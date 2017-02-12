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10 أفكار ديكورية رخيصة

Marwa Hasan Marwa Hasan
A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape, BTL Property LTD BTL Property LTD جدران
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مهما إختلفت إمكانياتنا وميزانيتنا فجميعنا لدينا عامل مشترك هو أننا نريد الحصول على منزل جميل وأنيق، يجعلنا نشعر بالراحة والدفئ ويبهر ضيوفنا ويجعلهم يأخذوا انطباع جيد عننا من خلال منازلنا. لكن كيف يمكننا تزين منازلنا بشكل رائع بدون عبئ التكاليف الإضافية والأموال الباهظة؟

تصميم البيت وتنفيذه يستنفذ الكثير من أموالنا ولكن اللمسات النهائية من اكسسوارات ومكملات نهائية لا تحتاج للكثير من الأموال، فيمكنك استخدام لمسات بسيطة وغير مكلفة لإظهار منزلك بشكل يليق بك وبضيوفك. فإليكم هذه الـ 10 أفكار غير المكلفة حتى تتمكنوا من استكمال منازلكم بشكل أنيق.

1.​الطوب المكشوف

homify ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

الطوب الأحمر المكشوف هو أحد الطرق الرخيصة لشغل الحوائط بشكل مودرن وأنيق، فاللون يعطي دفئ والملمس يعطي إثارة وأناقة للغرف على الطراز المودرن.

2.​حائط لوحات فنية

Bloominville Storage Unit House Envy غرفة المعيشة
House Envy

Bloominville Storage Unit

House Envy
House Envy
House Envy

باستخدام الطابعة المنزلية يمكنك الحصول على لوحات فنية أو صور خاصة لك ووضعها في براويز وتعليقها بشكل متميز لعمل حائط فني رائع.

3.​استخدام الكتب للتزين

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape, BTL Property LTD BTL Property LTD جدران
BTL Property LTD

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape

BTL Property LTD
BTL Property LTD
BTL Property LTD

يمكنك استغلال الكتب الخاصة بك في تزين غرفة معيشتك أو المكتب الخاص بك عن طريق تزينها في المكتبة بشكل جمالي، سواء كانت ملونة بألوان مميزة أو يعطي شكلها جواً ثقافياً متميزاً.

4.​طلاء الحوائط

Hall social , Franka Arquitetura Franka Arquitetura إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج Black
Franka Arquitetura

Franka Arquitetura
Franka Arquitetura
Franka Arquitetura

يعد طلاء الحوائط من اسهل الطرق لشغل الحوائط، سواء بألوان صريحة أو بتشكيلات لونية. كما يمكنك أيضاً طلاؤه بنفسك ببساطة وسهولة.

5.خامة الخرسانة

concrete worktops homify مطبخ london,extension,architecture,glass,kitchen,concrete
homify

concrete worktops

homify
homify
homify

أشهر استخدامات خامة الخرسانة هو عمل أسطح العمل بالمطبخ أو في عمل أشياء متعددة حول المنزل. فهي خامة أنيقة وسهلة الاستخدام فلا تحتاج متخصصين لاستخدامها.

6.التزين بالشموع والزهور

homify غرفة السفرة Wood effect
homify

homify
homify
homify

كلاً من الشموع والزهور يعطيا شكل متميز ورومانسي لغرف منزلك، فالزهور تأتي بإختلاف لونها وشكلها، أما الشموع فتعطي شكل كلاسيكي وخاصة إذا كانت معطرة أو ذائبة. لذلك إحرص على وضع عدد من الشموع والزهور على طاولات منزلك بألوان متشابهة أو مختلفة حسب الجو العام والطراز الخاص بغرفتك.

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7.​اصنعها بنفسك

DIY Anleitung Strickpouf rund, Karlems Lädchen Karlems Lädchen غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Karlems Lädchen

Karlems Lädchen
Karlems Lädchen
Karlems Lädchen

لا يوجد ما يوفر أموالك ويظهر شخصيتك مثل صنع الأشياء بنفسك. فبدلاً من شراء ستائر جاهزة يمكنك عملها بنفسك والإختيار بين إختيارات لا نهائية من الأقمشة بدلاً من التقيد بالأشكال الجاهزة المتاحة. يمكنك تقريباً صنع كل شئ بنفسك حول المنزل من طلاء الحوائط حتى تزين الأثاث وإضافة مكملات أنيقة تعبر عنك.

8.تدويروإعادة استخدام الأثاث القديم

homify غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
homify

homify
homify
homify

إعادة استخدام الأثاث القديم، مثل كرسي كطاولة. إعادة طلاء خزانة قديمة بألوان صريحة واستخدامها في غرفة الأطفال. أو استخدام باليتات نقل البضائع في الحصول على قطعة أثاث جديدة كلها طرق لتوفير الأموال بالإضافة لكونها وسيلة للحفاظ على البيئة.

9.نباتات

Macetas de madera de palma , MADERA MADERA المنزل اكسسوارات النباتات
MADERA

MADERA
MADERA
MADERA

استخدام أصص النباتات حول المنزل تنعش غرف منزلك، حيث أن لها تأثير قوي بإضافة الحيوية والألوان بالإضافة لفوائد النباتات الفعلية من تنقية الجو وتحسين عملية التنفس والمزاج العام للغرف.

10.​مفروشات جديدة

House B - House Design , Redesign Interiors Redesign Interiors غرفة نوم
Redesign Interiors

Redesign Interiors
Redesign Interiors
Redesign Interiors

يمكنك تغير الجو العام لغرفة النوم بتغير مفروشات السرير لأخرى بألوان مختلفة مع وضع لمسات لونية باستخدام أغطية وسائد وألحفة ملونة.

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