قبل وبعد : إعادة إحياء ناجحة لشقة إيطالية أنيقة

جولة رائعة بين الماضي و الحاضر نقضيها اليوم برفقة هوميفاي في إحدى مشروعات الإحياء لشقة سكنية كانت تعاني الكثير من الإهمال في مدينة جالاراتي الإيطالية حيث نجح في إعادة تنسيقها و تصميمها بإمكانيات قليلة للغاية مكتب التنسيق و الترتيب المنزلي VENDUTA A PRIMA VISTA .

في تلك الصور المقبلة سوف نشاهد الفارق الكبير بين الإهمال و بين التحديث المبني على أسس مدروسة في استخدام ما كان ينقص الشقة في الماضي و سنرى دورها في إعادة تشكيل التصميم في الوقت الحاضر بأبسط ما يكون مما سيلهمك بأفكار عديدة ستعيد الحيوية و النشاط لديكور منزلك .