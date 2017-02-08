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قبل وبعد : إعادة إحياء ناجحة لشقة إيطالية أنيقة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Contemporaneous Home Staging , Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
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جولة رائعة بين الماضي و الحاضر نقضيها اليوم برفقة هوميفاي في إحدى مشروعات الإحياء لشقة سكنية كانت تعاني الكثير من الإهمال في مدينة جالاراتي الإيطالية حيث نجح في إعادة تنسيقها و تصميمها بإمكانيات قليلة للغاية مكتب التنسيق و الترتيب المنزلي  VENDUTA A PRIMA VISTA .

في تلك الصور المقبلة سوف نشاهد الفارق الكبير بين الإهمال و بين التحديث المبني على أسس مدروسة في استخدام ما كان ينقص الشقة في الماضي و سنرى دورها في إعادة تشكيل التصميم في الوقت الحاضر بأبسط ما يكون مما سيلهمك بأفكار عديدة ستعيد الحيوية و النشاط لديكور منزلك .

قبل: غرفة المعيشة كئيبة

Contemporaneous Home Staging , Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

قبل التجديد كانت الشقة تعاني من كل الجهات و في كل الغرف و في تلك الغرفة تحديداً مثالاً قوياً على الكئابة التي تسيطر على الأجواء، اللون البني الداكن في الأثاث و في الارضية و النجفة الكلاسيكية القليلة الغضاءة كلها عوامل أدت لهذا الشعور بالانغلاق حتى في جود ضوء الشمس الذي لم يجد ما يتفاعل معه هنا .

بعد : الغرفة أصبحت مشرقة

Contemporaneous Home Staging , Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

ما فعلناه باختصار هو طلاء الجدران باللون السماوي و وضع مرآة في وسطها مع استخدام شكل عصري للنجفة يشع ضوءاً أكثر، كل هذا مع تلميع الأرضيات بورنيش أفتح لوناً من الماضي، كما قمنا بتلوين الكراسي و السفرة باللون ذاته مع استخدام اكسسوار نبات الزينة فوقها ، الموقف تغير بالكامل 

قبل : المعاناة كانت في كل الجهات

Contemporaneous Home Staging , Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

الستائر برغم انها بيضاء و لكنها داكنة بسبب قلة الاهتمام و عدم تسليط ضوء كافي عليها ، و الأريكة تعاني من التمزق  كما أن لونها سيء و لا يتماشى مع باقي الألوان في الغرفة و لايوجد أي ضوء في تلك الزاوية مع عتمة كاملة 

بعد: اللون الأبيض أظهر الجمال في الغرفة

Contemporaneous Home Staging , Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

استخدمنا اللون الأبيض في باقي الجدران بغرفة المعيشة كما غيرنا اللون الخاص بالكنبة و جعلناه أبيض ثم وضعنا سجادة بيضاء في الارضيات فتخصصت الجلسة بشكل مشرق و مضيء خصوصاً و أن النوافذ أصبحت تدخل نسبة أكبر من الضوء لأننا قمنا بتخفيف سمك الستائر 

قبل : المطبخ ببلاطات جدران عفا عليها الزمن

Contemporaneous Home Staging , Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

في الماضي كانت الجدران مصممة بطراز من ثمانينيات القرن الماضي، حيث البلاطات الصغيرة في حجمها و المتناثرة في ديكوراتها و تواجد قوي للون غير اللامع للخشب حيث نلاحظ أنه يحتاج للتلميع و كذلك الحوض الذي صمم بشكل قديم و الرخامة التي تحتاج لتنسيق .

بعد : الموقف اختلف بلمسات و ميزانية بسيطة

Contemporaneous Home Staging , Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

بالفعل تم تلميع الخشب الذي في الخزانات و الأرضيات تم تلميع بلاطاتها و الحوائط تم تغييرها تماماً و استخدم بدلاً منها البلاطات الاكبر حجماً العصرية و كانت كلها بلون أبيض مشرق و بالتفاعل مع كل تلك التعديلات أصبح المطبخ مشرقاً و جميلاً و عصرياً

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قبل: غرفة النوم ستايل قديم

Contemporaneous Home Staging , Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

غرفة النوم في الماضي كانت تعاني من قدم التصميم و الطراز فكرة المرايا الكبيرة في الدولاب انتهت منذ زمن ، و على جانب آخر الأثاث و الارضيات في حالة يرثى لها تحتاج للتلميع و التنظيف كما أن تنسيق الاثاث في حد ذاته يحتاج لإعادة صياغة 

بعد : الأمور تسير نحو الأفضل

Contemporaneous Home Staging , Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

يقليل من التكلفة قمنا بتغيير طلاء الجدران مع تلميع بسيط للأرضيات الباركية مع استبدال الكراسي الكبيرة بكرسي مفرغ من النوع الهزازمما أعطى الغرفة شكل و معنى نحو الهدوء و الاسترخاء، كما أن النافذة قد ازيل منها الستائر المعدنية لزيادة كمية الضوء الداخلة للغرفة و بالفعل تم ذلك نجاح كبير و أثره كان واضحاً على كل شيء خصوصاص مع تغيير السرير و مرتبته و تنسيق ظهره بالاباجورة و الطلاء الرمادي و بعض البراويز الصغيرة .

السرير عن قرب

Contemporaneous Home Staging , Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

السرير أكثر من رائع في تنسيقه حيث استخدم الديكور المتدرج في الوسائد من حيث الألوان و النقشات و كذلك المفروشات و اللمسة البارزة كانت في الأباجورات الهيكلية على اليمين و اليسار و التي زادت شكل السرير أناقة .

قبل: الحمام مزري

Contemporaneous Home Staging , Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

الحمام في الماضي كان يعاني العتمة و الظلام في كل أركانه مثل أي غرفة في هذا المنزل قديماً و يوجد شكل مزري للسيراميك يحتاج للتغيير و كل الادوات الصحية تحتاج للتنظيف و التطهير و التلميع ، لدينا عمل كبير و لكنه غير مكلف  في هذا الحمام .

بعد : الحمام أصبح أنيقاً

Contemporaneous Home Staging , Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

بعد التجديد أصبحت الامور أكثر جمالاً و عصرية حيث سمحنا للضوء بالانتشار بسهولة في الحمام عن طريق استبدال الشيش الخشبي بالزجاج و كذلك استخدام ستائر فاتحة تسمح بدخول أكبر كمية ممكنة من الضوء الطبيعي مع تغيير السيراميك المحيط بالبانيو من اللون الداكن للون أبيض فاتح مما زاد من تألق الحمام بالرغم من حجمه الصغير .

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