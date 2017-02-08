شقة مبهرة لعبت الألوان دوراً رائعاً فى تصميمها

البداية فى غرفة المعيشة وتصميمها الذى جاء مميزاً ومبهجاً جداً بتفاصيله الرائعة، لعب المصمم بالألوان بشكل فنى مميز، فنجد استخدامه فى البداية للون الأبيض الذى فرش به المصمم الأساس الذى استخدمه فى تنوع اللونى بعد ذلك فنجد السقف وجدران الغرفة جاءت بالكامل من الأبيض بأستثناء الجدار المقابل للأريكة الذى استعان به المصمم باللون الأحمر الداكن وأضاف له المصمم بعض الديكورات من الأسمنت بشكل هندسى أنيق، أختار المصمم الأثاث بشكل جذاب فنجد الأريكة جاءءت باللون البيج الحيادى مع بعض اللمسات من الألوان المبهجة المتمثلة فى بعض المخدات على الأريكة، بشكل عام التنوع اللونى فى الغرفة جاء أكثر من رائع.