10 أفكار ديكورية رخيصة

مهما إختلفت إمكانياتنا وميزانيتنا فجميعنا لدينا عامل مشترك هو أننا نريد الحصول على منزل جميل وأنيق، يجعلنا نشعر بالراحة والدفئ ويبهر ضيوفنا ويجعلهم يأخذوا انطباع جيد عننا من خلال منازلنا. لكن كيف يمكننا تزين منازلنا بشكل رائع بدون عبئ التكاليف الإضافية والأموال الباهظة؟
تصميم البيت وتنفيذه يستنفذ الكثير من أموالنا ولكن اللمسات النهائية من اكسسوارات ومكملات نهائية لا تحتاج للكثير من الأموال، فيمكنك استخدام لمسات بسيطة وغير مكلفة لإظهار منزلك بشكل يليق بك وبضيوفك. فإليكم هذه الـ 10 أفكار غير المكلفة حتى تتمكنوا من استكمال منازلكم بشكل أنيق.
الطوب الأحمر المكشوف هو أحد الطرق الرخيصة لشغل الحوائط بشكل مودرن وأنيق، فاللون يعطي دفئ والملمس يعطي إثارة وأناقة للغرف على الطراز المودرن.
باستخدام الطابعة المنزلية يمكنك الحصول على لوحات فنية أو صور خاصة لك ووضعها في براويز وتعليقها بشكل متميز لعمل حائط فني رائع.
يمكنك استغلال الكتب الخاصة بك في تزين غرفة معيشتك أو المكتب الخاص بك عن طريق تزينها في المكتبة بشكل جمالي، سواء كانت ملونة بألوان مميزة أو يعطي شكلها جواً ثقافياً متميزاً.
يعد طلاء الحوائط من اسهل الطرق لشغل الحوائط، سواء بألوان صريحة أو بتشكيلات لونية. كما يمكنك أيضاً طلاؤه بنفسك ببساطة وسهولة.
أشهر استخدامات خامة الخرسانة هو عمل أسطح العمل بالمطبخ أو في عمل أشياء متعددة حول المنزل. فهي خامة أنيقة وسهلة الاستخدام فلا تحتاج متخصصين لاستخدامها.
كلاً من الشموع والزهور يعطيا شكل متميز ورومانسي لغرف منزلك، فالزهور تأتي بإختلاف لونها وشكلها، أما الشموع فتعطي شكل كلاسيكي وخاصة إذا كانت معطرة أو ذائبة. لذلك إحرص على وضع عدد من الشموع والزهور على طاولات منزلك بألوان متشابهة أو مختلفة حسب الجو العام والطراز الخاص بغرفتك.
لا يوجد ما يوفر أموالك ويظهر شخصيتك مثل صنع الأشياء بنفسك. فبدلاً من شراء ستائر جاهزة يمكنك عملها بنفسك والإختيار بين إختيارات لا نهائية من الأقمشة بدلاً من التقيد بالأشكال الجاهزة المتاحة. يمكنك تقريباً صنع كل شئ بنفسك حول المنزل من طلاء الحوائط حتى تزين الأثاث وإضافة مكملات أنيقة تعبر عنك.
إعادة استخدام الأثاث القديم، مثل كرسي كطاولة. إعادة طلاء خزانة قديمة بألوان صريحة واستخدامها في غرفة الأطفال. أو استخدام باليتات نقل البضائع في الحصول على قطعة أثاث جديدة كلها طرق لتوفير الأموال بالإضافة لكونها وسيلة للحفاظ على البيئة.
استخدام أصص النباتات حول المنزل تنعش غرف منزلك، حيث أن لها تأثير قوي بإضافة الحيوية والألوان بالإضافة لفوائد النباتات الفعلية من تنقية الجو وتحسين عملية التنفس والمزاج العام للغرف.
يمكنك تغير الجو العام لغرفة النوم بتغير مفروشات السرير لأخرى بألوان مختلفة مع وضع لمسات لونية باستخدام أغطية وسائد وألحفة ملونة.