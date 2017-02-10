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7 حلول مثالية لفصل غرفة المعيشة عن المدخل

أميرة قاسم أميرة قاسم
OPEN SPACE IN VILLA, Erina Home Staging Erina Home Staging راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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في أغلب التصميمات الداخلية يكون مدخل المنزل مفتوح مباشرة على غرفة المعيشة وهو أمر قد يحد من خصوصيتك وراحتك بالغرفة، لذا قمنا في هوميفاي بجمع مجموعة من الحلول العملية والأنيقة لفصل المدخل عن غرفة المعيشة دون الإخلال بالتواصل بينهما، سترى في كتاب الأفكار اليوم 7 حلول ملهمة قام بها خبرائنا.

1. وحدة رفوف متفوحة

homify سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات Beige
homify

homify
homify
homify

لفصل غرفة المعيشة عن المدخل يمكنك الاستعانة بوحدة رفوف مفتوحة كالتي بالصورة، حل عملي وسهل وسيضيف إلى جماليات وديكور المدخل إلى جانب منحه مزيد من الخصوصية لمن بغرفة المعيشة. ملحوظة: لتجنب وجود زوايا مظلمة ناتجة عن وحدة الرفوف يمكنك الاستعانة بالاسبوتات لتوفير إضاءة خاصة بكل رف، أو اقتناء نجف على ارتفاع عالي بالسقف ليتسع توزيعه للإضاءة.

2. جدار فاصل

CASA G+M, GRAZIANI & DICEMBRINO GRAZIANI & DICEMBRINO غرفة المعيشة
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO

GRAZIANI & DICEMBRINO
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO
GRAZIANI & DICEMBRINO

أحيانا نخاف أن نستعين بفواصل بين المدخل وغرفة المعيشة حتى لا تقلص المساحة، لكن ماذا إن كانت هذه الفواصل عملية للغية ولها دور وظيفي حيوي. في الصورة نجد جدار فاصل بين المدخل وغرفة المعيشة تم استغلال الوجهين به بشكل مختلف ..الأول وحدة رفوف لتخزين الكتب وعلى الجانب الآخر مكان للتليفزيون وأجهزة المسرح المنزلي. 

3. التلاعب بالارتفاعات

OPEN SPACE IN VILLA, Erina Home Staging Erina Home Staging راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Erina Home Staging

Erina Home Staging
Erina Home Staging
Erina Home Staging

في كثير من الأحيان لا تكون فكرة الفواصل الواضحة والكبيرة هى الأفضل، في هذه الحالة نلجأ لبعض الحيل مثل التلاعب بارتفاعات الأرضيات أو الأسقف مثلما هو جلي هنا في هذا التصميم، الرائع في هذه الفكرة أنه يحافظ على انسابية واتساع المكان مع إضافة مزيد من الديناميكية والحيوية.

لمزيد من الأفكار تابع: 5 أخطاء تجنبها عند تصميم مدخل منزلك

4. مكتبة مفتوحة

homify غرفة المعيشةرفوف
homify

homify
homify
homify

تريد خلق ممر بين المدخل وغرفة المعيشة وتخشى من إهدار المساحة، هذه الفكرة المبتكرة ستكون مناسبة تماما لك! حيث استعان المصمم بمكتبة ممتدة للسقف وعلى طول المساحة أمام المدخل مع وجود فراغ للعبور من خلالها إلى غرفة المعيشة، فكرة مبتكرة وعملية وسيقع في غرامها من يتمتلكون عدد كبير من الكتب.

5. جدران الجيبسوم بورد

Calderwood, Designscape Architects Ltd Designscape Architects Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Designscape Architects Ltd

Calderwood

Designscape Architects Ltd
Designscape Architects Ltd
Designscape Architects Ltd

ديكورات الجيبسوم بورد العمودية اصبحت من الصيحات الرائجة في عالم الديكور، ميزتها الكبرة هو سهولة تركيبها بالإضافة إلى تنوع تصميماتها مع إمكانية صنع تصميم خاص بك ليمنح المدخل لمسة فريدة من نوعها.

6. وحدة صغيرة

Librerie 6mm, Extendo Extendo غرفة المعيشةرفوف
Extendo

Extendo
Extendo
Extendo

إذا كانت غرفة المعيشة صغيرة وأنت في حاجة ماسة للفصل بينها وبين المدخل يمكنك الاستعانة بوحدة خشبية صغيرة كالتي بالصورة والتي على صغر حجمها ستوفر لك الخصوصية المطلوبة بغرفة المعيشة.

7. ألواح خشبية

E+P HOME, enrico massaro architetto enrico massaro architetto غرفة المعيشة
enrico massaro architetto

enrico massaro architetto
enrico massaro architetto
enrico massaro architetto

تصميم مميز ومبتكر لاستغلال العمود المواجه للمدخل ليفصله عن غرفة المعيشة بشكل عملي وجمالي، استعان المصمم هنا بمجموعة من الألوان الخشبية والتي ثُبتت في أماكنها عن طريق دعامات معدنية متدلية من السقف، مع ترتيب الألواح الحشبي بشكل عشوائي محبب مضيفا بذلك ديناميكية وحيوية للمكان.

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