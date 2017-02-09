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5 حمامات صغيرة ولكن بتصميم مبهر

آية منير آية منير
homify حمام
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نظرا للأزمة الاقتصادية الحالية، يلجأ الشباب لشراء شقق صغيرة المساحة، لذا ستجد الغرف أصبحت صغيرة جدا، وتقع هذه المشكلة كعقبة أمام الخبراء في تصميم المنزل، لتلبية الاحتياجات الأساسية لمستخدمين هذه الفراغات، ومن اكثر الغرف صغر مساحة في المنزل هي الحمامات، لذا اليوم سنقدم لك مجموعة حمامات صغيرة نجح المصممون في إيجاد حلول مميزة قد تساعدك على تصميم حمامك ..

1. تخطيط جيد..

душевая&прихожая, Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio حمام
Eclectic DesignStudio

Eclectic DesignStudio
Eclectic DesignStudio
Eclectic DesignStudio

التخطيط الجيد في أي تصميم سواء كان داخليا أو خارجيا، هو مفتاح النجاح ولكن البعض منا يهمل هذه الخطوة ولا يقوم بها، حتى في الحمام التخطيط يلعب دورا هاما في تصميمه، وتحديد أنسب مكان للمرحاض وحوض الأيدي وغرفة أو حوض الاستحمام، سترى الفارق العظيم حين تقوم بتخطيط حمامك قبل تنفيذه وستنجح باستغلال كل ركن في على أكمل وجه..

2. أثاث مناسب..

2-pokojowy apartamencik, Perfect Space Perfect Space حمام
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

الخطوة التالية هي اختيار قطع الأثاث المناسبة لحمامك ولمساحته، بأحجام مناسبة وبتصميم مميز وحديث يلبي احتياجاتك، وبألوان مختارة بعناية فائقة ولا تنس الخامة والنوع حتى تنجح في اختيار الأفضل دائما، كما نرى هنا المصمم اختار مرحاض حديث ذو تصميم يناسب المساحة الصغيرة، مع حوض بمقاس صغيرة مضاف إليه وحدة تخزين بسيطة..

3. غرفة استحمام..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

في بداية طريقك لتصميم حمامك ذو المساحة الصغيرة، ستحتاج إلى التفكير مجددا في اقتناء غرفة استحمام مميزة، فهى مناسبة للمساحات الصغيرة أكثر من أحواض الاستحمام، ويمكنك عزلها بجدار زجاجي حراري أو جدار طوب أو ستارة حسب إمكانياتك، حتى تحافظ على حمامك جاف أطول فترة ممكنة، أيضا يمكنك استخدام خامة تشطيبية مختلفة لجدار غرفة الاستحمام لتشعر أنها فراغ مستقل بذاته وتصبح إضافة فيما بعد للحمام..

4. تصميم مبتكر

Ванные комнаты, O2interior O2interior حمام
O2interior

O2interior
O2interior
O2interior

ورغم ضيق المساحة إلا أن الابتكار يظل هو شريك لنا في كل فراغ، هنا الصمم ابتكر لمسة من الخشب ليرسم بها حدود لمنطقة المرحاض مضاف إليها أرفف عملية لتخزين أدواتك الخفيفة والتى تحتاجها بشكل دائم أثناء استعمالك الحمام، وباقى أركان الحمام جاءت باللون الرمادي مع الأبيض لنجد في النهاية لوحة متناغمة ومتناسقة ومتألقة بلمسة الخشب المبتكرة.. 

5. ألوان مناسبة..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

اختيار الألوان للمساحات الصغيرة يحتاج إلى دراسة، ويغلب علينا جميعا استخدام اللون الأبيض لما له من تأثير بصري رائع وشعور بالاتساع متميز، ولكن حرص المصمم على أن يضيف نقوش يكسر بها روتين وهدوء اللون الأبيض بجانب لمسة من الخشب بلون فاتح..

6. المرايا..

CASA DEL TREBOL, ESTUDIO DUSSAN ESTUDIO DUSSAN حمام
ESTUDIO DUSSAN

ESTUDIO DUSSAN
ESTUDIO DUSSAN
ESTUDIO DUSSAN

المرايا هي حل سحري له تأثير فعال وخاصة في الأماكن الضيقة، فهي تعكس المساحة أمام العين مرتين، فتجد نفسك تشعر بأنك داخل فراغ أكبر مما هو عليه، وليس بالضروري أن تكون المرآة كبيرة، ولكن شريط منها يكفي كما هو أمامنا، بخلفية من النقوش المميزة، لوحة رائعة أنتجها لنا المصمم بأقل الامكانيات..

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