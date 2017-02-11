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6 ابتكارات مذهلة في تصميم الحمامات!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Texturas y acabados decorativos en pintura, Barcelona Pintores.es Barcelona Pintores.es حمام
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جميعنا يطمح لتطبيق كل ما هو مبتكر وغير مألوف بمنزله وخصوصًا الحمام والذي يعد مساحة خاصة جدًا يبدع فيها المصممون بعقلياتهم العبقرية وتصميماتهم الفريدة.. هنا سنلمس معًا 6 ابتكارات مذهلة يمكنك اتباع إحداها لتحظى بحمام مختلف في إطلالته عن أي حمام شاهدته من قبل ولا تنسى تدوين الفكرة الأروع والأنسب لك! 

1- وحدة تخزينية بعجلات خشبية!

homify حمام خشب نقي Blue
homify

homify
homify
homify

إضافة وحدة تخزينية مبتكرة بتصميم خارج عن المألوف كالمستخدمة هنا في تصميم الحمام المطروح أمامنا كفيلة بأن تجعله مميزًا! وخامة الخشب في حد ذاتها هي خامة الأنماط العصرية الحديثة وهنا في هذا النمط الصناعي حرص المصمم على اقتناء ديكور مختلف ليحظى بحمام مبهر غير تقليدي بالمرة.

2- أدوات صحية باللون الأسود!

Jardim Sul, 171, Atelier Par Deux Atelier Par Deux حمام خشب Grey
Atelier Par Deux

Atelier Par Deux
Atelier Par Deux
Atelier Par Deux

هل شاهدت أدوات صحية باللون الأسود من قبل؟ هل صادفت جمالًا كهذا يومًا؟! حتى وإن صادفت ذلك فـ اختلاف التصميمات والخامات وحده يكفي. رغم أن الحمام صغير المساحة إلا أن تصميمه الداخلي رائع وجديد يعود الفضل بالتأكيد للمسة السوداء التي تألقت في الأدوات الصحية أولًا، ثم التابلوهات الملونة ثانيًا، ثم الإضافات الخشبية مع الألوان الرمادية أخيرًا. 

3- سقف مائل

homify حمام
homify

homify
homify
homify

أحيانًا تجبرنا تصميمات منازلنا على أمور لا نرغب بها ولكن الذكاء يكمن في كيفية التعامل مع الموقف وهنا يتجسد ذلك ببراعة! لم يحجم إبداع المصمم فكرة أن الحمام مقام بسقف مائل بل أنه استغل ذلك في أن يجعل الحمام مميزًا وغير نمطيًا وقد نجح فعليًا في اختيار مكان حوض الاستحمام بحيث يكون أسفل الجهة المائلة من السقف فيما جعل الجزء الثاني من الحمام للمقعد وللحوض بالمرآة مما عزز الشعور بالبراح!

4- وحدات إضاءة على شكل بلورات زجاجية ساحرة

Дизайн проект квартиры студии в городе Екатеринбурге., Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья حمام
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья

Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья

حمام مفعم بالدفء الخشب يستحوذ على كافة تفاصيله بدرجاته اللونية البنية المختلفة مصمم على النمط الإسكندينافي المعروف ببساطته ولمساته العصرية.. الابتكار الحقيقي في هذا الحمام هو الإضاءة ومصادرها المتنوعة والتي أضفت على تصميمه الداخلي سحر خاص خصوصًا تلك الوحدات المتدلية من السقف بأحجامها المختلفة لتقترب من الحوض والمرآة التي تعلوه مباشرة. 

5- ألوان خارجة عن المألوف!

Texturas y acabados decorativos en pintura, Barcelona Pintores.es Barcelona Pintores.es حمام
Barcelona Pintores.es

Barcelona Pintores.es
Barcelona Pintores.es
Barcelona Pintores.es

الألوان الخارجة عن المألوف في تصميمات الحمامات والاستغناء عن السيراميك في الجدران بالكامل يعتبر في حد ذاته لمسة مبتكرة وهو ما نلاحظه هنا في تصـميم الحمام. اعتمد المصمم على لون أزرق زاهي غلف الجدران بدرجات لونية مختلفة تناغمت مع اللمسات الخشبية والخوص في الديكورات.

6- الموازييك وسحر تفاصيله

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura حمام
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

يُعَد الموازييك من اللمسات العصرية التي تستخدم كثيرًا بالآونة الأخيرة في تصميمات الحمامات والمطابخ مع اختلاف أشكاله وألوانه بما يتناسب مع طبيعة كلًا منهما. اختار المصمم هنا أن يجعل الموازييك/الفسيفساء مغلفًا لمساحة الاستحمام بالكامل ليجعلها مميزة عن بقية الحمام بلونه البني ودرجاته الساحرة وتفاصيله الدقيقة التي تأسر كل من يتطلع إليها!

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