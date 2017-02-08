قبل وبعد : إعادة إحياء ناجحة لشقة إيطالية أنيقة

جولة رائعة بين الماضي و الحاضر نقضيها اليوم برفقة هوميفاي في إحدى مشروعات الإحياء لشقة سكنية كانت تعاني الكثير من الإهمال في مدينة جالاراتي الإيطالية حيث نجح في إعادة تنسيقها و تصميمها بإمكانيات قليلة للغاية مكتب التنسيق و الترتيب المنزلي VENDUTA A PRIMA VISTA .
في تلك الصور المقبلة سوف نشاهد الفارق الكبير بين الإهمال و بين التحديث المبني على أسس مدروسة في استخدام ما كان ينقص الشقة في الماضي و سنرى دورها في إعادة تشكيل التصميم في الوقت الحاضر بأبسط ما يكون مما سيلهمك بأفكار عديدة ستعيد الحيوية و النشاط لديكور منزلك .
قبل التجديد كانت الشقة تعاني من كل الجهات و في كل الغرف و في تلك الغرفة تحديداً مثالاً قوياً على الكئابة التي تسيطر على الأجواء، اللون البني الداكن في الأثاث و في الارضية و النجفة الكلاسيكية القليلة الغضاءة كلها عوامل أدت لهذا الشعور بالانغلاق حتى في جود ضوء الشمس الذي لم يجد ما يتفاعل معه هنا .
ما فعلناه باختصار هو طلاء الجدران باللون السماوي و وضع مرآة في وسطها مع استخدام شكل عصري للنجفة يشع ضوءاً أكثر، كل هذا مع تلميع الأرضيات بورنيش أفتح لوناً من الماضي، كما قمنا بتلوين الكراسي و السفرة باللون ذاته مع استخدام اكسسوار نبات الزينة فوقها ، الموقف تغير بالكامل
الستائر برغم انها بيضاء و لكنها داكنة بسبب قلة الاهتمام و عدم تسليط ضوء كافي عليها ، و الأريكة تعاني من التمزق كما أن لونها سيء و لا يتماشى مع باقي الألوان في الغرفة و لايوجد أي ضوء في تلك الزاوية مع عتمة كاملة
استخدمنا اللون الأبيض في باقي الجدران بغرفة المعيشة كما غيرنا اللون الخاص بالكنبة و جعلناه أبيض ثم وضعنا سجادة بيضاء في الارضيات فتخصصت الجلسة بشكل مشرق و مضيء خصوصاً و أن النوافذ أصبحت تدخل نسبة أكبر من الضوء لأننا قمنا بتخفيف سمك الستائر
في الماضي كانت الجدران مصممة بطراز من ثمانينيات القرن الماضي، حيث البلاطات الصغيرة في حجمها و المتناثرة في ديكوراتها و تواجد قوي للون غير اللامع للخشب حيث نلاحظ أنه يحتاج للتلميع و كذلك الحوض الذي صمم بشكل قديم و الرخامة التي تحتاج لتنسيق .
بالفعل تم تلميع الخشب الذي في الخزانات و الأرضيات تم تلميع بلاطاتها و الحوائط تم تغييرها تماماً و استخدم بدلاً منها البلاطات الاكبر حجماً العصرية و كانت كلها بلون أبيض مشرق و بالتفاعل مع كل تلك التعديلات أصبح المطبخ مشرقاً و جميلاً و عصرياً
غرفة النوم في الماضي كانت تعاني من قدم التصميم و الطراز فكرة المرايا الكبيرة في الدولاب انتهت منذ زمن ، و على جانب آخر الأثاث و الارضيات في حالة يرثى لها تحتاج للتلميع و التنظيف كما أن تنسيق الاثاث في حد ذاته يحتاج لإعادة صياغة
يقليل من التكلفة قمنا بتغيير طلاء الجدران مع تلميع بسيط للأرضيات الباركية مع استبدال الكراسي الكبيرة بكرسي مفرغ من النوع الهزازمما أعطى الغرفة شكل و معنى نحو الهدوء و الاسترخاء، كما أن النافذة قد ازيل منها الستائر المعدنية لزيادة كمية الضوء الداخلة للغرفة و بالفعل تم ذلك نجاح كبير و أثره كان واضحاً على كل شيء خصوصاص مع تغيير السرير و مرتبته و تنسيق ظهره بالاباجورة و الطلاء الرمادي و بعض البراويز الصغيرة .
السرير أكثر من رائع في تنسيقه حيث استخدم الديكور المتدرج في الوسائد من حيث الألوان و النقشات و كذلك المفروشات و اللمسة البارزة كانت في الأباجورات الهيكلية على اليمين و اليسار و التي زادت شكل السرير أناقة .
الحمام في الماضي كان يعاني العتمة و الظلام في كل أركانه مثل أي غرفة في هذا المنزل قديماً و يوجد شكل مزري للسيراميك يحتاج للتغيير و كل الادوات الصحية تحتاج للتنظيف و التطهير و التلميع ، لدينا عمل كبير و لكنه غير مكلف في هذا الحمام .
بعد التجديد أصبحت الامور أكثر جمالاً و عصرية حيث سمحنا للضوء بالانتشار بسهولة في الحمام عن طريق استبدال الشيش الخشبي بالزجاج و كذلك استخدام ستائر فاتحة تسمح بدخول أكبر كمية ممكنة من الضوء الطبيعي مع تغيير السيراميك المحيط بالبانيو من اللون الداكن للون أبيض فاتح مما زاد من تألق الحمام بالرغم من حجمه الصغير .
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