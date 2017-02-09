الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

شقة لشبونة الصغيرة التي زادها الديكور جمالاً

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة المعيشة
Loading admin actions …

اليوم رحلتنا لإحدى مشروعات التصميم السكني في مدينة لشبونة البرتغالية، شقة صغيرة في مساحتها  أقل ما يقال عنها  أنها رائعة و تثير الهدوء و الاسترخاء في كل الغرف،  حيث أبدع مكتب HOMESTORIES للهندسة المعمارية في استغلال كل متر متوفر في غرفها لترسل لنا ذلك الشعور المثالي بالراحة و الدفء .

الشقة  تصلح لسكن أسرة صغيرة مكونة بحد أقصى من 3 أفراد، بالفعل صغر المساحة قد يكون عائقاً في عدد الأفراد و لكنه لن يكون عائقاً في شعورنا ببراعة التصميم بما هو متاح من معطيات .

اليكم التفاصيل ..

غرفة المعيشة و حالة من الهدوء

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بالفعل حالة هادئة للغاية رسمها اللون الأبيض على كل الغرفة بفضل انتشاره في كل التفاصيل و حتى درجاته التي استمد منها لون الاباجورة و السجاد و المكتبة ، حتى الرفوف جاءت من الأبيض و النوافذ و كل شيء، ما يختلف فقط هي الأرضية من الباركية و لون الخشب اللون الأسود في الكنبة و التلفزيون فضلاً عن أخضر متناثر في نباتات الزينة، كل ذلك الانتشار للأبيض هدفه الأساسي التغلب على صغر المساحة و أيضاً قلة استخدام الأثاث فلذلك استخدمت القطعة الوحيدة بالأسود لتظهر و كأنها كبيرة في الحجم و منتشرة .

فخامة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

استخدام الخشب في الأرضيات و الكنبة من الجلد الطبيعي الاسود ساعد على زيادة اللمعان في الغرفة و احساس خاص بالطبيعية لعشاقها لوجود عناصر منها مثل الجلد و الخشب و النباتات ايضاً بجوار التلفزيون كما أن هناك استخدام بسيط للوحات الزينة على الجدار بإطار أسود لتزيد من تحقيق العلاقة بين الاسود و الابيض المنتشرة في سائر الغرفة بتوازن شديد .

المطبخ في المقابل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

و في الزاوية الاخرى نلاحظ ظهور أكثر من مكان و غرفة متداخلة مع غرفة المعيشة في المسطح الرئيسي في الشقة مثل السفرة و المدخل و المطبخ ذو الخزانات المستطيلة الظاهرة من هذا المكان ، مع انتشار للون الأبيض كما اعتدنا عليه مع بعض التدخلات الجمالية بالاستنسل الذي يزيد من جمال المداخل و يعتبر فكرة رائعة لتزيين الجدران عموماً بدلاً من تعليق اللوحات .

السفرة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

السفرة من نفس لون الارضيات لتحقيق التكامل و التوازن بين كل شيء في المسطح الكبير المسيطر عليه الأبيض و الخشب الباركية، الكراسي المتاحة أربعة فقط لصغر المساحة و يظهر تخصيص الحائط المواجه لها ببعض بلاطات الزليج البرتغالية الشهيرة التي تزيد من اللمسات الجمالية في منطقة السفرة و تمهد لدخول مجال المطبخ فيما يليها .

غرفة النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة النوم بحوائط بيضاء و سماوية فاتحة للغاية مع تواجد أيضاً للباركيه في الأرضيات، و هو أسلوب مثالي لو أردت الاحتفاظ بمساحة منزلك الصغير أن تستخدم أرضيات من نوع واحد في كل الغرف و لا تغيرها و تستخدم ألواناً فاتحة و لا تغيرها إلا في أضيق الحدود و تستخدم منافذ جيدة للضوء و التهوية و قطع أثاث بسيطة بعيدة عن البهرجة و الزينة .

الدولاب

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الدولاب بطول الحائط و بلون أبيض حتى لا تثير ألوانه جانب الضيق في الغرفة و عدم وجود تفاصيل لأبواب الدولاب لهذا الغرض أيضاً أن تشعر أنه جزء من الحائط و ليس دولاب عملاق، السهولة في الانتقال بين تفاصيل تلك الغرفة و تواجد العناصر المؤثرة في ديكور كل المنزل مثل الأبيض و الخشبي كانت هي العوامل المؤثرة في ظهورها بهذا الشكل الراقي .

اقرأ :  ورق الحائط يميز جدران تلك الشقة الإيطالية

8 أفكار ملهمة لكيفية تصميم سرير به خزانات
شقة في لشبونة قمة في الذوق

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً