8 حمامات صغيرة بأفكار مميزة

الحمامات الصغيرة تحتاج لجهد مضاعف لتحقيق النتيجة المرجوة في الوصول لديكور جميل و استغلال أمثل للمساحة المتوفرة فيها، اليوم سيقدم لنا هوميفاي باقة مكونة من 8 حمامات رائعة في جمالها و تتميز بحسن استغلالها للمساحة الصغيرة المتوفرة في كل منها ، حيث اختلفت تلك الأفكار ما بين استخدامات تقليدية و لكن بطرق أكثر حداثة و منها أفكار جديدة تماماً طبقت بمهارة كبيرة تستحق أن تلقوا نظرة عليها و تقتبسوا منها في تصميمات حماماتكم ..
إليكم التفاصيل ..
استخدام مرآة كبيرة بعرض الحائط المواجة لمدخل الحمام يساعدك على مضاعفة مجال الرؤية و بالتالي اعطاء شعور وهمي بزيادة المساحة لانكف يتلك الحالة سترى انعكاساً للجهة المقابلة و لو ضوعت مرآتين في مقابل بعضهما ستجد انعكاسات لا نهاية لها و لكنها غير مفضلة في ديكور الحمام الصغير حتى لا يكون الامر مزعجاً
لو أردت انشاء فواصل بين كل مكون و الآخر في حمامك الصغير فعليك بالطبع باستخدام فواصل الزجاج الشفافة أو المصنفرة و هي ستساعدك على ظهور الحمام بشكل غير منغلق بالمقارنة لو استخدمت فواصل خشبية أو من الخرسانة و في المقابل فهي تؤدي دورها على أكمل وجه في الفصل الكامل و عدم تسرب المياة من مناطق الاستحمام مثلاً للطرقات و الحوض
لو كانت المصادفة أوجدت لك محيطاً طبيعياً أمام حمامك فلماذا لا تستغل ذلك الامر و تجعل حدود الرؤية في حمامك ممتدة لأكثر من مساحته الفعلية و هذا عن طريق فتح نافذة من الزجاج العاكس للضوء الذي يسمح بدخول الضوء و يجعلك ترى و لكن من اتجاه واحد بحيث أنه لا يكون مظهراً لتفاصيل الحمام من الخارج و لكن من الداخل يسمح لك برؤية الخارج أو باللغة المصري
زجاج فامية .
وحدة الحوض المزودة بخزانات تعتبر حلاً رائعاً يحمل عنك الكثير من المتاعب خصوصاً في حالة امتلاكك لأغراض كثيرة و تريد الاحتفاظ بها و مساحة حمامك لا تسمح بذلك، لذا فوحدة الحوض حل مثالي لزيادة التنسيق و استيعاب كل الأغراض بسهولة دون تعقيد و شكلها رائع كذلك .
استخدم اللون الابيض في حمامك الصغير قدر الإمكان سواء في المكونات أو في ألوان الحوائط و الارضيات و فق الشكل النهائي لتصميم الحمام، نلاحظ هنا كيف تم التدرج بين اللون الأبيض و الذهبي في الحوائط مع الاحتفاظ باللون الأبيض للأدوات الصحية سواء بانيو القدم أو الحوض و هو ما ساهم في جعل التنسيق الخاص بالحمام مثالي و مريح مع ترك مساحة معقولة في الوسط للتنقل .
من الأشياء التقليدية في تصميم الحمامات هو وضع الأدوات الصحية في شكل مستقيم سواء كان مستند على حائط بشكل رأسي أو افقي، و لكننا لماذا لا نفكر في وضع و تثبيت الأدوات الصحية بشكل مستقيم ايضاً و لكن مائل في زوايا متعددة ، مثل الزاوية 45 التي يثبت عليها هذا البانيو و بالفعل قد وفر العديد من المساحة في الحمام بأكمله .
يمكنك التكيف مع المساحة الموجودة في حمامك عن طريق تركيب أدوات صحية صغيرة الحجم و في الوقت ذاته ليست متناهية الصغر بمعنى أصح تتخلى عن بعض الزخارج و الكماليات التي ليس لها قيمة و تكون المساحة هي هدفك المنشود مثل صندوق طرد الكابينية و رفوف الحوض الكبيرة و البانيوهات المموجة . كل ذلك يستحق ان تستغني عنه.
استخد رفاً للحوض صغير الحجم و لا داعي لكبر الحجم لو كنت لا تمتلك أي أغراض متعددة لتحفظها في خزائنه، فقط صمم رف الحوض بطريقة مختصرة ليحمل الحوض فقط و يكون له مساحة صغيرة جداً لتضع عليها أغراضك التي تستخدمها عند استخدامك للحوض مثل الصابون و معجون الأسنان ، و لا نغفل أيضاً إمكانية أن يكون في الرف دمجاً لدرج أو خزانة مفتوحة وفقاً لذوقك و رؤيتك .