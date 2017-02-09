شقة لشبونة الصغيرة التي زادها الديكور جمالاً

اليوم رحلتنا لإحدى مشروعات التصميم السكني في مدينة لشبونة البرتغالية، شقة صغيرة في مساحتها أقل ما يقال عنها أنها رائعة و تثير الهدوء و الاسترخاء في كل الغرف، حيث أبدع مكتب HOMESTORIES للهندسة المعمارية في استغلال كل متر متوفر في غرفها لترسل لنا ذلك الشعور المثالي بالراحة و الدفء .
الشقة تصلح لسكن أسرة صغيرة مكونة بحد أقصى من 3 أفراد، بالفعل صغر المساحة قد يكون عائقاً في عدد الأفراد و لكنه لن يكون عائقاً في شعورنا ببراعة التصميم بما هو متاح من معطيات .
اليكم التفاصيل ..
بالفعل حالة هادئة للغاية رسمها اللون الأبيض على كل الغرفة بفضل انتشاره في كل التفاصيل و حتى درجاته التي استمد منها لون الاباجورة و السجاد و المكتبة ، حتى الرفوف جاءت من الأبيض و النوافذ و كل شيء، ما يختلف فقط هي الأرضية من الباركية و لون الخشب اللون الأسود في الكنبة و التلفزيون فضلاً عن أخضر متناثر في نباتات الزينة، كل ذلك الانتشار للأبيض هدفه الأساسي التغلب على صغر المساحة و أيضاً قلة استخدام الأثاث فلذلك استخدمت القطعة الوحيدة بالأسود لتظهر و كأنها كبيرة في الحجم و منتشرة .
استخدام الخشب في الأرضيات و الكنبة من الجلد الطبيعي الاسود ساعد على زيادة اللمعان في الغرفة و احساس خاص بالطبيعية لعشاقها لوجود عناصر منها مثل الجلد و الخشب و النباتات ايضاً بجوار التلفزيون كما أن هناك استخدام بسيط للوحات الزينة على الجدار بإطار أسود لتزيد من تحقيق العلاقة بين الاسود و الابيض المنتشرة في سائر الغرفة بتوازن شديد .
و في الزاوية الاخرى نلاحظ ظهور أكثر من مكان و غرفة متداخلة مع غرفة المعيشة في المسطح الرئيسي في الشقة مثل السفرة و المدخل و المطبخ ذو الخزانات المستطيلة الظاهرة من هذا المكان ، مع انتشار للون الأبيض كما اعتدنا عليه مع بعض التدخلات الجمالية بالاستنسل الذي يزيد من جمال المداخل و يعتبر فكرة رائعة لتزيين الجدران عموماً بدلاً من تعليق اللوحات .
السفرة من نفس لون الارضيات لتحقيق التكامل و التوازن بين كل شيء في المسطح الكبير المسيطر عليه الأبيض و الخشب الباركية، الكراسي المتاحة أربعة فقط لصغر المساحة و يظهر تخصيص الحائط المواجه لها ببعض بلاطات الزليج البرتغالية الشهيرة التي تزيد من اللمسات الجمالية في منطقة السفرة و تمهد لدخول مجال المطبخ فيما يليها .
غرفة النوم بحوائط بيضاء و سماوية فاتحة للغاية مع تواجد أيضاً للباركيه في الأرضيات، و هو أسلوب مثالي لو أردت الاحتفاظ بمساحة منزلك الصغير أن تستخدم أرضيات من نوع واحد في كل الغرف و لا تغيرها و تستخدم ألواناً فاتحة و لا تغيرها إلا في أضيق الحدود و تستخدم منافذ جيدة للضوء و التهوية و قطع أثاث بسيطة بعيدة عن البهرجة و الزينة .
الدولاب بطول الحائط و بلون أبيض حتى لا تثير ألوانه جانب الضيق في الغرفة و عدم وجود تفاصيل لأبواب الدولاب لهذا الغرض أيضاً أن تشعر أنه جزء من الحائط و ليس دولاب عملاق، السهولة في الانتقال بين تفاصيل تلك الغرفة و تواجد العناصر المؤثرة في ديكور كل المنزل مثل الأبيض و الخشبي كانت هي العوامل المؤثرة في ظهورها بهذا الشكل الراقي .