شقة لشبونة الصغيرة التي زادها الديكور جمالاً

اليوم رحلتنا لإحدى مشروعات التصميم السكني في مدينة لشبونة البرتغالية، شقة صغيرة في مساحتها أقل ما يقال عنها أنها رائعة و تثير الهدوء و الاسترخاء في كل الغرف، حيث أبدع مكتب HOMESTORIES للهندسة المعمارية في استغلال كل متر متوفر في غرفها لترسل لنا ذلك الشعور المثالي بالراحة و الدفء .

الشقة تصلح لسكن أسرة صغيرة مكونة بحد أقصى من 3 أفراد، بالفعل صغر المساحة قد يكون عائقاً في عدد الأفراد و لكنه لن يكون عائقاً في شعورنا ببراعة التصميم بما هو متاح من معطيات .

اليكم التفاصيل ..