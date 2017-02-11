6 ابتكارات مذهلة في تصميم الحمامات!

جميعنا يطمح لتطبيق كل ما هو مبتكر وغير مألوف بمنزله وخصوصًا الحمام والذي يعد مساحة خاصة جدًا يبدع فيها المصممون بعقلياتهم العبقرية وتصميماتهم الفريدة.. هنا سنلمس معًا 6 ابتكارات مذهلة يمكنك اتباع إحداها لتحظى بحمام مختلف في إطلالته عن أي حمام شاهدته من قبل ولا تنسى تدوين الفكرة الأروع والأنسب لك!
إضافة وحدة تخزينية مبتكرة بتصميم خارج عن المألوف كالمستخدمة هنا في تصميم الحمام المطروح أمامنا كفيلة بأن تجعله مميزًا! وخامة الخشب في حد ذاتها هي خامة الأنماط العصرية الحديثة وهنا في هذا النمط الصناعي حرص المصمم على اقتناء ديكور مختلف ليحظى بحمام مبهر غير تقليدي بالمرة.
هل شاهدت أدوات صحية باللون الأسود من قبل؟ هل صادفت جمالًا كهذا يومًا؟! حتى وإن صادفت ذلك فـ اختلاف التصميمات والخامات وحده يكفي. رغم أن الحمام صغير المساحة إلا أن تصميمه الداخلي رائع وجديد يعود الفضل بالتأكيد للمسة السوداء التي تألقت في الأدوات الصحية أولًا، ثم التابلوهات الملونة ثانيًا، ثم الإضافات الخشبية مع الألوان الرمادية أخيرًا.
أحيانًا تجبرنا تصميمات منازلنا على أمور لا نرغب بها ولكن الذكاء يكمن في كيفية التعامل مع الموقف وهنا يتجسد ذلك ببراعة! لم يحجم إبداع المصمم فكرة أن الحمام مقام بسقف مائل بل أنه استغل ذلك في أن يجعل الحمام مميزًا وغير نمطيًا وقد نجح فعليًا في اختيار مكان حوض الاستحمام بحيث يكون أسفل الجهة المائلة من السقف فيما جعل الجزء الثاني من الحمام للمقعد وللحوض بالمرآة مما عزز الشعور بالبراح!
حمام مفعم بالدفء الخشب يستحوذ على كافة تفاصيله بدرجاته اللونية البنية المختلفة مصمم على النمط الإسكندينافي المعروف ببساطته ولمساته العصرية.. الابتكار الحقيقي في هذا الحمام هو الإضاءة ومصادرها المتنوعة والتي أضفت على تصميمه الداخلي سحر خاص خصوصًا تلك الوحدات المتدلية من السقف بأحجامها المختلفة لتقترب من الحوض والمرآة التي تعلوه مباشرة.
الألوان الخارجة عن المألوف في تصميمات الحمامات والاستغناء عن السيراميك في الجدران بالكامل يعتبر في حد ذاته لمسة مبتكرة وهو ما نلاحظه هنا في تصـميم الحمام. اعتمد المصمم على لون أزرق زاهي غلف الجدران بدرجات لونية مختلفة تناغمت مع اللمسات الخشبية والخوص في الديكورات.
يُعَد الموازييك من اللمسات العصرية التي تستخدم كثيرًا بالآونة الأخيرة في تصميمات الحمامات والمطابخ مع اختلاف أشكاله وألوانه بما يتناسب مع طبيعة كلًا منهما. اختار المصمم هنا أن يجعل الموازييك/الفسيفساء مغلفًا لمساحة الاستحمام بالكامل ليجعلها مميزة عن بقية الحمام بلونه البني ودرجاته الساحرة وتفاصيله الدقيقة التي تأسر كل من يتطلع إليها!
اقرأ أيضًا: 7 عادات سهلة لمنزل نظيف دائمًا