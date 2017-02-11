6 ابتكارات مذهلة في تصميم الحمامات!

أحيانًا تجبرنا تصميمات منازلنا على أمور لا نرغب بها ولكن الذكاء يكمن في كيفية التعامل مع الموقف وهنا يتجسد ذلك ببراعة! لم يحجم إبداع المصمم فكرة أن الحمام مقام بسقف مائل بل أنه استغل ذلك في أن يجعل الحمام مميزًا وغير نمطيًا وقد نجح فعليًا في اختيار مكان حوض الاستحمام بحيث يكون أسفل الجهة المائلة من السقف فيما جعل الجزء الثاني من الحمام للمقعد وللحوض بالمرآة مما عزز الشعور بالبراح!