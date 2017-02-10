منزل قديم يتحول لآخر سوبر مودرن

بعيدا عن التغيير الجذري لتصميم الحمام، من المؤكد أنك ستشعر بالنظافة والترتيب من اللحظة الأولى، حوض الاستحمام تم استبداله بركن للاستحمام بأبواب زجاجية، بالإضاف إلى استحضار أثاث راقي لتوفير مساحات تخزينية مناسبة لأدوات الحمام، اما المرآة الكبيرة فكانت اختيارا موفقا حيث خلقت شعورا باتساع المكان، وأخيرا الإضاءة المكثفة التي ملأت المكان رغم بساطة المساحة.

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