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16 حيلة وفكرة لمطبخ نظيف ومرتب طوال الوقت

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify مطبخ
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إبقاء المطبخ نظيف ومرتب يعد من أصعب المهام حول المنزل فهو يشكل مأساة لكل بيت. فهي عملية مرهقة وخاصة مع الطبيخ المتكرر واعداد الطعام ثلاث مرات على الأقل كل يوم، فتكون تبعاته عبئ متكرر ولا ينتهي.

ولكن لا يجب أن يكون تنظيف المطبخ صعب لهذه الدرجة ولا يجب أن يتعدى 15 دقيقة يومياً بعد كل وجبة، لذلك فقد جئنا لكم ببعض الحيل والأفكار والتي ستساعدكم على جعل المطبخ نظيف دائماً وجعل التنظيف اليومي سهل وبسيط، والذي سيحول المطبخ من أكثر الأماكن إتساخاً لأكثرها نظافة وإشراق.

1.عند ترتيب مطبخك، قم أولاً بترتيب الأواني والأدوات ووضعها في مكانها المخصص

Laura Ashley Range, Hehku Hehku مطبخ
Hehku

Laura Ashley Range

Hehku
Hehku
Hehku

2.عند غسيل الصحون قم بنقع الأواني والصحون ذات البقع العنيدة والجافة في الماء والصابون لتسهيل عملية الغسيل. ثم بعد ذلك قم بكحت البقع الذائبة باستخدام فرشة ذات يد طويلة لتسهيل العملية، ثم قم بتنظيفها بشكل طبيعي بعد ذلك.

Lapa | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI مطبخ
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

3.جهز محلول من الخل وبيكربونات الصوديوم لتنظيف البقع حول المطبخ، فهو رائع لتنظيف الموقد، داخل الفرن، الصنابير المعدنية، سطح العمل والغسالة وتقريباً يصلح لتنظيف كافة الأسطح والخامات بكل سهولة.

Kitchens, Clean Design Clean Design مطبخ
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

4.إحرص على ترتيب الخزانات من وقت لآخر والتخلص مما لا تحتاجه بإلقاءه أو توزيعة في خزانات خارجية. أو التخلص منه نهائياً فهذا سيفسح المجال لاستخدام أكثر كفاءة لمطبخك وسيحد من وجود الفوضى

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

5.قم بإلقاء القمامة يومياً ولا تبقيها ليلاً حتى لا تنتشر رائحتها في أرجاء المطبخ ولا تسبب جذب الحشرات أو البكتريا. مع الحفاظ على تنظيف سلة المهملات بشكل اسبوعي

Pull out waste bins Urban Myth مطبخمخزن
Urban Myth

Pull out waste bins

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

6.إحرص على تشغيل الشفاط عند الطبخ لطرد الروائح الكريهة وتجنب إنتشارها حول المنزل

Painted Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens مطبخ
Harvey Jones Kitchens

Painted Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

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7.حافظ دائماً على نظافة أسطح العمل عن طريق غسلها بالماء والصابون حيث أن أسطح العمل النظيفة تجعل مطبخك يظهر بشكل متألق ونظيف طوال الوقت

Kitchens, Clean Design Clean Design مطبخ
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

8.قم بتخزين الطعام بعد انتهاء كل وجبة مع الحرص على تنظيف بقايا الطعام فوراً حتى لا يكون تنظيف البقع أصعب إذا جفت

Apartamento da Sandra e do André, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura مطبخ
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

9.قم بتنظيف الحوض بشكل جيد بعد الإنتهاء من غسيل الصحون مع نقعه في محلول الكلور وشطفه وتجفيفه. بالإضافة لغسل أدوات التنظيف من فوط، فرش واسفنجات يومياً

Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA مطبخ
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

10.استخدم الكلور لتنظيف داخل الميكروويف وسطح الموقد ومن ثم قم بمسح الأسطح بفوطة مبللة بالمياة

homify مطبخالأجهزة الكهربائية
homify

homify
homify
homify

11.لا تبقى أية أجهزة على سطح العمل لتجمع أتربة وبقع من الاستخدام اليومي المتكرر للمطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

12.قم بمسح الخزانات المستخدمة باستمرار ومقابضها،بالإضافة لمقابض الكهرباء بشكل اسبوعي

Fabien Charuau - Architectural and Interiors Photography - Recent Projects, Fabien Charuau Photography Fabien Charuau Photography مطبخ
Fabien Charuau Photography

Fabien Charuau Photography
Fabien Charuau Photography
Fabien Charuau Photography

13.أما الثلاجة فقم بمسحها يومياً مع تنظيفها ن الداخل بشكل موسمي بإفراغ محتوياتها وتنظيف أرففها وأدرجها كاملة باستخدام محلول الخل

Tudor Handpainted Kitchen Sculleries of Stockbridge مطبخرفوف وأدراج
Sculleries of Stockbridge

Tudor Handpainted Kitchen

Sculleries of Stockbridge
Sculleries of Stockbridge
Sculleries of Stockbridge

14.لا تنسى تنظيف فلتر الشفاط شهرياً للتخلص من الزيوت المتجمعة من عملية الطبيخ اليومي

Kitchen Mustard Architects مطبخأدوات المطبخ
Mustard Architects

Kitchen

Mustard Architects
Mustard Architects
Mustard Architects

15.قم بإخراج الأطعمة القديمة من الثلاجة وإلقاءها باستمرار لتجنب أية روائح الكريهة

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects مطبخ
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

16.انهي عملية التنظيف بكنس الأرضية ومسحها إذا لزم الأمر

Modern meets Edwardian. Rencraft مطبخ
Rencraft

Modern meets Edwardian.

Rencraft
Rencraft
Rencraft

إذا قمت باتباع هذه الحيل باستمرار ستحصل على مطبخ نظيف ومتألق طوال الوقت!

The Clapham Classic English Kitchen by deVOL deVOL Kitchens مطبخ
deVOL Kitchens

The Clapham Classic English Kitchen by deVOL

deVOL Kitchens
deVOL Kitchens
deVOL Kitchens

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