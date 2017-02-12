16 حيلة وفكرة لمطبخ نظيف ومرتب طوال الوقت

إبقاء المطبخ نظيف ومرتب يعد من أصعب المهام حول المنزل فهو يشكل مأساة لكل بيت. فهي عملية مرهقة وخاصة مع الطبيخ المتكرر واعداد الطعام ثلاث مرات على الأقل كل يوم، فتكون تبعاته عبئ متكرر ولا ينتهي.

ولكن لا يجب أن يكون تنظيف المطبخ صعب لهذه الدرجة ولا يجب أن يتعدى 15 دقيقة يومياً بعد كل وجبة، لذلك فقد جئنا لكم ببعض الحيل والأفكار والتي ستساعدكم على جعل المطبخ نظيف دائماً وجعل التنظيف اليومي سهل وبسيط، والذي سيحول المطبخ من أكثر الأماكن إتساخاً لأكثرها نظافة وإشراق.