بعض اللمسات من الألوان المبهجة المتمثلة فى بعض المخدات على الأريكة، بشكل عام التنوع اللونى فى الغرفة جاء أكثر من رائع.
أما اختيار الأضاءة فكان حقاً مميز جداً فنجد تنوع الأضاءة بين الأضاءة الطبيعية القادمة من النافذة التى اختار لها المصمم الستائر الخفيفة حتى تسمح للضوء والهواء الطبيعى بالمرور إلى الغرفة بسهولة، وبين تلك الديكورات من الجبس الملون التى زينتها سبوتات الأضاءة لتعطى للغرفة لمسة من الجمال والأناقة.
التفاصيل التى استعان بها المصمم فى الديكورات لتزيين غرفة المعيشة كانت أكثر من رائعة وبسيطة لكنها أضافت فارقاً كبيراً فى التصميم، فنرى مثلاً الجدار خلف الأريكة أضاف له المصمم بعض التابلوهات البسيطة تناثرت على الجدار بشكل جمالى أنيق.
المطبخ ومنطقة الطعام جاء تصميمها ملئ بالبساطة والجاذبية، فنرى الأرضيات مصممة بالكامل من الباركيه الخشبى الأنيق، الجدران جاءت باللون الأبيض لكن استعان المصمم بورق الجدران المتقوش الذى أعطى للتصميم مزيد من الجمال والرقة، استعان المصمم بأثاث باللون الأبيض الأنيق، أما منطقة الطعام فجاءت بسيطة فقط طاولة بيضاء أنيقة تحاوطها بعض الكراسى البسيطة زينتها تفاصيل من الديكور البسيطة بشكل جمالى مميز.
الممرات ومنطقة الدرج لم تكن أقل أناقة من تصميم باقى المنزل، فنجد الأرضيات أيضاً جاءت من الباركيه الخشبى الأنيق، والجدران باللون الأبيض الهادئ مع ورق الجدران ذو النقوشات البسيطة التى زينت الجدران.
وهنا نظرة على الممر الذى يؤدى إلى غرفة النوم الرئيسية ونجد كيف اهتم المصمم بتصميمه بطريقة بسيطة مليئة بالأناقة فنجد الأرضيات من الباركيه الخشبى الجذاب، مع الأعتماد على الأضاءة بطريقة مميزة أضافت للممر رقى وأناقة من خلال سبوتات السقف المتناثرة مع الأضاءة الفادمة من النافذة.
جاء تصميم غرفة النوم ملئ بالتفاصيل الكلاسيكية، فنرى هنا المصمم أعتمد على اللون الأصفر الداكن مع لمسات من اللون البنى فى اختيار الستائر وتفاصيل الديكور داخل الغرفة، استعان المصمم أيضاً بورق الجدران المنقوش بطريقة أضافت للغرفة لمسات من الجاذبية والأناقة.
تفاصيل التصميم داخل غرفة النوم كانت مميزة جداً، فنجد هنا اختيار النجفة هنا كان مميز واكثر من رائع بشكل تناسق مع تصميم الغرفة بالكامل، أضاف المصمم أيضاً ركناً للترفيه من خلال تلك الشاشة امام السرير ليسمح لك بقضاء بعض الأوقات من الترفيه قبل النوم.
وختام جولتنا داخل المنزل مع الحمام الذى جاء بتصميم بسيط ورائع رغم صغر مساحته، غلب على الحمام اللون الأبيض الحيادى مع لمسات من الألوان المبهجة من الأخضر والأزرق فى السيراميك الذى استعان به المصمم.
وفى الجدار المقابل لحوض الأستحمام استعان المصمم بلمسة مختلفة من الموازييك اعطت للحمام لمسة من الأناقة والأختلاف.
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