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8 حمامات صغيرة بأفكار مميزة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa modular, ClickHouse ClickHouse حمام
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الحمامات الصغيرة تحتاج لجهد مضاعف لتحقيق النتيجة المرجوة في الوصول لديكور جميل و استغلال أمثل للمساحة المتوفرة فيها، اليوم سيقدم لنا هوميفاي باقة مكونة من 8 حمامات رائعة في جمالها و تتميز بحسن استغلالها للمساحة الصغيرة المتوفرة في كل منها ، حيث اختلفت تلك الأفكار ما بين استخدامات تقليدية و لكن بطرق أكثر حداثة و منها أفكار جديدة تماماً طبقت بمهارة كبيرة تستحق أن تلقوا نظرة عليها و تقتبسوا منها في تصميمات حماماتكم ..

إليكم التفاصيل ..

1- المرايات

Loft em Ipanema, mr maria regina de mello vianna arquitetura e interiores mr maria regina de mello vianna arquitetura e interiores حمام
mr maria regina de mello vianna arquitetura e interiores

mr maria regina de mello vianna arquitetura e interiores
mr maria regina de mello vianna arquitetura e interiores
mr maria regina de mello vianna arquitetura e interiores

استخدام مرآة كبيرة بعرض الحائط المواجة لمدخل الحمام يساعدك على مضاعفة مجال الرؤية و بالتالي اعطاء شعور وهمي بزيادة المساحة لانكف يتلك الحالة سترى انعكاساً للجهة المقابلة و لو ضوعت مرآتين في مقابل بعضهما ستجد انعكاسات لا نهاية لها و لكنها غير مفضلة في ديكور الحمام الصغير حتى لا يكون الامر مزعجاً

2- تقسيم بجدران زجاجية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

لو أردت انشاء فواصل بين كل مكون و الآخر في حمامك الصغير فعليك بالطبع باستخدام فواصل الزجاج الشفافة أو المصنفرة و هي ستساعدك على ظهور الحمام بشكل غير منغلق بالمقارنة لو استخدمت فواصل خشبية أو من الخرسانة و في المقابل فهي تؤدي دورها على أكمل وجه في الفصل الكامل و عدم تسرب المياة من مناطق الاستحمام مثلاً للطرقات و الحوض 

3- افتح مجالات أخرى

Casa J, Colectivo de Melhoramentos Colectivo de Melhoramentos حمام
Colectivo de Melhoramentos

Colectivo de Melhoramentos
Colectivo de Melhoramentos
Colectivo de Melhoramentos

لو كانت المصادفة أوجدت لك محيطاً طبيعياً أمام حمامك فلماذا لا تستغل ذلك الامر و تجعل حدود الرؤية في حمامك ممتدة لأكثر من مساحته الفعلية و هذا عن طريق فتح نافذة من الزجاج العاكس للضوء الذي يسمح بدخول الضوء و يجعلك ترى و لكن من اتجاه واحد بحيث أنه لا يكون مظهراً لتفاصيل الحمام من الخارج و لكن من الداخل يسمح لك برؤية الخارج أو باللغة المصري زجاج فامية .

4- استخدام خزانات و وحدة للحوض

Home Staging para una Venta Inmobiliaria Exitosa, Markham Stagers Markham Stagers حمام خشب
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

وحدة الحوض المزودة بخزانات تعتبر حلاً رائعاً يحمل عنك الكثير من المتاعب خصوصاً في حالة امتلاكك لأغراض كثيرة و تريد الاحتفاظ بها و مساحة حمامك لا تسمح بذلك، لذا فوحدة الحوض حل مثالي لزيادة التنسيق و استيعاب كل الأغراض بسهولة دون تعقيد و شكلها رائع كذلك .

5- اللون الابيض

Render d'interni, Render semplici e veloci Render semplici e veloci حمام
Render semplici e veloci

Render semplici e veloci
Render semplici e veloci
Render semplici e veloci

استخدم اللون الابيض في حمامك الصغير قدر الإمكان سواء في المكونات أو في ألوان الحوائط و الارضيات و فق الشكل النهائي لتصميم الحمام، نلاحظ هنا كيف تم التدرج بين اللون الأبيض و الذهبي في الحوائط مع الاحتفاظ باللون الأبيض للأدوات الصحية سواء بانيو القدم أو الحوض و هو ما ساهم في جعل التنسيق الخاص بالحمام مثالي و مريح مع ترك مساحة معقولة في الوسط للتنقل .

6- التخلي عن التقليدية

Country Estates Master Bath , Studio Design LLC Studio Design LLC حمام بخار
Studio Design LLC

Studio Design LLC
Studio Design LLC
Studio Design LLC

من الأشياء التقليدية في تصميم الحمامات هو وضع الأدوات الصحية في شكل مستقيم سواء كان مستند على حائط بشكل رأسي أو افقي، و لكننا لماذا لا نفكر في وضع و تثبيت الأدوات الصحية بشكل مستقيم ايضاً و لكن مائل في زوايا متعددة ، مثل الزاوية 45 التي يثبت عليها هذا البانيو و بالفعل قد وفر العديد من المساحة في الحمام بأكمله .

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7- استخدام ادوات صحية صغيرة الحجم

Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos حمام
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

يمكنك التكيف مع المساحة الموجودة في حمامك عن طريق تركيب أدوات صحية صغيرة الحجم و في الوقت ذاته ليست متناهية الصغر بمعنى أصح تتخلى عن بعض الزخارج و الكماليات التي ليس لها قيمة و تكون المساحة هي هدفك المنشود مثل صندوق طرد الكابينية و رفوف الحوض الكبيرة و البانيوهات المموجة . كل ذلك يستحق ان تستغني عنه.

8- رف الحوض

Casa modular, ClickHouse ClickHouse حمام
ClickHouse

Casa modular

ClickHouse
ClickHouse
ClickHouse

استخد رفاً للحوض صغير الحجم و لا داعي لكبر الحجم لو كنت لا تمتلك أي أغراض متعددة لتحفظها في خزائنه، فقط صمم رف الحوض بطريقة مختصرة ليحمل الحوض فقط و يكون له مساحة صغيرة جداً لتضع عليها أغراضك التي تستخدمها عند استخدامك للحوض مثل الصابون و معجون الأسنان ، و لا نغفل أيضاً إمكانية أن يكون في الرف دمجاً لدرج أو خزانة مفتوحة وفقاً لذوقك و رؤيتك .

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