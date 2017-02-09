8 حمامات صغيرة بأفكار مميزة

من الأشياء التقليدية في تصميم الحمامات هو وضع الأدوات الصحية في شكل مستقيم سواء كان مستند على حائط بشكل رأسي أو افقي، و لكننا لماذا لا نفكر في وضع و تثبيت الأدوات الصحية بشكل مستقيم ايضاً و لكن مائل في زوايا متعددة ، مثل الزاوية 45 التي يثبت عليها هذا البانيو و بالفعل قد وفر العديد من المساحة في الحمام بأكمله .