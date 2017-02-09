5 حمامات صغيرة ولكن بتصميم مبهر

التخطيط الجيد في أي تصميم سواء كان داخليا أو خارجيا، هو مفتاح النجاح ولكن البعض منا يهمل هذه الخطوة ولا يقوم بها، حتى في الحمام التخطيط يلعب دورا هاما في تصميمه، وتحديد أنسب مكان للمرحاض وحوض الأيدي وغرفة أو حوض الاستحمام، سترى الفارق العظيم حين تقوم بتخطيط حمامك قبل تنفيذه وستنجح باستغلال كل ركن في على أكمل وجه..