7 حلول مثالية لفصل غرفة المعيشة عن المدخل

في أغلب التصميمات الداخلية يكون مدخل المنزل مفتوح مباشرة على غرفة المعيشة وهو أمر قد يحد من خصوصيتك وراحتك بالغرفة، لذا قمنا في هوميفاي بجمع مجموعة من الحلول العملية والأنيقة لفصل المدخل عن غرفة المعيشة دون الإخلال بالتواصل بينهما، سترى في كتاب الأفكار اليوم 7 حلول ملهمة قام بها خبرائنا.
لفصل غرفة المعيشة عن المدخل يمكنك الاستعانة بوحدة رفوف مفتوحة كالتي بالصورة، حل عملي وسهل وسيضيف إلى جماليات وديكور المدخل إلى جانب منحه مزيد من الخصوصية لمن بغرفة المعيشة. ملحوظة: لتجنب وجود زوايا مظلمة ناتجة عن وحدة الرفوف يمكنك الاستعانة بالاسبوتات لتوفير إضاءة خاصة بكل رف، أو اقتناء نجف على ارتفاع عالي بالسقف ليتسع توزيعه للإضاءة.
أحيانا نخاف أن نستعين بفواصل بين المدخل وغرفة المعيشة حتى لا تقلص المساحة، لكن ماذا إن كانت هذه الفواصل عملية للغية ولها دور وظيفي حيوي. في الصورة نجد جدار فاصل بين المدخل وغرفة المعيشة تم استغلال الوجهين به بشكل مختلف ..الأول وحدة رفوف لتخزين الكتب وعلى الجانب الآخر مكان للتليفزيون وأجهزة المسرح المنزلي.
في كثير من الأحيان لا تكون فكرة الفواصل الواضحة والكبيرة هى الأفضل، في هذه الحالة نلجأ لبعض الحيل مثل التلاعب بارتفاعات الأرضيات أو الأسقف مثلما هو جلي هنا في هذا التصميم، الرائع في هذه الفكرة أنه يحافظ على انسابية واتساع المكان مع إضافة مزيد من الديناميكية والحيوية.
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تريد خلق ممر بين المدخل وغرفة المعيشة وتخشى من إهدار المساحة، هذه الفكرة المبتكرة ستكون مناسبة تماما لك! حيث استعان المصمم بمكتبة ممتدة للسقف وعلى طول المساحة أمام المدخل مع وجود فراغ للعبور من خلالها إلى غرفة المعيشة، فكرة مبتكرة وعملية وسيقع في غرامها من يتمتلكون عدد كبير من الكتب.
ديكورات الجيبسوم بورد العمودية اصبحت من الصيحات الرائجة في عالم الديكور، ميزتها الكبرة هو سهولة تركيبها بالإضافة إلى تنوع تصميماتها مع إمكانية صنع تصميم خاص بك ليمنح المدخل لمسة فريدة من نوعها.
إذا كانت غرفة المعيشة صغيرة وأنت في حاجة ماسة للفصل بينها وبين المدخل يمكنك الاستعانة بوحدة خشبية صغيرة كالتي بالصورة والتي على صغر حجمها ستوفر لك الخصوصية المطلوبة بغرفة المعيشة.
تصميم مميز ومبتكر لاستغلال العمود المواجه للمدخل ليفصله عن غرفة المعيشة بشكل عملي وجمالي، استعان المصمم هنا بمجموعة من الألوان الخشبية والتي ثُبتت في أماكنها عن طريق دعامات معدنية متدلية من السقف، مع ترتيب الألواح الحشبي بشكل عشوائي محبب مضيفا بذلك ديناميكية وحيوية للمكان.
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