7 حلول مثالية لفصل غرفة المعيشة عن المدخل

في كثير من الأحيان لا تكون فكرة الفواصل الواضحة والكبيرة هى الأفضل، في هذه الحالة نلجأ لبعض الحيل مثل التلاعب بارتفاعات الأرضيات أو الأسقف مثلما هو جلي هنا في هذا التصميم، الرائع في هذه الفكرة أنه يحافظ على انسابية واتساع المكان مع إضافة مزيد من الديناميكية والحيوية.

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