5 حمامات صغيرة ولكن بتصميم مبهر

نظرا للأزمة الاقتصادية الحالية، يلجأ الشباب لشراء شقق صغيرة المساحة، لذا ستجد الغرف أصبحت صغيرة جدا، وتقع هذه المشكلة كعقبة أمام الخبراء في تصميم المنزل، لتلبية الاحتياجات الأساسية لمستخدمين هذه الفراغات، ومن اكثر الغرف صغر مساحة في المنزل هي الحمامات، لذا اليوم سنقدم لك مجموعة حمامات صغيرة نجح المصممون في إيجاد حلول مميزة قد تساعدك على تصميم حمامك ..
التخطيط الجيد في أي تصميم سواء كان داخليا أو خارجيا، هو مفتاح النجاح ولكن البعض منا يهمل هذه الخطوة ولا يقوم بها، حتى في الحمام التخطيط يلعب دورا هاما في تصميمه، وتحديد أنسب مكان للمرحاض وحوض الأيدي وغرفة أو حوض الاستحمام، سترى الفارق العظيم حين تقوم بتخطيط حمامك قبل تنفيذه وستنجح باستغلال كل ركن في على أكمل وجه..
الخطوة التالية هي اختيار قطع الأثاث المناسبة لحمامك ولمساحته، بأحجام مناسبة وبتصميم مميز وحديث يلبي احتياجاتك، وبألوان مختارة بعناية فائقة ولا تنس الخامة والنوع حتى تنجح في اختيار الأفضل دائما، كما نرى هنا المصمم اختار مرحاض حديث ذو تصميم يناسب المساحة الصغيرة، مع حوض بمقاس صغيرة مضاف إليه وحدة تخزين بسيطة..
في بداية طريقك لتصميم حمامك ذو المساحة الصغيرة، ستحتاج إلى التفكير مجددا في اقتناء غرفة استحمام مميزة، فهى مناسبة للمساحات الصغيرة أكثر من أحواض الاستحمام، ويمكنك عزلها بجدار زجاجي حراري أو جدار طوب أو ستارة حسب إمكانياتك، حتى تحافظ على حمامك جاف أطول فترة ممكنة، أيضا يمكنك استخدام خامة تشطيبية مختلفة لجدار غرفة الاستحمام لتشعر أنها فراغ مستقل بذاته وتصبح إضافة فيما بعد للحمام..
ورغم ضيق المساحة إلا أن الابتكار يظل هو شريك لنا في كل فراغ، هنا الصمم ابتكر لمسة من الخشب ليرسم بها حدود لمنطقة المرحاض مضاف إليها أرفف عملية لتخزين أدواتك الخفيفة والتى تحتاجها بشكل دائم أثناء استعمالك الحمام، وباقى أركان الحمام جاءت باللون الرمادي مع الأبيض لنجد في النهاية لوحة متناغمة ومتناسقة ومتألقة بلمسة الخشب المبتكرة..
اختيار الألوان للمساحات الصغيرة يحتاج إلى دراسة، ويغلب علينا جميعا استخدام اللون الأبيض لما له من تأثير بصري رائع وشعور بالاتساع متميز، ولكن حرص المصمم على أن يضيف نقوش يكسر بها روتين وهدوء اللون الأبيض بجانب لمسة من الخشب بلون فاتح..
المرايا هي حل سحري له تأثير فعال وخاصة في الأماكن الضيقة، فهي تعكس المساحة أمام العين مرتين، فتجد نفسك تشعر بأنك داخل فراغ أكبر مما هو عليه، وليس بالضروري أن تكون المرآة كبيرة، ولكن شريط منها يكفي كما هو أمامنا، بخلفية من النقوش المميزة، لوحة رائعة أنتجها لنا المصمم بأقل الامكانيات..
يمكنك قراءة أيضا.. الماضى والحاضر معاً فى تصميمات روعة